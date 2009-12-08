Суд над Демьянюком

Будучи солдатом Красной Армии, в 1942 году он попал в плен близ Керчи. Позднее эсэсовцы перевели Демьянюка в лагерь на территории Польши, где его готовили, как и несколько тысяч других – преимущественно красноармейцев-украинцев, – к работе помощником СС. Оттуда, как считает прокуратура, в марте 1943 года его перевели в лагерь смерти «Собибор», близ нынешней польско-белорусской границы. Там, как известно, в газовых камерах лишили жизни свыше ста тысяч евреев. После войны Демьянюк эмигрировал в США. Власть из-за подозрений в нацистских преступлениях считала необходимым его депортировать. Украина отказалась, зато Германия согласилась судить Демьянюка. Таким образом, его переправили в Германию в мае 2009 года. Это необычный процесс. Но не только из-за организационных недоразумений: десятки журналистов и бывший узник концлагеря, уже преклонных лет, вынуждены были ждать около четырех часов перед входом в суд, чтобы попасть в зал. Прежде всего это необычный процесс потому, что впервые немецкий суд должен вынести приговор за такие преступления не немецкому эсэсовцу, а травнику (надзирателю), помощнику эсэсовцев. Свидетелей, которые помнят Демьянюка со времен пребывания в лагере, уже нет. При этом прокуратура исходит из того, что каждый, кто работал надзирателем в лагере смерти, причастен к убийствам, холокосту, а значит – виновен. Процесс может длиться не один месяц, а вероятный приговор – до 15 лет заключения. С первых дней процесса удачно начал свою работу немецкий адвокат, которого Демьянюк избрал своим защитником. Он задал вопрос: как так может быть, что эсэсовцев, даже непосредственного начальника Демьянюка, во время немецкого процесса по убийствам в «Собиборе» 43 года назад признали невиновными, поскольку они якобы не могли оказывать сопротивление машине смерти, а украинца, находившегося на низшей ступени в этой лагерной иерархии, хотят приговорить. (Кстати, о том, что некоторых эсэсовцев во время упомянутого и других процессов все-таки осудили, адвокат умолчал). В любом случае остается горькое ощущение того, что здесь идет суд над представителем низшего звена немецкой машины террора, тогда как остальных союзники фашистов никогда не судили. Довольно интересна реакция немецких СМИ. Уже с мая, когда власть США депортировала Демьянюка в Германию, в печати стали выходить репортажи и статьи на эту тему. По мнению местных СМИ, перед судом предстал человек, который пережил голодомор, потом сам стал жертвой, а позже – палачом; по крайней мере так писала газета Die Zeit. Очень распространено мнение о том, что немецкое центральное ведомство по раскрытию нацистских преступлений, и не только оно, сосредоточило свое внимание именно на известном Демьянюке, поскольку некоторое время его считали надзирателем Иваном Грозным – то есть палачом, который не только выполнял в немецком лагере свои «обязанности», но и отличался особой жестокостью и садизмом. Кроме того, Spiegel online написал, что суд в Мюнхене привлек в качестве свидетелей двух бывших надзирателей, которые в лагерях смерти, очевидно, были причастны к более конкретным преступлениям, чем просто общее участие в машине холокоста. И это, конечно, особо отмечает защита. Очень много сомнений, очень много вопросов. Едва ли не все газеты и многие эксперты сходятся в одном: вину Демьянюка доказать будет очень сложно. И вот в зал въезжает 89-летний подсудимый, на коляске, почти в горизонтальном положении, и делает вид, что едва живой. Это игра, спектакль, призванный вызвать сочувствие публики? Ведь врачи утверждают, что обвиняемый способен и говорить, и понимать, о чем идет речь в суде. И все-таки мне жаль этого старика. Трагедия европейских евреев всем известна, особенно в западных странах, поэтому педагогического смысла в этом процессе нет. Единственная цель Фемиды – справедливый суд. Оказывается, через 66 лет после совершения преступления сделать это крайне сложно. В зале суда в Мюнхене я думал – как хорошо, что я – не судья. {1-} Герхард Гнаук, обозреватель Die Welt