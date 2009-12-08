Украина на новом глобусе Израиля

7 декабря началась официальная часть первого визита главы внешнеполитического ведомства Израиля Авигдора Либермана в Киев.
Считается, что решение о посещении Украины было принято после того, как Украина дважды поддержала Израиль (16 октября и 6 ноября) во время голосованиях в ООН по отчету комиссии Голдстоуна.
Однако, судя по всему, выражением благодарности Киеву дело далеко не ограничится.
Ориентация Север
Еще 7 октября сего года пресс-служба либермановской партии «Наш дом Израиль» распространила документ, который, как они пояснили, является кратким описанием нововведений, за которые ратует глава внешнеполитического ведомства.
Лейтмотивом документа является мысль о том, что в последние годы министерство иностранных дел превратилось в «министерство по делам палестинцев», а вся внешнеполитическая деятельность Израиля была полностью подчинена исключительно этому вопросу. Столь недальновидная политика, подчеркивается в документе, нанесла серьезный ущерб израильским интересам на международной арене.
Упомянутый документ стал логическим продолжением заявлений, которые доводилось неоднократно слышать из уст Либермана, по крайней мере, с 31 марта сего года, когда на специальном заседании Кнессета состоялась церемония приведения к присяге нового израильского правительства.
Разумеется, «радикальный» лидер «Израель Бейтену» не собирается забросить региональную политику. Скорее наоборот. Он выступает за применение «сильного давления» на Иран во внешнеполитической плоскости, а также ужесточение принципов переговорного процесса с палестинцами.
Однако мы живем в информационную эпоху. Сейчас главное не сами действия, а их интерпретация. Начиная операцию «Литой свинец» предыдущее израильское правительство не учло иракскую ошибку Вашингтона и потерпело сокрушительное поражение от «Аль-Джазиры», «Пресс ТВ» и других мусульманских спутниковых телеканалов. Доклад Голдстоуна и распространение «подковерного» антисемитизма в мире стали яркими свидетельствами этого информационного фиаско.
Похоже либермановцы это начинают понимать. Все чаще раздаются голоса об усилении «информационного присутствия» во всех уголках земного шара. Особенное место, при этом, отводится именно странам постсоветского пространства.
Хотя, если быть справедливым, необходимость укрепления «северного» вектора еще в прошлом году активно отстаивал «легенда» израильской дипломатии, а «в миру» – директор департамента Центральной Европы и Евразии МИДа Пинхас Авиви.
ЕВРАзийская «раскадровка»
В конце прошлого года израильское руководство таки прислушалось к аргументам Авиви и приняло решение о переформатировании департамента Центральной Европы и Евразии в два подразделения – «Евразия-1» и «Евразия-2».
В сферу интересов последнего входят государства Южного Кавказа и Центральной Азии. Очевидно, что главной целью подразделения будет недопущение распространения иранского влияния на указанные регионы. А теперь также еще и турецкого, поскольку отношения с Анкарой у Израиля на нынешнем этапе охладились до рекордной точки.
В плане «информвойны» с Тегераном и Анкарой в мусульманской части постсоветского пространства показательно назначение на пост главы «Евразии-2» признанного «мастера пропаганды» Юваля Фукса
И хотя Фукс, также как его предшественник Шеми Цур, не владеет русским языком, у него есть, как минимум, три преимущества. Во-первых, его жена – землячка Либермана из Кишинева. Во-вторых, его последним местом работы было израильское посольство в Москве. А самое главное, он «на ты» с медиа и, к примеру, работая в российской столице, дал больше интервью местным СМИ, чем русскоязычный посол в РФ Анна Азари.
Однако, поскольку, в контексте нашей сегодняшней темы, нас больше интересует первое подразделение МИД Израиля, специализирующееся на России, Украине, Беларуси и Молдове, остановимся на нем подробнее.
Показательно, что «Евразия-1» – в сущности, единственная структура во всей израильской государственной системе, практически, полностью состоящая из бывших советских граждан.
Ныне его возглавляет бывший москвич Яков Ливне, который не так давно сменил на этом посту признанного знатока постсоветского пространства «латыша» Хари Корена (официально – Корен пошел учиться на годичные курсы повышения квалификации государственных чиновников). Кстати, вовлеченные в тему должны помнить Корена, который в мае сего года приезжал вместе с П.Авиви в Киев обсуждать проблему отмены визового режима между Украиной и Израилем.
