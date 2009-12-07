8 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Европейское будущее Украины: близкая и далекая перспектива».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Центра исследований социальных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун;

-политолог Евгений Жеребецкий.



В’ячеслав Ковтун: Я загалом позитивно оцінюю продовження діалогу між Україною та Європейським Союзом. Немає ніяких сумнівів, що впливає кон’юнктура наближення президентських виборів в Україні, але важливо те, що діалог продовжується. Європейський Союз як глобальна структура, у всякому разі, панєвропейська, схильна до розширення своїх впливів, глобалізації, і тому, незважаючи на очевидні невдачі, непідписання договору про асоціацію і таке інше, все ж таки зацікавленість в Україні залишається. І я впевнений, що нові розмови і про полегшення візових бар’єрів і т. ін., продовжаться одразу після стабілізації політично ситуації, після виборів.

Ще один важливий момент. Ми бачимо, що Європейський Союз не зупиняється у своєму розширенні, тобто на порядку денному з’являються вже нові навіть пострадянські країни, такі як Молдова. Отже, такі розмови з присутнім скептицизмом все-таки набагато слабші, ніж бажання отримати нові ринки збуту, поширити свій вплив, і це є визначальним.

Хоча, звичайно, в українській традиції - постійно на щось жалітися. На жаль, в цьому питанні з такої позиції виступають керівники держави. В першу чергу, Президент Ющенко, лідер опозиції Янукович та інші політики. Коли Тимошенко була в опозиції, вона теж критикувала і зовнішню політику, і таке інше. Але я думаю, що ми маємо об’єктивно оцінювати ситуацію.



Євген Жеребецький: Я вважаю, що цей захід, який відбувся 4 грудня, має чисто ритуальний характер. Так би мовити, міняється влада, міняється ситуація, вони так думають, що міняється ситуація, і тому потрібно зайвий раз прийти і засвідчити свою повагу, що ми завжди готові. Насправді Євросоюз зовсім не готовий. І взагалі не важко передбачити, що після виборів, незалежно від того, хто прийде до влади, євроінтеграція перейде на периферію українських інтересів, це як у нас є зараз.

Як ви зауважили, ні один з серйозних кандидатів, крім правих, навіть Президент Ющенко, вже ніде не використовують питання НАТО, навіть в своїх передвиборних гаслах.

Тут є три причини. Перша – це Європейський Союз. Колись Еммануїл Оверштайн, геніальний американський філософ і макросоціолог сказав, що у свій час, коли розпався Радянський Союз, він і група інтелектуалів спробували привести системи пострадянських країн до європейських стандартів. Парадокс полягав в тому, що чим краще вони працювали в цьому напрямку, тим гірше були результати. Це він пише в одній із своїх статей. А все виявляється дуже просто. Ви пам’ятаєте, що він був один з творців такого поняття як «світосистема», він сказав, що можна взяти їхні правила гри і грати за їхніми правилами. Але тебе не включили в цю систему, ти є поза нею. Якщо це пояснювати доволі просто, то виявляється, що для того, щоб добре жити, мало важко працювати, бути чесним, мати прекрасну систему, а треба, щоб хтось жив гірше. Чому? Тому що у тебе утворюються надлишки товарів, послуг, інтелектуальних досягнень, треба це дорого продати. Для того, щоб я добре жив, треба, щоб хтось прибирав у мене в хаті, що і роблять наші українські емігранти. Тому для того, щоб світ №1 жив прекрасно, треба, щоб навколо були люди, готові на них працювати.

Тому говорити про те, що європейці дуже сильно хочуть, щоб ми негайно вступили в Європейський Союз, це, принаймні, наївно. Найбільш хороший тест, який я мав нагоду перевірити на одній серйозній міжнародній конференції з проблем безпеки НАТО. Дискусія точилася навколо того, чому Україну не беруть в НАТО. Наші, відповідно, говорили, що нас треба брати, бо ми такі хороші, у нас солдати прекрасні, але ви нас не берете. Вони кажуть: по-перше, у вас корупція, по-друге, у вас 30% населення не хочуть в НАТО. На що я резонно спитав: в Грузії корупції нема, ви самі кажете, і 95% грузинів хочуть в НАТО? Найцікавіше було те, що відповіді не було ніякої.

