Что ждет Вооруженные Силы Украины в 2009 году?

В украинском военном ведомстве проанализированы итоги подготовки Вооруженных Сил Украины в 2008 учебном году и, что еще важнее, определены основные задачи для органов управления, войск (сил) на 2009 учебный год. И хотя можно долго дискутировать насчет уровня амбициозности этих планов или реальности их воплощения в жизнь исходя из чисто финансовых соображений, сам факт публичного оглашения планов делает честь Минобороны. Украинская же армия от этого становится более прозрачной для общества. Впрочем, честно говоря, некоторые озвученные ориентиры действительно вызывают удивление. Планы, планы… В конце 2008 года руководство Министерства обороны Украины сделало достоянием гласности свою оценку ситуации внутри ведомства, указав, что мероприятия «Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006 - 2011 годы», запланированные на год, были выполнены лишь в объеме профинансированных расходов бюджета Минобороны. Поэтому в 2009 году перед оборонным ведомством встал вопрос более взвешенного подхода к выбору направлений своего развития. Прежде всего, традиционно был определен приоритетный вид Вооруженных Сил, на развитии которого будут сосредоточены основные усилия: 2009 год станет годом Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В частности, оглашены намерения увеличить численность мирного времени ряда механизированных бригад сухопутной компоненты Основных сил обороны и даже сформировать отдельную механизированную часть в городе Болград. В этой связи стоит напомнить, что лишь несколько лет тому аналогичное формирование в этом же городе было расформировано, а его воссоздание сегодня является достаточно затратным по времени и ресурсам проектом. Большие изменения ожидаются в Воздушных силах ВСУ. Прежде всего, планируется усилить прикрытие важных объектов, для чего будут формироваться новые зенитно-ракетные дивизионы в составе некоторых частей, прикрывающих города страны, а отдельные бригады тактической авиации перевооружат на самолеты Су-27. Планируется восстановление пилотажной группы «Украинские соколы», оптимизация организационно-штатной структуры центра боевой подготовки авиационных специалистов ВСУ. Кроме того, заявлено о проведении эксперимента по переходу на новую организационно-штатную структуру «бригада тактической авиации - авиационная база», что должно создать благоприятные условия для формирования авиационно-истребительного прикрытия и повышения мобильности бригад тактической авиации. Руководство украинского военного ведомства неоднократно подчеркивало, что, учитывая недавние события на Кавказе и возрастание напряженности в Черноморском регионе, планируется существенно нарастить боевой потенциал Военно-Морских Сил ВСУ. Это будет достигаться включением в морскую авиационную бригаду дополнительных подразделений, переформированием Центра войск береговой обороны в объединение войск береговой обороны, созданием отдельного полка береговой обороны, переформированием отдельного батальона морской пехоты в отдельный полк морской пехоты. Более того, будут формироваться и проходить подготовку экипажи новых кораблей. Учитывая, что на украинских кораблестроительных предприятиях новые судна класса «фрегат» и «корвет» пока не строятся, можно предположить, что украинские военные всерьез приблизились к недавно озвученной идеи получения корабельного «секонд-хэнда» из США и других западных стран. Следует вспомнить и о событии, еще несколько лет назад казавшемся невозможным: принято решение о наращивании потенциала украинской армии и доведения ее численности до 150 тысяч военнослужащих в 2008 году, 162 тысяч – в 2009 году, а также 50 тысяч человек гражданского персонала Вооруженных Сил Украины, начиная из конца 2008 года. В самом Министерстве обороны на протяжении 2009 года планируется усовершенствовать систему стратегического планирования, а также формирования бюджетного запроса ведомства с применением метода, ориентированного на возможности. Главными задачами для собственно «военной ветви», т.е. для Генерального штаба ВСУ в 2009 году определены повышение уровня боевой готовности и подготовки органов управления и войск; наращивание возможностей по выполнению задач частями и подразделениями Объединенных сил быстрого реагирования; развитие сил специальных операций и т.п. Видимо, недавние события на Кавказе и в других «горячих точках» мира привели к пониманию того, что межвидовые группировки войск (сил) украинской армии должны быть готовыми выполнять задачи в условиях информационно-психологического влияния противника. В этой же связи приоритет в подготовке будет предоставлен обучению войск (сил), в первую очередь Объединенных сил быстрого реагирования, сил специальных операций, дежурных сил ПВО, разведки, связи и т.п. Будет продолжено усовершенствование системы органов военного управления. В частности, было заявлено о создании в Генштабе ВСУ нового управления, которое будет заниматься определением потребностей в военном имуществе и организации материально-технического обеспечения войск (сил), а также проведением дальнейшей оптимизации структуры Объединенного оперативного командования ВСУ и Командования сил поддержки ВСУ, создания на базе оперативных командований региональных командований. Обновление арсеналов Планы Минобороны предусматривают оснащение войск (сил) современными образцами вооружения и военной техники, восстановление ее технического состояния. Среди основных приоритетов в этой сфере: восстановление и модернизация самолетов для Воздушных сил ВСУ, вертолетов для сухопутных войск, радиотехнических систем воздушного и морского наблюдения, продолжение строительства двух самолетов Ан-70. Также внимание будет уделено повышению технического состояния корабельного состава, морской авиации; ремонту и модернизация существующих образцов кораблей, самолетов и вертолетов для