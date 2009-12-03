Игорь Попов: «Один кандидат готовится к фальсификациям, другой – к срыву выборов»

Подозревают и Тимошенко, и Януковича, но держат кулаки в надежде, что члены участковых комиссий не поддадутся на их искушения. Правда, после того, как парламент за полтора месяца до выборов «провалил» поправки к Закону о выборах президента, оптимизма у президентских людей поубавилось. Но осталась надежда: мол, эпоха Ющенко еще не закончилась, нужно смотреть в будущее!К сожалению, парламент сознательно провалил поправки к Закону о президентских выборах. К нашему удивлению, в Раде не нашлось 226 депутатов, заинтересованных в проведении честных выборов по одинаковым и равным для всех правилам! Такое впечатление, что один кандидат готовится к фальсификациям, второй – к срыву выборов, и только Ющенко беспокоится о честных правилах для всех.Депутаты проигнорировали и решение Конституционного суда Украины, и рекомендации Венецианской комиссии. Поскольку некоторые нормы в Законе не урегулированы, это станет соблазном для манипуляций и злоупотреблений. В первую очередь, это касается включения избирателей в списки в день выборов и голосования за границей. Я уверен, что председатель Верховной Рады может провести политические консультации с фракциями и вернуть парламент к принятию поправок.Часть поправок к новому Закону регулировали именно день выборов и подсчет голосов. Однако часть новелл касалась организации деятельности участковых избирательных комиссий, которые будут созданы за месяц до выборов. Поэтому осталось буквально пару недель на принятие, вычитку, подписание и вступление в силу нового Закона, чтобы новосозданные участковые комиссии проводили свои первые заседания уже по новому акту.Закон о выборах президента отвечает сегодняшним вызовам, хотя по нашей старой привычке штабы будут искать пути, как его обойти. Одно из слабых мест Закона – это государственный реестр избирателей, который начал действовать в августе. Местные выборы, которые состоялись по нему, показали, что ошибки могут составлять порядка 20%.К сожалению, карантин сорвал кампанию по уточнению данных реестра, и сейчас она фактически не ведется. Я знаю, что отдельные политические силы мобилизуют своих избирателей для проверки данных реестра, но централизованной, систематической кампании сегодня нет, хотя ЦИК и мог бы активнее работать в этом направлении. Если она не будет проведена, есть опасность, что многие избиратели не найдут себя в реестре, зато появятся «мертвые души». На этом люфте некоторые штабы могут сыграть.Для манипуляции необходим доступ к реестру, который получили только те партии, которые имели свои фракции в парламенте, и широкая сеть членов местных избиркомов. Пока только несколько штабов развернули работу по найму членов избирательных комиссий. Поэтому «маленьких» и «технических» кандидатов вряд ли можно будет обвинить в фальсификациях на избирательных участках.Секретариат Президента работает только с официальными документами. Пока официальной информации об этом от правоохранительных органов не поступало. Хотя у всех нас есть какие-то личные связи, и мы видим тревожную ситуацию. Для Президента сверхзадача – гарантировать проведение честных выборов именно 17 января и, если понадобится, своевременное проведение повторного голосования. Поэтому Президент издал Указ об обеспечении честных выборов, в котором регламентировал деятельность местных государственных администраций по организационной работе. Также в нем есть задания для правоохранительных органов.Центризбирком и окружные комиссии выполняют сугубо математические и организационные функции. К счастью, система украинских выборов такова, что изменить данные «по дороге» уже невозможно. Слабое звено – это участковые избирательные комиссии, но будем надеяться на взаимный контроль представителей кандидатов, гражданскую сознательность и на профилактические методы со стороны правоохранительных органов.