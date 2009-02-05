Александр Голуб: «Альтернативы Симоненко сегодня в Компартии нет»

Впрочем, решение о том, как поступить во время сегодняшнего голосования, далось Компартии нелегко: сегодня они проводили заседание президиума ЦК дважды, и дважды же получали разные результаты...



Эту ситуацию в партии можно связывать со скандалом вокруг Петра Симоненко, который до сих пор находится в „Феофании”. Мол, выведя лидера КПУ из игры, его недоброжелатели стремились увести коммунистический корабль с фарватера, проложенного действующей коалицией... О том, как Компартия определялась со своей позицией по отношению к правительству, кто может быть заинтересован в дискредитации Петра Симоненко и собираются ли коммунисты менять своего лидера, „Главред” говорил с народным депутатом от КПУ Александром Голубом.



Вчера ситуация выглядела так, что коммунисты предстали перед нелегким выбором. Проголосуете за отставку – Тимошенко заявит, что вы соблазнились „мошной „Росукрэнерго”, проголосуете против – „регионалы” скажут, что вы стали филиалом БЮТ...



К такой ситуации нам не привыкать. Какую бы позицию ни заняла фракция коммунистов, ее обвиняют в том, что она встала на сторону одной из двух крупных политических сил – либо Партии регионов, либо Блока Юлии Тимошенко. Поэтому, принимая решение, мы взвешивали все мнения...



Вчера у нас прошло совещание первых секретарей областных комитетов партии. Этот орган не принимает решений, но мы прислушивались к тому, как любое наше решение будет воспринято в партийных комитетах и в среде наших избирателей.



Когда Компартия приняла окончательное решение по голосованию за недоверие правительству?



Окончательное решение Президиум ЦК Компартии Украины принял во время перерыва, около часа дня.



Почему голосование Коммунистической партии не было единодушным? Обычно коммунисты отдают за то или иное решение 27 голосов, а сегодня мы наблюдали своеобразный разнобой...



Разнобоя не было, потому что все присутствующие в зале члены фракции проголосовали за решение Президиума ЦК Компартии.



Но перед голосованием Адам Мартынюк сказал, что отсутствует только Петр Симоненко...



Он сказал, что болен только Симоненко. Есть люди, которые находятся в командировке. Есть люди, причину отсутствия которых мы не знаем – их отсутствие можно проверить по подписям регистрации перед утренним заседанием.



Как принималось это решение? Были ли дискуссии?



Были очень серьезные дискуссии. Этот вопрос обсуждался и с точки зрения определенных технологий, и с точки зрения глобальных вызовов. Я имею в виду, если будет принято решение об отставке правительства, то создастся ли новая коалиция, и нужно ли нам принимать в ней участие, какие шаги в таком случае последуют от Президента...



То есть это было очень непростое решение. Президиум ЦК Компартии Украины дважды собирался: сегодня утром и во время перерыва...



Почему возникла необходимость собираться во второй раз?



Потому что не все присутствовали на утреннем заседании. Петр Николаевич принимал участие в голосовании по телефону, через громкую связь, – чтобы все слышали его позицию.



В чем она заключалась?



Я думаю, что об этом нужно спросить у лидера партии.



Правда ли, что утреннее заседание и состоявшееся позже показали разные результаты?



(смеется) Вы хорошо проинформированы. Ну, можно сказать, почти. Почему разные? Потому что утром, когда обсуждалась эта ситуация, не было связи с тремя членами президиума. Поэтому и были разные результаты.



Вчера вы заявили, что коммунисты не будут голосовать за отставку правительства, если вам перед этим не представят список из 200 депутатов, которые войдут в состав коалиции, готовящейся прийти на замену нынешний...



Я остаюсь при этом мнении, и я пытался ее отстоять на заседании президиума ЦК Компартии. Я считаю, что без создания новой коалиции голосование за отставку правительства ни к чему не приведет.



После сегодняшнего голосования правительство получило иммунитет до сентября, а фактически – до президентских выборов. Как будет развиваться ситуация дальше?



Все будет зависеть от того, использует ли Тимошенко тот шанс, который у нее сегодня появился, – я имею в виду создать какой-то конструктивный состав правительства. Если она его использует, и правительство сможет принять адекватные решения относительно противостояния кризису, тогда можно будет говорить о каком-то нормальном развитии событий.



Как коммунисты относятся к переформатированию правительства?



У нас есть претензии к определенной части правительства, и, конечно, если встанет вопрос об увольнении этих людей, то, конечно, мы его поддержим.



О ком именно вы говорите?



Пока мы не выражали свою позицию по этому поводу, но понятно, что мы считаем, что в интересах Украины не работает гуманитарный блок правительства, постоянно внося раскол в общество. Неэффективно работают экономические и финансовые министерства. Это – претензии, лежащие на поверхности.



