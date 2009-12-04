Мораторий на депутатские рецепты

Дисциплинированно проголосовавшие за преодоление вето фракции Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов поддержали 14 бютовцев и 4 депутата от НУНС. В целом получилось 218 голосов.



После неудачного голосования за преодоление вето, законодательная идея о моратории на повышение цен на лекарства, авторами которой являются коммунисты Петр Симоненко и Владимир Матвеев, окончательно снята с повестки дня. Сразу после голосования, правда, больше всех выступали не «красные», а представители ПР. «Регионалы» обвинили не голосовавшие БЮТ и НУНС в том, что своими действиями они привели к тому, что украинцы не смогут покупать себе лекарства. Эта тирада полностью вписывается в избранную «регионалами» предвыборную тактику «борцов за доступные народу блага».



Неизбежно накануне выборов в моду входят социальные лозунги, а украинскому избирателю начинают предлагать «сыр в мышеловке». Именно таким «сыром» Президент Ющенко и эксперты фармрынка назвали законопроект «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». За благим намерением обеспечить всех «дешевыми и доступными лекарствами» стоят абсолютно прагматичные цели. Ведь «борцы за доступные народу блага» ни слова не произнесли о качестве дешевых препаратов, которые они в изобилии обещали украинцам.



Безусловно, проблема обеспечения граждан лекарствами сегодня достаточно болезненная. Ведь 82% лекарств на рынке украинский потребитель покупает за свои деньги. И приходится признать, что борьба депутатов за право диктовать цены на лекарства, неизбежно следующий за этим передел фармрынка или даже введение новых правил игры в этой сфере непосредственно коснутся каждого.



По оценкам экспертов, объем рынка лекарственных препаратов в Украине составляет около 16 млрд. грн. При этом его львиная доля - так называемые препараты комфорта, к которым относятся мезим, ксеникал, виагра и т.д. Доля же социально значимых лекарств - менее 10 млрд. грн.



Решение парламента о принятии закона от 20 октября этого года, устанавливающего мораторий на цены, на первый взгляд выглядит очень заманчивым с точки зрения обывателя. Ведь воображение каждого рисует полные прилавки дешевых лекарств. Вместе с тем, обыватель оставляет в стороне, мягко говоря, отнюдь не второстепенные вопросы: кто инициировал упомянутый закон? Каковы будут последствия его принятия? Кто из игроков фармрынка выиграет, кто проиграет?



Искушение порулить



Пристрастие к ручному управлению всегда было слабостью Юлии Тимошенко – и как бизнесмена, и как государственного деятеля. Ныне прослеживаются попытки вручную регулировать отечественный фармацевтический рынок. Однако, если ввести ограничение цены на хлеб, то механизмы таких шагов вполне контролируемы. Ведь все сорта хлеба можно сосчитать на пальцах. Если же нечто подобное сделать с рынком медпрепаратов, к которому относится около 6 тысяч наименований, то иначе как переделом рынка это назвать будет сложно.

Причем, что весьма показательно: регулирование цены сторонники закона захотели проводить без экономического обоснования и привязки к курсу валюты. И лекарственные препараты заграничного производства предлагали продавать по ценам, сложившимся на 1 июля 2008 года. А лекарственные препараты отечественного производства - по ценам, регулируемым государством.

Инициатор принятия законопроекта о моратории, член комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Геннадий Самохвалов пояснил избранную дату следующим образом: «Взяли за основу цены, существовавшие до принятия бюджета на этот год».

О несостоятельности предложений «заморозить» цены и вернуться к расценкам полуторагодичной давности тут же заявили отечественные фармацевты. «Это невозможно сделать. Цены на лекарственные средства выросли в Украине с тех пор приблизительно на 40%. Закупочная цена в долларах почти не изменилась, иногда даже уменьшилась. Но курс вырос почти в два раза», - заявил президент Аптечной профессиональной ассоциации Украины Михаил Пасечник. При этом он указал, что 75% лекарственных средств и 90% фармацевтических субстанций, необходимых для производства лекарств в Украине, импортируются из-за рубежа.

Эту позицию поддержал Виктор Ющенко. Наложив 13 ноября вето на закон о моратории, он отметил, что закон фактически убивает национального производителя. И перечеркивает намерения «этой уникальной наукоемкой отрасли, имеющей необходимые производственные мощности и разработки, выйти на европейские и мировые рынки».

На пути к мировым стандартам



Попытки навести порядок на фармрынке правительство Тимошенко начало осуществлять еще в 2008 г.

Фактически до декабря 2008 г. регуляторные и государственные функции исполнялись несколькими структурами: Госслужбой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (правительственный орган госуправления); Госинспекцией по контролю качества лекарственных препаратов Минздрава (не имела статуса органа исполнительной власти, а была просто учреждением) и Государственным предприятием «Государственный фармакологический центр».



Причем статус госоргана с правом осуществления государственных регуляторных функций имела лишь Госслужба лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которая не была определена ни одним законом. Ни один закон не устанавливал полномочия, которые имела право осуществлять эта структура на государственном уровне.

Каждая из упомянутых организаций разрозненно и хаотично осуществляла свои функции, создавая благодатную почву для коррупции.



В профильном министерстве не существовало и единого структурного подразделения, которое бы выполняло функции регулирования и управления в сфере оборота лекарственных препаратов (регистрация, стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль качества и т.п.).

