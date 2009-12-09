Твій голос буде почуто?

«Фальсифікаціям – ні!» – скандував «помаранчевий» Майдан.

Минуло п’ять років – і нікого з організаторів фальсифікацій не покарано, а декого з тих, кого звинувачували в нарузі над народним волевиявленням, навпаки – нагородили. Це стало однією з вагомих причин розчарування українців у «помаранчевих» політиках, та й у політиці взагалі



«П’ять китів» фальсифікації-2004

Наприклад, нинішній нардеп від Партії регіонів, тодішній голова Центрвиборчкому Сергій Ківалов, отримав орден указом Віктора Ющенка. Водночас це не означає, що фальсифікацій не було і що за них узагалі нікого не покарано. Як зазначає Микола Катеринчук – один із тодішніх представників кандидата Ющенка у Верховному Суді, 2004 року на порушення скаржились як опозиція, так і сторона провладного кандидата. Тож суд і ухвалив соломонове рішення – переголосувати другий тур через неможливість встановити об’єктивні результати виборів.

Що ж до покарання винних, то офіційна статистика ВСУ свідчить про 1,4 тис. фактів порушень виборчих прав громадян, які відбулися під час виборів 2004. При цьому до відповідальності притягнуто близько 300 осіб. І хоча практично в усіх випадках це була адміністративна відповідальність, та й кількість притягнених, як бачимо, не захмарна, говорити про те, що за фальсифікації взагалі нікого не покарали, було б неправильно.

Які порушення були наймасовішими? Насамперед сумнозвісні «каруселі» та «печиво». Під «каруселями» слід розуміти технологію, що прийшла з Росії, де її називали «петлею Мавроді». Нібито саме в такий спосіб свого часу став депутатом скандальний засновник МММ. Суть методу проста: один невикористаний бюлетень та достатня кількість грошей. Бюлетень із позначкою за «правильного» кандидата видають виборцю, який непомітно проносить його в кабінку для голосування і кидає в скриньку, а із собою так само непомітно виносить чистий, щойно отриманий на дільниці. Його віддають людині чи людям, які контролюють процес. А вони, поставивши в бюлетені знак у необхідній графі, передають його наступному виборцю. Дія повторюється стільки разів, скільки потрібно – або ж на скільки вистачить грошей, які виплачують виборцям за співучасть.

«Печивом», з легкої руки одного з організаторів фальсифікацій, чиї телефонні переговори потрапили до ЗМІ, назвали відкріпні посвідчення. Від’їжджаючи в інше місто, село чи область, кожен українець мав право на таке посвідчення, що давало йому можливість проголосувати не за місцем реєстрації, а де завгодно. У результаті ж у день другого туру минулих президентських виборів Україною курсувало безліч автобусів та поїздів, у яких десятки тисяч громадян (як правило, це були цілі колективи великих підприємств) пересувалися з дільниці на дільницю, голосуючи по кілька разів.

Щоправда, прибічники Віктора Януковича, як уже було зазначено, також висунули претензії щодо масових фальсифікацій. Коли розгляд справи розпочав Верховний Суд, у штабі «біло-синіх» раптом згадали про значну кількість трудових мігрантів, які виїхали за кордон із Західної України (де Ющенко мав максимальну підтримку). Представники Януковича почали доводити, що насправді багатьох виборців на Заході країни в день виборів просто не було – за них «проголосували» прибічники Ющенка в комісіях.

Окрім трьох уже згаданих технологій масової фальсифікації результатів виборів, 2004 рік продемонстрував й інші. Так, значний внесок у справу революції (в сенсі поштовху до неї) мало масове голосування виборців удома. У деяких регіонах таким чином нібито проголосувало близько 30% усіх виборців. Для того, щоб отримати на це право, достатньо було просто подати заяву; жодних довідок (наприклад, про стан здоров’я) ні від кого не вимагали. Насправді ж це було потрібно лише для того, щоб перевірені члени комісії могли уникнути уваги спостерігачів. Доки ті лишались на дільниці, троє членів комісії, які вирушали «по хатах», могли легко підмінити бюлетені на «правильні». У деяких випадках, власне, «по хатах» ніхто навіть і не їздив.

