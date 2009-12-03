Выборы взяли бюджет в заложники

1 декабря Верховная Рада отклонила новую редакцию Бюджетного кодекса, на принятии которой настаивало правительство и фракция БЮТ.

Тем самым бюджетный процесс оказался окончательно заведен в тупик – правительству придется заново переписывать проект госбюджета-2010 и вносить его в Верховную Раду. Своим видением сложившейся ситуации с «Главредом» поделились убежденный сторонник бюджетных инициатив правительства бютовец Сергей Соболев и не менее убежденный их противник «нунсовец» Павел Жебривский.

-- Сергей Соболев: «Если человек умирает, то что, правительство должно спокойно на это смотреть и делать вид, что оно формально выполняет закон?!»



{1-} Сергей Владиславович, Верховная Рада провалила новую редакцию Бюджетного кодекса, и теперь правительству придется заново переписывать проект госбюджета на следующий год. Почему Бюджетный кодекс не нашел поддержки в сессионном зале?

Вы правы в том, что непринятие Бюджетного кодекса – ключевой момент в бюджетном процессе. Поданный правительством проект бюджета осуществляет то, о чем мечтали миллионы людей, - возможность формировать бюджет на местах, там, где платятся налоги.

Сейчас мы оказались в ситуации, когда Бюджетный кодекс в новой редакции не действует. Естественно, это вызывает серьезные изменения в проекте бюджета – ведь когда готовился предыдущий проект, то изменения были приняты Радой, хоть и не подписаны Президентом.

Единственный вариант – готовить проект бюджета на той законодательной базе, которая у нас есть. Хотя все понимают, что шансов на принятие бюджета нет. А если бюджет не принят, то действует положение Бюджетного кодекса о выделении одной двенадцатой части бюджета текущего года. Это попытка заморозить на первые четыре месяца соцстандарты и финансирование ключевых бюджетных программ на уровне этого года.

Как скоро правительство сможет подготовить новый проект?

Осталось две недели работы ВР до конца года. В принципе, реально было бы принять бюджет еще до выборов президента. Но все попытки сделать это будут обречены на провал, потому что в этом не заинтересована Партия регионов. Реальное же рассмотрение бюджета начнется только после завершения президентской кампании. И как минимум первые четыре месяца страна будет жить при старых нормативах бюджета.

Как вы можете прокомментировать постановление правительства, которым норма об 1/12 была пересмотрена в сторону увеличения отдельных социальных выплат?

Задача Партии регионов – с первого января снизить соцстандарты, чтобы потом рассказывать, что правительство не может выполнять свои функции. Но как правительство может выполнять свои функции, если нет бюджета?! Это заведомо обрекает людей на снижение соцстандартов.

Но действия правительства противоречат законодательству…

«Регионалы» два месяца блокировали Раду, требуя принять закон о повышении соцстандартов. И правительство приняло решение – поднять выплаты наименее обеспеченным слоям населения: сельским медикам, учителям, социальным пенсионерам, детям-инвалидам и т.д. Исходя из перечислений в Пенсионный фонд, было принято решение – сделать пенсионерам доплату в размере 28,4 грн. – тем, кто получает наименьшую пенсию. А Партия регионов, работающая в тандеме с Президентом, после двух месяцев блокирования Рады, достигнув своей цели, заложила сумму повышения в 29 гривен. Таким образом, 6 млн. пенсионеров получат 60 копеек доплаты: 29 грн. – 28,4 грн. Еще более вопиющий пример – помощь детям-инвалидам. Правительство приняло решение выделить 645 млн. грн. на их содержание. После решения Рады сумма, заложенная на это, уменьшилась до 100 млн. грн. И если следовать закону, то соцстандарты уже целый месяц были бы снижены и не соответствовали бы ни уровню цен…

Здесь есть дилемма: у нас ведь верховенство не закона, а верховенство права. А если человек умирает, то что, правительство должно спокойно на это смотреть и делать вид, что оно формально выполняет закон?!

Вы будете пытаться повторно внести в Раду новую редакцию Бюджетного кодекса?

Конечно. Хотя я не думаю, что она может быть рассмотрена на протяжении ближайших двух недель. Но этим и отличается бюджет – документ на один год, и Бюджетный кодекс как нормативный акт – очень важно установить правила, по которым бюджет каждого года будет формироваться. И именно этим надо заняться сначала.

-- Павел Жебривский: «Лучше не иметь никакого бюджета, чем иметь бюджет заведомо нереалистичный»



{2-} Павел Иванович, бютовцы обвиняют Партию регионов и сторонников Президента, не голосовавших за новый Бюджетный кодекс, в желании снизить соцстандарты и заработать на этом электоральные баллы. Как вы можете ответить на эти обвинения?

