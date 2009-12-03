Право гаишника - сидеть в кустах, водителя – не нарушать ПДД

Несмотря на почти ежедневные сообщения о резонансных ДТП, Государственная автоинспекция настроена положительно и оценивает свою работу как удовлетворительную. Это подтверждается, в частности, и статистическими данными, которые в пресс-центре «Главреда» привел начальник Департамента ГАИ МВД Украины, генерал-майор милиции Сергей Коломиец.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции высокопоставленного чиновника.



Случаев гибели людей на дорогах стало меньше, но ресурс почти исчерпан



«В текущем году пострадавших от ДТП почти на 20 тысяч меньше, чем в прошлом. Из них погибших меньше на 2,4 тысячи. Если сравнивать с 2007 годом, травмировано на 35 тысяч человек меньше, из них на 4 тысячи меньше погибших.

Всего у трех стран мира - Беларуси, Украины и Израиля, - столь существенные показатели - почти на треть уменьшилось число погибших. Всемирная организация здравоохранения и мировые организации, занимающиеся этим, признали наши достижения.

К сожалению, мы достигли этого за счет повышения административного давления - увеличения штрафных санкций. На сегодняшний день этот резерв исчерпан. В следующем году мы не будем наблюдать такого значительного уменьшения, если будем использовать только усиление админвлияния. Хотя у нас еще есть резервы в этом направлении.

Некоторое усиление административного давления будет. Потому что мы видим, что люди уже немножко привыкли к новому законодательству. Кто-то понял, что можно где-то и откупиться. Начинают возвращаться некоторые явления, особенно в Киеве, которых я не видел уже два года, например, езда по встречной полосе и т.д.

Со следующего года мы уделим большое внимание ремням безопасности. Пользование ремнями безопасности позволяет сократить количество погибших на 30%.

Следующее – автоматизация наблюдения. Так называемые «Визири» и все остальные приборы, которые мы применяем на сегодняшний день, от бедности. Мы прошли все испытания, определенные процедуры согласования, и со следующего года мы активизируем применение этих приборов. Но главный приоритет - это применение современных, полностью автоматизированных, приборов. Если мы достаточно широко внедрим автоматизированные средства контроля за дорожным движением, мы снимем проблему коррумпированности деятельности автоинспекции и достигнем позитивного результата».



Больше никаких экстернов для водителей-неуков!



«Существовала система сдачи экзаменов экстерном. У нас каждый третий сдавал экзамены таким образом. Это водители-неуки, которые договаривались с ГАИ, а некоторые даже получали водительские удостоверения в подарок ко дню рождения. Эти водители-неуки, выезжая на дороги, создавали определенные аварийные ситуации. Поэтому мы в городе Киеве ввели систему, позволяющую в режиме он-лайн контролировать каждого, кто сдает экзамен. Также установлена система видеонаблюдения за учебными классами, чтобы не было подмены курсантов и подсказок со стороны наших же сотрудников.

Эксплуатация новой системы сдачи экзаменов продолжается уже полтора месяца. Выше 40% явка на экзамен не поднимается. Около 40-48% всех, кто закончил учебные заведения, приходят сдавать экзамен. Остальные где-то растворяются - сейчас мы их ищем.

Чтобы предотвратить злоупотребления, мы запретили сдавать экзамены в других местах, а только там, где человек учился, потому что в других регионах еще нет автоматизированного контроля.

Если раньше из пришедших на экзамен с первого раза сдавали 69-70%, то сегодня сдают 29-40%. После сдачи экзамена по вождению процент получивших удостоверение с первого раза составляет 29%. Если брать закончивших учебные заведения, то эта цифра составляет не более 12%.

На сегодняшний день мы начали проверку учебных заведений, и действительно подтвердилась необходимость их аккредитации. На 15 учебных заведений мы подали материалы в прокуратуру и в Минобразования на лишение лицензии.

С первого января начнется аккредитация всех учебных заведений через систему ГАИ. Я вам гарантирую, что значительная их часть не получат аккредитации».



Парковка на тротуаре запрещена, но куда девать машины?



«Согласно Правилам дорожного движения, парковка на тротуаре является нарушением ПДД. Вместе с тем, ввиду того, что в течение десятков лет город Киев загонялся в далекие от нормативных условия, когда не строились автостоянки, ГАИ пошла на маленький компромисс – мы договорились с «Киивпарксервисом», что они делают в центре города сплошную парковочную зону.

Они обязались ограничить места для парковки автомобилей, отгородить место для прохода пешеходов. А мы, со своей стороны, позволили частичную парковку на тротуарах там, где это не мешает движению пешеходов.

Если парковка на тротуаре препятствует движению пешеходов, это нарушение, которое нужно наказывать. Но автолюбители также со своей стороны спрашивают: «А куда нам деваться?»



ГАИ наказало 127 взяточников



«В этом году мы наказали меньше людей, чем в прошлом. Улучшилась дисциплина. Конечно, случаи взяточничества могут быть. На сегодняшний день мы обнаружили 127 таких случаев со стороны наших сотрудников. Все они уволены из милиции.

Но это процесс двухсторонний: тот, кто дает, - преступник, и тот, кто берет, - преступник. Обнаружены 4 тысячи человек, которые давали взятки. Уголовные дела возбуждены только по 121 факту. Прокуратура считает, что это, вроде бы, нормально. Мол, это хорошие ребята, а тот гаишник берет взятки.

Давайте не делать героев из тех, кто дает взятки, и тех, кто берет.

Не давайте взяток, отвечайте за свои поступки».



Право гаишника - сидеть в кустах, водителя – не нарушать ПДД



«Мы, идя навстречу людям, пишем распоряжение, что инспекторам ГАИ нельзя прятаться, хотя во всем мире все прячутся. Например, в Германии 70% транспортных средств подразделения контроля автобанов не крашеные.

Человек должен помнить, что в каждую минуту, в каждую секунду может быть зафиксировано его нарушение. А если сообщать, что через 3 километра стоит Вася с жезлом, то эти три километра водитель нарушать ПДД не будет, а проедет Васю – и дальше понесся.

Если водитель нарушает Правила, то какая разница, откуда появился сотрудник ГАИ?»



Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Смертей на автодорогах Украины стало меньше Штрафы за нарушение ПДД увеличатся - Коломиец Из ГАИ уволили 127 взяточников