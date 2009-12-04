Украина – ЕС: Тринадцатый – не последний

4 декабря в Киеве состоялся Тринадцатый саммит «Украина – Европейский союз».
Встреча в верхах прошла за полтора месяца до первого тура президентских выборов в Украине, и всего через три дня после вступления в силу Лиссабонского договора.
Лиссабонский договор обозначил перемены в ЕС: благодаря ему было укреплено единство европейской бюрократии, а главное, доказана принципиальная возможность ее укрепления в будущем.
Выборы 17 января обозначат перемены в Украине: благодаря им может быть укреплено единство украинской власти – но, главное, доказана (или опровергнута) принципиальная возможность изменения ее курса на европейскую интеграцию.
Согласно повестке дня саммита, на нем собирались рассмотреть целый ряд самых разных вопросов. Например – взаимодействия Украины и ЕС в борьбе с глобальным финансовым кризисом и глобальными же изменениями климата; сотрудничество в сфере общей внешней политики; сотрудничество в сфере безопасности и так далее.
Однако на самом деле все переговоры вращались вокруг двух основных тем: энергетической безопасности и подготовке Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Увы, по обеим темам особого прогресса достичь не удалось.
Слова главы представительства ЕС в Украине Жозе Мануеля Пинту Тейшеры о невыполнении Украиной взятых на себя обязательств, сказанные накануне саммита, оказались для украинской стороны холодным душем. Вернее, не совсем так. О том, что реальных подвижек Киеву накануне выборов добиться не удастся, отечественные эксперты единогласно заверяли и ранее («Главред» исследовал эту тему в материале «Миссия невыполнима»).
То же говорили и на Западе. По рассказам наших информированных источников, в частности, парламентарии из правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС не скрывают собственного разочарования украинскими властями. Особое негодование у них вызывает то, что в течении последних пяти лет Украина даже не приступила к выполнению взятых на себя обязательств. Со времен Оранжевой революции так и не было даже начато проведение ряда реформ и энергетической диверсификации, как тогда обещали украинские политики.
Таким образом, заявление господина Тейшеры было призвано скорее подчеркнуть настроения внутри ЕС. Этого первого впечатления не сгладили даже слова главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о прогрессе в сотрудничестве Украины и ЕС в разных сферах, и обещании закончить переговоры по соглашению об ассоциации. Впрочем, Баррозу также поддержал своего представителя в Киеве, напомнив украинским властям о невыполнении реформ.
Ющенко: не думал, не гадал
Действительно, что касается Соглашения об ассоциации, то Киев до сих пор не реализовал целый ряд инициатив, призванных приблизить Украину к институциональной Европе. В первую очередь, это – законодательные инициативы, которые сами по себе требуют достаточно длительных процедур. То есть даже если бы, скажем, соответствующие законы по целому ряду вопросов – от санитарного контроля на границе до электронного документооборота – удалось принять этой осенью, то подготовка и согласование соответствующих пунктов украинско-европейских договоров заняла бы еще несколько месяцев. Иными словами, то, что Соглашение не будет подписано 4 декабря, было ясно еще летом.
Тем не менее, представители ЕС сообщили о невозможности подписания документа только 5 октября, после последнего раунда переговоров на эту тему.
Со своей стороны, Президент Виктор Ющенко еще раньше взял на вооружение хитрый прием, объявив, что Украина будет добиваться подписания только «политической» части Соглашения. Отложив, таким образом, на потом соглашение о свободной торговли – в сущности, самое чувствительное для обеих сторон.
Европейцы не раз подчеркивали, что на подобное «разделение» не согласны. Но это не мешало Президенту настаивать на том, что оно, это разделение, возможно и даже обязательно состоится. Так, в октябре Ющенко минимум трижды заявлял, что «политическая часть» Соглашения с ЕС будет подписана до конца года, а «через несколько месяцев» подпишут и соглашение по ЗСТ (например, такие заявления звучали на заседаниях СНБО и во время регистрации Ющенко кандидатом в президенты).
Показательно, что уже на выступлении в ходе саммита Виктор Ющенко назвал те причины, которые помешали скорому подписанию Соглашения «с точки зрения Украины».
