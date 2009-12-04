Выборы-2010: Выиграть честно или перейти к плану «В»

Уже полтора месяца в Украине длится президентская избирательная кампания. Чем она отличается от предыдущих? Нарушают ли кандидаты избирательное законодательство? Как отличить «технического» кандидата? Каков прогноз в отношении фальсификаций на выборах президента?

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказал глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты стенограммы пресс-конференции.



Кампания-2010: бесплатные маски как метод агитации



«С увеличением интенсивности избирательной кампании мы стали фиксировать больше фактов, которые можно трактовать как нарушение избирательного законодательства. Наибольшая часть из них касается агитации.

В Законе четко сказано, что агитация, сопровождаемая бесплатным или по сниженным ценам предоставлением товаров или услуг, фактически запрещена и является подкупом избирателей. Это очень четко прослеживалось во время эпидемии гриппа, когда многие штабы занимались бесплатной раздачей масок, лекарств или проводили бесплатный медосмотр.

Адмиресурс заключается в:

1.Использовании служебного положения для агитации;

2.Организации административных встреч с кандидатом или каких-то агитационных мероприятий;

3.Использовании админресурса для формирования избирательных комиссий.

Я приведу очень показательный пример. В Горловке Донецкой области в горисполкоме собирали чиновников и говорили: «вы будете работать в комиссии – вы от этого кандидата, а вы – от того». То есть в «добровольно-принудительной» форме их просили работать в комиссиях. Один из этих людей позвонил в Комитет избирателей Украины, мы сделали соответствующее заявление, и после этого все прекратилось.

С одной стороны, у нас уже граждане не те – они сопротивляются, они борются. С другой стороны, как только нарушения становятся публичными, штабы прекращают это делать – в этом большой шаг вперед по сравнению с выборами пятилетней давности».



Скрытая политическая реклама в СМИ: доходит до абсурда



«Если мы говорим о рекламе, которая маркируется как политическая реклама и входит в отведенные для нее блоки, то тут все понятно, все законно, претензий нет. Эта реклама проплачивается из официального избирательного фонда.

Пугает другое – заказные материалы в СМИ, агитация под видом новостей, совершенно не значащие для общества заявления кандидатов под видом информационных поводов. Доходит до абсурда – в редакциях просто раздаются диски с сюжетами. Например, на одном из Харьковских каналов идет сюжет о встрече кандидата с избирателями. Насколько это интересно харьковскому зрителю – не знаю.

Доходит до абсурда, но этот абсурд характеризует ситуацию, сложившуюся в СМИ».



Админресурс используют все, у кого есть власть



«Если говорить о применении админресурса, то он не работает на какого-то одного кандидата, он, как минимум, распылен. У нас есть три кандидата, представляющие власть, – Президент, премьер, председатель Верховной Рады. У нас есть кандидат Янукович, который пользуется поддержкой многих мэров городов, руководителей предприятий, которые также агитируют за него.

Наиболее системным и массовым явлением стала раздача земельных актов людям, которая была организована не БЮТ, но при этом выдавались агитационные материалы за Юлию Тимошенко, в которых она фигурирует как сделавший это премьер-министр, но чаще всего - как кандидат в президенты. Потому это можно считать агитацией с использованием служебного положения. С другой стороны, кое-где это можно трактовать как подкуп избирателей, потому что людям дают акты, которые и так им должны дать, но это подается как инициатива одного из кандидатов.

Если говорить о Ющенко, то были факты в Херсонской области, когда на встречу с Ющенко как с кандидатом были собраны бюджетники. Губернатор области призывал поддержать Виктора Ющенко на пост президента. Когда наша Херсонская организация КИУ сделала заявление, что это нарушение избирательного законодательства, губернатор ответил, что он находится в отпуске за свой счет, поэтому и занимается агитацией».

«Пока мы не видели давления на избирателей, пока мы не видели конкретных нарушений прав избирателей. Пока мы говорим о мягких нарушениях.

Это пока самые крупные нарушения, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2004 году. Просто обнаружены «перегибы на местах».



