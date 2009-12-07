Урок «Золотой булавы»

На сцену, стилизованную под смесь казачьей старины и современного хай-тека (например, старые телеги вокруг нее соседствуют с плазменными экранами), вышли шестеро в казачьей одежде и один полуобнаженный юноша в шароварах. Под звуки щелканья бича («батога») они разыграли мини-сценку наказания осужденного запорожца.



Таким образом в прошлое воскресенье начался эфир программы «Золотая булава». Эта программа вышла на УТ-1 совсем недавно (нынче увидел свет третий выпуск) и привлекла пристальное внимание медиа-экспертов.



Эклектика в студии заметна во всем. Она проявилась даже в том, что ведущим в паре со Светланой Орловской стал не нуждающийся в особых рекомендациях Юрий Макаров – интеллектуал и шоумен с безупречным вкусом.



Интереснее, впрочем – с форматом программы. Как объявляет в начале эфира Юрий Макаров, авторы шоу хотели избежать «состязания харизм», предложив вместо этого состязание программ. Поэтому кандидатов в президенты в студии не бывает. Бывают их официальные представители. Чьи именно представители должны явиться на каждый эфир, определяет зрительская аудитория – через голосование на сайте.



Логика в том, чтобы уйти от поднадоевших аудитории базарных склок, которые являются излюбленным делом наших политиков в телеэфире, конечно, есть. С другой стороны, предложенный метод выглядит несколько паллиативно. Все-таки многих представителей от кандидатов, попавших на «Золотую булаву», зритель не знает. Или знает плохо. Так, в последнем эфире среди известных широкой публике лиц можно было назвать разве что представителя Президента в ЦИК Марину Ставнийчук да нардепа от БЮТ Сергея Власенко.



Кроме них, присутствовали Елена Грибановская (от Инны Богословской), Максим Дорофеев (от Василия Протывсиха), Олег Махницкий (от Олега Тягныбока), Борис Кушнирук (от Юрия Костенко). К сожалению, Партия регионов осталась без своего представителя.



«Оценку ситуации от Виктора Януковича сегодня должен бы был представлять Сергей Головатый – но он вылетел в Страсбург. Или же Ирина Бережная – но она присматривает за маленьким ребенком. Так что у такой большой партии не нашлось человека, который пришел бы на национальный канал», - сообщила ведущая.



Как выяснилось, команда «Золотой булавы» пыталась исправить ситуацию во время эфира. Однако, как сообщил уже Юрий Макаров, первый вице-спикер Александр Лавринович, приглашенный на шоу «в пожарном порядке», тоже не нашел для этого времени.



Так что эфирные минуты «регионалов» разобрали представители других кандидатов. Увы, в данном случае оппозиционерам вряд ли придется жаловаться на зловредную цензуру, как это имело место во время ток-шоу на других каналах. Разве что на самих себя.



«Изюминка» же «Золотой булавы» - приглашаемый в студию высокопоставленный иностранный гость. На сей раз это оказался Доминик де Вильпен, экс-министр иностранных дел Франции в 2002 – 2004 гг., экс-министр внутренних дел этой же страны, и, наконец, глава французского правительства в 2005 – 2007 гг.



Как рассказал Юрий Макаров, аристократический род месье де Вильпена известен еще с XIII века. Однако в национальный эфир он попал не поэтому, а потому, что сейчас сам ведет судебную тяжбу. Да не с кем-нибудь, а с президентом Франции Николя Саркози.



После представления высокого гостя его спросили, насколько можно считать неангажированным французское правосудие. Как и следовало ожидать, французский экс-премьер не стал подражать украинским политикам, нередко любящим пожаловаться на отечественные реалии именно за рубежом. Вместо этого он дипломатично сказал, что судебная система на его родине «достаточно независима», и, «каким бы ни было государство», призвана блюсти «всеобщий интерес».



Далее слово дали представителям кандидатов. Эти последние говорили о вещах, уже набивших оскомину в украинском обществе: представитель Юрия Костенко, например, сообщил, что изменений в правосудии не будет без изменений в обществе, представитель Тимошенко – что у нас хромает не только суд, но и следствие, и даже законодательство, а представитель Тягныбока – что мы все еще не вышли из советской системы.