Я был одним из соавторов проекта Бюджетного кодекса, поданного в первом чтении, - тогда он был достаточно конструктивен. Но Кабмин сделал все, чтобы испортить этот проект. В частности, бютовцы не говорят, что их проект нарушает минимум шесть статей Конституции. Во-первых, министр финансов имел бы право самостоятельно делать заимствования и размещать деньги на казначейском счету. Огромные полномочия даются и Минфину, и всему Кабмину – а парламентский контроль над бюджетом почти полностью убирают. Во-вторых, соцстандарты, как известно, определяются уровнем зарплаты и уровнем прожиточного минимума. В том проекте Бюджетного кодекса, который не был поддержан во вторник, предусматривается, что соцстандарты будут определяться в зависимости от ресурсов Кабмина, что нарушает статьи Конституции.

Третье – «затертая» тема о перераспределении финансовых ресурсов на места. Если бы Бюджетный кодекс был принят, в каждом сельсовете пришлось бы создавать тендерный комитет, набирать минимум три-пять человек штата. И именно Кабмин должен был самолично устанавливать, сколько денег надо передать на места – а по 12 тысячам местных советов учесть ситуацию с наполнением бюджета просто невозможно. Предусматривалось, что можно делать прямые трансферты из бюджета общине, насчитывающей всего 401 человека. А по всем европейским стандартам, община может быть самодостаточной, если насчитывает от 3-5 тысяч членов, а никак не 4 сотни. Убирается система корректирования этих бюджетов на уровне района. Мы предусматривали такой принцип, но лишь с учетом самодостаточности общин. Мы, кроме набирания дополнительных штатов, ничего не получим. Это может дать импульс лишь профицитным общинам – тем, где есть работающие предприятия. А сколько у нас таких? Раз, два и обчелся…

Такой проект Бюджетного кодекса – просто предвыборная агитка. И я не только не голосовал, а агитировал против его принятия. Потому что выборы приходят и уходят, а жить нужно всегда.

Что будет с бюджетом на следующий год? Ведь правила игры изменились…

Первое – правительство не имело никакого права формировать проект госбюджета на несуществующем Бюджетном кодексе. К тому же, он сформирован на неправильных макропоказателях.

На самом деле, бюджет должен быть максимально жестким, и правительство будет максимально оттягивать его направление в Раду, прекрасно понимая, что он не будет принят.

И даже если бы на месте Тимошенко был Литвин, Янукович, любой другой политик – другого бюджета перед выборами он бы не подал. Теперь, согласно Бюджетному кодексу, правительство в конце декабря должно принять постановление, которым выделит 1/12 часть расходов бюджета-2009 на защищенные статьи – социальные выплаты и те, которые обеспечивают элементарное функционирование местных общин.

Я убежден, что лучше не иметь никакого бюджета, чем иметь бюджет заведомо нереалистичный.

Тем не менее, учесть повышение соцстандартов правительство обязано, ведь если есть закон, значит его надо выполнять, в первую очередь высокопоставленным чиновникам.

Как вы можете прокомментировать постановление правительства, которым норма об 1/12 была пересмотрена в сторону увеличения отдельных социальных выплат?

Правительство действовало абсолютно неправильно, изменяя расходы бюджета своими постановлениями. Это совершенно неконституционные действия. Это совершенно неконституционное постановление – правительство у нас в стране не наделено правом законодательной инициативы, а должно работать в существующем правовом поле.

К тому же, этим Кабмин дал сигнал не голосовать за проект бюджета даже своим сторонникам в Верховной Раде.

Сторонники правительства уверяют, что были вынуждены сделать это, чтобы поддержать соцстандарты хотя бы на существующем уровне…

Пропаганда бютовцев напоминает мне геббельсовскую пропаганду. Геббельс говорил: чем больше ложь, тем легче в нее верят. Повышение на 60 копеек, о котором говорит БЮТ, – огромная ложь. На самом деле, доходы людей, которые получали меньше прожиточного минимума, согласно принятому закону будут существенно повышены. Это же абсурд – как может закон о повышении соцстандартов привести к их понижению?!.

Когда все-таки будет принят бюджет на следующий год?

Примерно в конце февраля - начале марта 2010-го. Я убежден, что для того, чтобы подготовить реалистичный бюджет, Минфину нужно максимум три дня – там работает достаточно хороших специалистов, которые не разбежались, несмотря на маленькую зарплату. Минфину просто нужна команда правительства на формирование реалистичного бюджета.

А вот будет ли понимание в депутатском корпусе? Я полагаю, основные ставки будут сделаны после первого тура, и в зависимости от того, кто победит, коалиция будет создана или раньше, или чуть позже. Выборы в местные советы, которые пройдут 30 мая, будут стимулировать депутатов принять бюджет поскорее, уделив большое внимание отношениям с местными бюджетами – ведь каждому депутату захочется увеличить свое влияние на местах.