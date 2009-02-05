Ключ к Тимошенко

Ключ от отставки Кабмина Тимошенко состоял из четырех частей – голосов, собранных из четырех парламентских фракций (на БЮТ у инициаторов отставки, понятно, надежды не было вообще). Проблема инициаторов сегодняшнего вызова Кабмина в Раду состояла в том, что ни одну из этих четырех частей им не удалось «отшлифовать» до идеала. В результате – ключ из них сложить не удалось, и отставка правительства не состоялась. Главная проблема состояла в том, что противникам Тимошенко не удалось ответить своим потенциальным партнерам на сакраментальный вопрос – что находится за дверью, которую этот ключ отопрет. Создание нового большинства и формирование нового Кабмина? Надежды на это не было – под такой сценарий невозможно собрать большинство голосов членов фракции НУНС. А «регионалы», коммунисты, даже если к ним примкнут «литвиновцы», формально коалицию создать не могут. Досрочные парламентские выборы? Но такого развития событий как черт ладана боятся слишком много парламентских игроков… Результат – на табло. 203 голоса за отставку правительства – явно не предмет для гордости оппонентов Кабмина. Но была ли ситуация запрограммирована на такой результат? Имелся ли у противников Тимошенко хоть минимальный шанс добиться своего? «Наша Украина» Из представителей «оранжевой» фракции голоса за отставку Кабмина в результате отдали лишь представители «Единого центра», Николай Кульчинский, Петр Ющенко да отсутствующий Иван Плющ. Анатомия такого распределения голосов довольно проста. Депутатов, ориентирующихся на Банковую, проголосовать против Тимошенко упрашивать не приходилось, однако их голоса при любом раскладе не становились критическими. Судьба Кабмина во многом зависела от позиции группы «За Украину!» Вячеслава Кириленко – не вошедших в коалицию, но и не горящих желанием упасть в объятия Виктора Балоги. С одной стороны, Тимошенко эта группа не любит, и этого не скрывает. Но с другой – голосовать против правительства Юлии Владимировны заодно с «регионалами» тоже себе позволить не могла: представителей «За Украину!» осознают, что национал-демократическому электорату такой финт объяснить будет очень непросто. К тому же, в планах «кириленковцев» отсутствовал как выход на досрочные парламентские выборы (в список, который сформирует Банковая, – неважно, как он будет называться, они не попадают, а для начала самостоятельной кампании – нет элементарных ресурсов), так и создания совместного большинства с «бело-голубыми». Поэтому сохранение статуса-кво они посчитали самым благоприятным для себя вариантом. Примерно такими были доводы членов группы «За Украину!», прозвучавшие на ее вчерашнем заседании. В результате – было принято решение за отставку правительства не голосовать, но от критики в адрес Кабмина не воздерживаться. Нельзя сказать, что Банковая не пыталась поставить «птенцов гнезда своего» на путь истины (в своем понимании, конечно же). Не получилось. «А чем на нас давить? Бизнеса у нас нет. Преследовать тоже не за что», – говорит один из членов группы. Говорят, что Президент разговаривал с Вячеславом Кириленко на тему организации голосования «За Украину!» против правительства – однако результата эта беседа тоже не возымела. По сведениям «Главреда», после отставки с поста главы партии НСНУ и смещения с поста главы фракции Кириленко пересмотрел свое отношение к Банковой и слепо выполнять ее пожелания не намерен… Коммунисты Большие надежды на конструктивное сотрудничество инициаторы отчета правительства возлагали на коммунистов. Да, в последнее время КПУ довольно часто упрекали в том, что она следует в фарватере, очерченном коалицией. Главным проводником такого курса небезосновательно называли лидера Компартии Петра Симоненко. Замысел заговорщиков был прост: организацией скандала вокруг внебрачных связей главного коммуниста они пошатнули его позиции внутри КПУ (отдельные партийные анонимы получили возможность «сливать» информацию о скором смещении Петра Николаевича с поста главы партии за «аморальное поведение») плюс, как оказалось, и вовсе вывели его из активной игры (Симоненко до сих пор пребывает в Феофании). Еще сегодня утром президиум ЦК Компартии после некоторых дебатов поддержал точку зрения, которую Симоненко, по слухам, отстаивал в личных беседах с Виктором Януковичем: пока коммунисты не увидят список членов новой коалиции в составе как минимум 200 человек (остальные 27 мест давала бы сама КПУ) – голосов за отставку Тимошенко не отдадут. Но уже в полдень диспозиция внутри партии поменялась: повторно созванное заседание президиума ЦК дало новый результат – с перевесом в один голос победили сторонники отставки. Версий причин произошедшего две. По одной из них – в отсутствии непререкаемого лидера, Петра Симоненко, «фронде» под предводительством Леонида Грача удалось переубедить часть колег по фракции. Мол, перед избирателями неудобно будет, если за отставку Кабмина не проголосуем. Плюс «регионалы» – ситуативные союзники как минимум не хуже, чем коалицианты. Впрочем, есть и вторая версия – что 20 голосов от Компартии были напрямую санкционированы БЮТом. Там посчитали, что если случится чудо – и самые нестойкие «нашеукраинцы» поддадутся «региональным» чарам – против правительства проголосует 204-205 депутатов. То есть, ровно 20 (и ни одним больше) коммунистических голосов ничего не решали – и поэтому «тимошенковцы» дали возможность КПУ продемонстрировать