Несколько отличались разве что госпожа Ставнийчук (от Ющенко) и господин Дорофеев (от Протывсиха). Первая со знанием дела рассказала о пакете законов по реформе судебной власти, которые Президент еще три года назад подал в парламент. То есть не просто высказалась по вопросу, а проагитировала за своего кандидата – для чего остальным гостям студии не хватило то ли желания, то ли умения. А второй кратко заявил, что никакой системы правосудия для простых украинцев – ни плохой, ни хорошей – нет в принципе. Мысль не новая и, в общем, созвучная мыслям остальных выступавших. Но сказано было ярко.



Одной из «фишек» программы, между тем, оказался легендарный майор Мельниченко, «проявившийся» в студии только на 17-й минуте эфира.



- Есть ли новости по вашему делу? – поинтересовался ведущий.



- К превеликому сожалению, заказчики убийства к ответственности привлечены не будут, - заявил Мельниченко.



- Не будут? – удивился Юрий Макаров.



- Не будут! – повторил майор. - Потому что они находятся на высших ступенях власти.



По словам г-на Мельниченко, «заказчик» преступления – спикер Владимир Литвин – не является на допросы и очные ставки с самим Мельниченко. «То же самое, к сожалению, касается и экс-президента Леонида Кучмы», - грустно добавил бывший сотрудник президентской охраны.



Более того – по словам Мельниченко, в расследовании убийства Гонгадзе не заинтересована нынешняя власть.



«В 2005 году приехал человек от имени Ющенко и говорит: Ющенко не хочет, чтобы заказчики убийства Гонгадзе были привлечены к уголовной ответственности», - сообщил Мельниченко. По его словам, об этом визите он, Мельниченко, дал показания в прокуратуре.



После громких заявлений Мельниченко студия снова вернулась к разговору о правосудии вообще. В частности, перед собравшимися также выступил судья Хозяйственного суда Киева Сергей Шабурин, подробно рассказавший, как председатели судов раздают дела подчиненным вместе с «пожеланиями» о результатах рассмотрения дела. При этом послушных судей «премируют» званиями, кабинетами, окладами и квартирами – все это распределяют именно председатели судов.



Все это было наверняка интересно французскому гостю, который все-таки вряд ли привык к подобным проявлениям правосудия у себя на родине.



В любом случае Доминик де Вильпен имел все основания остаться довольным эфиром. Хотя бы потому, что покинул его не с пустыми руками. Уже упомянутый судья Шабурин подарил ему клетку с не узнаваемой по телевизору длиннохвостой птичкой (по крайней мере, это точно был не попугай). Как объяснил господин Шабурин, птичка в клетке должна символизировать украинского судью, замкнутого в рамках украинской же судебной системы.



А методист колледжа Ольга Яременко, выигравшая в Евросуде дело против государства Украина (о невыплате зарплаты), преподнесла экс-премьеру Франции портрет Анны Ярославны – «прабабушки всей Европы».



Вместе с тем, господин де Вильпен так и не рассказал о сути своего судебного спора с президентом Саркози, а история это могла бы быть интересной украинскому телезрителю.



А суть этой тяжбы в том, что в 2004 году политические скандалы бушевали не только в Украине. Во Франции тогда вспыхнул скандал об отмывании денег через компанию «Clearstream» (название переводится как «Чистый поток», но к газовым «потокам» эта компания отношения вроде как не имела). Одним из подозреваемых по делу и был Николя Саркози. А едва ли не главным свидетелем обвинения – именно месье де Вильпен.



После двух лет работы следствию так и не удалось доказать причастность Саркози. В ответ тот подал иск о клевете против де Вильпена. Но не успело это дело закончиться, как экс-премьер подал (в сентябре нынешнего года) встречный иск.



Все дело было в том, что Николя Саркози имел неосторожность заявить о необходимости осудить де Вильпена еще до того, как завершился суд. Причем по телевидению. Адвокаты экс-премьера усмотрели в этом давление на суд и «самое грубое нарушение презумпции невиновности, когда-либо случавшееся во Франции» - ибо «Но когда президент Республики высказывается о виновности человека, который не осужден, это недопустимо».



История весьма поучительная. С одной стороны, в том, что громкие скандалы случаются и в странах со вполне устоявшимися демократией и судебной системой. А с другой стороны – в том, как ревностно участники тамошних тяжб берегут даже такие, казалось бы, второстепенные права, как право человека не быть названным преступником до решения суда.



Не исключено, что именно этот урок мог бы стать главным уроком третьей «Золотой булавы». Надо полагать, в дальнейшем авторы программы учтут подобную ошибку. Ведь у такой программы не может не быть и еще одной простой миссии – открывать Украине Европу.