Правительство Тимошенко провело реорганизацию в данной сфере. И создало отдельный департамент Минздрава - Департамент регуляторной политики в сфере оборота лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения. А также Госинспекцию по контролю качества медпрепаратов и изделий медицинского назначения, наделив ее реальными полномочиями.

Однако принятие закона «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» предполагает отмену действующей системы регистрации медпрепаратов и возврат к старым правилам игры на фармрынке. А как раз с ними и начала успешную борьбу в прошлом году Тимошенко. Поставив в начале пути весьма неутешительный диагноз: «Такой коррупционной модели, которая выстроена в фармакологической отрасли, у нас нигде нет. Нефть, газ — все просто отдыхает. Фармакологическая отрасль — это просто клондайк коррупции, обмана и теневых махинаций».

В результате работы Госинспекции по контролю качества медпрепаратов Украина за этот год смогла существенно продвинуться в вопросах перехода на стандарты GMP (Good Manufacturing Practice - новые требования к качеству медпрепаратов). А также вплотную подойти к вступлению к PICS (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme – система сотрудничества фармацевтических инспекций).



Что дает украинцам вступление в эту организацию? Во-первых, отечественный потребитель будет спокоен за качество принимаемых препаратов. Во-вторых, международная инспекция даст зеленый свет украинскому производителю, который сможет выходить на мировой рынок.



Отдельно следует отметить, что украинский рынок – это рынок т.н. генерических лекарственных препаратов. Есть уже устоявшаяся формула появления на фармрынке оригиналов лекарств и их условных копий – генериков (термин «генерик» происходит от латинских слов generatio (рождение, поколение) и generis (общий, родовой)). Она следующая: когда истекает срок патентной эксклюзивности запатентованных препаратов, возможность выступить на фармацевтический рынок со своей версией данных продуктов получают генерические компании-производители. Таким образом, наиболее продаваемыми препаратами становятся генерики, вытесняя с рынка оригинальные лекарственные средства.



Как отмечает профессор «Государственного научного центра лекарственных средств» Николай Ляпунов, понятие «генерик» в Украине включает два аспекта: во-первых, препарат является воспроизведенным и исследованным по сокращенной схеме; во-вторых, препарат является неоригинальным и выводится на рынок после истечения срока патентной защиты оригинального препарата.



Эти лекарства-генерики также бывают дешевые и некачественные, а бывают дорогие и не хуже аналогов. Вступление страны в PICS является своего рода гарантией, что дешевые и некачественные генерики Украина у себя регистрировать не станет, т.к. будет осуществлен такой контроль качества, который исключит это в принципе.



Подобные нововведения направлены на защиту интересов потребителя. Еще один немаловажный момент: после вступления в PICS упомянутые премьером коррупционные схемы, которые сопровождали любой процесс регистрации в Украине (бесконечные хождения по кругу с обвинениями в неправильности оформленных документов) уйдут в прошлое, т.к. будет создано стандартное досье, и каждый поставщик или производитель должен будет соответствовать его унифицированным требованиям.



Подход с тыла



Естественно, что «золотоискатели», застолбившие прииски на фармацевтическом «клондайке», были не в восторге от работы Минздрава и Госинспекции по контролю качества медпрепаратов, выполнявших задачу навести порядок на этом рынке. И так в предлагаемом законе о введении моратория на цены на лекарства появляются нормы о возврате к старым правилам игры на фармрынке. Депутаты-противники закона о моратории утверждают, что эти нормы пролоббировали те участники фармрынка, которые не хотят вкладывать деньги в дорогостоящие процедуры проверки качества, и те, кто имеет проблемы с досье. А также регистраторы, у которых забирают лакомый куш.



Кроме депутатов-инициаторов закона о моратории, против перехода на стандарты PICS и за возвращение к старыми нормам выдачи разрешительной документации выступил Украинский медицинский союз (УМС). Основной аргумент УМС – неготовность украинских потребителей платить по стандартам стран, вступивших в PICS. «Посчитав, сколько могла бы стоить медпомощь, если бы она оказывалась по европейским стандартам качества, мы поняли, что разорилось бы 95% населения», - сказал в интервью последнему номеру журналу «Публичные люди» один из создателей этой организации Борис Литовский. Сторонники этой точки зрения имеют возможность отстаивать свое видение – несколько членов УМС работают в комиссии по реформированию медицинской отрасли во главе с премьером.



С другой стороны, единомышленник и достаточно близкий соратник премьера глава Госинспекции по контролю качества медпрепаратов Геннадий Падалко настаивает на скорейшем вступлении в PICS и убеждает премьера в позитивных последствиях этого шага для отечественных потребителей. Выступая месяц назад на заседание комитета PIC/S, в ходе которого поднимался вопрос о вступлении Украины в эту организацию, Падалко выразил уверенность в том, что в 2010 г. возглавляемый им государственный орган станет полноправным членом PIC/S. Это событие не только обеспечит государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств на международном уровне, а также косвенно будет свидетельствовать о качестве отечественной фармацевтической продукции, находящейся на украинском рынке.



Поэтому можно прогнозировать, что борьба противников и сторонников возвращения на фармрынок старых правил игры после неудачной попытки преодолеть вето 3 декабря сменит политическую площадку. И переместится из Верховной Рады в Кабинет Министров.