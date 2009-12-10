Новый виток пленок Мельниченко

В разгар избирательной кампании обливание грязью основных претендентов на президентское кресло строится не только на инновационных технологиях а-ля «дело педофилов» или «хатынка в Межигорье» - политики не брезгуют применять и проверенные в боях орудия.

На авансцене снова майор Мельниченко.



Шестого декабря на программе «Золотая булава» на Первом Национальном телеканале экс-майор госохраны Николай Мельниченко обвинил спикера Владимира Литвина и экс-президента Леонида Кучму в непосредственной причастности к делу Гонгадзе, более того – назвал Литвина заказчиком убийства журналиста.



Возмущенные «литвиновцы» отреагировали быстро - уже во вторник пресс-секретарь спикера Ольга Черная сообщила Ліга.net, что «не так давно товарищ Мельниченко пытался «выйти» на предвыборный штаб Литвина с тем, чтобы попросить компенсацию за его молчание. Конечно же, ему отказали. И как следствие - новый всплеск его разоблачений». Буквально через несколько часов Мельниченко заявил, что будет обращаться в Генпрокуратуру с требованием допросить Черную относительно этих обвинений и при необходимости требовать очной ставки.



Скандал разгорался. Вот только главным виновником «попыток компрометации в СМИ лидера партии Владимира Литвина» оказался не экс-майор госохраны, а действующий глава государства. На срочно созванной пресс-конференции замглавы Блока Литвина в парламенте Олег Зарубинский заявил: «Приход Ющенко к власти стал следствием череды событий, организованных при поддержке иностранных государств, в частности автокатастрофа, в которой погиб Вячеслав Чорновил, убийство Гонгадзе, продажа в Ирак систем «Кольчуга», отравление Ющенко – с целью расчистить политическое пространство для Ющенко, изобразив его оппонентов как людей, потерявших человечность и признаки моральности»



В комментарии «Главреду» Олег Александрович сказал, что «комментировать заявления Мельниченко – лишь поднимать его рейтинг. Это существо - штатный шантажист и государственный предатель. В обвинениях Литвина заинтересован тот, кто пять лет на посту Президента разваливал страну».



Сторонники Виктора Ющенко с этим категорически не согласны. «Заявление Народной партии – недостойная политика Председателя Верховной Рады Украины, попытка отвлечь внимание от тех обвинений, которые прозвучали», - прокомментировал заявления Зарубинского член депутатской группы «За Украину!» Андрий Парубий.



Стал ли майор Мельниченко орудием в войне кандидатов в президенты – Литвина и Ющенко, спросили мы у экспертов. Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что за заявлениями Мельниченко никто из топ-политиков не стоит. «Я не склонен развивать какие-то конспирологические теории. Мельниченко делает свои заявления только для того, чтобы о нем не забывали», - считает политолог. А вот директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко уверен, что Мельниченко «поет под дудку» Секретариата Президента. «В бой пошла тяжелая артиллерия - на Литвина оказывается давление из Секретариата с тем, чтобы он снял свою кандидатуру», - говорит Небоженко.



Что касается Мельниченко, то в комментарии «Главреду» он признался, что «сам не ожидал такого резонанса от своего заявления». Кстати, заявление о причастности Литвина и Кучмы к убийству Гонгадзе – единственные слова, сказанные Мельниченко за полуторачасовой эфир программы «Золотая булава», с которого все и началось. «Перед эфиром мне сказали, что я могу говорить все, что сочту нужным, и о ком угодно», - говорит майор.



Не исключено, что до выборов в адрес Литвина будет произведен еще один «выстрел», связанный с делом Гонгадзе - обнародование результатов фоноскопической экспертизы пленок Мельниченко, которые сейчас находятся в Генпрокуратуре. «Отмазки» ГПУ, почему это не сделано до сих пор, становятся все более комичными: «результаты прислали, но они на английском языке», «результаты еще переводят», «результаты перевели, но с ошибками» и так далее.



Если Литвин и дальше продолжит атаковать действующего Президента, «ошибки в переводе» могут наконец-то исправить, и страна узнает о главе парламента много нового. Впрочем, как и о других кандидатах.