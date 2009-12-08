Не все конфета, что в обертке

Так работники мешка и посоха решили привлечь внимание власти и общественности к проблемам организации тендеров на поставку новогодних подарков, в прозрачности которого сомневаются. «Кто зарабатывает на детских подарках?» - немо вопрошали Деды Морозы посредством транспарантов. И как бы просили: «Верните сказку детям». Поскольку сказочные персонажи обычно народ страшно занятой, хлопоты по организации символического шествия взяли на себя специально обученные люди. Свою акцию они назвали «Сладкий подарок – горький обман».