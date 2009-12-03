Спасти Донецк

Из-за забастовки строителей Донецкого метрополитена ситуация может выйти из-под контроля в любую минуту. Несмотря на то, что местные власти пытаются хотя бы частично решить проблемы метростроевцев, положение дел продолжает ухудшаться.

Проблема века

Донецкое метро, строительство которого началось уже около 20 лет назад, всегда было для шахтерской столицы проблемой. В регионе метрополитен называли стройкой века, однако она постоянно останавливалась - то из-за недостатка финансирования, то из-за природных неурядиц, то из-за абсолютного невнимания властей к этому вопросу. В итоге если в начале строительство на метро возлагали огромные надежды - как на проект, который даст рабочие места шахтерам, которые уволились из реструктуризированных шахт, то уже через несколько лет оно превратилось в неподъемную ношу.

Но если до сих пор строительство худо-бедно двигалось вперед, то в начале зимы стройка прекратилась. Терпение метростроевцев лопнуло: отчаявшись тщетно ждать выплаты долга по зарплате, они просто остановили откачку подземных вод из выработок.

Претензии проходчиков базируются не на пустом месте: зарплату им не платили фактически с начала текущего года, и за эти 11 месяцев долг вырос до 8,5 млн. грн. Проходчики давно предупреждали: если долги по заработной плате выплачены не будут, на работу 1 декабря они не выйдут. О своих проблемах они заявляли и письменно, и устно - в ходе акций протеста у Донецкого областного и городского совета. Затем резко сократилось число штатных работников метростроя - вместо положенных 600 их осталось меньше половины. Власти требованиям не вняли. Как отчитывался Донецкий городской голова Александр Лукьянченко на своих еженедельных пресс-конференциях - сфера метро находится в ведении правительства, а не местных властей, и именно из-за непонимания первого Донецку и приходится страдать. Это понимают и сами проходчики, однако они находятся уже на грани выживания, поэтому просто не могут поступить иначе. В госбюджете на строительство метрополитена в Донецке в 2009 году предусматривалось целых 500 млн. грн., однако и из этих средств Донецк пока не получил ни копейки.

Недавно городские власти выплатили метростроевцам зарплату за… один месяц работы, но проходчиков эти деньги успокоили ненадолго. В первые три дня декабря угроза затопления для Донецка оказалась более, чем реальной: вследствие того, что рабочие прекратили откачку подземных вод, призрак наводнения замаячил перед Буденновским и Пролетарским районами города, а также перед частью центрального, Ворошиловского, района. Длина главного разработанного участка метро - 900 метров (что составляет примерно 5% от общего плана). Львиная доля этого отрезка находится в районе Мушкетовского кладбища города. Там же находятся и служебные помещения строителей, которые абсолютно не отапливаются, и телефоны в которых не работают. Холодно и в тоннелях - в них гуляет ветер, «проросли» сталактиты, а стены полностью покрылись мхом. Впрочем, скоро этой «поросли» будет не видно - все скроет вода. По словам председателя территориального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины Владимира Лащенко, ежедневно вода поднимается примерно на полметра, и если так пойдет и дальше, то наводнение будет не за горами.

«Ситуация ухудшается. Насосы остановлены, вода прибывает в забои», - поясняет положение вещей «Главреду» главный инженер ООО «Донецкшахтометрострой» Владимир Овчинников. По его данным, на одной из будущих станций метро - станции «Пролетарской» - вода достигла уже двухметрового уровня. «Залита уже эта станция. Теперь вода пойдет по тоннелю. Большой объем воды также по 14-й площадке - станция «Красный городок», и на 19-й площадке в забой идет до 20 кубов воды в час», - отметил он.

По словам В.Овчинникова, так будет продолжаться до тех пор, пока строителям не выплатят долги. Дело не только в принципе, но еще и в том, что метростроевцам элементарно не за что доехать до места работы, а вечером вернуться домой. «Положение строителей оказалось просто плачевным: людям было не за что даже добираться на работу. Так больше нельзя, они едут на работу, а их штрафуют в троллейбусах, высаживают… У них нет денег даже на проезд, какие уж тут штрафы», - расстроенным голосом говорит Владимир Овчинников.

