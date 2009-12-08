Европа смотрит на Украину сквозь российские очки

4 декабря в Киеве состоялся ХІІІ саммит Украина-ЕС, на котором Президент Украины Виктор Ющенко и лидеры Европейского Союза рассмотрели пакет вопросов, в частности, относительно Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом. На повестке дня были глобальные вопросы, рассматривались возможности взаимодействия Украины и ЕС в решении срочных проблем человечества.

Удалось ли достичь прогресса на пути Украины в Европу? Можно ли говорить о подвижках в переговорах Украины с ЕС? По итогам проведения саммита близкую и далекую перспективу европейского будущего Украины в пресс-центре «Главреда» обсудили: директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун и политолог Евгений Жеребецкий.



Кто бы что ни говорил, Евросоюз заинтересован в Украине



Вячеслав Ковтун: «Я в целом положительно оцениваю продолжение диалога между Украиной и Европейским Союзом. Без сомнения, сегодня на этот процесс влияет конъюнктура приближающихся президентских выборов в Украине, но важно то, что диалог продолжается.

Европейский Союз - глобальная структура, тяготеющая к расширению своего влияния. Мы видим, что Европейский Союз не останавливается в своем расширении - на повестке дня возникают все новые, даже постсоветские, страны. Значит, разговоры с известной долей скептицизма все-таки намного слабее, чем желание получить новые рынки сбыта, расширить свое влияние. Поэтому, несмотря на очевидные неудачи, все же заинтересованность ЕС в Украине остается. И я уверен, что новые разговоры и об облегчении визовых барьеров и пр., продолжатся сразу после стабилизации политической ситуации, после выборов».



«Мы будем на них работать, а они будут печатать нам евро»



Евгений Жеребецкий: «Я считаю, что мероприятие, состоявшееся 4 декабря, имеет чисто ритуальный характер - меняется власть, меняется ситуация, поэтому нужно лишний раз прийти и засвидетельствовать свое почтение, якобы мы всегда готовы. На самом деле Евросоюз вовсе не готов. И вообще несложно предположить, что после выборов, независимо от того, кто придет к власти, евроинтеграция перейдет на периферию украинских интересов.

Ни один серьезный кандидат, кроме правых, даже Президент Ющенко, уже нигде не упоминает вопрос НАТО в своих предвыборных лозунгах».

«Оказывается, для того чтобы хорошо жить, мало тяжело работать, быть честным, иметь прекрасную систему, а нужно, чтобы кто-то жил хуже. Почему? Потому что у тебя образуются излишки товаров, услуг, интеллектуальных достижений, нужно это подороже продать. Чтобы я хорошо жил, нужно, чтобы кто-то убирал у меня в доме, что и делают наши украинские эмигранты. Поэтому для того, чтобы свет №1 жил прекрасно, нужно, чтобы вокруг были люди, готовые на них работать.

Поэтому говорить о том, что европейцы очень сильно хотят, чтобы мы немедленно вступили в Европейский Союз, это, по меньшей мере, наивно. Я думаю, что Украина будет потихоньку скатываться к некому изоляционизму».

«Их волнуют, прежде всего, свои интересы – установить правила игры, чтобы мы по ним играли. Соответственно, дальше будет очень любопытная вещь: мы будем на них работать, а они будут печатать нам евро».



Европа воспринимает украинцев как богатых туристов



Вячеслав Ковтун: «Я тоже бывал за границей, и знаю, кто на самом деле работает. Работают филиппинцы, пакистанцы, индейцы. Украинцев там вообще нет. В действительности, мировое распределение труда произошло еще до того, как Украина стала независимой. У Украины есть своя специфика. Украина экспортирует очень много металлопродукции, продукции химической промышленности. Украина является экспортером зерна. Именно такой воспринимают Украину за рубежом.

А еще украинцев воспринимают как богатых туристов. Украинцы – не бедные в глазах европейцев. Трудовая миграция – это нормальный процесс.

Вы сами знаете, что каждый шаг в Украине без того, чтобы не дать взятку, практически невозможен. Давайте начинать с себя, чтобы у нас было лучше.

Европейский Союз - это игрок, а лидером являются США. С приходом новой американской администрации единственный их интерес состоит в подписании нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений с Россией. И как только американская администрация подпишет такой договор, я вас уверяю, после этого ее политика заигрывания или закрывания глаз в отношении Украины очень быстро изменится. Все будет в порядке, и украинская евроинтеграция никуда не денется».



Европа смотрит на Украину сквозь российские очки



Евгений Жеребецкий: «Европа, в отличие от нас, давно думает о своих интересах, а не так, как наше руководство, которое пытается понравиться чужим странам.

Европа давно смотрит на Украину сквозь российские очки. Но важно другое – что серьезные коммерческие структуры, стратегические европейские структуры давно интегрированы и в российский бизнес. Я не говорю, что мы не виноваты в том, что делается в Украине. Весь этот хаос, когда международную политику на высшем уровне ведут три ветви власти, причем в разные стороны, эта дикая коррупция, разлад государственного механизма, – ясно, что это по нашей вине. Но если тебе постоянно говорят, что через 250 лет мы, возможно, начнем переговоры об ассоциации, ясно, что это кончается очень печально. Бизнес не может жить 250 лет – ему нужно вкладывать деньги».



Самодостаточных украинцев, лишенных комплекса неполноценности, становится все больше



Вячеслав Ковтун: «Мне кажется, что мы не должны рисовать себе страшилку, врагов, которые хотели бы , чтобы у нас был хаос. Это комплекс неполноценности, вроде бы мы сами ничего не можем и нас обязательно должен кто-то куда-то вести.

Я думаю, что подобные подходы не будут восприниматься самодостаточными украинцами, которых становится все больше, несмотря на проблемную власть, коррупцию, бюрократический аппарат и прочее».

«Важно, чтобы мы сами относились друг к другу с большим уважением. И на этом пути лично я за последние 15 лет вижу большой прогресс – люди стали откровенными, они понимают свои собственные интересы. Возможно, еще недостаточно толерантности в отношении власти, государства, человека, но мы продвигаемся по этому пути. А проблема в том, что нет политической воли в борьбе с коррупцией.

За этих 18 лет ни один министр, ни один крупный чиновник не оказался за решеткой, сколько бы он ни украл. Приходит новая власть, обещает, что бандиты будут сидеть в тюрьмах, но никто никуда не сел.

Но мы продвигаемся».



Украину не пускают в Евросоюз из-за недальновидности европейских бюрократов



Евгений Жеребецкий: «Когда-то Кастанеда сказал: «Истинный воин должен все время заботиться о том, как он выглядит в собственных глазах». То есть вопрос самоуважения - это базовая вещь».

«Мы - старая цивилизация, дочери наших королей знали грамоту лучше, чем в Париже. Проблема в том, что нашу прежнюю элиту систематически, целенаправленно истребляли. То, что мы имеем сейчас, - это не элита, это функциональная элита, которая очень плохо исполняет свои обязанности. Другая элита - это художники, скульпторы, ученые - они на периферии, но это уже другой разговор».

«В данный момент нас не включают в Евросоюз из-за близорукости и недальновидности европейской политической элиты, в частности, бюрократии, считающей, что лучше сохранить Россию, которая неминуемо развалится без вливаний демографического донора. Поэтому лучше они сохранят Россию, но за наш счет, разумеется. Как это сломать? Я не знаю. Я думаю, что над этим нужно долго работать». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Через год Украина приблизится к Европе - эксперт Евросоюз намерен сохранить Россию за счет Украины - эксперт