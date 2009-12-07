Руїна правосуддя

Суддя Конституційного суду Росії Володимир Ярославцев оголосив про свою добровільну відставку з посади представника суду у Раді суддів Росії.

Ще один суддя Конституційного суду, Анатолій Кононов, узагалі залишає свою посаду з 1 січня наступного року.

Здавалося б, це звичайнісінька кадрова ротація. Однак йдеться про суддів, які не погоджувались із позицією більшості. Володимир Ярославцев у нещодавньому інтерв’ю іспанській газеті Pais говорив про «руїну правосуддя». Відразу ж після публікації Ярославцева почали критикувати за порушення судової етики. І спостерігачі вважають, що залишити високу посаду представника суду в Раді суддів його просто примусили. Як, утім, і примусили піти Анатолія Кононова – разом із Ярославцевим він зайняв особливу позицію у справі молдовської громадянки – журналістки Наталії Морар, яку з досі неоприлюднених причин не пустили до Росії. Кононов також виступив у пресі – однак у російській. В інтерв’ю газеті «Собеседник» суддя назвав журналістку жертвою політичних репресій.

Проте голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін не погоджується з оцінкою причин відставок суддів. Парадокс полягає в тому, що це – той самий Зорькін. У цієї людини дивовижна політична біографія, в якій віддзеркалилася вся історія новітньої Росії. На початку 1990-х Зорькін був одним із тих юристів-демократів, які послідовно й енергійно виступали за реформування радянської судової системи. Депутатом він, щоправда, не став, проте його обрали суддею новоствореного Конституційного суду Росії. 1993 року саме він – тоді також голова Конституційного суду – безуспішно виступав проти порушення президентом Росії Борисом Єльциним та Верховною Радою діючого тоді Основного Закону. Єльцин, який переміг у збройному протистоянні з парламентарями, не хотів такої оцінки своєї діяльності. Він зухвало призупинив діяльність Конституційного суду, Зорькіна змусили залишити посаду голови. Відтоді почалося деградування того, що могло стати російською судовою системою, яка стала вивіскою політичної доцільності. А разом із судовою системою деградувала й політична.

Змінювалися й люди. Валерій Зорькін повернувся на посаду голови Конституційного суду вже за часів Владіміра Путіна – усупереч волі Кремля. Проте він зробив висновки після своєї відставки на початку 1990-х: такого лояльного голови Конституційного суду президентська адміністрація ще не мала. І тепер почалася нова фаза деградації найголовнішого з російських судів, встановлення в ньому одноголосся. Це вже навіть не руїни правосуддя, це його закінчення.

Російський досвід має бути важливим уроком для України. Упродовж останніх років Конституційний Суд робить усе можливе, аби уникнути вчасного ухвалення резонансних рішень. Суд, який мав би рятувати українську законність, фактично створює всі умови, аби віддати ініціативу до рук зухвалих політиків. Хто поважатиме Конституцію України, якщо її не поважає Конституційний Суд, якому байдуже? Та й політичні діячі роблять усе можливе, щоб сприяти руїнам правосуддя. Згадаймо, яку брудну гру вели навколо нього напередодні позачергових парламентських виборів. Одним своїм рішенням Суд міг би випередити поступове сповзання країни до громадянського конфлікту. Однак не зробив цього. А ми з вами отримали ті вибори не з рук Суду, а з рук Віктора Ющенка, Віктора Януковича й Олександра Мороза, які домовлялися вже на межі протистояння. І чи варто дивуватися, що деградація політичної системи тривала?

Доки ми не усвідомимо, що Президент, голова уряду, спікер, міністри, депутати – не якісь там небожителі, а звичайнісінькі чиновники, яких ми з вами найняли і які існують на своїх дачах на наші податки, так і житимемо на руїнах правосуддя. І Конституційний Суд, який мав би стати легальним бар’єром для порушень Основного Закону, йтиме шляхом російського й потроху опановуватиме одноголосся – якщо політичним силам вдасться домовитися про розподіл сфер впливу, цього одноголосся досягти буде зовсім не важко...