Как заявил Виктор Андреевич, во-первых, в этом виноват сам ЕС – «процесс реформирования Европейского союза усложнил принятие Евросоюзом стратегически важных решений». Во-вторых, в этом виноваты исполнительная и законодательная власть самой Украины – «неисполнение правительством Украины в полном объеме обязательств, принятых в рамках сотрудничества с международными финансовыми обязательствами», и «неэффективная работа парламента Украины, ставшего заложником внутриполитической борьбы накануне проведения президентских выборов».
Надо полагать, менее двух месяцев назад Президент, заявляя о неминуемом подписании Соглашения, еще не подозревал, что ЕС реформируется, Кабмин не выполняет все рекомендации МВФ, а парламент погряз в политических дрязгах...
Тимошенко: дала стране угля
Намного сильнее должен бы обеспокоить Киев нереформированный энергетический сектор, сворачивающий возможность украинско-европейского энергетического сотрудничества. Увы, незадолго до саммита Россия совершила прорыв, договорившись со скептически настроенными странами Северной Европы о строительстве газопровода «Северный поток» и активизировав усилия по организации «Южного потока». Излишне объяснять, что два этих проекта непосредственно угрожают национальным экономическим интересам Украины.
В этом контексте стоит вспомнить договоренность премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об участии ЕС в реформировании украинской газотранспортной системы. Подписанные 23 марта в Брюсселе декларации на эту тему вызвали крайне нервную реакцию Кремля, заподозрившего, что потребитель газа (ЕС) и его транзитер (Украина) договорятся о совместном отстаивании своих интересов перед растущими аппетитами поставщика.
Однако сегодня европейцы поражены и разочарованы тем, что украинская сторона так и не сделала ничего для приближения этих деклараций к реальности. В ЕС это склонны списывать на политический кризис в нашей стране. Так, как признаются наши собеседники из Бундестага, в этом контексте в Германии позитивно восприняли бы даже создание в Верховной Раде «широкой» коалиции, что еще несколько месяцев назад не на шутку настораживало Европу. Они объясняют это тем, что предпочитают «широкую» коалицию политическому кризису и отсутствию единого центра принятия решений.
В свою очередь, глава украинского правительства Юлия Тимошенко в рамках Саммита 4 декабря провела встречу с «Тройкой ЕС» (глава Совета ЕС Фредрик Райнфельдт, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, еврокомиссар по внешней политике Бенита Ферреро-Вальднер). Однако убедила ли госпожа Тимошенко собеседников в приверженности Украины собственным декларациям, а если да, то как, на момент подготовки материала осталось неясным.
Известны лишь официальные заявления пресс-службы Кабмина, сводящиеся к тому, что Тимошенко не допустит «больше никакой дестабилизации в системе обеспечения ЕС и Украины природным газом». По словам Тимошенко, в украинских хранилищах запасено достаточно топлива как для собственного потребления, так и для нужд Европы.
Заодно премьер сообщила: «Мы в этом году закупили почти в два раза меньше природного газа, чем в предыдущие годы, не только из-за кризиса, но и потому, что на нагих тепловых генерирующих мощностях начинаем больше использовать угля».
Хотя, как известно, на этот счет есть и другое мнение. Суть его в том, что договора о поставках газа, подписанные с Россией в январе этого года, в любом случае предусматривают штрафы за недостаточный отбор топлива. То есть покупать природный газ пришлось бы в любом случае.
А то, что лично российский премьер Владимир Путин договорился с Тимошенко об отсутствии штрафов, объясняется двумя причинами. Во-первых, такие же договора подписаны «Газпромом» и с компаниями ЕС. Но норму газа не выбрал почти никто. Однако спорить со всей Европой Москве не с руки, а наказывать одну Украину – нелогично.
А во-вторых, «Газпром» не заплатил точно такую же неустойку Туркмении, чей газ резко перестал покупать в начале кризиса. И платить не думает. Как после этого чего-то требовать у других?
Таким образом, заявление Юлии Тимошенко об успехах нашего энергосбережения трудно не признать тем же, что и заявление Виктора Ющенко о неминуемом, если бы не вредное правительство, подписании Соглашения «Украина-ЕС» прямо сегодня. То есть предвыборной агитацией.