Если «Евразию-2» условно можно назвать «антииранским» подразделением, то «Евразию-1» - «анти-антисемитским».
Очевидно, назначение на позицию руководителя структуры, отвечающую за отношения с европейской частью постсоветского пространства «радикального» Ливне (он был одним из немногих сотрудников израильского внешнеполитического ведомства, который открыто приветствовал в прессе назначение А.Либермана главой МИДа) призвано усилить давление на те страны, где, по мнению израильской стороны, процветает антисемитизм.
Ну а для тех, кто регулярно мониторит израильскую прессу, не трудно догадаться, что Украина в этом списке будет одна из первых.
Борьба за инициативу
В плане понимания «украинского» вектора израильской политики, полагаю, будет уместно процитивать некоторые позиции из интервью упомянутого Пинхаса Авиви, опубликованное недавно в интернет-издании izrus.co.il.
Отметив поддержку Украины во время голосования Генеральной ассамблеи ООН по отчету комиссии Голдстоуна, а также то обстоятельство, что украинское правительство воспрепятствовало строительству гостиницы в Бабьем Яру, «ас» израильской дипломатии постепенно перешел к претензиям.
«Но не стоит думать, что мы намерены игнорировать наши разногласия, и четко выражаем свою точку зрения там, где находим нужным, - подчеркнул директор департамента Центральной Европы и Евразии МИД Израиля - Мы не думали дважды, прежде чем осудили регистрацию антисемита Ратушняка в качестве кандидата на пост президента. Речь идет не о вмешательстве во внутренние дела другого государства, а о защите евреев в любой точке планеты».
Кроме современности, по мнению П.Авиви, «задевают за живое» Израиль также два исторических события. «Мы не согласны с попытками переписать историю, противимся признанию коллаборационистов героями». «Мы помним коллаборационизм с нацистами, помним антисемитизм, помним погромы». А также: «Мы считаем, что нельзя сравнивать Голодомор с Холокостом, хоть и признаем, что это была страшная трагедия. В Холокосте планомерно и методично уничтожали один конкретный народ, а при Голодоморе гибли и русские, и татары, и евреи, и греки, и представители многих других народов, которые жили на территории Украины. Тем более мы не признаем заявления некоторых украинцев о том, что раз в рядах НКВД и компартии было много евреев, то Израиль несет ответственность за их деяния».
Претензии к Украине представителя израильской власти также поддерживаются с «флангов». В частности, 24 ноября Всеизраильское объединение выходцев из Украины провело конференцию, посвященную проблемам антисемитизма в президентской предвыборной кампании в Украине. Участники форума призвали «очистить выборы от юдофобии».
Более того, 18 ноября 20 депутатов Кнессета направили обращения президенту Украины Виктору Ющенко и премьеру Юлии Тимошенко. Они выразили резкий протест против участия в предвыборной гонке за пост президента упомянутого Сергея Ратушняка.
К тому же, явно «путает карты» странная история с задержанием в аэропорту "Борисполь" израильского раввина.
Разумеется, у Киева претензий к израильской стороне не меньше. Это и вопрос поиска в Израиле бывшего депутата ВР Лозинского, и проблема торговли человеческими органами в связи с т.н. «делом Зиса», и история с экстрадицией в Украину репатрианта Александра Перцова, подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов Украины, и еще много чего.
В конце концов, весомым «козырем» является упомянутое голосование в ООН по отчету комиссии Голдстоуна.
Хотя, судя по всему, израильтяне уже где-то считают, что «рассчитались». Решением министра туризма Израиля Стаса Мисежникова временно группам туристов из Украины будут оформлять визы в пять раз быстрее – за 48 часов, а не за 10 суток, что подается израильскими СМИ как «поблажка украинцам» (это при том, что еще в июле прошлого года тогдашний заместитель министра иностранных дел Израиля Маджали Уахабэ обещал безвизовый режим с Украиной «к началу туристического сезона» 2009 года).
Как известно, в футболе побеждает не тот, кто создает выгодные моменты, а кто их реализовывает. История с введением безвизового режима с Израилем – это индикатор того, что исполнительское мастерство украинской команды пока оставляет желать лучшего.