Время от времени с разных сторон сессионного зала раздаются голоса о вхождении представителей оппозиции в состав правительства. Откликнулись бы на такое предложение коммунисты?



Я не исключаю такой возможности. Но все будет зависеть от того, под какую программу нас пригласят. Среди коммунистов есть люди, не запятнанные никакими коррупционными скандалами, которые могут работать практически во всех министерствах.



Хотя если программа нового состава правительства не изменится и не будут сделаны выводы из безответственной политики нескольких последних месяцев, я думаю, что нам нечего делать в составе правительства. Хотя я и не исключаю такой возможности.



В продолжение темы о вхождении коммунистов во власть. Уже достаточно давно говорится о том, что в состав президиума Верховной Рады может войти Адам Мартынюк. Насколько это возможно?



Мы согласимся на это, если должность первого вице-спикера будет вакантной. Тогда мы выдвинем и предложим свою кандидатуру. Но участвовать в отставке Лавриновича Компартия намерения не имеет.



То есть, если этот вопрос встанет в сессионном зале, вы его не поддержите?



Сегодня мы не видим для этого оснований.



Как вы считаете, информационные волны, возникшие в последнее время вокруг Петра Симоненко, – это просто „так совпало” или это - определенная политическая технология, направленная на ослабление его позиции внутри партии?



Я не думаю, что эти вопросы возникли внезапно, потому что интенсивность действий и давление совпали как раз с соответствующим решением в Верховной Раде. Если вы обратили внимание, то как раз в то же время началась атака господина Мельниченко на Литвина...



То есть я понимаю, что это обычная атака, направленная на лидера партии извне, а, возможно, и от отдельных кругов внутри партии.



Собственно, в связи с этим многие обратили внимание на то, что позиция Леонида Грача в последнее время слишком часто диссонирует с позицией Петра Симоненко или, например, с вашей... Может ли он быть причастным к этой информационной атаке на лидера КПУ?



Я не хочу это комментировать, потому что у меня нет определенной информации.



Что же касается разных мнений – то это вполне естественное и нормальное явление. Даже по сегодняшнему голосованию я занимал и отстаивал противоположную позицию, но я выполнял решение партии, коль уж оно было принято. В принципе, так же поступает и Леонид Иванович. То есть на момент принятия решения – это нормальная ситуация, когда есть дискуссия, когда есть разные мнения.



Кто вне партии мог быть заинтересован в ослаблении позиций Симоненко в КПУ?



Я думаю, люди, которым не нравится курс на модернизацию партии, фактически проводимый лидером партии. И, конечно, наши конкуренты, те политические силы, с которыми мы делим электорат.



После того как сегодня голосование за отставку правительства провалилось, как вы думаете, прекратятся ли информационные атаки на Симоненко?



Думаю, они не утихнут, потому что задача остается та же, но то, что они станут менее интенсивными, – я в этом абсолютно уверен.



Позиции Петра Симоненко в партии сейчас, очевидно, покачнулись...



Вы знаете, совсем нет. Возможно, это чье-то желание...



Кстати, меня очень удивило, что вчера-позавчера журналисты ко мне обращались с уже сформулированным вопросом: „Правда ли, что скоро состоится съезд партии, который заменит Петра Николаевича на посту главы партии Леонидом Ивановичем Грачом?”



Но, во-первых, отчетно-выборный съезд, который у нас занимается вопросами назначения руководства партии, пройдет года через три. Во-вторых, руководство партии у нас избирается не на съездах, а на пленумах Центрального комитета партии. И в-третьих, зачем уже вслух называют кандидатуру, которая должна заменить?



Вот это мне и дает повод думать, что мы имеем дело со спланированной акцией, направленной на дестабилизацию ситуации внутри партии. Но альтернативы Симоненко сегодня в Компартии нет. И вопрос замены лидера не то что не своевременный, – я просто убежден, что он не найдет поддержки ни в Президиуме Компартии, ни на пленуме, ни на съезде, если бы он и состоялся.



Поскольку отдельные круги внутри партии открыто атакуют Петра Симоненко, может ли сейчас повториться ситуация с отколом от КПУ ее части, как это произошло, к примеру, с Коммунистической партией рабочих и крестьян или КПУ(о)?



В конце концов, это – абсолютно естественное явление: люди вступают в партию, люди уходят из партии. Этот процесс логический, нормальный. Но если говорить о выходе каких-то отдельных территориальных организаций, то это совершенно невозможно. Для этого, во-первых, нет оснований, а во-вторых, это организационно невозможно. Те, кто хотел, – уже ушли.