Военно-Морских сил ВСУ; продолжение разработки собственного многоцелевого корвета. К приоритетам отнесены и продление ресурса зенитно-ракетных комплексов, зенитных ракет видов ВСУ, ракетного и минно-торпедного вооружения ВМС; создания единой автоматизированной системы управления войсками и связи на основе цифровых технологий; оснащения сил специальных операций новыми образцами вооружения и военной техники; модернизация бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, создание многофункционального ракетного комплекса; закупка автомобильной техники собственного производства. На протяжении 2009 года планируется организовать формирование и выполнение государственного оборонного заказа по разработке и закупке новых образцов ВВТ, модернизации существующего вооружения и военной техники согласно действующей «Государственной программе развития вооружения и военной техники до 2009 года». Отметим, что военное ведомство решило по примеру развитых стран мира реализовать принцип комплексного перевооружения – в полном составе рот, батальонов и т.п. Кроме выполнения существующих планов, в 2009 году будет разрабатываться новая «Государственная целевая программа развития вооружения и военной техники ВСУ на период 2010-2015 гг.». Также приняты решения относительно вывода на уровень государственных целевых оборонных программ ряда проектов, в том числе программы создания кораблей проекта 58250, программы создания для потребностей ВСУ многофункционального ракетного комплекса и программы создания и закупки военно-транспортного самолета Ан-70. Предполагается организация проведения модернизации зенитных ракетных систем средней и большой дальности, и даже разработка нового отечественного зенитного ракетного комплекса. Реалии Напомним, что в 2007 году Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины были профинансированы на уровне 8,7 миллиарда гривен. В 2008 году финансирования было заложено приблизительно на 9,4 миллиардов гривен. Но, учитывая уровень инфляции, реально уровень финансирования в этом году стал меньшим, чем в 2007 году. По этому поводу министр обороны Украины Юрий Ехануров заметил: «Такой уровень финансирования Вооруженных Сил не является серьезным ответом на те угрозы, которые сегодня имеет Украина, и к которым мы должны быть готовыми в этой системе координат, когда Украина не является членом каких-то систем коллективной безопасности. И это есть большой проблемой». Поэтому можно утверждать, что неплохие в целом планы могут оказаться под угрозой, если их реализация не будет подкреплена финансовыми ресурсами. На заседании Кабинета Министров Украины во время рассмотрения бюджета на 2009 год военные собирались отстаивать цифру 17,5 миллиарда гривен, понимая, что спецфонд реально можно наполнить лишь на 1,2 миллиарда гривен. Остальные деньги они просили выделить за общим фондом, так как в 2008 году спецфонд составил менее 600 миллионов гривен. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады также настаивает на пересмотре бюджетов силовых структур на 2009 год. Об этом заявил председатель профильного парламентского комитета Анатолий Гриценко: «Внесенный проект бюджетов на 2009 год для силовых структур Украины является несбалансированным, и его принятие в таком виде может привести к критическим отрицательным последствиям в деятельности всех силовых структур». Он также подчеркнул, что бюджет поставит под вопрос выполнение силовиками определенных законами задач. Гриценко констатировал: «Бюджеты всех силовых структур, кроме Министерства внутренних дел и внутренних войск МВД, со знаком «минус», по сравнению с прошлым годом». Эти пропорции являются достаточно интересными, и из них становится понятно, кто пользуется какой-то политической благосклонностью правительства, а кто – нет. Судите сами: по сравнению с 2008 годом для Генеральной прокуратуры запланировано уменьшить бюджет на 16,9%, для СБУ – на 15%, Минобороны – минус 22,3%, Государственная служба специальной связи – меньше на 19,6%, на Государственную пограничную службу – уменьшение на 14,8%, для Государственной службы охраны – снижение уровня финансирования на 21,7%, МЧС – минус 14,3%, Службе внешней разведки – минус 19,9%. И лишь финансирование МВД планируется увеличить на 7,6%, а внутренних войск – на 4,2%. Анатолий Гриценко также обратил внимание на то, что в бюджете не заложены средства на реализацию больших инфраструктурных проектов, которые могут быть очень полезными именно в период кризиса: «Это создание украинского корабля типа «корвет», создание ракетного комплекса, производство самолета Ан-70 и тому подобное. К большому сожалению, этих денег в бюджете нет, несмотря на все решения, которые принимались». Как сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Иван Марко, во внесенном правительством бюджете на 2009 год на финансирование ВСУ по общему фонду было предусмотрено лишь 6,9 млрд. гривен. «Этого ресурса хватит только на финансирование трех направлений: денежного обеспечения, питания военнослужащих и частичной уплаты коммунальных расходов», – сказал он. По словам Марко, на остальные расходы, в частности, боевую подготовку, обновление вооружения и военную технику, «денег абсолютно не хватит». Марко также заметил, что запланированный проектом бюджета ресурс в 4,2 млрд. гривен. по специальному фонду, является нереальным, а, например, заложенных средств на питание военнослужащих хватит лишь на 4,5 месяца. Другой народный депутат, экс-министр обороны «регионал» Александр Кузьмук назвал нынешний правительственный проект госбюджета на оборону самым «позорным за всю историю вооруженных сил». Как видно из сухих цифр, можно, конечно, долго говорить об амбициозных или же о вполне обоснованных планах военного ведомства, но, как мы видим, пустая казна государства и нежелание правительства поворачиваться лицом к армии способно разрушить все положительные начинания...