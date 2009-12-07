«Дятлы» могут спать спокойно

Через 18 лет после обретения независимости политики решили очистить страну от наследия коммунистического прошлого.

Правда, речь идет не о каменных фигурах вождя пролетариата, неизменно «украшающих» центральные площади большинства украинских городов и городков, а о чистке рядов самых госдеятелей – в преддверии выборов громко зазвучало пугающее слово «люстрация».

В первый день зимы народные депутаты от НУНС Иван Заец и Ярослав Джоджик зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О люстрации». Парламентарии предлагают всем госслужащим, народным депутатам, депутатам местных органов власти, судьям, прокурорам и даже редакторам государственных СМИ в двадцатидневный срок написать в сформированные люстрационные комиссии признания о сотрудничестве с органами КГБ до 1991 года, с иностранными разведками – после 1991-го, а также в призывах к сепаратизму, неуважении к государственным символам, коррупционной деятельности. Если кто-то такое заявление писать отказывается, от занимаемой должности он отстраняется. Своим законопроектом «нунсовцы» открыто намекают, что «лучше самому сознаться» - ведь тогда по решению люстрационной комиссии сознавшийся в темных делах может быть амнистирован или лишен права занимать высокие должности на протяжении пяти лет. Если же гражданин сам не сознается, а люстраторы вскроют факты его прегрешений – путь в органы госвласти и т.д. ему будет заказан уже на десять лет.

Однако в тексте законопроекта есть ряд моментов, вызывающих серьезные сомнения в том, что он сможет эффективно заработать. Главным образом они касаются порядка деятельности самих люстрационных комиссий. Согласно законопроекту, комиссии будут созданы при Верховной Раде и при каждом органе местного самоуправления и состоять из семи граждан «имеющих безупречный авторитет». Во-первых, само понятие «безупречный авторитет» носит совершенно внеправовой характер, и каким образом размер и чистота авторитета будут определяться – совершенно непонятно. Во-вторых, семь граждан даже теоретически не смогут справиться с огромным потоком люстрационных заявлений – одних госслужащих в Украине насчитывается около 300 тысяч – а чтобы проанализировать полученные заявления, комиссии отводится лишь два месяца. К тому же, по закону граждане смогут беспрепятственно «стучать» друг на друга в люстрационные комиссии, и те попросту утонут в океане доносов.

Между тем, опыт многих стран бывшего социалистического лагеря доказал, что при правильном и взвешенном проведении люстрация может стать действенным механизмом улучшения качества государственной власти. К примеру, в Чехии под его действие попали около 140 тысяч человек, сотрудничавших с коммунистическим режимом после окончания Второй мировой – им на 5 лет запретили занимать высокие посты в госструктурах. В Польше от действий люстраторов пострадал даже глава парламента Юзеф Олексы – меч правосудия настиг его уже в 2004 году, и пан Олексы был вынужден уйти с занимаемой должности. Подобные процессы проходили и в Германии, Албании, Прибалтике и других государствах.

Сразу после обретения независимости о люстрации заговорили и в Украине, однако дальше разговоров дело не пошло – оставшаяся в большинстве своем при власти старая партноменклатура в люстрации была явно не заинтересована. Второй всплеск интереса к люстрации случился сразу после Оранжевой революции – в парламенте были даже зарегистрированы два законопроекта. Один из них предусматривал отстранение от занимаемых должностей тех лиц, которые были причастны к фальсификациям выборов 2004 года, а также сотрудничали с КГБ или иностранными разведками. Вторым законопроектом предусматривался запрет занимать руководящие должности всем лицам, работавшим в КПСС, КГБ или бывших тайными информаторами спецслужб. Но руки до рассмотрения этих законопроектов у нардепов так и не дошли.

И сейчас шансы на принятие или хотя бы обсуждение поданного Джоджиком и Зайцем законопроекта в сессионном зале крайне малы – к такому выводу «Главред» пришел, пообщавшись с представителями всех парламентских фракций.

«Такими законопроектами народные депутаты пытаются расколоть страну, вместо того чтобы ее объединять. Наша фракция категорически против таких инициатив», - заявил «регионал» Михаил Чечетов. «Мы за такой законопроект голосовать не будем никогда. К тому же, я думаю, он вообще рассматриваться не будет», - считает коммунист Валерий Бевзь. А вот «нунсовец» Роман Зварыч к идее люстрации относится положительно. «Безусловно, саму идею я поддерживаю. Однако люстрация – слишком тонкий процесс, и он должен иметь тщательно продуманное правовое обеспечение, иначе люстрация пойдет во вред стране или будет неконституционной», - сказал депутат.

Соратники НУНС по коалиции – бютовцы и «литвиновцы» - воспринимают люстрацию довольно критично. «Если применять меры карательного характера к людям, которые сотрудничали с КГБ, то надо в суде доказать, что она была преступной организацией. Иначе как можно наказывать людей, которые сотрудничали с органом государственной власти своей страны?! А за сотрудничество с иностранными разведками и так наступает криминальная ответственность», - сказал «литвиновец» Олег Зарубинский. «Отстранять людей от занимаемых должностей надо не через люстрацию, а через привлечение к ответственности за нарушение законов. Украинское законодательство и так предусматривает ответственность, к примеру, за сотрудничество с иностранными спецслужбами, и ничего придумывать не надо. А люстрация приведет лишь к политическим репрессиям», - уверен бютовец Сергей Мищенко.

Одним из главных замечаний нардепов к предложенному законопроекту является то, что подан он с многолетним опозданием. «Ну зачем через 18 лет поднимать этот вопрос? Ведь архивы КГБ частично уничтожены, частично увезены в Россию, и установить, кто действительно сотрудничал с КГБ, а кто нет, практически невозможно. Принятие подобного закона сейчас приведет лишь к охоте на ведьм и массовому сведению счетов с политическими оппонентами», - считает внефракционный депутат Тарас Чорновил.

В том, что зарубежный опыт нельзя механически перенести на украинскую почву, уверен директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. «Последний шанс провести хоть какую-то люстрацию наша страна навеки утратила в 2005 году. Сейчас это уже невозможно. А для проведения люстрации по западному образцу нам необходим тонкий механизм развитой политической культуры. Но в нашей стране нет ни механизма, ни культуры, тем более развитой», - считает Небоженко.