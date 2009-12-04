До основанья, а затем?

4 декабря 2009, 14:03

Тема переизбрания парламента все чаще звучит в предвыборных заявлениях кандидатов в президенты.

Даже Юлия Тимошенко, разъяренная провалом инициативы по преодолению президентского вето на выделение «гриппозного» миллиарда, не исключила такого варианта развития событий после своей победы на выборах. Давайте рассмотрим варианты, при которых досрочные парламентские выборы имеют смысл.
Видимо, самое главное - это изменение системы формирования депутатского корпуса. В закрытые списки уже брошено столько камней, что из них можно было бы построить небольшой коттедж. Пятый и шестой созывы парламента, сформированные на этой основе, на поверку не оказались излеченными от политической коррупции или предательства. Украинский парламентаризм в закрытых условиях начал терять свое лицо, в рядах депутатского корпуса все меньше авторитетных личностей, а в кулуары Верховной Рады все реже приходят влиятельные политики. Благодаря закрытой системе формирования избирательных списков уверенно себя чувствуют только лидеры крупных, представленных в законодательном органе, партий, практически избавившиеся от конкурентов. Отметим - партийные диссиденты последних лет, независимо от своих политических предпочтений, уходят строить новые проекты, а не борются за перехват власти. Напомним, что переход к открытым спискам на парламентских выборах предлагают практически все кандидаты, реально претендующие на победу. Правда, Инна Богословская ратует за возвращение к смешанной, пропорционально-мажоритарной, системе выборов, но такой вариант не представляется реальным.
Представитель президента в Верховной Раде Игорь Попов недавно высказал предположение, что и местные выборы 30 мая 2010 года, и возможная досрочная парламентская кампания пройдут по старому избирательному закону. Многолетнему председателю Комитета избирателей Украины, недавно перешедшему на государственную службу, можно верить. Вопрос не в осознании политическими лидерами необходимости смены модели формирования законодательного органа, а в том, что этот процесс станет важным компонентом торга после президентских выборов.
Сегодня, с прицелом  на весну 2010 года вырисовываются несколько сценариев. Первый из них - победа одного из фаворитов президентской гонки, располагающего внушительной поддержкой в стенах Верховной Рады. Забегая наперед, отмечу, что победа политика, не располагающего парламентской поддержкой, в нынешних политических условиях запросто может стать пирровой: новоизбранному главе государства при малейшем его промедлении организуют импичмент.  
Но вернемся к варианту предсказуемого результата президентских выборов. Если главой государства станет Виктор Янукович, лидирующий сегодня в социологических опросах, то ему придется либо оперативно решить проблему пребывания Юлии Тимошенко в премьерском кресле, либо создавать широкую коалицию. Публично предположив, что премьером может стать третий-четвертый участник президентской гонки, Виктор Федорович невольно загоняет себя в ловушку: ни Яценюк, ни Тигипко, ни Ющенко не пользуются реальной поддержкой в парламенте. Впрочем, отсутствие таковой для главы правительства может стать плюсом в глазах нового главы государства - меньше будет желания играть в собственные политические игры.
Что касается слияния в политическом экстазе двух мега-фракций, то подобный опыт взаимных действий  у «регионалов» и БЮТ наличествует, повторить его представители обеих политических команд запросто могут согласиться. Восхождение к президентскому креслу Юлии Тимошенко ненадолго поставит перед ней вопрос определения нового премьера - преданный Александр Турчинов может оказаться не самой востребованной кандидатурой. Но найти общий язык с «прагматично настроенными» соратниками вчерашнего оппонента номер один Юлия Владимировна сможет. И можно поверить Борису Колесникову, что Янукович не станет премьером при президенте Юлии Тимошенко, ведь при таком раскладе Виктору Федоровичу уготована политическая пенсия.
Создание широкой (антикризисной, прогрессивной, государственнической - название выберите сами) коалиции двух мега-фракций будет означать застой в общественно-политической жизни, потерю шансов для политиков, позиционирующих себя в качестве «надежды нации» (локальные победы на местных выборах станут слабым утешением), прагматичное установление контроля над всеми стратегическими отраслями отечественной промышленности. И чирикнуть никто не успеет. Услышать голос оппозиции при создании прагматичного конституционного большинства  станет затруднительно, а парламент превратится в машину по штампованию «нужных законов». Утешает мнение зоологов, что два медведя не уживаются в одной берлоге,  а полномочия президента и премьера сегодня не столько дополняют друг друга, сколько создают соблазн для эскалации политического противостояния между лидерами страны.
Но умение украинских политиков договариваться и идти на компромиссы далеко не является их самой сильной стороной. Поэтому для любого нового главы государства велик соблазн распустить Верховную Раду и сформировать удобное для себя парламентское большинство. Досрочные парламентские выборы, которые пройдут на условиях, адекватных ситуации, а значит - обновленного избирательного закона, смогут решить несколько задач. Среди них - приток в депутатский корпус свежей крови, его частичное дробление и переформатирование. Практически любой нынешний кандидат в президенты, который выйдет за пределы 1%, сможет сформировать политическую силу, способную претендовать на преодоление 3-процентного барьера на парламентских выборах. Но, возможно, самое главное: переизбрание Верховной Рады дает шанс на формирование легитимного пропрезидентского большинства. Впрочем, эта картина рисуется слишком идеальной, маловероятной в отечественных политических реалиях.  Новый глава государства будет связан обязательствами перед спонсорами и партнерами, поэтому с высокой долей вероятности выберет путь наименьшего сопротивления - формирование широкой коалиции или досрочные выборы по ныне действующему избирательному закону.
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