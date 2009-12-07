Добкин и Черновецкий могут стать конгрессменами

Всякий раз, когда в стране приближаются выборы, власть бросается помогать местному самоуправлению.
За последние пять лет сельским, поселковым, городским руководителям обещали землю, полномочия и финансы ничуть не реже, чем ввести контрактную армию или одарить всех «тысячей» Сбербанка. И вот опять.
Киев. Торжественное заседание по случаю Дня местного самоуправления с участием Юлии Тимошенко. Скопление более ста журналистов возле единственного металлоискателя на входе в Октябрьский дворец напоминало длинную очередь за дефицитом времен СССР.
Зал, амфитеатр и балкон были забиты людьми. Собрать столько делегатов Тимошенко помогли многочисленные ассоциации, представляющие местное самоуправление. Они же оплатили командировки части кандидатов. Сельские, поселковые, городские председатели приехали за счет местного бюджета, рассказал корреспонденту «Главреда» делегат от Львовской области.
«Она – не Ющенко, не опоздает», – дружно перешептывались друг с другом собравшиеся. Ровно в назначенное время на скромно украшенной сцене заняли места почетные делегаты, народные депутаты, вошла премьер-министр. Хор спел «Многая лета». Гимн Украины не звучал.
Выступление премьер-министра было густо «сдобрено» предвыборной риторикой и построено в традиционной манере: все плохое – не моя вина, все хорошее – моя заслуга. Решив не отставать от тренда – привлекать местных чиновников для работы на выборы в обмен на будущие бонусы – Тимошенко наобещала им доселе невиданные «молочные реки в кисельных берегах». В частности, законодательное закрепление права распоряжаться землей, дополнительные финансы (70% общего консолидированного бюджета с 2011 года), пятилетний срок полномочий, места в списке БЮТ на очередных местных выборах (!), право баллотироваться в местные советы и статус конгрессменов.
Традиционным «громоотводом» для народного гнева стали два Виктора и «олигархическое» телевидение. По словам Тимошенко, очередным моментом истины стало голосование за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым ресурсы перераспределялись в пользу городов и сел. Документ в дальнейшем был ветирован Президентом Виктором Ющенко, а Партия регионов не дала ни одного голоса за преодоление вето.
«Самая мощная фракция в парламенте, которая и носит ваше название – Партия регионов – не дала ни одного голоса ни за Бюджетный кодекс, ни за бюджет, ни за выделение земли в полное ваше пользование, ни за другие законы, которые подавались от вашего имени... И это является свидетельством того, что это никакая не Партия регионов, это не партия, которая защищает местные общины, это было и остается группировкой, это было и остается мафией!» – безапелляционно заявила Тимошенко.
Все долги перед местным самоуправлением – земельную реформу, изменения в Бюджетный кодекс и бюджет-2010 – премьер пообещала отдать уже после выборов. Главное условие – остановить мафию и не допустить ее реванша.
Попутно премьер пообещала принятие Закона о перспективных регионах (они же – депрессивные). Для таких регионов будет создана специальная налоговая система, при которой инвесторы, производящие продукцию на экспорт, будут платить только два налога – на землю и на доходы физлиц. В такие зоны инвесторы пойдут «стройными рядами», заверила глава правительства.
Гражданам тоже сделают «подарок» к Новому году – помощь в получении актов на землю. Пока, по словам Тимошенко, из запланированных 6,5 млрд. актов граждане получили только 1 млрд. документов. Причина промедления – «сопротивления мафиозных структур», имеющих отношение к этому процессу. Премьер призвала представителей местного самоуправления помочь гражданам: «Возьмем у них все заявления на выдачу земельных актов бесплатно, отдадим им на протяжении новогодних праздников все то, что им задолжало государство, и тогда мы с вами тоже сможем спокойно отпраздновать».