Тому я думаю, якщо говорити, забігаючи наперед, про наші перспективи, то в будь-якому випадку, крім того, що буде відмова від європейської інтеграції, від дискусії на цю тему, я думаю, що Україна буде потроху котитися в такий собі ізоціоналізм. Тобто будь-який політик, який прийде до влади, повинен буде зрозуміти, що інтереси України - це дуже серйозна штука.



Читач сайту «Главред» Зайшов на вогник (Ukraine, Kiev): Панове, Вячеслав та Евгеній, чи зрозуміє коли-небуть старенька склеротична бабуся Європа, що її політика подвійних стандартів, може закінчитись для неї повним фіаско, я маю на увазі підігравання тоталітарній агресивній Росії і занадто прискіпливе ставлення до демократичної України і ігнорування її європейських устремлінь ? Дякую за відповідь



Євген Жеребецький: Я щойно про це і сказав. Вони бояться цього – тому й був візит. Але вони дбають, передусім, за свої інтереси – встановити правила гри, щоб ми за ними грали. Відповідно, далі буде дуже цікава річ: ми будемо на них працювати, а вони будуть друкувати нам євро.



В’ячеслав Ковтун: Я хотів би категорично не погодитися з колегою. я теж бував за кордоном, і знаю, хто насправді працює. Працюють філіппінці, пакистанці, індійці. Українців там взагалі немає. Насправді, світовий розподіл праці відбувся іще до того, як Україна стала незалежною. У України є своя специфіка. Україна експортує дуже багато металопродукції, продукції хімічної промисловості. Цей розподіл фактично вже відбувся. Україна є експортером зерна. Саме такою сприймають Україну за кордоном.

А ще українців сприймають як багатих туристів. Українці – не бідні в очах європейців. Трудова міграція – це нормальний процес. А що, французи не їдуть до Сполучених Штатів працювати? Чи, може, англійці? Ми, може, німці? Чи для французької молоді не є успіхом, що вони поїхали і десь працюють?

Давайте дивитись на речі як європейці – глобально. Треба декілька разів поїхати в Європу і подивитись, що насправді відбувається.

Щодо євроінтеграції. Справа не в тій швидкості, з якою Україна стане членом ЄС. Дійсно, треба дуже багато зробити, і ви самі знаєте, що кожен крок в Україні без того, щоб не дати хабара, практично неможливий. Давайте починати з себе, щоб у нас було краще.

Європейський Союз є відомим гравцем, де лідером є США. З новою американською адміністрацією єдиним інтересом є підписання нового договору про зменшення стратегічних ядерних озброєнь з Росією. І коли американська адміністрація підпише такий договір, я вас запевняю, після цього її політика загравання або заплющення очей щодо України дуже швидко зміниться. Там є нормальна еліта, там є віце-президент Байден. Все буде в порядку, і українська євроінтеграція нікуди не подінеться. Ніякої євроізоляції не буде.



Євген Жеребецький: Воно б виглядало оптимістично, якщо б воно так насправді було. Річ у тому, що Європа, на відміну від нас, давно думає про свої інтереси, а не так, як наше керівництво, яке намагається сподобатися чужим країнам.

Другий важливий момент – Європа давно дивиться на Україну через російські окуляри. Причому, росіяни теж попрацювали в цьому напрямку, не кажучи вже про те, що там давно реанімовано стара агентурна структура.

Але важливо інше – що серйозні комерційні структури, стратегічні європейські структури давно інтегровані і в російський бізнес. Я не кажу, що ми не винні в тому, що робиться. Весь цей хаос в Україні, коли міжнародну політику на вищому рівні ведуть три гілки влади, причому, в різні сторони, ця дика корупція, розлад державного механізму – ясно, що це з нашої вини. Але якщо тобі постійно кажуть, що через 250 років ми, можливо, почнемо переговори про асоціацію, ясно, що це кінчається дуже сумно. Бізнес не може жити 250 років – йому треба 3-4 місяці, рік максимум, а далі треба вкладати гроші.



«Главред»: Якщо казати про 250 років. В якій перспективі можливий вступ України до Євросоюзу?



