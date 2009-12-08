Местные выборы: назад в «мажоритарное» будущее?

В прошлую пятницу в Верховной Раде нардепы от НУНС Владимир Мойсик, Вячеслав Кириленко и Олег Гуменюк зарегистрировали законопроект, в корне изменяющий принцип формирования органов местного самоуправления – вместо партийных списков предлагается вернуться к мажоритарной системе, существовавшей на местном уровне до 2006 года. Изменения касаются лишь городских и районных советов – об облсоветах в законопроекте не говорится ни слова. Кроме того, авторы законопроекта предлагают

субъектам избирательного процесса в своих автобиографиях указывать гражданство вкупе с национальностью.



Отметим, что дискуссии о необходимости возврата к мажоритарным местным выборам начались сразу же после внедрения пропорциональной системы. Эксперты неоднократно указывали на то, что выборы исключительно по спискам партий и блоков не характерны для стран развитой демократии, где превалируют смешанные системы различного типа. Вопросы вызывало и ограничение конституционных прав граждан на местных выборах – ведь беспартийные граждане сейчас не имеют никаких шансов пройти в местные советы.



На уровне «высокой политики» инициативы по изменению системы выборов на местах также возникают регулярно. Инициатива отменить или модифицировать пропорциональную систему на местах есть в программах всех основных кандидатов на президентское кресло. Особенно активен в этом плане Виктор Ющенко. Он еще в апреле прошлого года предложил вернуться к мажоритарной системе на местных выборах, а со временем включил это положение в проект своей Конституции.



Перейти от слов к делу пока не получилось. К примеру, 3 ноября этого года Рада отказалась принять предложенное БЮТ внедрение открытых списков на местных выборах – за это отдали свои голоса лишь 173 депутата. Отметим, что помимо мажоритарной системы, бютовский законопроект ( автор Сергей Подгорный. – Ред.) предусматривал и повышение проходного барьера для партий с 3% до 7% с одновременной отменой графы «против всех». Именно эти нормы в свое время и не нашли поддержки у парламентариев. Сейчас, как удалось выяснить «Главреду», в недрах БЮТ зреет другой проект закона на «заданную тему». Учитывая постоянные обещания Юлии Тимошенко внедрить открытые списки, нет особых сомнений в том, что именно это положение в нем и будет прописано. В будущем.



Пока же народные избранники очень заняты – президентская кампания в разгаре. «БЮТ сейчас готовится к президентским выборам, а о местных выборах думают депутаты, которым сейчас, наверное, нечем заняться», - сказал нам член фракции БЮТ Владимир Пилипенко. Партия регионов настроена более категорично. «Инициативу изменения принципа формирования органов местного самоуправления мы будем поддерживать, тем более, что саму идею авторы законопроекта позаимствовали у нас», - уверенно заявил «регионал» Михаил Чечетов.



Коммунисты голосовать за законопроект Мойсика-Кириленко-Гуменюка не намерены. «Это приведет лишь к дестабилизации политической системы в стране. Ведь один депутат не может брать на себя ответственность за реализацию программы, а фракция отдельной партии – вполне может», - считает коммунист Александр Голуб. В блоке Литвина концепцию изменения системы выборов в местные советы в целом поддерживают. «Такой пункт есть в программе нашей партии, однако перед голосованием мы должны будем ознакомиться с законопроектом на предмет его юридической грамотности. Пока же мы твердо отстаиваем внедрение открытых списков как шаг на пути к мажоритарке», - сказал «литвиновец» Олег Зарубинский. Во фракции НУНС за законопроект намерена голосовать пропрезидентская часть, которая его и инициировала. Сторонники же Тимошенко, очевидно, займут позицию, лояльную БЮТ. После несложных арифметических подсчетов становится понятно, что количество возможных голосов колеблется вокруг необходимой отметки в 226 «за». Впрочем, никто же не запрещает ПР в момент голосования изменить свою позицию под надуманным поводом – к примеру, из-за наличия в нем нормы об указании национальности кандидата – завалив таким образом все голосование.



В то же время, внедрение мажоритарной системы могло бы принести пользу не только политической элите, но и стране. «Наши партии еще недостаточно «созрели», поэтому мажоритарная система на местах была бы очень уместна. Тогда депутаты на местах были бы по-настоящему ответственны перед своими избирателями», - считает директор Киевского центра проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко.



Впрочем, украинская политическая практика свидетельствует, что о реальных нуждах избирателей политики думают в последнюю очередь, поэтому, чтобы поддержать нововведение, они должны найти там что-то «для себя». Это «что-то» находится достаточно быстро – при мажоритарном принципе формирования местные советы становятся более «гибкими», а как следствие – более удобными. «При мажоритарной системе легче будет создавать какие-то новые форматы большинства», - говорит Бондаренко. Неудивительно – отдельного депутата переманить на свою сторону гораздо легче, чем целую фракцию, а сравнительно хаотичная внутренняя структура «мажоритарных» советов дает куда большие возможностей для политического маневрирования, чем формализованная структура «пропорциональных». А это значит, что сразу же после президентской гонки интерес к местным выборам вспыхнет с новой силой - любой новый президент захочет иметь дело с лояльной к себе местной властью во всей стране, а не в отдельной ее части.