Не хочу называть фамилий кандидатов, чтобы меня не обвинили во вмешательстве в их избирательные кампании. Конечно, наибольшая опасность есть в тех регионах, где определенная политическая сила имеет полное доминирование в симпатиях избирателей и влияние на членов участковых комиссий. Сначала в Законе о выборах президента даже запрещалось участие в работе избиркомов людей, приехавших издругих регионов. Конституционный суд признал неконституционным этот запрет. Я надеюсь, что парламент устранит это положение, и ЦИК будет включать в участковые комиссии всех желающих. Возможно, это хоть немного обеспечит перекрестный контроль.Транзитный сервер – это «страшилка», потому что никакой транзитный сервер не может менять цифры. То, что скорость поступления данных из разных регионов влияет на промежуточные результаты и, как следствие, на общественное мнение, – объективный факт. Это можно наблюдать не только у нас, но и в странах, где голосование происходит в разных часовых поясах – США, РФ или Канаде. Лидером на определенное время оказывается один кандидат, а в финале победу может одержать другой. Но транзитный сервер, который меняет результаты, – это миф.Конечно, те, кто захотят сфальсифицировать или сорвать выборы, могут применять методы из арсенала кибертерроризма. Но спецподразделения СБУ должны защитить компьютерные системы и системы спецсвязи, в том числе Центризбиркома.В первоначальной редакции Закона о выборах президента возможность обжалования нарушений чрезмерно усложнялась. Это неправильно, на что указала Венецианская комиссия. Одна из ключевых поправок, которую обсуждает Верховная Рада, – механизмы обжалования.В действующем Законе о выборах и изменениях к нему нет понятий «третьего тура» и «повторного переголосования».Будем надеяться, что массовых фальсификаций не будет. Все-таки последние пять лет выборы у нас проходили без массовых фальсификаций, хотя и с определенными проблемами.Главные штабы рассматривают всевозможные варианты: как победы, так и революции, фальсификаций и «судебной войны». Юридические службы штабов имеют широкую практику, знают, как работать с доказательствами, судами и пиар-кампаниями. И если кто-то из кандидатов захочет, то может создать большие проблемы с установлением результатов всеукраинских выборов. Не думаю, что это изменит результат выборов, но на имидже страны это скажется негативно.В данном случае кандидаты могут работать на симуляцию революции, на телевизионную картинку, а не на настоящую революцию. В лояльных СМИ они будут представлять это как народное восстание. Хотя такое вдохновение, как в 2004 году, вряд ли возможно.Я думаю, все три кандидата будут одним и тем же лицом. И мы знаем, о ком говорим.Мы в последние годы воспитаны на продукции Голливуда, где очень любят обыгрывать тему рождественских ожиданий, прихода Санта Клауса с чудесным подарком в новой блестящей обертке.Конечно, избиратели ждали, что придет кто-то абсолютно новый, абсолютно светлый, чистый, непохожий на тех политиков, которых они видели в последнее время. Увы, абсолютно нового политика не появилось. Когда нет на порядок лучшего кандидата, я бы оставил действующего Президента. Он признает свои ошибки, он сам меняется, и, если он останется, стране хуже не будет. Будет только лучше. Любые другие изменения могут быть, увы, к худшему.У нас серьезная проблема с финансированием всего. У нашей армии нет денег не только на снаряды, но даже на мыло. У нас, в конце концов, нет госбюджета на следующий год, и постановлением правительства мы не имеем права его утверждать. Поэтому выборы будем проводить в долг.Легитимно нам хватит денег, чтобы напечатать бюллетени и изготовить избирательные урны. Я боюсь, что ЦИК будет просить членов комиссий работать в долг, обещая им расчет после принятия госбюджета.Есть определенная экономия бюджета ЦИК в 2009 году, и есть возможность финансировать выборы в рассрочку – в январе-феврале использовать по 1/12 от бюджета 2009 года. В этом году выделено на выборы 700 млн. грн. – даже 2/12 - это не так уж мало, чтобы оплатить первоочередные расходы.Если правительство не устроят результаты выборов – это означает, что вряд ли Юлия Владимировна останется премьер-министром еще долго.