В’ячеслав Ковтун: Я думаю, що підписання договору про асоціацію відбудеться, принаймні, до кінця 2010 року. Причому, в цьому договорі будуть і умови щодо зони вільної торгівлі, і щодо полегшення візового режиму. Я дійсно погоджуюсь з колегою, що, можливо, відміни візового режиму навіть до Євро-2012 не відбудеться, але полегшення буде, і буде те, про що говорив міністр закордонних справ Петро Порошенко, що, можливо, буде скасовано плату за Шенгенські візи для туристів. А це є дуже важливо для мільйонів наших заробітчан і тих, хто дійсно подорожує до Європи не як обслуговуючий персонал, а як заможні українці, яких європейці бачать як пачки доларів або євро.

До речі, ми ж всі їздимо до Австрії кататися на лижах, до Словаччини, до Франції. Ті, хто там був, знають, як там багато українців. Ніхто на нас не дивиться як на другорядних людей.

Тому я думаю, що до кінця 2010 року буде підписаний договір про асоціацію. А переговори щодо вступу України до ЄС все ж таки ще будуть на порядку денному на перспективу.



Євген Жеребецький: Я думаю, що це не так важливо. Я думаю, важливо те, що, перепрошую за банальну фразу, Європу треба будувати тут. Починати треба із самоповаги до самих себе. Мене, наприклад, дратує, що Українська православна церква Київського патріархату так інтенсивно добивається визнання. Головне, щоб ми себе визнали. Друге – тебе будуть поважати, і ставитись до тебе адекватно, відповідно до того, як ти ставишся до себе. Перш за все у міжнародних стосунках мають бути паритетні відносини.



«Главред: Читач сайту «Главред» погоджується з Вашою думкою:

Єхидна (Ukraine, Kiev): Як себе поважатимемо, тоді й нас там поважатимуть. У нас можна зробити й краще, ніж у них.



В’ячеслав Ковтун: Україна - дуже молода держава, і історичний досвід, ментальність впливає на наше сьогодення, як би ми цього не хотіли. Тобто ми звикли, щоб нас хтось стимулював. 70 років нас стимулювала Москва, надавалися вказівки, ми виконували певні плани, п’ятирічки і т. і. Звичайно, що ми проголосили незалежність, говоримо, що ми самі будуємо себе. Але все ж таки потай бажання, щоб хтось був дороговказом, говорив, що треба робити, воно залишається і на рівні вищого керівництва, і на рівні звичайних громадян. І тому такі цінні вказівки від Євросоюзу, які, до речі, йдуть нам на користь, тому що Євросоюз не є імперією, яка хотіла б заграбастати і якось поневолити Україну, вони певним чином стимулюють українську владу. Так само як Євро-2012 стимулює владу до вирішення нагальних проблем щодо інфраструктури, щодо покращення стану в наших містах, готелів, будівництва доріг, аеропортів і т. і. Тобто це такий невеличкий наганяй, який в наших умовах є цілком прийнятним.



Євген Жеребецький: Я зачитаю цитату. Її сказав прем’єр Швеції Фредрік Райнфельдт у нас в Україні: «Європейські споживачі можуть втратити терплячість, коли є конфлікт, пов'язаний з енергопостачанням». Що вони зроблять? Пришлють сюди спецвійська? Чи не пустять мене в Швецію? Я туди і не збираюся їхати.



«Главред»: Вони побудують інший трубопровід.



Євген Жеребецький: Вони вже домовилися про цей трубопровід. Я розумію, що Європа – це добре. Я не кажу, що я проти Європи. Але свобода є цінність сама по собі, і ця свобода не залежить від того, до якого ти пана хочеш піти, чи до російського, чи до європейського, чи до американського.

І тому мене дратують такі речі, коли хтось каже, що він втратить терпіння. Що ти зробиш? Коли йдуть переговори, і ми сидимо в ідіотській ситуації, приходять до нас словаки і кажуть: негайно давайте нам газ, вимкніть Дніпропетровськ, Харків. Який божевільний це зробить? Взагалі дивує, що вони мають відвагу говорити такі речі.