Может уже настала пора, по примеру израильского МИДа, произвести замены и ввести в игру свежие силы?
Однако, судя по всему, выражением благодарности Киеву дело далеко не ограничится.
Ориентация Север
Еще 7 октября сего года пресс-служба либермановской партии «Наш дом Израиль» распространила документ, который, как они пояснили, является кратким описанием нововведений, за которые ратует глава внешнеполитического ведомства.
Лейтмотивом документа является мысль о том, что в последние годы министерство иностранных дел превратилось в «министерство по делам палестинцев», а вся внешнеполитическая деятельность Израиля была полностью подчинена исключительно этому вопросу. Столь недальновидная политика, подчеркивается в документе, нанесла серьезный ущерб израильским интересам на международной арене.
Упомянутый документ стал логическим продолжением заявлений, которые доводилось неоднократно слышать из уст Либермана, по крайней мере, с 31 марта сего года, когда на специальном заседании Кнессета состоялась церемония приведения к присяге нового израильского правительства.
Разумеется, «радикальный» лидер «Израель Бейтену» не собирается забросить региональную политику. Скорее наоборот. Он выступает за применение «сильного давления» на Иран во внешнеполитической плоскости, а также ужесточение принципов переговорного процесса с палестинцами.
Однако мы живем в информационную эпоху. Сейчас главное не сами действия, а их интерпретация. Начиная операцию «Литой свинец» предыдущее израильское правительство не учло иракскую ошибку Вашингтона и потерпело сокрушительное поражение от «Аль-Джазиры», «Пресс ТВ» и других мусульманских спутниковых телеканалов. Доклад Голдстоуна и распространение «подковерного» антисемитизма в мире стали яркими свидетельствами этого информационного фиаско.
Похоже либермановцы это начинают понимать. Все чаще раздаются голоса об усилении «информационного присутствия» во всех уголках земного шара. Особенное место, при этом, отводится именно странам постсоветского пространства.
Хотя, если быть справедливым, необходимость укрепления «северного» вектора еще в прошлом году активно отстаивал «легенда» израильской дипломатии, а «в миру» – директор департамента Центральной Европы и Евразии МИДа Пинхас Авиви.
ЕВРАзийская «раскадровка»
В конце прошлого года израильское руководство таки прислушалось к аргументам Авиви и приняло решение о переформатировании департамента Центральной Европы и Евразии в два подразделения – «Евразия-1» и «Евразия-2».
В сферу интересов последнего входят государства Южного Кавказа и Центральной Азии. Очевидно, что главной целью подразделения будет недопущение распространения иранского влияния на указанные регионы. А теперь также еще и турецкого, поскольку отношения с Анкарой у Израиля на нынешнем этапе охладились до рекордной точки.
В плане «информвойны» с Тегераном и Анкарой в мусульманской части постсоветского пространства показательно назначение на пост главы «Евразии-2» признанного «мастера пропаганды» Юваля Фукса
И хотя Фукс, также как его предшественник Шеми Цур, не владеет русским языком, у него есть, как минимум, три преимущества. Во-первых, его жена – землячка Либермана из Кишинева. Во-вторых, его последним местом работы было израильское посольство в Москве. А самое главное, он «на ты» с медиа и, к примеру, работая в российской столице, дал больше интервью местным СМИ, чем русскоязычный посол в РФ Анна Азари.
Однако, поскольку, в контексте нашей сегодняшней темы, нас больше интересует первое подразделение МИД Израиля, специализирующееся на России, Украине, Беларуси и Молдове, остановимся на нем подробнее.
Показательно, что «Евразия-1» – в сущности, единственная структура во всей израильской государственной системе, практически, полностью состоящая из бывших советских граждан.
Ныне его возглавляет бывший москвич Яков Ливне, который не так давно сменил на этом посту признанного знатока постсоветского пространства «латыша» Хари Корена (официально – Корен пошел учиться на годичные курсы повышения квалификации государственных чиновников). Кстати, вовлеченные в тему должны помнить Корена, который в мае сего года приезжал вместе с П.Авиви в Киев обсуждать проблему отмены визового режима между Украиной и Израилем.
