Ірина Сушко: Посольства розкривають таємницю особистості

Коли українцям відкриватимуть візи без проблем і принижень?

Про це «Главреду» розповіла Ірина Сушко, координатор консорціуму «Європа без бар’єрів»



Ірино, як ви оцінюєте роботу європейських посольств в Україні?

Дивно, наприклад, чути відгуки українських туроператорів щодо візової практики консульства Іспанії – як про більш-менш прозору або дружню. Судячи з наших досліджень, які ініціатива «Європа без бар’єрів» проводить систематично, іспанська й італійська консульські практики належать до найскладніших, а точніше – до непрозорих. І заяви про те, що в австрійському посольстві легко отримати візу, теж викликають сумніви, особливо якщо заявники намагаються отримати її самостійно, без туроператора. Насправді все дуже відносно, коли йдеться про візові вимоги країн-членів ЄС.

Євросоюз говорить про підхід уніфікації у візовій практиці всіх країн-членів ЄС, але на практиці ми бачимо, що єдиних стандартів немає, і кожна країна насамперед керується своєю внутрішньою політикою під час прийняття рішень стосовно українських громадян. Так, наприклад, серед країн Шенгенської зони зберігається істотна різниця щодо кількості відмов: від 1% – Литва, до 17% – Чехія. Якщо говорити про довгострокові візи, то найкращі результати демонструють консульства Угорщини, а, наприклад, Греція й Бельгія такі візи видає вкрай рідко.

Але ж проблеми з видачею віз існують не лише в нашій країні?

Ці проблеми виникають у країн, що входять до так званого «чорного» списку Шенгену. Це група держав, громадянам яких потрібні візи для в’їзду на територію ЄС. До речі, Україна перебуває в цьому списку разом зі 131 державою світу. Однак варто пам’ятати, що Україна може ввійти до так званого білого списку, а це означатиме право безвізового в’їзду до зони Шенгену і на територію країн ЄС. Цей шлях цілком реально подолати.

Основними параметрами, за якими визначається готовність країни до безвізового статусу, Євросоюз вважає політику у сфері міграції, співпрацю у сфері реадмісії, політико-правову й технічну впорядкованість кордонів, стан паспортної системи, рівень спів¬праці між міграційною і прикордонною службами, а також Міністерством внутрішніх справ. Такі вимоги висувалися до всіх країн, які боролися за безвізовий режим із державами ЄС. Тож Україна не є «білою вороною» чи якимось ексклюзивом. Росіянам, наприклад, значно простіше оформити візу до будь-якої держави ЄС, ніж українцям. Цей приклад – доказ вибіркового ставлення кожної окремої країни і в цілому ЄС до третіх країн, візова практика яких – відображення стереотипів, відносин, що історично склалися, економічної зацікавленості й, нарешті, іміджу країни та її громадян. Згідно з моніторингом візової практики Росії, Білорусі, України й Молдови, за кількістю візових проблем серед цих країн лідирують дві останні.

Можливо, у європейських консульств є підстави не поспішати з видачею віз?

Багато вимог цивілізованих країн Україна не виконує. Приміром, наш паспорт недостатньо захищений від підробок; через кордони української держави до країн ЄС потрапляють нелегальні мігранти третіх країн або контрабандні товари; недостатньо ефективно вирішуються питання, пов’язані з корупцією, особливо у сфері видачі ідентифікаційних документів, та багато інших.

На візову сферу впливає також загальна політична ситуація в країні: відсутність прогресивних кроків щодо низки реформ, поява час від часу кон’юнктурних гасел про необхідність введення візового режиму для громадян ЄС тощо. Самим заявникам бракує знань про візово-міграційні правила країн ЄС, а також особливості візової процедури. Скажімо, Угода про спрощене оформлення віз більшість представників пільгових категорій використовує не ефективно й не повністю.

Водночас можна говорити і про рівень політичної неготовності ЄС посилювати або прискорювати подальшу лібералізацію візового режиму. Нерідко країни ЄС через візову практику демонструють подвійні стандарти, особливо в ситуації з візовими вимогами.

Складно уявити, щоб європеєць під час отримання візи оприлюднив інформацію щодо свого банківського рахунку. Це розкриває таємницю особистості. Але у громадян України вимагати такі документи чомусь вважають нормальним явищем.

Насправді існує разюча невідповідність між шанобливим ставленням європейців до свого приватного життя і приватної інформації та доволі грубим втручанням відносно третіх країн. У мене, наприклад, виникають питання до так званих візових центрів. Як відомо, деякі консульства, скажімо, Бельгії, Іспанії, Італії, Нідерландів, передали частину своїх повноважень цим посередницьким фірмам.

Власники компанії VFS (Visa Facilitation Service) стверджують, що вживають усіх превентивних заходів у роботі з документами заявника, але при цьому компанія RNT – сервіс-партнер VFS – заявляє, що жодної відповідальності перед заявником не несе, якщо документи було втрачено під час транзиту, викрадено або пошкоджено. Тому питання збереження приватної інформації громадян України – доволі проб¬лематичне.

Коли ж українцям відкриватимуть візи без проблем?

Доки Україна не розбереться зі своїм «політичним обличчям» – навряд чи щось зміниться. Ми очікували, що наприкінці цього року буде сформульовано «дорожню карту» безвізового режиму, прописано терміни, завдання, критерії на шляху до безвізового режиму, але цей документ так і не затверджено.

Зараз в Угоді про спрощене оформлення віз навіть проблематично «прописати» кілька нових категорій громадян – наприклад, представників неурядових та релігійних організацій, а також туристів.