Процвітало і звичайне вкидання бюлетенів. Те, що майже в останній момент звичайні скриньки замінили на прозорі, дещо ускладнило справу, проте в тих регіонах, де одному з кандидатів було забезпечено цілковитий контроль і над комісіями, і над органами правопорядку, особливих проблем із цим не виникало.

Нарешті, простий та ефективний спосіб «корекції» результатів на користь одного з учасників полягав у банальному псуванні бюлетенів, поданих за іншого. За умов достатньої одностайності членів комісії це робили просто під час підрахунку голосів, в іншому ж випадку – на стадії транспортування вже підрахованих бюлетенів. На цих самих стадіях масово «коригували» протоколи комісій.

Вибори виграє «гречка»?

Лише влітку 2009-го депутти згадали, що до виборів президента слід готуватися заздалегідь, і переглянули Закон «Про вибори Президента України». Багатостраждальний закон, зміни до якого ветував Віктор Ющенко і відхиляв Конституційний Суд, попри все зводить чимало перепон перед бажаючими викривити народне волевиявлення. Найвідоміша з них – скасування інституту відкріпних посвідчень. «Печива» більше не буде.

Бюлетені для голосування, за законом, мають контрольні талони. Їх відривають і зберігають у виборчкомі, щоб опісля порівняти кількість бюлетенів із кількістю талонів. На самому бюлетені має бути поставлено підпис члена комісії та зазначено номер дільниці, і якщо це не відповідає реальним даним, їх вважають недійсними. Запасних бюлетенів може бути не більше, аніж 0,5% від внесеної до списків кількості виборців.

Усе це ускладнює використання таких технологій фальсифікації, як підміна або вкидання бюлетенів. Водночас, наприклад, низька явка (яку прогнозують у всіх регіонах України) полегшує справу фальсифікаторів. Адже після завершення голосування можна буде опустити до скриньки невикористані бюлетені, попередньо позначивши їх як «проголосовані» за одного з кандидатів. Усе, що для цього потрібно, – це контроль за членами комісій та нейтралізація офіційних спостерігачів.

«Як ми всі розуміємо, головна боротьба відбуватиметься у другому турі, – каже голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, – будуть присутні члени комісій уже тільки від двох кандидатів. І саме тому розгорнеться величезна боротьба за перекупку членів комісій».

У цілому, переконаний експерт, надто грубі прийоми під час цих виборів будуть не актуальними. Зокрема, пан Черненко не прогнозує масових переписувань протоколів результатів виборів. Водночас однією з проблем він називає можливість включати громадян до списку виборців уже в ході голосування.

«За законом, включати виборців до списку можуть чотири органи: дільнична комісія, окружна комісія, районний орган ведення реєстру виборців та районний суд. Але на практиці включення виборця комісією реалізувати не можна. Бо для цього її членам треба зібратись і прийняти рішення, а під час голосування засідання виборчкомів не скликають», – розповідає Черненко.

«Уявімо тепер районного суддю, який отримав відповідну ,,винагороду’’, і от до нього під’їздить автобус із виборцями. І він їм усім під кальку штампує рішення про включення до списку», – пояснює експерт. На його думку, якщо про це буде домовлено і з виборчкомами, одні й ті самі виборці в принципі зможуть проголосувати по кілька разів – як це було з власниками відкріпних посвідчень п’ять років тому.

Адмінресурс розпорошений між кандидатами

Залишається актуальною також загроза псування бюлетенів одного з кандидатів, фальсифікація голосування вдома. Водночас сумнозвісний адмінресурс сьогодні розпорошено між кандидатами – тому масово здійснити подібні фальсифікації буде набагато складніше. «Тут треба сідати з ручкою в руках і вираховувати, де, в яких регіонах є такі собі анклави адмінресурсу, де все можна організувати на користь одного з кандидатів. Скажімо, тут у нас є завод, на ньому – 100 000 робітників, і все контролює особа, наближена до одного з борців за президентство», – пояснює пан Черненко. «Такі підрахунки здійснюють у штабах обох головних кандидатів», – упевнений він.

