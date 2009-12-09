Молодежная терапия Януковича

Перед зданием кинотеатра – десяток сиротливо стоящих активистов с флагами, внутри – небрежно сваленные в кучу у окна партийные стяги. Журналистам под роспись вручили приглашения на фуршет. Все места в зале заняли люди в синих рубашках и фирменных «бело-синих» галстуках. Остальным достались стоячие места.Не успел глава СМРУ нардеп-«регионал»занять место на сцене – как сразу случился «ляп». Три раза молодежный гимн обрывался. На четвертый раз удалось запустить гимн Украины.Об успехах «молодежки» (массовых акциях в рамках «генеральной линии» партии) присутствующим рассказывали посредством фильма. Его авторы жестоко поиздевались над русским языком, говоря: «жИло», «принЯло участие», «в СумАх»Но больше всего запомнилась яркое изречениеа: «Активисты СМРУ являются, которых преследовали правоохранительные органы». Неудивительно, что с такими «недочеловеками» молодому политику оказалось не по пути. Он давно вырос из «молодежных штанишек» и хочет заниматься в оппозиционном правительстве Януковича налогами. И отдача больше, и головной боли меньше. Поэтому Хомутынник добровольно сложил с себя полномочия главы СМРУ, а на его место съезд избрал, первого зама СМРУ.На прощание Хомутынник обронил: «Обязуюсь пройти путь с вами, пока Виктор Федорович не станет президентом». Никто его за язык не тянул. Тут же на съезде была учреждена должность почетного председателя, на которую съезд избрал удивленного Хомутынника.Перед делегатами выступила и певица. На первой фразе «артистам лучше петь», ее выступление можно было закончить. Но Женю потянуло на откровения. Оказалось, что она ездит по стране за Януковича (видимо, лавры Могилевской и Лорак не давали ей покоя), потому что он, во-первых, «блестяще овладел украинским языком», а во-вторых, «видит не массу, а людей».Близился выход Лидера. Догадаться об этом было несложно – бодигарды активно «зачищали» коридор и проходы в зале от журналистов. Появление своего кумира зал приветствовал стоя.Без суфлера Янукович изъяснялся на понятном только ему казенном языке родных терриконов. Отказавшись зачитать подготовленный текст, видимо, он поступал «по-черномырдински» - хотел как лучше. Но получилось как всегда - косноязычно.Выпутаться из смысловых конструкций, ведущих в никуда, Януковичу помогала только «эффективная экономика».Оглядев зал, лидер «регионалов» глубокомысленно изрек: «Я не углубляюсь в детали, потому что многие из вас прошли школы ликбеза в политике и жизни». Поскольку парни в синих рубашках без кастетов, пил и цепей, видимо, прошли не те «университеты», Виктор Федорович все же углубился в детали о местном самоуправлении, экономизации внешней политики, создании коллективной безопасности и «интересном» положении Украины.Переварить свалившиеся на голову «перлы» мог далеко не каждый:Не обошлось без банальностей «Внешняя политика должна быть основной национальных интересов». Пару слов об армии:Образование интересовало собравшихся гораздо больше, но в этой теме лидер Регионов был краток:. Заметно было, что когда Виктор Федорович говорил о конкурентной экономике, внутренняя уверенность у него была. Когда изредка «подкалывал» нынешнюю власть – тоже была. А когда говорил о помощи при рождении детей, физкультуре и спорте – не было. Не было и все.Когда речь уже близилась к финалу, пересмотрев записи, Виктор Федорович решил, что не полностью раскрыл тему экономизации внешней политики, поэтому снова к ней вернулся. Закончил свое выступление лидер «регионалов» просьбой к молодежи защитить результаты голосования. Пытка «мЫшлением», «продвиганием» и «нарастанием стабилизации углубления» закончилась.«Зачем же ты меня под танк кидаешь», – уже на выходе обратился к неизвестному собеседнику Хомутынник, явно не желая и далее нести на себе молодежный «крест».