Україна, вибори, дежа вю

Так, експерти Парламентської асамблеї Ради Європи стурбовані ворожими закликами кандидатів у президенти, у тому числі й антисемітськими, комітет зі спостереження за нашими виборами зробив із цього приводу відповідну заяву. А в Ізраїлі навіть відбулася конференція на цю тему, організована Об’єднанням вихідців з України, за підсумками якої прийнято відозву до українського народу із закликом протидіяти використанню національної теми у виборчих цілях. Оскільки, як вважають учасники конференції, під час цьогорічних виборів «чорний піар» антисемітського ґатунку має саме цілеспрямований, а не фрагментарний характер.



Очевидно, першочергово «надихає» європейців на такі висновки ужгородський мер Сергій Ратушняк. І не лише їх, а й своїх співвітчизників, і часто – на слівце з перцем, так би мовити. Бо як іще можна реагувати на заяви щодо того, що «саме диктаторським шляхом треба врятувати цю країну». Найгірше, що подібні інтерв’ю з’являються не в якійсь місцевій малотиражній пресі, а в ефірі Бі-Бі-Сі. І цивілізований світ із таких смислових пазлів вибудовує власне враження стосовно нас усіх, цілої країни. Потім дуже складно європейцям пояснювати, чому при владі в Україні (чи то у парламенті, чи то в урядових структурах, чи десь на місцях) опиняються люди з печерним типом мислення.



Зрештою, важко пояснювати не лише це, а й багато чого іншого. Так, наприклад, президент Комітету регіонів Європейського Союзу Люк Ван ден Бранде заявив минулого тижня, що Україна має репутацію країни з високим рівнем корупції, а експерти ПАРЄ, які спостерігатимуть за перебігом української президентської кампанії, стурбовані міцними зв’язками між політичними і фінансовими течіями в країні. Ще б пак. Адже такі зв’язки породжують політичну корупцію ще до обрання чи то депутатом, чи то президентом. Непрозоре, як правило, тіньове фінансування виборчих кампаній ставить політиків у залежність від фінансових мішків, адже потім, після виборів, треба чимось розраховуватись. До речі, дискусія щодо викриття джерел фінансування політичних партій, а також – щодо державного фінансування їх статутної діяльності триває не один рік (навіть були прийняті відповідні зміни до законодавства, але це нічим не завершилось). Це – також палиця на два кінці. Приклад із новітньої історії: спроба «Нашої України» після Помаранчевої революції вести партійні справи «по-білому» і відмовитись від так званої «чорної каси» загнала партію до боргової податкової ями. Тому інші – не ризикують. І зрештою – справа не у ризиках, а у тому, що всім так зручно, усі так звикли і навіть не уявляють, як може бути інакше.



Тандем політиків та фінансово-промислових груп у тому вигляді, в якому він існує в Україні, заганяє країну в глухий кут. Діяльність держави інституційно фактично паралізована. За таких умов, вважають окремі експерти, ризик її розпаду зростає. Тим паче, якщо врахувати, що в середовищі окремих політичних сил починає відроджуватися доволі небезпечна за нинішніх умов ідея федералізму України, а в суспільстві – загальне незадоволення владою.



Найприкріше, як влучно зауважив у ефірі програми «Я так думаю» з Анною Безулик Олег Рибачук, – те, що політики нав’язують суспільству думку, що нічого не зміниться протягом найближчих п’яти-десяти років. Про це говорять ледь не всі кандидати в президенти, політологи та експерти. Хіба може після такого навіювання пересічний громадянин повірити у власні сили та в те, що його голос щось змінить? Тим паче – на фоні заяв про чергові масові фальсифікації та підкуп виборців. До речі, справи п’ятирічної давнини про фальсифікації під час виборів 2004 року так і не були доведені до якогось логічного результату. І ніхто сьогодні про це не запитує. Тим не менше, зараз ця тема знову стає актуальною. А це лише підтверджує: сторона, що програє, може не визнати результатів виборів – і Україна знову отримає серйозне протистояння, наслідки якого годі й передбачити. Дежа вю.