Головним же інструментом фальсифікацій, на думку Олександра Черненка, буде чи не найбанальніший підкуп. «Карусель» – це надто примітивно. Зараз грошей уже ніхто безпосередньо під дільницями не роздає – це здійснюють набагато раніше. Ще у квартирах, у кімнатах гуртожитків», – каже експерт.

Найдивовижніше в цьому способі те, що він жодним чином не гарантує успіху – і все-таки працює. Хоча немає нічого складного в тому, щоб і гроші взяти, і не виконати обіцяного. «Наприклад, студентам обіцяли гроші за пред’явлене фото бюлетеня з відповідною позначкою, – розповідає пан Черненко. – І що ж? Посилали когось одного, він голосував, робив фото на камеру мобільного і просто розсилав його решті як MMS!».

Проте в цілому, за словами голови КВУ, кількість «нечесних» співучасників фальсифікацій, як правило, не перевищує 20%. «Тобто якщо нам треба купити 100 000 голосів, до бюджету закладаємо 120 000. Зрештою, це ж стандартна проблема всіх мережевих технологій», – зазначає Черненко.

З метою контролю також часто використовують неповну передплату «послуг» виборців. Наприклад, частину грошей дають перед голосуванням, а частину – після, причому тільки в разі задовільного результату. Безумовно, подібний підхід є доволі витратним (враховуючи, зокрема, й «усушку та утруску» коштів, що на шляху від штабу кандидата до виборця проходять через цілу низку посередників). Проте, впевнений експерт, саме цей спосіб буде на наступних виборах основним.

5% голосів може бути сфальсифіковано

«У 1998-му, 1999-му чи 2002-му роках начальник міг примусити людей голосувати ,,як треба’’. Але 2004 року ця система дала збій. Тому на перший план вийшли батіг і пряник», – пояснює голова КВУ. Водночас, наголошує він, для успішного використання технології підкупу також потрібен певний доступ до адмінресурсу – хоча б із метою прикриття. Для ілюстрації Олександр Черненко розповідає історію про масовий підкуп на довиборах у Мелітополі, коли до Ради за мажоритарним округом ішов відомий олігарх Василь Хмельницький (після того, як фінансована ним Партія зелених програла парламентські вибори 2002 року). Тоді суперницею пана Хмельницького була легендарна Наталя Вітренко, і «агітатори», які роздавали гроші виборцям, примудрились зайти до помешкання, яке винаймала сама кандидатка. «Вітренко та її соратник Марченко швидко зачинили двері й викликали міліцію. Але адмінресурс Хмельницького дозволив цю справу спустити на гальмах», – згадує пан Черненко.

Нині ж, маючи бажання, піймати таких «агітаторів» за руку буде значно простіше. Як і фальсифікаторів узагалі. При цьому, щоправда, чинний прем’єр-міністр у ролі кандидата опиниться в більш виграшному становищі. Адже чергування на дільницях, як і супроводження бюлетенів та протоколів, здійснюють за законом співробітники МВС. А глава цього відомства – Юрій Луценко – надзвичайно лояльний до Юлії Володимирівни. Тож теоретично міліція на цих виборах, можливо, заплющуватиме очі на порушення – якщо вони будуть – на користь Тимошенко, водночас доволі прискіпливо ставлячись до подібних дій інших кандидатів.