Деньги избирателям пока не предлагают, но списки уже составляют



«Более опасные вещи, могущие существенно повлиять на избирательный процесс, – это то, что мы начинаем получать сигналы о возможной организации непосредственного денежного подкупа избирателей в канун первого или второго тура. Деньги еще никто не раздает, но ведется определенная подготовительная работа: переписываются паспортные данные жителей общежитий и пр.

На выборах Киевского городского головы раздавали деньги, в том числе в общежитиях. Эти люди сейчас снова ходят по общежитиям и ведут определенную подготовительную работу. Их ли это инициатива, чтобы потом продать эту технологию штабам, или это уже выполнение заказа штабов – мы сказать не можем.

Главное, что эта работа активизировалась, и тут нужно вести оперативно-следственную деятельность. Очень хотелось бы, чтобы правоохранительные органы на это реагировали».



Избирательные штабы притихли. В «поле» - один Янукович



«У нас кампанию ведут не более 7-10 кандидатов. Остальные не то что делают нарушения – они ничего не делают. Их нет ни в информационном пространстве, ни в регионах.

Сейчас затормозили ведение кампании практически все штабы. В «поле» не работает никто – есть внешняя реклама, есть телевизор, есть палатки. Это максимум. Если говорить о кампании от дверей до дверей, о непосредственной работе с избирателями, пока системно и массово такую работу проводит Виктор Янукович. Все остальные кандидаты делают виртуальную кампанию. Конечно, они ездят, встречаются с избирателями, собирают многочисленные аудитории, но системная работа с избирателями, которая называется «полевой работой», практически не ведется.

Эта тишина напоминает затишье перед бурей – тот, кто хорошо стартанул, но увидел, что не все хорошо складывается с рейтингами, притих. Остальные, реально рассчитывающие на победу, аккумулируют силы для последнего рывка.

То, что мы сейчас видим, - это в основном агитация новых кандидатов, желающих заявить о себе. Остальные, кто рассчитывает на выход во второй тур, готовятся к последней схватке».



Технический кандидат – тот, кого поддерживают менее 100 тысяч избирателей



«В законе нет определения «технический кандидат». Все зарегистрированные равны.

Технический кандидат – это кандидат, обслуживающий интересы другого кандидата. Он может:

1.Оттягивать голоса у конкурента;

2.Обливать конкурента грязью, потому что сам крупный кандидат делать это не может – он ведет положительную агитацию, а технические «мочат» конкурентов.

3.Привести своих представителей в избирательные комиссии - когда в одном штабе набираются члены комиссии, финансируются, учатся, координируются, но в избирательных комиссиях формально они представляют разных кандидатов, хотя работают на одного.

На мой взгляд, кандидаты, претендующие на поддержку по меньшей мере 1% избирателей – а это 300-400 тысяч избирателей, - не являются техническими кандидатами. Их мотивация может быть различной – следующие парламентские выборы, местные, «засвечивание» - что-то еще. Но у них есть такая поддержка. Если у кандидата поддержка менее 100 тысяч голосов по Украине, то возникает вопрос: зечем он баллотируется? Очевидно, есть какая-то другая цель».



Если удастся победить честно – слава Богу. Если не удастся победить честно – есть план «В»



«Главные юридические «войны» начнутся ближе к выборам и по итогам первого тура. После второго тура в любом случае будет обжалование.

Кто бы ни проиграл второй тур, он будет обжаловать результаты. Это очевидно. Но я надеюсь, что не будет массовых системных фальсификаций и эти обжалования ничем не закончатся.

Будут ли выборы сфальсифицированы? Есть один ответ: штабы главных кандидатов настроены на победу любой ценой. Если удастся победить честно – слава Богу. Если не удастся победить честно – у каждого есть план «В». Рассматриваются возможности подкупа избирателей, подкупа или даже перепокупки членов комиссий. Возможны технологии фальсификаций путем включения в списки избирателей в день голосования, что разрешено действующим Законом. Насколько эти сценарии будут реализованы – мне самому интересно». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Президентские выборы не будут сорваны – КИУ Эпидемию использовали для подкупа избирателей В Украине готовится масштабный подкуп избирателей Закон о выборах – самая большая проблема на выборах президента