Зараз ми просто котимося в цій ситуації в іншу сторону. Я думаю, що це ми відчуємо після виборів. Ющенка, скоріше за все, не виберуть, і ми тоді заспіваємо. Тому що усі інші кандидати на посаду, за винятком двох-трьох осіб, відкрито демонструють лояльність до Кремля. Тимошенко веде переговори по енергетичній сфері з росіянами і ми навіть не знаємо, про що ці переговори, що в Європі неприпустимо. Той же самий Янукович, накінець – Яценюк декларує про створення нової імперії, якщо ви пригадуєте, і недавно він заявив, що в місцях компактного проживання населення необхідно запровадити другу офіційно російську мову і т.д. Мова іде про те, що хочеться нам цього чи ні, але власне євроінтеграціний фактор після виборів відійде навіть не на другий план.



В’ячеслав Ковтун: На мій погляд, Віктор Ющенко – це проект Джорджа Буша-молодшого, який пішов у відставку минулого року. Без Джорджа Буша-молодшого Ющенко не став би єдиним кандидатом від демократичних сил в 2002 році. Без його підтримки і тиску на Леоніда Кучму Віктор Ющенко не став би прем’єр-міністром в 2000 році.

Якщо говорити правду, то треба говорити всю правду. Просто Ющенко затримався на цій посаді. Нові світові лідери хотіли б бачити нові обличчя. Вже зрозуміло, що Ющенка вже ніхто не хоче бачити.

Коли у нас був Президент Кравчук, то його програш Кучмі вважався національно орієнтованою інтелігенцією як катастрофа. Але наступний лідер – Кучма – якось вирішив проблеми кримського сепаратизму, зміцнив українську державність. Головне – це ми, наше українське суспільство, щоб воно розвивалось, а не ті постаті, які, можливо, відіграли важливу роль, а ми йдемо далі.

Звичайно, проти Януковича є сильна відраза у європейських, американських колах. Але навіть якщо він переможе, то нічого, ніякої катастрофи не відбудеться. Але Президент Ющенко вважає катастрофою перемогу Тимошенко. Це для мене є незрозумілим. Чи вони не разом були на Майдані? Чи зрозуміла така політика у Вашингтоні, у Брюсселі? Чому ми на себе не хочемо подивитися? Давайте будемо патріотичнішими.



Євген Жеребецький: Ющенко не є американським проектом. Якщо так, то я теж тоді представник Буша, бо я теж і мої діти приймали в цьому участь, і ніхто мені фінансування не давав. Майдан – величезне розчарування, і те, що ми не вступили за цей час до НАТО, - це особиста «заслуга» Ющенка.



Читач сайту «Главред» СЭМ (Ukraine, Kiev): Наш путь в Европу начался с юридической ратификацией Радой еще в 1991-м Декларации о правах человека. Потом все успокоились и начали давить пересичного работягу.



Євген Жеребецький: Ми проголосували за основи внутрішньої і зовнішньої безпеки, до речі, Янукович і всі решта проголосували за те, що ми вступаємо в Європу і НАТО.



«Главред»: А чому забули?



Євген Жеребецький: Є два фактори. Фокус полягає в тому, що ми маємо такий потужний фактор, як російський.

В мене немає ніякої антипатії до Росії. Більше того, я написав статтю, де описав, як Росія буде розпадатися. І ніякої радості від цього немає, тому що це колосальний буфер між нами і китайським, азіатським світом.



«Главред»: Тобто вони сприймають на себе «удар» китайців?



Євген Жеребецький: Так само як і татар. Взагалі, кожен нормальний чоловік повинен думати про те, щоб Росія довше протрималась. Європа в цьому розумінні думає, але в Росії тенденції, подібні до природніх – як росте трава, як росте дерево. Депопуляція сягає катастрофічних масштабів, і росіяни зацікавлені в тому, щоб в Україні був хаос, тому що чим тут буде гірше, тим більше людей поїде туди.



В’ячеслав Ковтун: Мені здається, що ми маємо дивитись на речі такими, якими вони є. Не малювати собі страшилки, ворогів, які б хотіли, щоб у нас був хаос. Це комплекс меншовартості, нібито ми самі нічого не можемо, нас обов’язково має хтось кудись вести.

Я думаю, що такі підходи не будуть сприйматися самодостатніми українцями, яких все більше і більше, не зважаючи на проблемну владу, корупцію, бюрократичний апарат та інше.