Если «Евразию-2» условно можно назвать «антииранским» подразделением, то «Евразию-1» - «анти-антисемитским».
Очевидно, назначение на позицию руководителя структуры, отвечающую за отношения с европейской частью постсоветского пространства «радикального» Ливне (он был одним из немногих сотрудников израильского внешнеполитического ведомства, который открыто приветствовал в прессе назначение А.Либермана главой МИДа) призвано усилить давление на те страны, где, по мнению израильской стороны, процветает антисемитизм.
Ну а для тех, кто регулярно мониторит израильскую прессу, не трудно догадаться, что Украина в этом списке будет одна из первых.
Борьба за инициативу
В плане понимания «украинского» вектора израильской политики, полагаю, будет уместно процитивать некоторые позиции из интервью упомянутого Пинхаса Авиви, опубликованное недавно в интернет-издании izrus.co.il.
Отметив поддержку Украины во время голосования Генеральной ассамблеи ООН по отчету комиссии Голдстоуна, а также то обстоятельство, что украинское правительство воспрепятствовало строительству гостиницы в Бабьем Яру, «ас» израильской дипломатии постепенно перешел к претензиям.
«Но не стоит думать, что мы намерены игнорировать наши разногласия, и четко выражаем свою точку зрения там, где находим нужным, - подчеркнул директор департамента Центральной Европы и Евразии МИД Израиля - Мы не думали дважды, прежде чем осудили регистрацию антисемита Ратушняка в качестве кандидата на пост президента. Речь идет не о вмешательстве во внутренние дела другого государства, а о защите евреев в любой точке планеты».
Кроме современности, по мнению П.Авиви, «задевают за живое» Израиль также два исторических события. «Мы не согласны с попытками переписать историю, противимся признанию коллаборационистов героями». «Мы помним коллаборационизм с нацистами, помним антисемитизм, помним погромы». А также: «Мы считаем, что нельзя сравнивать Голодомор с Холокостом, хоть и признаем, что это была страшная трагедия. В Холокосте планомерно и методично уничтожали один конкретный народ, а при Голодоморе гибли и русские, и татары, и евреи, и греки, и представители многих других народов, которые жили на территории Украины. Тем более мы не признаем заявления некоторых украинцев о том, что раз в рядах НКВД и компартии было много евреев, то Израиль несет ответственность за их деяния».
Претензии к Украине представителя израильской власти также поддерживаются с «флангов». В частности, 24 ноября Всеизраильское объединение выходцев из Украины провело конференцию, посвященную проблемам антисемитизма в президентской предвыборной кампании в Украине. Участники форума призвали «очистить выборы от юдофобии».
Более того, 18 ноября 20 депутатов Кнессета направили обращения президенту Украины Виктору Ющенко и премьеру Юлии Тимошенко. Они выразили резкий протест против участия в предвыборной гонке за пост президента упомянутого Сергея Ратушняка.
К тому же, явно «путает карты» странная история с задержанием в аэропорту "Борисполь" израильского раввина.
Разумеется, у Киева претензий к израильской стороне не меньше. Это и вопрос поиска в Израиле бывшего депутата ВР Лозинского, и проблема торговли человеческими органами в связи с т.н. «делом Зиса», и история с экстрадицией в Украину репатрианта Александра Перцова, подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов Украины, и еще много чего.
В конце концов, весомым «козырем» является упомянутое голосование в ООН по отчету комиссии Голдстоуна.
Хотя, судя по всему, израильтяне уже где-то считают, что «рассчитались». Решением министра туризма Израиля Стаса Мисежникова временно группам туристов из Украины будут оформлять визы в пять раз быстрее – за 48 часов, а не за 10 суток, что подается израильскими СМИ как «поблажка украинцам» (это при том, что еще в июле прошлого года тогдашний заместитель министра иностранных дел Израиля Маджали Уахабэ обещал безвизовый режим с Украиной «к началу туристического сезона» 2009 года).
Как известно, в футболе побеждает не тот, кто создает выгодные моменты, а кто их реализовывает. История с введением безвизового режима с Израилем – это индикатор того, что исполнительское мастерство украинской команды пока оставляет желать лучшего.
Может уже настала пора, по примеру израильского МИДа, произвести замены и ввести в игру свежие силы?