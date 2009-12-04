Александр Турчинов: «Избирательная драма на фоне эпидемии аморальности»

Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов, доктор экономических наук, еще много лет назад заявил, что уйдет в науку из политики, когда в государстве будет, по его мнению, достойный президент.

Но, как видим, он все еще на передовой. И эксклюзивное интервью «Профилю» мы начали именно с предложения обнародовать сводку последних действий.



Александр Валентинович, как у нас сегодня, на пике избирательной кампании выборов-2010, обстоят дела с экономикой, каковы нынешние заботы правительства?



Кризис прошел свой пик. Вот уже четыре месяца мы имеем положительный экономический рост. Правительство провело успешную рекапитализацию четырех крупных банков, постепенно возвращаем доверие вкладчиков к банковской системе: люди увидели, что защищены государством. Мы постепенно возвращаем наши внешние рынки, обеспечиваем своевременную выплату заработной платы, пенсий.



Вопрос в другом. Правительство могло бы сделать значительно больше, если бы ему хотя бы не мешали. Каждое третье решение КМУ ветируется президентом. Им же координируется антиправительственная работа местных администраций и НБУ. Парламент вошел в предвыборный штопор.



Но, как бы то ни было, наши антикризисные меры оказались действенными. Мы остановили падение и обеспечили тенденции стабильного роста. Однако то, что выборы в Украине традиционно перерастают в гражданский конфликт, в желание победить любой ценой, даже ценой уничтожения собственной страны, представляет серьезную угрозу.



Длительным периодом нестабильности или обилием обещаний, которые вынуждены в этот период давать политики?



Когда популизм становится деструктивным, он уже опасен. Возьмите, например, принятый после парламентского противостояния Закон о социальных стандартах. Ведь ни президент, ни оппозиция реально не собираются повышать соцстандарты. Их задача – дестабилизировать ситуацию.



Согласно принятому ПР и Ющенко пакету у большинства пенсионеров пенсия возрастет на целых 60 копеек. При этом себя депутаты не забыли: парламентариям и госчиновникам высокого ранга по новому закону ежемесячная пенсия повысится более чем на 900 гривен. А эпидемия калифорнийского гриппа?! Она продемонстрировала, что система здравоохранения совершенно не готова к серьезным испытаниям. Да, мы локализовали опасность, остановили распространение гриппа, но вопрос до конца не решен. Нам нужно в кратчайшие сроки переоборудовать больницы, закупить эффективные лекарства и вакцины, повысить оплату труда врачам. В то же время выделение минимального ресурса, который нужен для этих первоочередных дел, сейчас блокируют то президент своим вето, то «регионалы», отказываясь его преодолевать. Их не интересуют жизни людей, их интересуют рейтинги. Ими движет желание доказать, что правительство не сможет контролировать ситуацию. Страшно, что для многих наших граждан такая политическая игра окажется в буквальном смысле смертельной.



Сейчас вопрос о «медицинском миллиарде» опять на парламентской повестке дня, но эпидемия в Украине, вроде, закончилась – стоит ли тратить бюджетные деньги?



Я бы посоветовал парламентариям перед принятием решения посмотреть зарубежное телевидение: во Франции, Австрии, Германии сегодня реальная паника, а затем побывать в любой районной больнице. Мы сумели жесткими мерами локализовать волну калифорнийского гриппа, а в других странах она только начинается. Но ведь никто не гарантирует, что второй волны не будет. И еще добавьте сюда наши национальные особенности: то все с перепугу прячемся по домам, детей на улицу не выпускаем, то гуляем по полной, за все дни карантина.



А предполагаемая «поголовная» вакцинация? Часть врачей уверяют, что смысла в ней нет…



Грипп быстро мутирует, и, действительно, эта вакцина в будущем уже не поможет: в новом году к нам может прийти совсем другой вирус. Нужна будет новая вакцина. И для фармацевтов эпидемия гриппа действительно подарок судьбы. Но у меня несколько знакомых потеряли близких. Формула калифорнийского гриппа A(H1N1) – это формула унесшей миллионы жизней испанки. Даже в условиях современной медицины два процента заболевших умирают. Думаю, что каждый из нас не хотел бы оказаться в этих двух процентах.