Также Леди Ю призвала глав местных органов власти рассказать людям, кому какой канал принадлежит. «Просто Господь захотел раскрыть это позорное дело (о скандале на эфире у Савика Шустера с участием Партии регионов. – Ред.) против меня. Показал всей стране, что за свобода слова, какие у нас новости...» - возмутилась Тимошенко.
По традиции любое ноу-хау власти сопровождается созданием новой структуры. Нынешнее мероприятие не стало исключением. На этот раз собравшимся «насадили» сверху Национальный конгресс местных и региональных властей в Украине на базе Ассоциации городов Украины, Всеукраинской ассоциации сельских, поселковых советов (создана при содействии Тимошенко. – Ред.) и Украинской ассоциации региональных и местных властей. Исторические параллели пояснил бютовец Николай Томенко: украинская революция 1917 года началась с Национального Конгресса, который избрал президентом Михаила Грушевского, в 2010 на как минимум такую же роль рассчитывает Юлия Тимошенко.
И хотя структура еще не создана, Тимошенко уже поставила на голосование вопрос об открытии представительства украинского конгресса при Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Реакцией на эмоциональную речь Юлии Владимировны стали аплодисменты собравшихся и дружное одобрительное поднятие рук.
Привыкшие надеяться на себя и не желающие зависеть от великодушия партийных бонз, делегаты попытались замолвить слово за мажоритарку. Так, председатель Ассоциации сельских, поселковых советов Богдан Гусак с трибуны объяснял выгоды мажоритарной системы на местных выборах. Одобрения у Юлии Владимировны эта идея не вызвала. Премьер лишь молча покачала головой, оставив благую идею без комментариев.
Не все поняли и разворот Тимошенко на 180% градусов в вопросе введения двухтуровой системы выборов мэров. Не далее, как в феврале текущего года, она ратовала за установление двух туров выборов, если не по всей Украине, то хотя бы в Киеве. Теперь же хорошая идея превратилась в «технологию, за которую БЮТ никогда не проголосует». Закончилось действо награждением «отличников» местного самоуправления и концертом.
Многие местные властители расходились в задумчивости. Несмотря на многочисленные обещания, большее впечатление произвела критика в адрес лидера Партии регионов. «Она растерзает Януковича очень быстро», – заключил «Главреду» делегат из Славска Львовской области.
Киев. Торжественное заседание по случаю Дня местного самоуправления с участием Юлии Тимошенко. Скопление более ста журналистов возле единственного металлоискателя на входе в Октябрьский дворец напоминало длинную очередь за дефицитом времен СССР.
Зал, амфитеатр и балкон были забиты людьми. Собрать столько делегатов Тимошенко помогли многочисленные ассоциации, представляющие местное самоуправление. Они же оплатили командировки части кандидатов. Сельские, поселковые, городские председатели приехали за счет местного бюджета, рассказал корреспонденту «Главреда» делегат от Львовской области.
«Она – не Ющенко, не опоздает», – дружно перешептывались друг с другом собравшиеся. Ровно в назначенное время на скромно украшенной сцене заняли места почетные делегаты, народные депутаты, вошла премьер-министр. Хор спел «Многая лета». Гимн Украины не звучал.
Выступление премьер-министра было густо «сдобрено» предвыборной риторикой и построено в традиционной манере: все плохое – не моя вина, все хорошее – моя заслуга. Решив не отставать от тренда – привлекать местных чиновников для работы на выборы в обмен на будущие бонусы – Тимошенко наобещала им доселе невиданные «молочные реки в кисельных берегах». В частности, законодательное закрепление права распоряжаться землей, дополнительные финансы (70% общего консолидированного бюджета с 2011 года), пятилетний срок полномочий, места в списке БЮТ на очередных местных выборах (!), право баллотироваться в местные советы и статус конгрессменов.
Традиционным «громоотводом» для народного гнева стали два Виктора и «олигархическое» телевидение. По словам Тимошенко, очередным моментом истины стало голосование за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым ресурсы перераспределялись в пользу городов и сел. Документ в дальнейшем был ветирован Президентом Виктором Ющенко, а Партия регионов не дала ни одного голоса за преодоление вето.