своим избирателям принципиальную позицию… И вот – Компартия оказалась на пороге метаморфоз, которые могут оказать сильнейшее влияние на ее дальнейшую перспективу. Впервые внутрипартийная оппозиция Петру Симоненко заявила о себе настолько громко – и это не может не тревожить нынешнее руководство партии, ориентирующееся все же на Петра Николаевича. Скандал с Симоненко затевался под конкретное голосование, – считают там, и теперь информационная волна, направленная против лидера КПУ пойдет на убыль. А это значит, что вскоре наступит время «зачистить» тех, кто в ходе этой истории показал себя потенциальным внутрипартийным оппозиционером и напомнить потенциальным «уклонистам», кто в коммунистическом доме главный… Блок Литвина В качестве еще одного потенциального источника голосов за отставку правительства ее инициаторы метили «литвиновцев». Влияние на самую немногочисленную фракцию парламента было решено проводить посредством «сигналов» ее лидеру. Самый заметный из них – внезапная активизация Николая Мельниченко, обличившего Литвина в качестве «ставки Кремля» на грядущих президентских выборах и пообещавшего Владимиру Михайловичу скорую ответственность за гибель Георгия Гонгадзе по всей строгости закона. А еще Литвину пообещали, что если он не «сольет» партнера по коалиции, то проблемы могут появиться у его брата Николая – главы Государственной пограничной службы. По данным «Главреда», такие попытки повлиять на Литвина достигли противоположного результата – шантаж действия не возымел, а отношения спикера с Банковой заметно испортились. Партия регионов В конце концов, неоднозначно в ходе всей этой истории проявили себя сами инициаторы отчета Кабмина – «регионалы». О том, что в Партии регионов существует довольно влиятельная группа депутатов, ориентирующихся на сотрудничество с Юлией Тимошенко, и – соответственно – скептически относящаяся к попыткам ее отставить, в принципе, известно было давно. Да и самый вероятный (и фантастический) результат недоверия правительству – досрочные парламентские выборы – тоже устраивал отнюдь не всех. Ну, и одно дело, если бы «бело-голубым» удалось одержать блестящую победу над правительством, отправив его сегодня в нокаут отставки. Но совсем другое – когда партия, по сути, выставляет себя на посмешище, в очередной раз не собрав достаточного количества голосов против Кабмина. Результат сегодняшнего голосования «регионалы» предсказывали еще вчера. И это стало главной темой вчерашнего же заседания «бело-голубой» фракции, на котором страсти, по словам источников «Главреда» били ключом. Присутствующие на этом собрании говорят о довольно жесткой словесной перепалке между лидерами, что называется, внутрипартийных «групп влияния» Борисом Колесниковым, Андреем Клюевым и Сергеем Левочкиным по поводу тактики и стратегии партии после прогнозируемого провала голосования за отставку Кабмина. Именно благодаря «газовой войне» случилось то, в чем так долго подозревали Партию регионов. Борис Колесников, ориентированный на Секретариат (вспомним о Раисе Богатыревой), Андрей Клюев, ориентированный на Януковича (вспомним о преференциях «Проминвестбанку»), Сергей Левочкин (вспомним незабываемые по своей «остроте» эфиры на канале «Интер» с участием Дмитрия Фирташа) раздирают Партию регионов и ее лидера на части. В силу того, что «группа Левочкина» активнее (не значит – умнее), видимый перевес сегодня у «группы Фирташа». Однако это не означает, что Партия регионов сможет сохранить монолитность на день начала президентской кампании и – более того – что она победит. По сведениям «Главреда», Сергей Левочкин, лично отвечавший перед Дмитрием Фирташем за провал Кабинета, с задачей не справился, и поэтому должен быть «наказан». Так или иначе, плана на случай, если отставки правительства достичь не удастся, у инициаторов отчета не оказалось. Разве что считать таковым предложение «в случае необходимости» сдать мандаты и таким образом «перезагрузить» Верховную Раду. Формально за это предложение проголосовали практически все присутствующие (воздержалась Елена Бондаренко), но в реальности к такому шагу готовы будут отнюдь не все. Плюс ко всему, вполне может оказаться, что в нем просто не будет смысла: процедура роспуска Рады из-за сложения 150 депутатами своих мандатов при нынешнем законодательстве настолько затруднена, что в возможности такого сценария шепотом сомневаются сами «регионалы». Им – уже вслух – вторят «бютовцы»: «Пускай пробуют – наш Портнов по ним так потопчется!...» – не скрывают они намерения оспорить правомерность сложения мандатов, регистрации новых депутатов, сложения ими мандатов и пр… Максимум, к чему пришли «регионалы» вчера, – это, невзирая на заведомо негативный результат, проголосовать за отставку правительства слаженно, чтобы не дать своим оппонентам повода для обсуждения наметившегося в партии раскола… В сухом остатке – «регионалы» доказали своим избирателям, что являются убежденными оппозиционерами правительству Тимошенко, но остались без стратегической игры на ближайшие как минимум месяцы. В выигрыше от всего этого хитросплетения интересов оказывается Юлия Тимошенко. Однако выигрыш этот относителен – насколько таковым может считаться дальнейшее пребывание во главе Кабмина, не вселяющего гражданам Украины уверенности в своей способности справиться с кризисом, не располагающего стойким парламентским большинством и, похоже, не имеющего внятного плана дальнейших действий… Больше фотографий с сегодняшнего заседания парламента - смотрите здесь.