В ближайшие полгода произойдут существенные политические изменения. И речь не только о президентских и местных выборах. После президентских выборов неизбежно возникнет вопрос: а есть ли у нас коалиция в Верховной Раде? Де-факто ее сейчас нет, мы не можем ни бюджет принять, ни реформы провести. Не исключено, что это приведет и к внеочередным парламентским выборам или к смене формата коалиции. Все эти события необходимо завершить до конца весны, а потом, засучив рукава, проводить политическую реформу.Результатом внеочередных парламентских выборов не станет принципиальное обновление Верховной Рады. Но появится ясность: кто у нас оппозиция, а кто – коалиция. Я надеюсь, после серии выборов, где-то к лету мы выйдем на определенный консенсус власти для проведения реформ.В течение трех месяцев прошло много мероприятий, поступили тысячи поправок, которые сейчас обрабатывает Национальный институт стратегических исследований.В течение двух недель они представят отчет Президенту, и он определится, что делать с проектом. Я думаю, большинство поправок будут учтены, а проект – доработан.Среди людей нет понимания, зачем Верховной Раде две палаты. Хотя это логично: если мы минимизируем функции местных госадминистраций, регионы должны иметь своих лоббистов в Киеве – сенаторов. Возможно, мы недостаточно убедительно поясняли эти положения.Когда мы встречались с избирателями, то слышали предложения ввести ответственность депутатов за их голосования. Это противоречит европейской политической традиции. Высказывания и голосования депутатов не могут влечь за собой прямую административную или уголовную ответственность, только политическую.Этот проект – указ для победителя, как народ видит конституционную реформу. Конечно, хотелось бы, чтобы Конституция была изменена способом, предусмотренным действующим Основным Законом. Но сейчас в Верховной Раде нет даже простого большинства голосов для принятия решений, так что это вряд ли удастся.Во время всенародного обсуждения звучали предложения принимать конституционную реформу на референдуме или созывать Конституционную ассамблею. Но финального решения на сегодняшний день нет.Пусть сначала парламент определится с отношением к обновленному проекту. Что касается децентрализации власти и передачи полномочий на места, все политические силы согласны с этим. Этот раздел уже можно принимать. После выборов, если не весь текст Конституции, то хотя бы отдельные положения могут быть приняты.Такая опасность есть. Определенные политики говорят о необходимости авторитарных тенденций или «сильной руки». Но среди претендентов, говорящих о диктатуре, ни один не выглядит просвещенным монархом или диктатором. Поэтому есть опасность, что, получив суперполномочия, определенные политики вместо борьбы с коррупцией ее возглавят. Вместо проведения реформ – их затормозят. Поэтому альтернативы демократии нет. Эта система не идеальна, но другой мы уже не будем строить.Я не делал громких заявлений о введении чрезвычайного положения. Я написал аналитическую статью, где анализировал, справляется ли правительство и другие органывласти с эпидемией. Тогда этот вопрос стоял очень остро. Как оказалось – справились. Указ Президента о борьбе с эпидемией был практически полностью выполнен. Думаю, мы справимся с любыми проблемами без чрезвычайного положения.Президент, как демократ, против любых чрезвычайных методов. Он всегда говорит, что проблемы надо решать в рамках Конституции, не переступая ее. Президент прямо заявил, что он сделает все возможное, чтобы выборы состоялись 17 января.Если верить майя, то до 2012 года серьезных оснований для введения чрезвычайного положения не будет.А тогда упадет большой метеорит…Будем надеяться, что хотя бы пару лет у нас будет для проведения реформ.) Это – демократия. Кто-то на выборах побеждает, кто-то проигрывает. Проигравший идет с должности вместе с командой, а потом уже внутри команды определяется, что делать дальше. Будем решать проблемы по мере их поступления.В любом случае команда Ющенко уйдет с ним, если он вдруг проиграет выборы. Сегодня хватает работы. А о том, что будет послезавтра, мы поговорим послезавтра.