Сами же переговоры с ЕС, как и энергетические реформы в стране, откладываются на следующий год. Что отлично понимали приехавшие в Киев еврофункционеры.
Фото предоставлены Николаем Лазаренко
Лиссабонский договор обозначил перемены в ЕС: благодаря ему было укреплено единство европейской бюрократии, а главное, доказана принципиальная возможность ее укрепления в будущем.
Выборы 17 января обозначат перемены в Украине: благодаря им может быть укреплено единство украинской власти – но, главное, доказана (или опровергнута) принципиальная возможность изменения ее курса на европейскую интеграцию.
Согласно повестке дня саммита, на нем собирались рассмотреть целый ряд самых разных вопросов. Например – взаимодействия Украины и ЕС в борьбе с глобальным финансовым кризисом и глобальными же изменениями климата; сотрудничество в сфере общей внешней политики; сотрудничество в сфере безопасности и так далее.
Однако на самом деле все переговоры вращались вокруг двух основных тем: энергетической безопасности и подготовке Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Увы, по обеим темам особого прогресса достичь не удалось.
Слова главы представительства ЕС в Украине Жозе Мануеля Пинту Тейшеры о невыполнении Украиной взятых на себя обязательств, сказанные накануне саммита, оказались для украинской стороны холодным душем. Вернее, не совсем так. О том, что реальных подвижек Киеву накануне выборов добиться не удастся, отечественные эксперты единогласно заверяли и ранее («Главред» исследовал эту тему в материале «Миссия невыполнима»).
То же говорили и на Западе. По рассказам наших информированных источников, в частности, парламентарии из правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС не скрывают собственного разочарования украинскими властями. Особое негодование у них вызывает то, что в течении последних пяти лет Украина даже не приступила к выполнению взятых на себя обязательств. Со времен Оранжевой революции так и не было даже начато проведение ряда реформ и энергетической диверсификации, как тогда обещали украинские политики.
Таким образом, заявление господина Тейшеры было призвано скорее подчеркнуть настроения внутри ЕС. Этого первого впечатления не сгладили даже слова главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о прогрессе в сотрудничестве Украины и ЕС в разных сферах, и обещании закончить переговоры по соглашению об ассоциации. Впрочем, Баррозу также поддержал своего представителя в Киеве, напомнив украинским властям о невыполнении реформ.
Ющенко: не думал, не гадал
Действительно, что касается Соглашения об ассоциации, то Киев до сих пор не реализовал целый ряд инициатив, призванных приблизить Украину к институциональной Европе. В первую очередь, это – законодательные инициативы, которые сами по себе требуют достаточно длительных процедур. То есть даже если бы, скажем, соответствующие законы по целому ряду вопросов – от санитарного контроля на границе до электронного документооборота – удалось принять этой осенью, то подготовка и согласование соответствующих пунктов украинско-европейских договоров заняла бы еще несколько месяцев. Иными словами, то, что Соглашение не будет подписано 4 декабря, было ясно еще летом.
Тем не менее, представители ЕС сообщили о невозможности подписания документа только 5 октября, после последнего раунда переговоров на эту тему.
Со своей стороны, Президент Виктор Ющенко еще раньше взял на вооружение хитрый прием, объявив, что Украина будет добиваться подписания только «политической» части Соглашения. Отложив, таким образом, на потом соглашение о свободной торговли – в сущности, самое чувствительное для обеих сторон.
Европейцы не раз подчеркивали, что на подобное «разделение» не согласны. Но это не мешало Президенту настаивать на том, что оно, это разделение, возможно и даже обязательно состоится. Так, в октябре Ющенко минимум трижды заявлял, что «политическая часть» Соглашения с ЕС будет подписана до конца года, а «через несколько месяцев» подпишут и соглашение по ЗСТ (например, такие заявления звучали на заседаниях СНБО и во время регистрации Ющенко кандидатом в президенты).
Показательно, что уже на выступлении в ходе саммита Виктор Ющенко назвал те причины, которые помешали скорому подписанию Соглашения «с точки зрения Украины».