Проте Олександр Черненко впевнений, що плани щодо «коригування» ходу і результатів виборів розробляють обидві сторони. «В принципі, за нинішніх умов неможливо без помітного галасу сфальсифікувати більше 5% голосів, – зазначає він. – І, власне, більш значних фальсифікацій ми й не очікуємо. Проте суть – у тому, що в другому турі від 5% може залежати все». Ігор ПОПОВ, у 2004 році голова Комітету виборців України, нині заступник голови Секретаріату Президента України

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Секретаріат Президента працює тільки з офіційними документами. Поки офіційної інформації про це від правоохоронних органів не надходило. Хоча у всіх нас є якісь особисті зв’язки, і ми бачимо тривожну ситуацію. Для Президента надзавдання – гарантувати проведення чесних виборів саме 17 січня і, якщо знадобиться, своєчасне проведення повторного голосування. Тому Президент видав Указ про забезпечення чесних виборів, у якому регламентував діяльність місцевих державних адміністрацій щодо організаційної роботи. Також у ньому є завдання для правоохоронних органів. Центрвиборчком і окружні комісії виконують суто математичні та організаційні функції. На щастя, система українських виборів така, що змінити дані «по дорозі» вже неможливо. Слабка ланка – це дільничні виборчі комісії, але сподіватимемося на взаємний контроль представників кандидатів, громадянську свідомість і на профілактичні методи з боку правоохоронних органів. Сподіватимемося також, що масових фальсифікацій не буде. Все-таки останні п’ять років вибори у нас проходили без масових фальсифікацій, хоча і з певними проблемами.



Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, з 2004 року член ЦВК, переобраний від ПР

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Процес підготовки виборів із самого початку проходить у абсолютно законному руслі. ЦВК працює організовано і злагоджено, забезпечуючи рівне і максимально припустиме сприяння всім без винятку кандидатам на посаду Президента України. Навіть у тих рідкісних випадках, коли окремі суб’єкти виборчого процесу намагались поставити під сумнів наші дії чи рішення, їх правомірність завжди підтверджувалась судами. Чинний закон про вибори Президента України, звісно, не ідеальний. Однак він у жодному випадку не може вважатись інструментом фальсифікації результатів майбутніх виборів. Навпаки – цей закон дозволяє організовувати вибори відповідно до Конституції України і визнаних виборчих стандартів. Закон орієнтований на те, щоб кожен виборець міг вільно сформувати і виразити на виборах свою волю, а кожен голос, відданий за кандидатів на посаду президента на виборчих дільницях, був врахований у остаточних результатах виборів. Після сумного досвіду 2004 року і п’яти наступних років головне завдання майбутніх виборів просте і очевидне: кандидат, що отримає більшість голосів виборців, і новообраний Президент України мають поєднатись в одній особі. Повторення «помилки-2004» неприпустиме. Що стосується критики дійсного закону з боку деяких кандидатів і їх представників, показово, що рівень такої критики обернено пропорційний електоральній підтримці кандидата, яку демонструють соціологічні дослідження. Тому, оцінюючи обґрунтованість претензій, які висуваються до закону, варто спершу звертати увагу на теоретичну вірогідність перемоги на виборах того, хто ці претензії висуває.



Микола КАТЕРИНЧУК, у 2004 році представляв у Верховному Суді інтереси кандидата в президенти Ющенка, нині народний депутат від НУНС