Стосовно виконання Закону щодо прав людини – це процес постійний. Не можна сказати, що сьогодні ці закони виконуються, і завтра немає чого робити. І в Європі, і в США є проблеми з правами людини. В даному випадку важливий процес. Важливо, щоб ми самі ставилися один до одного з більшою повагою. І на цьому шляху особисто я за останні 15 років бачу великий прогрес – люди стали відвертими, вони розуміють свої власні інтереси. Можливо, ще недостатньо толерантності у відношенні влади, держави до людини, але ми рухаємося по цьому шляху. А проблема в тому, що немає політичної волі у боротьбі з корупцією. В цьому сенсі важлива «спрямовуючи рука» ЄС і США і навіть Росії з досвідом Путіна, який все ж таки зміг продемонструвати олігархам, що якщо людина порушувала закон, - а ніхто не ставить під сумнів, що пан Ходорковський порушував закон, - тому він опинився за гратами. Це докір усім.

За ці 18 років жоден міністр, жоден великий сановник не опинився за гратами, скільки б вони не вкрали. Приходить нова влада, обіцяє, що бандити будуть сидіти в тюрмах, але ніхто нікуди не сів. І пані Тимошенко обіцяє, що вона після виборів буде новий Генпрокурор, нові закони і все буде добре, але я вам гарантую, що після виборів наступить «тиша та благодать», якщо вона переможе. Якщо переможе Янукович, буде взагалі дуже цікава ситуація, коли нинішня політична свара продовжиться на ще більш жорсткому і гострому рівні, причому, навіть відбудеться перевербівка депутатів на користь нової парламентської більшості, це нічого не змінить, оскільки, як відомо, Тимошенко буйна.

Все це спричиняє відповідь на запитання, яке поставив наш шановний читач.

Але ми рухаємося.



Читач сайту «Главред» Сашко (Ukraine, Kiev): Чи не буде вступ України деструктивним фактором для Європейського Союзу? Чи не почнуть наші олігархи негативно впливати на економіку ЄС?



В’ячеслав Ковтун: Я одразу відповім, що наші олігархи просто бідні люди у порівнянні з великими європейськими мультинаціональними та транснаціональними компаніями. Наші олігархи дуже бояться відкритої конкуренції, вільного перетину капіталів, робочої сили і т.ін, бо тоді їхні «тепличні» умови, які їм тут створила держава, будуть порушені. Їм прийдеться продавати своє майно, як це відбулося з майном великих бізнесменів у Польщі, в Угорщині, в Чехії. Воно приватизоване і є власністю конгломератів європейських бізнес-структур.

Дійсно, побоювання європейців щодо України і тих настроїв хаосу існує, але все змінюється. Не можна говорити, що зараз настрої такі, як були 5 років тому. Поступово відкриваються кордони, заслугою пана Ющенка є відміна візового режиму. 24 мільйони іноземців, які як туристи відвідали Україну минулого року – це вже факт.

Якщо вони будуть краще знати нас, а ми будемо краще знати їх, то такі побоювання і страхи будуть зменшуватись.



Читатель сайта «Главред» Димон (Russian Federation, Volgograd): Рынок труда Европы стагнирует, бюджет ЕС расписан на десятки лет вперед, инвестиции европейцев направляются в основном в Азию и по чуть-чуть в Южную Америку, Африку и Россию. Более того, Греция и Испания находятся на грани дефолта, на поддержку их экономики идут просто гигантские средства (при этом дефицит этих стран как внешнеторговый, так и бюджетный, только продолжает расти). В общем я просто не понимаю зачем Украине Европа, если как гарантия против экспансии Москвы, но ЕС и так никогда не бросит Украину. На военном уровне нужна поддержка скорее НАТО, но блок не будет ссориться с РФ из-за Южной Азии и ближнего Востока. Короче, если у европейцев будет выбор - присоединять Украину или увеличить пенсию бельгийским бабушкам, увеличат пенсию, даже сомневаться не будут. Европа для Украины проект скорее мировоззренческий, чем политический или экономический.



