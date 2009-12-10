Входять і виходять

Попри передвиборні піар-катаклізми, на чолі ось уже одинадцять місяців поспіль – Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко, а третім – із червня – Віктор Янукович. За місяць відбулася лише одна заміна – Валентин Наливайченко замість Віри Ульянченко, яка тепер – лише вісімнадцята, і ця ротація є надзвичайно показовою. Зміцнив свої позиції, посунувши Володимира Литвина, міністр закордонних справ Пет¬ро Порошенко – наразі п’ятий.

Цього місяця «зіграли в плюс» Сергій Лещенко (+35), Олег Дубина (+30), Ольга Трегубова (+24), Григорій Суркіс (+23), Олена Притула (+21), Раїса Богатирьова (+17), Іван Васюник, Євген Кісельов та Богдан Губський (по +16), Дмитро Фірташ (+15), Ігор Тарасюк та Анатолій Шаповалов (по +14).

У «мінусах» – Олександр Єфремов (-46), Марина Ставнійчук (-34), Геннадій Москаль (-30), Костянтин Грищенко (-24), Андрій Магера (-23), Іван Кириленко (-19), Ренат Кузьмін (-18), Андрій Кожем’якін (-16), Олександр Фельдман (-14), Віктор Медведчук і Богдан Данилишин (по -13).

Удруге пропонуємо експертам оцінити політичну вагу та суспільний авторитет усіх 18-ти зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів на найвище у державі крісло. Що маємо? Десятьох з них спостерігаємо в сотні, і розташовані вони так: Тимошенко (1 місце), Ющенко – 2, Янукович – 3, Литвин – 6, Тігіпко – 16, Яценюк – 17, Тягнибок – 41, Симоненко – 46, Гриценко – 50, Богословська – 80, Костенко – 99.

Поза вищою лігою: Михайло Бродський – 106, Сергій Ратушняк – 113, Олександр Мороз – 114, Людмила Супрун – 117, Василь Противсіх (раніше мав прізвище Гуменюк) – 118, Олександр Пабат – 119, Олег Рябоконь – 120.

Новачків у рейтингу найвпливовіших – тих, хто визначав політику (у найширшому сенсі слова) країни – цього разу лише троє. Геть не дивно, що всі вони мають безпосереднє відношення до… грипу. І якщо міністр охорони здоров’я Василь Князевич (відразу №31) і головний санітарний лікар України Олександр Біловол (№54) тут, так би мовити, за посадою і за (вимушеною) медіа-активністю, то Євген Комаровський (№77) став справжнім і, що нині нечасто буває, приємним відкриттям. Стаття харківського лікаря-педіатра «“Свинячий” грип як дзеркало, в якому видно все…» стала бестселером, її передрукували десятки видань, сотні блогів. Лікар Комаровський першим порушив питання політичної, а не медичної природи урядової кампанії «боротьба з грипом – справа всенародна: вдягайте маски, їжте ,,Таміфлю’’». Він переконливо й іронічно зупинив паніку, переконав мільйони людей у тому, що не варто ковтати всілякі широко розрекламовані супердорогі препарати, достатньо… мати голову на плечах. Його тексти журналісти розібрали на цитати. Словом, став справжнім героєм місяця. І 50 експертів – політологів, соціологів, редакторів і журналістів, блогерів із багатьох областей України та з-за кордону, які цього разу заповнили анкети «Главреда», – з цим погодилися.

Після нетривалої перерви до сотні повернулися четверо – представник Президента України у Верховній Раді Ігор Попов, журналістка Юлія Мостова, а також – двійко кандидатів у президенти: Інна Богословська та Юрій Костенко.

101-им завершив цей місяць новоявлений герой України, міністр аграрної політики Юрій Мельник. Як бачимо, в листопаді президентська нагорода знай¬шла чиновника та бізнесмена, партнера Ігоря Тарасюка, а увага експертів – оминула.

Уперше немає в переліку найвпливовіших міністра молоді та спорту Юрія Павленка. Зовсім трохи не вистачило, щоб залишитися в «Першій сотні» двом Миколам-нардепам: Баграєву та Мартиненку. Недобрали балів виконувач обов’язків глави Фонду держмайна Дмитро Парфененко, заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна, адвокат Тетяна Монтян, яка активно долучилася до розгойдування так званого «педофільського скандалу».

Каліфом на годину виявився і вже екс-тренер національної футбольної збірної Олексій Михайличенко. Тут усе зрозуміло – немає результату, немає впливу, немає посади... Ми запропонували експертам спробувати оцінити вплив його можливого, за версією Григорія Суркіса, наступника – керівника «Шахтаря» Мірчі Луческу. Не пройшов. Та й сам фахівець, пов’язаний контрактом із донецьким клубом, відмовився. Звісно, вигідніше мати ахметовську синичку в руках, аніж спостерігати за суркісовським журавлем у небі.