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Верховний Суд України у 2004 році у ході судового засідання встановив факт системних фальсифікацій під час другого туру виборів президента. Зокрема, наявність у списках виборців так званих «мертвих душ», замість яких голосували інші особи. До того ж, мали місце «каруселі» з використанням відкріпних посвідчень: цілі ешелони курсували з дільниці на дільницю, спостерігались і факти підробки протоколів. У Донецькому й Луганському регіонах на дільницях голосували 102–104% осіб. Коли ми заявили про системні фальсифікації у 16 областях, Партія регіонів внесла зустрічну пропозицію – вибори були сфальсифіковані і в інших областях. Тож було виявлено факти фальсифікацій у 18 областях України. Коли Суд узяв до уваги аргументи обох сторін, то дійшов висновку, що результати виборів встановити неможливо. Після зміни влади 300 осіб – членів та голів комісій різних рівнів, які підписали сфальсифіковані протоколи, – було притягнуто до кримінальної відповідальності. А от голову ЦВК Сергія Ківалова та інших членів ЦВК чаша ця оминула. Тому вони сьогодні й заявляють, що фальсифікацій не було. Насправді ж Верховний Суд видав окрему постанову про те, що дії членів ЦВК мали ознаки кримінального злочину. Але це вже відповідальність Віктора Ющенка, який не довів цю справу до кінця. Новий Закон «Про вибори Президента» не передбачає можливості голосування за допомогою відкріпних посвідчень. Конституційний Суд це визнав. Отже, «каруселей» із відкріпними посвідченнями не буде. Це позитив. Але в законі є й ризики. Найсуттєвіша загроза – включення до списку виборців будь-якої кількості осіб у день виборів не за рішенням суду, а за рішенням членів комісій. Якщо ж комісію контролюватиме певний кандидат, буде неможливо перевірити, скільки голосів включено додатково. Крім того, раніше рішення за скаргами, які надходили у день голосування, члени комісії приймали після 20-ої години. Тепер їх примушують це робити під час голосування, що відволікатиме від контролю за процесом голосування. Думаю, що результати першого туру на президентських виборах 2010 року можуть бути встановлені в суді. Можливий варіант, що Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко чи інші кандидати, які не пройдуть у другий тур, оскаржуватимуть результати волевиявлення у суді для того, щоб затягнути процес. Проте термін, встановлений законом для розгляду цього питання, є достатнім, аби другий тур президентських виборів відбувся вчасно.



Юрій ЗАГОРОДНІЙ, у 2004 році перший заступник голови Адміністрації Президента, нині лідер СДПУ (О)

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Головний елемент фальсифікацій виборів-2010 закладено на законодавчому рівні. Громадянин Ющенко, який поки що працює Президентом України, звернувся до Конституційного Суду, і КС на його запит ухвалив рішення – дозволити громадянам України, які перебувають за кордоном, голосувати. На консульському обліку за кордоном перебуває близько 230 тисяч громадян України. А на заробітках – залежно від сезону – від чотирьох до семи мільйонів. Виникає запитання – скільки бюлетенів і у яку країну треба надіслати? Відповідей на ці запитання закон не дає. Крім того, будь-яка влада на виборах застосовує адмінресурс, що, як ви знаєте, є елементом фальсифікації. Нинішня – не виняток. Нещодавно ми повернулись із Донецької області. Люди там підходили до нас і розповідали, що вже зараз починається використання адмінресурсу. «Піднімаються» кримінальні угруповання, які їздять різними установами, ведуть «роз’яснювальну» роботу з керівниками, погрожують їм звільненням, якщо колективи не проголосують за певного кандидата в президенти. Влада сьогодні також активно використовує такий інструмент фальсифікації виборів, як маніпуляція результатами соціологічних служб. Саме тому ми у Блоці лівих і лівоцентристських сил вирішили вести роз’яснювальну роботу, звернутись до європейської спільноти і просити спостерігачів звернути особливу увагу на фальсифікації під час виборів президента України у 2010 році. Щодо 2004 року, то якби не позиція АП, то вибори президента не відбулися б, а перший тур виборів було б зірвано. Ситуація склалася така: 31жовтня 2004 року о восьмій годині ранку, відповідно до закону, мали відкрити виборчі дільниці. Але 30 жовтня близько 21.00 до нас в Адміністрацію звернулось керівництво ЦВК із проханням про допомогу – половина виборчих дільниць України не була забезпечена скриньками для голосування, бо їх не встигли довезти із Росії, де виготовляли. Після того, як ЦВК фактично волав SOS, я, маючи владні повноваження, дійсно скористався телефонним правом – звернувся до міністра оборони, міністра внутрішніх справ, міністра надзвичайних ситуацій – до всіх, у кого є літаки. Крім того, на ноги підняли губернаторів, щоб вони організовували транспорт на місцях. У результаті 31 жовтня 2004 року дільниці відкрили без затримки. Так ми врятували вибори.