Євген Жеребецький: Хороший вопрос. Я всегда был против таких пацифистских настроений в Украине о том, что для нас не существует серьезной внешней опасности, и оказался прав. События в Грузии абсолютно четко показали, чем все это может обернуться.

Во-вторых, я считаю, что самое главное для нас – это НАТО, т.е. хоть какие-то гарантии. Были даже серьезные дискуссии о том, что если Россия предпримет какие-то военные действия по отношению к странам Балтии, то европейские страны позволяли себе дискутировать, а нужно ли нам применять 50-ю статью Вашингтонского договора в этой ситуации. Поэтому иллюзий нет. Но, тем не менее, будь мы в составе НАТО, ситуация была бы совершенно другая. Во-первых, для бизнеса, потому что серьезный бизнес не станет инвестировать в Украину или в тот же Крым, пока окончательно не определится статус этого государства.

Что касается ЕС, то я всегда говорил, что это перспектива неблизкая, и это в наших интересах. Я согласен с тем, что Европа думает только о себе, всегда о себе, но то, что нам туда надо, - это абсолютно однозначно. Россия туда особо не стремится, и поскольку я не вижу другой системной угрозы, кроме России, то я считаю, что нужно делать все, чтобы обезопасить себя.



В’ячеслав Ковтун: Хотел бы поблагодарить нашего читателя из Волгограда за то, что он так хорошо знает ситуацию в Украине и следит за тем, как европейские инициативы и стремления Украины развиваются. Хотя мне почему-то кажется, что такие вопросы идут из определенного ведомства, где сидят люди, которые их пишут. Это уже не первый случай.



«Главред»: Тогда, пользуясь случаем, передадим привет этому ведомству (смеются)



Читач сайту «Главред» Сергій (Greece, Kalнvia): Навіщо обманювати себе і Європу? Ми були і залишимось дикунами. Кому ми потрібні в Європі? У нас можна красти мілярдами, джипами вбивати людей на дорогах, давати хабарі суддям, міліції, вчителям…

Де ще знайдеш стільки свободи?



В’ячеслав Ковтун: Без коментарів. Незрозуміло, в чому полягає питання. Питання в самому ствердженні наших негараздів, чи в якійсь пропаганді? Я думаю, що ті араби, які емігрують з Алжиру до Франції, поводяться дуже нетолерантно. Ми були свідками, коли вони підпалювали Париж, гинули люди. Тому, принаймні, такого в Україні немає, не було, і, сподіваюсь, не буде. Тому всі ці розмови, що хтось себе погано поводить, у мене викликають сміх. Поїдьте до Сполучених Штатів, подивіться, як там живуть афроамериканці, як вони себе поводять.



Євген Жеребецький: Для мене афроамериканці - не аргумент, як і всі інші. Ви знаєте, колись Кастанеда сказав, з іншого приводу, але можна провести аналогію: «справжній воїн повинен дбати весь час про те, як він виглядає у власних очах». Тобто питання самоповаги - це базова річ. Це перше.

Друге. Розумієте, не можна так говорити про себе і про свою націю. Я стверджую, що європейці ставляться до нас саме так, як говорить цей читач з Греції.

Ми стара цивілізація, дочки наших королів знали грамоту скоріше, ніж у Парижі. Інша річ, що систематично наш народ винищували, принижували, але це не означає, що треба до себе так ставитися. Проблема в тому, що еліту, яка у нас була систематично, цілеспрямовано винищували. Це, що ми маємо зараз, - це ніяка не еліта, це функціональна еліта, яка дуже погано виконує свої обов’язки. Інша еліта - це художники, митці, науковці - вони на периферії, але це вже інша розмова.

Дуже типовий приклад. Скажіть, чи в Україні могло бути таке, щоб у боксера із світовим іменем відібрали годинник на тій підставі, що він не задекларував його, і що він його, можливо, вкрав? Це свідчення поваги Європи до українців? Або, наприклад, як журналіст Соболєв в аеропорту у Франції підняв плакат, що французька авіакомпанія затримала їх, будь-ласка, забезпечте житлом. Його заарештували. Це повага до України.



В’ячеслав Ковтун: Неодноразово сам був свідком, коли затримують рейси. Якщо рейс був, наприклад, із Сполучених Штатів, були американські туристи або французькі, то готелі надали їм миттєво, особливо американцям. Якщо Україна –це тиша, і всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Це неприпустимо.