Как заявил Виктор Андреевич, во-первых, в этом виноват сам ЕС – «процесс реформирования Европейского союза усложнил принятие Евросоюзом стратегически важных решений». Во-вторых, в этом виноваты исполнительная и законодательная власть самой Украины – «неисполнение правительством Украины в полном объеме обязательств, принятых в рамках сотрудничества с международными финансовыми обязательствами», и «неэффективная работа парламента Украины, ставшего заложником внутриполитической борьбы накануне проведения президентских выборов».
Надо полагать, менее двух месяцев назад Президент, заявляя о неминуемом подписании Соглашения, еще не подозревал, что ЕС реформируется, Кабмин не выполняет все рекомендации МВФ, а парламент погряз в политических дрязгах...
Тимошенко: дала стране угля
Намного сильнее должен бы обеспокоить Киев нереформированный энергетический сектор, сворачивающий возможность украинско-европейского энергетического сотрудничества. Увы, незадолго до саммита Россия совершила прорыв, договорившись со скептически настроенными странами Северной Европы о строительстве газопровода «Северный поток» и активизировав усилия по организации «Южного потока». Излишне объяснять, что два этих проекта непосредственно угрожают национальным экономическим интересам Украины.
В этом контексте стоит вспомнить договоренность премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об участии ЕС в реформировании украинской газотранспортной системы. Подписанные 23 марта в Брюсселе декларации на эту тему вызвали крайне нервную реакцию Кремля, заподозрившего, что потребитель газа (ЕС) и его транзитер (Украина) договорятся о совместном отстаивании своих интересов перед растущими аппетитами поставщика.
Однако сегодня европейцы поражены и разочарованы тем, что украинская сторона так и не сделала ничего для приближения этих деклараций к реальности. В ЕС это склонны списывать на политический кризис в нашей стране. Так, как признаются наши собеседники из Бундестага, в этом контексте в Германии позитивно восприняли бы даже создание в Верховной Раде «широкой» коалиции, что еще несколько месяцев назад не на шутку настораживало Европу. Они объясняют это тем, что предпочитают «широкую» коалицию политическому кризису и отсутствию единого центра принятия решений.
В свою очередь, глава украинского правительства Юлия Тимошенко в рамках Саммита 4 декабря провела встречу с «Тройкой ЕС» (глава Совета ЕС Фредрик Райнфельдт, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, еврокомиссар по внешней политике Бенита Ферреро-Вальднер). Однако убедила ли госпожа Тимошенко собеседников в приверженности Украины собственным декларациям, а если да, то как, на момент подготовки материала осталось неясным.
Известны лишь официальные заявления пресс-службы Кабмина, сводящиеся к тому, что Тимошенко не допустит «больше никакой дестабилизации в системе обеспечения ЕС и Украины природным газом». По словам Тимошенко, в украинских хранилищах запасено достаточно топлива как для собственного потребления, так и для нужд Европы.
Заодно премьер сообщила: «Мы в этом году закупили почти в два раза меньше природного газа, чем в предыдущие годы, не только из-за кризиса, но и потому, что на нагих тепловых генерирующих мощностях начинаем больше использовать угля».
Хотя, как известно, на этот счет есть и другое мнение. Суть его в том, что договора о поставках газа, подписанные с Россией в январе этого года, в любом случае предусматривают штрафы за недостаточный отбор топлива. То есть покупать природный газ пришлось бы в любом случае.
А то, что лично российский премьер Владимир Путин договорился с Тимошенко об отсутствии штрафов, объясняется двумя причинами. Во-первых, такие же договора подписаны «Газпромом» и с компаниями ЕС. Но норму газа не выбрал почти никто. Однако спорить со всей Европой Москве не с руки, а наказывать одну Украину – нелогично.
А во-вторых, «Газпром» не заплатил точно такую же неустойку Туркмении, чей газ резко перестал покупать в начале кризиса. И платить не думает. Как после этого чего-то требовать у других?
Таким образом, заявление Юлии Тимошенко об успехах нашего энергосбережения трудно не признать тем же, что и заявление Виктора Ющенко о неминуемом, если бы не вредное правительство, подписании Соглашения «Украина-ЕС» прямо сегодня. То есть предвыборной агитацией.
Сами же переговоры с ЕС, как и энергетические реформы в стране, откладываются на следующий год. Что отлично понимали приехавшие в Киев еврофункционеры.
Фото предоставлены Николаем Лазаренко