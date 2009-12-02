Почему Россия не спешит оформлять границу с Украиной?

В ночь с 25 на 26 ноября на российско-украинской границе погиб гражданин Украины. 30 ноября Президент Украины Виктор Ющенко призвал Россию приступить к созданию демаркационной комиссии. На 7 декабря запланирована встреча заместителей министров иностранных дел обеих стран по этому вопросу.

Какие угрозы несет отсутствие демаркации государственных границ? Какие средства необходимо потратить для ее организации? Почему российская сторона затягивает процесс демаркации?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» отвечали: директор программ политического анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований Виктор Чумак и государственный инспектор Национального института проблем международной безопасности Галина Яворская.

Делимитация и демаркация: граница на карте и на местности



Процесс установления государственной границы между сопредельными странами состоит из двух этапов: делимитации и демаркации.

В ходе делимитации границы государства наносятся на карту, демаркация предусматривает перенесение обозначение указанных границ на местность. На практике этот процесс в большинстве случаев состоит в установлении пограничных столбов.

По словам Галины Яворской, на сегодняшний день делимитация украино-российской границы не доведена до логического завершения. По-прежнему дискуссионным остается вопрос разделения территорий в Керченском проливе.

Но сегодня большее внимание стоит уделить еще не начавшемуся процессу демаркации границ. О причинах – далее.



Процесс демаркации – ровесник СНГ



Как рассказала Галина Яворская, вопрос демаркации украино-российской границы возник достаточно давно, а гибель гражданина Украины на границе послужила дополнительным основанием для активизации действий по демаркации границы.

«Этот вопрос возник не сегодня, а в 1992 году», когда происходил процесс оформления государственных границ стран СНГ, - добавил Виктор Чумак. По его словам, в 1994 году Евгений Примаков, на тот момент директор Службы внешней разведки России, заявил о том, что «границы стран Содружества не подпадают под действие Хельсинского акта о нерушимости границ».

Такой расклад представлял реальную угрозу для украинской государственности, поэтому «Украина постоянно муссировала вопрос о подписании соглашений об установлении государственных границ с Россией».

В 2003 году был подписан украино-российский Договор о государственной границе. В 2004-м обеими сторонами были ратифицированы договоры о делимитации и демаркации украино-российской границы.

Значит, еще в 2004 году можно было начать работы по демаркации. Но, как пояснил Виктор Чумак, прежде российская и украинская стороны должны были создать двустороннюю демаркационную комиссию. Украина не стала затягивать решение этого вопроса, и уже в ближайшее время была создана украинская демаркационная комиссия. А вот российская сторона не стала спешить - до сегодняшнего дня в РФ комиссия не создана.

Возможно, в данном случае Россия использует юридическую неточность: договор о делимитации и демаркации границ не обязывает стороны создавать демаркационные комиссии «сразу после ратификации договора». Следовательно, «нужно применять дополнительные юридические механизмы, чтобы начать демаркацию», - рассказал Виктор Чумак.

В результате был подготовлен проект Соглашения «О демаркации государственных границ», который… в течение последних двух лет благополучно «лежит на столах российских и украинских чиновников».



Почему Россия не спешит оформить границу с Украиной?



Почему Россия не спешит должным образом оформить украино-российскую границу? По словам Виктора Чумака, российская сторона зачастую апеллирует к утверждению, что демаркация границ послужит дополнительным барьером между «братскими народами», будет препятствовать приграничному сотрудничеству и т.д. «Но, безусловно, это политический отказ, потому что граница – последний атрибут государственности», - уверен Виктор Чумак.

«У нас есть очень большие проблемы коммуникации с Российской Федерацией», - добавила Галина Яворская. Эксперт сделала такой вывод, исходя из того, что на протяжении многих лет двусторонние переговоры не отличаются эффективностью.

Кроме того, по мнению Галины Яворской, Россия по сей день воспринимает Украину как часть ближнего зарубежья, «не вполне самостоятельную». Именно по этой причине проблемы с российской стороной возникают как раз тогда, когда речь заходит о чем-то «отдельном»: «отдельной территории Украины, отдельного языка, отдельной истории, отдельной территории».

«Очень тяжело вести переговоры с партнером, который фактически не признает права на самостоятельное существование нашего государства», - сказала Галина Яворская.



Российские пограничники охраняют границу с боевыми патронами, украинские – с резиновыми пулями



По словам Виктора Чумака, демаркация должна «дать Договор о режиме государственной границы», в котором четко прописан порядок пересечения границы, а также «правила проведения работ вдоль государственной границы, рыбной ловли, охоты и т.д». Если такие правила не прописаны, могут возникать «определенные приграничные конфликты», - сказал он.

Говоря об одном из таких конфликтов - о гибели гражданина Украины на украино-российской границе, - Виктор Чумак рассказал, что украинские пограничники выходят на границу с боевым оружием «только в случае ухудшения обстановки на государственной границе». В более-менее спокойное время они используют «оружие травматического действия» с резиновыми пулями. А вот россияне всегда имеют при себе боевое оружие.

Отсутствие демаркации украино-российской границы «чрезвычайно осложняет переговоры с Европейским Союзом, поскольку это вопрос нелегальных миграционных потоков, в которых Евросоюз не заинтересован», - добавила Галина Яворская. По ее словам, порядка 80% нелегальных мигрантов попадают в страны Евросоюза именно через украино-российскую границу, «и Украина не имеет никакого механизма, чтобы остановить это».



Вопросы границ, газотранспортной системы и флота будут на повестке дня украино-российских отношений еще 20 лет



По информации Виктора Чумака, уже известен персональный состав членов демаркационной комиссии Российской Федерации, значит, «через месяц-полтора этот состав может быть утвержден». Но может потребоваться еще год-два для того, чтобы согласовать Соглашение о демаркации и приступить к работе.

Кроме того, по словам эксперта, демаркация – достаточно сложный процесс с технической точки зрения. «Необходимо провести аэрофотосъемки, геодезические исследования, поставить пограничные столбы и т.д.» Все работы обойдутся в сумму порядка 200 миллионов долларов, - рассказал Виктор Чумак. Но «ни у нас, ни у россиян таких денег нет», - добавил он.

Учитывая все сказанное, Виктор Чумак посоветовал не быть оптимистом. «Вопросы границ, газотранспортной системы и вопросы флота будут на повестке дня украино-российских отношений еще 20 лет», - сказал он. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Демаркация украино-российской границы обойдется в $200 млн Отсутствие демаркации границы с Россией провоцирует конфликты