«Самая мощная фракция в парламенте, которая и носит ваше название – Партия регионов – не дала ни одного голоса ни за Бюджетный кодекс, ни за бюджет, ни за выделение земли в полное ваше пользование, ни за другие законы, которые подавались от вашего имени... И это является свидетельством того, что это никакая не Партия регионов, это не партия, которая защищает местные общины, это было и остается группировкой, это было и остается мафией!» – безапелляционно заявила Тимошенко.
Все долги перед местным самоуправлением – земельную реформу, изменения в Бюджетный кодекс и бюджет-2010 – премьер пообещала отдать уже после выборов. Главное условие – остановить мафию и не допустить ее реванша.
Попутно премьер пообещала принятие Закона о перспективных регионах (они же – депрессивные). Для таких регионов будет создана специальная налоговая система, при которой инвесторы, производящие продукцию на экспорт, будут платить только два налога – на землю и на доходы физлиц. В такие зоны инвесторы пойдут «стройными рядами», заверила глава правительства.
Гражданам тоже сделают «подарок» к Новому году – помощь в получении актов на землю. Пока, по словам Тимошенко, из запланированных 6,5 млрд. актов граждане получили только 1 млрд. документов. Причина промедления – «сопротивления мафиозных структур», имеющих отношение к этому процессу. Премьер призвала представителей местного самоуправления помочь гражданам: «Возьмем у них все заявления на выдачу земельных актов бесплатно, отдадим им на протяжении новогодних праздников все то, что им задолжало государство, и тогда мы с вами тоже сможем спокойно отпраздновать».
Также Леди Ю призвала глав местных органов власти рассказать людям, кому какой канал принадлежит. «Просто Господь захотел раскрыть это позорное дело (о скандале на эфире у Савика Шустера с участием Партии регионов. – Ред.) против меня. Показал всей стране, что за свобода слова, какие у нас новости...» - возмутилась Тимошенко.
По традиции любое ноу-хау власти сопровождается созданием новой структуры. Нынешнее мероприятие не стало исключением. На этот раз собравшимся «насадили» сверху Национальный конгресс местных и региональных властей в Украине на базе Ассоциации городов Украины, Всеукраинской ассоциации сельских, поселковых советов (создана при содействии Тимошенко. – Ред.) и Украинской ассоциации региональных и местных властей. Исторические параллели пояснил бютовец Николай Томенко: украинская революция 1917 года началась с Национального Конгресса, который избрал президентом Михаила Грушевского, в 2010 на как минимум такую же роль рассчитывает Юлия Тимошенко.
И хотя структура еще не создана, Тимошенко уже поставила на голосование вопрос об открытии представительства украинского конгресса при Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Реакцией на эмоциональную речь Юлии Владимировны стали аплодисменты собравшихся и дружное одобрительное поднятие рук.
Привыкшие надеяться на себя и не желающие зависеть от великодушия партийных бонз, делегаты попытались замолвить слово за мажоритарку. Так, председатель Ассоциации сельских, поселковых советов Богдан Гусак с трибуны объяснял выгоды мажоритарной системы на местных выборах. Одобрения у Юлии Владимировны эта идея не вызвала. Премьер лишь молча покачала головой, оставив благую идею без комментариев.
Не все поняли и разворот Тимошенко на 180% градусов в вопросе введения двухтуровой системы выборов мэров. Не далее, как в феврале текущего года, она ратовала за установление двух туров выборов, если не по всей Украине, то хотя бы в Киеве. Теперь же хорошая идея превратилась в «технологию, за которую БЮТ никогда не проголосует». Закончилось действо награждением «отличников» местного самоуправления и концертом.
Многие местные властители расходились в задумчивости. Несмотря на многочисленные обещания, большее впечатление произвела критика в адрес лидера Партии регионов. «Она растерзает Януковича очень быстро», – заключил «Главреду» делегат из Славска Львовской области.