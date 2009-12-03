Тимошенко научила инвалидов порядку

3 декабря 2009, 16:08

… и поработала на электоральном поле Януковича и Ющенко.

Премьер Юлия Тимошенко сделала все возможное, чтобы вклад ее правительства в дело защиты прав людей с ограниченными возможностями стал достоянием общественности.
3 ноября, во Всемирный день защиты людей с ограниченными возможностями, состоялось второе открытое заседание правительства с участием министров, представителей общественных организаций, предприятий инвалидов, параолимпийцев, дефлимпийцев, представителя ООН и прессы.
Свое выступление перед «третьим сектором» и «четвертой властью» Тимошенко построила на том, что за 18 лет независимости за всеми обещаниями в адрес инвалидов и принятыми документами не следовало никаких дел. Все проблемы людей с ограниченными возможностями были сконцентрированы в Минтруда, а в остальных ведомствах занимали, минимум, предпоследнее место.
Виноватой в хроническом нерешении проблем инвалидов оказалась и «серая масса» чиновников. Тут премьер попала в точку: сотрудницы ее секретариата довольно бесцеремонно относились к любому, кто имел неосторожность встать у них на пути, включая паралимпийцев.
Главным достижением своего Кабмина Леди Ю назвала активную работу с общественными организациями инвалидов. Это кивком головы подтвердил сидящий рядом председатель парламентского Комитета ВР по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, бютовец Валерий Сушкевич. Он уже много лет в блоке отвечает за работу с людьми с ограниченными возможностями. Напомним, тем же самым Валерий Михайлович занимался и во фракциях, контролируемых Януковичем и Кучмой.
Сегодня Тимошенко была максимально конкретна. Она пообещала следующее:
1) отправить на ратификацию в парламент Конвенцию ООН о правах инвалидов. В соответствии с ней Украина обязана каждые два года отчитываться о том, как обеспечивает права инвалидов;

2) установить специальные стипендии Кабмина для талантливых студентов с ограниченными возможностями в размере 850 грн., а для инвалидов первой группы – 1275 грн.
3) выделить 92 га земли для строительства Центра паралимпийского и дефлимпийского спорта;

4) создать до 2012 года 12 тыс. рабочих мест для инвалидов за счет увеличения штрафов для предприятий, не выполняющих нормативы трудоустройства инвалидов (4% от общего числа работающих).

По словам министра труда и соцполитики Людмилы Денисовой, сейчас работают всего 30% инвалидов трудоспособного возраста. Для того чтобы улучшить ситуацию, все предприятия поделят на три категории риска. Проверять выполнение норматива трудоустройства инвалидов на предприятиях с высокой степенью опасности будут раз в год, со средней степенью – раз в два года, на всех остальных – раз в пять лет.

5) выделить для автомобилей инвалидов места на стоянках (не менее 10%), на каждом маршруте – минимум одно транспортное средство оборудовать для перевозки людей с ограниченными возможностями, включая школьные автобусы;

6) санаторно-курортное лечение детей-инвалидов в сопровождении родителей за счет бюджета (раньше родителям приходилась ночевать на матрасах, выпрошенных у медперсонала);

7) определить минимальную долю программ на ТВ с переводом на язык жестов;
8) обеспечить уже до конца годами автомобилями семьи, в которых есть два и больше инвалидов. Остальные 93 тыс. «очередников» получат автомобиль в ближайшие годы в рамках сотрудничества украинского и китайского автопромов. Государство получает рассрочку по выплатам на 20 лет;
9) обеспечить первичную реабилитацию инвалидов в учреждениях здравоохранения;
10) в первую очередь возмещать НДС предприятиям инвалидов;
11) установить льготные ставки аренды помещений для предприятий инвалидов, если их общая площадь не более 100 кв. м (ранее – 50 кв. м);
11) увеличить нормативы питания спортсменов-паралимпийцев до уровня остальных спортсменов сборной.
Конкретные обещания тут же воплотились в строчках правительственных актов. Правда, и.о. министра финансов Игорь Уманский ушел задолго до конца заседания, так и не узнав о бескрайней доброте Кабмина.
При этом публике отводилась роль добровольных и незаменимых помощников. Выслушав замечания представителей общественных организаций, Тимошенко тут же дала команду включить их предложения в тексты документов. Схема «что попросите, то и дадут» ни разу не дала осечку.
Со своей стороны, Тимошенко попросила представителей общественных организаций повлиять на депутатов, чтобы те без проблем ратифицировали Конвенцию ООН. Этим она еще раз подтвердила аксиому – закулисное влияние в парламенте гораздо эффективнее самых добрых намерений.

Помимо этого, глава правительства пообещала «третьему сектору» контролировать выполнение обещаний с помощью своей распиаренной схемы: составления схемы задач с указанием сроков и фамилий исполнителей. Отметку о выполнении ставят не чиновники, а общественные организации. После опыта с профсоюзами схема была предложена организациям инвалидов.

О том, что для выполнения обещаний необходимо победить на президентских и, возможно, парламентских выборах, Юлия Владимировна не сказала (не считая слов – «за хаосом рождается порядок»). За нее постарался Сушкевич. Уникальность ситуации он увидел в том, что Кабмин действительно работает, а не заставляет инвалидов раз в год, 3 декабря, бесцельно блуждать по Украинскому дому в надежде на новые обещания.

При этом бютовец несколько раз забрел на электоральное поле «бело-синих» – «премьер услышит каждого», «помаранчевых» – «она не говорит, она делает». Сама же Тимошенко пообещала улучшить жизнь инвалидов не с нового года (путем коррекции бюджета), а уже сейчас (за счет перераспределения средств Стабфонда), что перекликается с месиджем Януковича «улучшения жизни уже сегодня». Было ли это случайностью или тонким расчетом – неизвестно. Но простые и понятные обещания грели сердца собравшихся.

Конечно, смутная тревога, что не все из обещанного будет выполнено, оставалась. Не исключено, что если бы инвалидам давали почаще слово, они бы рассказали что-нибудь интересное. Например, о нюансах работы МСЭКов, требующих ежегодного подтверждения от инвалидов справок по типу «отрезанная нога за год не выросла». Или еще что-нибудь. Но премьер наградила заслуженных и удалилась, унося с собой вышиванку, сделанную предприятием инвалидов.
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