Євген Жеребецький: Це означає, що ставитися до Європи треба паритетно. Самоповага і реакція на тебе у світі за гроші не купується.



В’ячеслав Ковтун: Держава має діяти, реагувати дуже жорстко.

В цьому хочу зробити комплімент Російській Федерації. Пам’ятаєте, вбили двох туристів в Таїланді, який галас підняла Росія. Все ж таки знайшли вбивцю, він був засуджений до страти. Це був сигнал всім іншим, що росіян не треба чіпати. А українці, і українське керівництво дуже аморфно до цього ставиться, а потерпають від цього звичайні громадяни.



Читач сайту «Главред» Павло: Схоже на те, що РФ ще не скоро дозріє до повноцінного входження в європейські і євроатлантичні структури. Як на Вашу думку: Україна до того часу приречена бути буфером між "сходом" і "заходом"? Буферність - це «плюс» чи «мінус»?



Євген Жеребецький: Це, безумовно, «мінус». Це теж класична геополітика, якщо країна знаходиться між двома потужними геополітичними платформами, такими як Російська Федерація і Європейський Союз, і якщо вона не примкне до якоїсь, тоді її неодмінно розірве. Зрештою, ця тенденція відбувається зараз, її чітко демонструють вибори. Півкраїни голосує за одні геополітичні орієнтації, а інша - за другі. Тому буфер для нас взагалі повна катастрофа. Власне, те, що ми нікуди не примкнули, то це «заслуга» знову ж таки Президента Ющенка особисто.



В’ячеслав Ковтун: Я погоджуюсь. Хотів би тільки додати, що цікавим буде сам розріз виборів. Чи зміниться ця географія розколу? Якщо ні, то все виглядає дуже сумно. Тоді постає багато питань щодо правильності проведення політики, щодо демократизації, щодо розвитку суспільства. Якщо усі ці гасла і всі спроби держави нічого не змінюють в уподобаннях людей, і вони чітко, щоб їм не говори голосують за геополітичними уподобаннями. Дуже серйозним іспитом буде 17 січня, коли ми побачимо, що насправді відбувається.



Читач сайту «Главред» Юрий (Ukraine, Kiev): Посмотрите на историю. Неужели не видно, что никогда Европа ( католики и протестанты) воспринимала Украину, как место для миссионерства по конкистадорскому образую Вопрос: Не пора ли строить свое государство, по своему образцу, а не лезть в ту Европу, закат которой неминуем в 21 веке





Євген Жеребецький: Я вже сказав про це. Щодо Європи, ясно, що ми туди потрапимо, і я думаю, що це не буде дуже довго, але спочатку цю Європу треба збудувати тут, щоб нас не сприймали так, як зараз. Це по-перше.

По-друге, сама постановка питання про те, що католицька чи протестантська Європа не сприймає православну - це все, так би мовити, якась маніпуляція. Справа в тому, що до війни найбільші конфлікти були між греко-католиками і римо-католиками в західній Україні. Тому мова йде про зовсім інші речі.

В даний момент нас не включають через близорукість і недальновидність європейської політичної еліти, зокрема, бюрократії, яка вважає, що краще зберегти Росію, яка неминуче розвалиться без вливання демографічного донору в Росію. Тому вони вважають, щоб не було розвалу Росії, її падіння, з відповідними наслідками для європейського континенту, то вони краще Росію утримують, але нашим коштом, зрозуміло. Як це поламати? Я не знаю. Я думаю, що над цим треба довго працювати.



В’ячеслав Ковтун: Мені здається неприроднім розподіл на католицькі країни, протестантські чи православні. Насправді в Євросоюзі є православна Греція. Це для прикладу.

Якщо говорити про вплив релігії, то, принаймні, як мені видається, він надзвичайно перебільшений в засобах масової інформації. Я думаю, що українське суспільство не є релігійним за дійсними переконаннями, оскільки у нас немає справжніх релігійних конфліктів, немає такої релігійної нетерпимості. Тобто люди звикли до народних традицій, вони їх виконують, але кожен бачить, що Божі заповіді окремо, а реальне життя - окремо. Тому це не аргумент.