Спасти Донецк

Вообще затопление города в последние годы было главной проблемой «шахтерского» метрополитена: считалось, что метро было дешевле достроить, чем законсервировать и постоянно поддерживать в безопасном состоянии. Гидрогеологическая специфика Донбасса такова, что вырытые тоннели в любой момент могут оказаться затопленными шахтными водами, если не вести их постоянную откачку. На эти цели предусмотрено 30 млн. грн. - опять-таки из государственного бюджета, но они в Донбасс так и не поступили.

Часть расходов решили взять на себя городские власти, которые 2 декабря провели специальное заседание, где обсуждали проблемы донецкого метро. «Я не могу, как городской голова, оставить в заложниках 262 тысячи населения трех районов, которые могут подвергнуться экологической опасности… Если государство не может, то город и муниципалитет должен», - возмущался Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Донецкие власти сердятся - мол, Донецк рассчитался с государственным бюджетом по всем пунктам, но средств на метро все равно не получил. Более того, по словам донецкого градоначальника, деньги, положенные метростроителям, на самом деле перечислили в другой регион: «У меня есть данные, что те деньги, которые предназначались для строительства донецкого метро, были забраны 100 млн. для водопровода в городе Львове, для метрополитенов в городе Харькове и Днепропетровске», - подчеркнул А.Лукьянченко.

Он же принял решение рассчитаться с проходчиками своими силами и поручил взять 3 миллиона гривен из сборов, которые берутся с предприятий за загрязнение окружающей среды. Эти деньги будут направлены на погашение долгов, а также оплату электроэнергии, чтобы можно было снова начать откачку воды из выработок. Все бы хорошо, но даже на это решение все равно должно придти «добро» из Киева. «То, что город нам хочет выделить деньги, мы знаем, мы по телевизору смотрели. Да, было озвучено - 3 млн. Но опять же - для того, чтобы выплатить, нужно ехать в Киев. Сейчас они (городской совет. - Ред.) обратились в областную администрацию, Логвиненко (губернатор Донецкой области. - Ред.) должен обратиться в Кабмин. Идет волокита. Но пока мы слышим только слова и обещания, больше ничего», - говорит Владимир Овчинников. По его словам, сегодня ситуация еще не критическая, но она уже приближается к этой отметке, и если реакции властей не будет, то уже через два месяца некоторые районы Донецка могут уйти под воду. «Не хочу озвучивать, у нас в горном деле не принято такое говорить, но опасность серьезная. Решение принимать надо экстренно», - говорит главный инженер метростроя.

По его словам, сегодня дать деньги на продолжение строительства и поддержание метро в безопасном состоянии гораздо проще и дешевле, чем потом расплачиваться за ликвидацию последствий экологической катастрофы. «На исправление потом в три раза больше потратят, чем мы бы потратили на это строительство», - отмечает Овчинников.

Это действительно правда: в целом завершение строительства метрополитена в Донецке требует 5 млрд. гривен. Если же объект бросить, то его консервация обойдется намного дороже: 50 миллионов нужно выплатить сразу, а затем ежегодно будут нужны 15-милионные выплаты на поддержание уже вырытых тоннелей и защиту их от затопления и разрушения. Но если сегодня ситуация выйдет из-под контроля, то государству придется расплачиваться не только за откачку воды, которая затопит городские районы, но и выделять немалые суммы на компенсацию ущерба местным жителям, который будет сравним с ущербом после наводнения в Западной Украине. «В связи с прекращением финансирования строительства метрополитена и приостановкой горных работ на его объектах, сложилась крайне опасная горно-геологическая ситуация в подземных выработках строящегося метро. Она представляет собой опасность для расположенных на поверхности жилых домов, промышленных и транспортных сооружений и коммуникаций», - делает свое заключение глава профсоюза ООО «Донецкшахтометрострой» Василий Артюшеня. И если ситуация не изменится, то, по словам экспертов, уже очень скоро Донецк может ждать настоящая техногенная катастрофа: очень может статься, что Новый год жителям некоторых районов придется встречать по шею в воде.