Как вы прокомментируете уже практически постоянные разговоры о перспективе объединения Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко? Еще обсуждается сотрудничество Партии регионов и президента Виктора Ющенко. Только, пожалуй, президента и премьер-министра в сотрудничестве еще не заподозрили…



Надо отделить миф от реальности. Когда говорим об объединениях, надо основываться на фактах, а не пустых заявлениях и обвинениях. Последние полгода все действия Ющенко, Януковича и Партии регионов были скоординированы. Посмотрите, как синхронно они голосуют в парламенте. Провокации и выпады против КМУ также полностью синхронизированы. Причем во всех странах в кризис те, кто в оппозиции, объединялись с властью – чтобы вместе пережить трудные времена, минимизировать угрозы национальной безопасности, оставив все свои разногласия и их выяснение, прежде всего публичное, на более благополучный для национальной экономики период. А у нас, наоборот, чем хуже – тем лучше. Но война против Тимошенко превращается в войну против собственного народа.



Сейчас президент Виктор Ющенко рекомендовал правительству принять бюджет-2010 до конца нынешнего года. Что для этого надо?



Только в Украине глава государства подписывает документы, дестабилизирующие финансовую систему, разрушающие все прежние бюджетные расчеты, и при этом, не краснея, пишет жалобы в МВФ. О каком реальном бюджете можно говорить, когда Ющенко и Янукович требуют заложить в него не существующие в экономике 100 миллиардов?! Можно запустить печатный станок, и мы будем, как в начале 1990-х, нищими миллионерами.



Так все-таки будет ли бюджет подан до нового года?



Мы формируем тот бюджет, который будем выполнять. Не может быть один бюджет предвыборным, а потом другой – президентским. Правительство не повысило цены на газ, не разрешило пересмотреть коммунальные тарифы, все наши социальные проекты базируются на точных расчетах.



Наши читатели уже активно обсуждают, что с 1 декабря правительство ввело специальную доплату Героям Украины и Героям Социалистического труда: кто достоин…



Знаете, в Украине не так много людей, которые действительно заслужили это звание. И если герой страны не может нормально питаться и жить в старости, позор такому государству. Другое дело, что у нас сегодня эти звания продаются, и кто-то покупает себе еще одну виллу, а кто-то – почетное звание. Но скажу так: тем, кто купил себе звания, до пенсии еще далеко. И еще будет время должным образом оценить их «героизм».



Будут ли, по вашему мнению, парламентские выборы сразу после президентских, и успеет ли в их преддверии развернуться процесс укрупнения политических партий и блоков?



Укрупнение партий – естественный процесс, его прошла вся Европа. Не вижу проблемы. И, что касается будущего, жизнь президентскими выборами не заканчивается. Но, наверно, единственный кандидат в президенты, который не планирует распускать парламент после своей победы, это Юлия Тимошенко. Мы в правительстве реально ощущаем экономическую ситуацию и чувствуем, что не переживет страна того, что ежегодно у нас выборы, популизм, дестабилизация и гражданские конфликты. Поэтому серьезно намерены работать с тем парламентом, который есть. Уверен, что после победы на президентских выборах мы не только сформируем эффективную исполнительную власть, но и получим стабильно работающее большинство в парламенте. Очень важно, чтобы президент, премьер, исполнительная и законодательная власти работали, как одна команда, на реальный результат, на свою страну.



У вас огромный политический опыт – и правительственный, и парламентский во многих созывах, и руководителя избирательного штаба. Как бы вы кратко охарактеризовали нынешнюю избирательную кампанию? В чем ее отличие от прежних, через которые уже прошла Украина?



Традиционная для Украины, грязная и жестокая кампания. Ничего неожиданного. Избирательная драма страны на фоне эпидемии аморальности.



Вы были в оппозиции и у власти, где все-таки вам лучше работать?



Честно работать везде тяжело. Лучше и приятнее отдыхать! Правда, с этим у меня всегда проблемы.



А новые книги пишете?



Вот тут и разница между оппозицией и властью – сейчас полное отсутствие свободного времени. Впрочем, этим летом успел написать сценарий исторического приключенческого комедийного фильма о казаке Мамае, рабочее название «Ненька». У нас в последнее время слишком много событий в черном свете, тотальная депрессия, так что постарался, чтобы было повеселее.



Читали вашу книгу «Иллюзия страха» и смотрели одноименный фильм с прекрасным созвездием российских и украинских актеров. Интересно, ваш главный герой, человек раздваивающийся, разрывающийся в этом мире, который заблудился и пытается найти себя как в духовном, так и в материальном мире – это портрет украинского политика сегодня?



Это самый обычный человек. Просто перед каждым из нас всегда стоит выбор: стать душегубом или апостолом… беседовали Алена Громницкая, Мария Старожицкая.