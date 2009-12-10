Особенности работы с провинциальным электоратом. Уроки от Либермана

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, кроме всего прочего, также провел встречи с лидерами нынешней президентской кампании в Украине В.Януковичем и Ю.Тимошенко.

Пресса ничего не сообщает, делился ли он с ними секретами борьбы за избирателя. А ведь поделиться ему есть чем.

Электоральные близнецы

Вообще-то, страны, находящиеся на цивилизационных разломах, всегда имеют много электорального общего. Но в случае с Украиной и Израилем этого общего уж слишком много. И не потому, что почти каждый третий из нынешних израильских граждан имеет «украинские корни», а «правила игры» в нынешнем украинском социуме во многом сформированы в украинских городках-«штетлах» (впрочем, как и в израильском: те, кто помнит ещё «советские» Винницу, Жмеринку, Умань или Гайсин, ощутят дух того самого «украинского штетла», посетив Ашкелон, Маалот, Тверию или же улицу Агриппы в Иерусалиме).

Главное сходство, как мне представляется, заключается в другом. Мы имеем дело с двумя молодыми (несмотря на древнюю этноисторию) буржуазными нациями. Нациями, которые долгое время жили в пределах различных государственных (а значит и идеологических) образований, а интеллигенция которых лелеяла романтический миф: нам бы только объединиться в соборное государство, а дальше все пойдёт само собой.

На практике же выходит по-другому. Живя в пределах зачастую враждующих между собой стран, представители обеих наций проникались также и недружескими по отношению друг к другу идеями, различными мировоззренческими системами, а также видениями будущего своего народа.

В результате, «национальный плавильный котёл» даёт сбои как в Израиле, так и в Украине. Оба государства остаются «секторальными» как в культурном, так и в социальном плане. Ультраортодоксы, «эфиопы», «русские», арабы уж очень по-разному смотрят на одни и те же вещи, а главное – на «стержень» существования государства – сионизм. Несмотря на титанические усилия израильской «идеологической машины», «украинская» проблема «схидняков» и «западенцев» по-прежнему актуальна и для Израиля.

Как же работают израильские партии в таких условиях и что украинский политикум мог бы взять себе на вооружение?

«Чья территория, того и вера»

Побывав перед парламентскими выборами в различных регионах Израиля, можно заметить одну характерную особенность. Это строгая адресность кампаний, проводимых различными партиями. Партии практически не работают в районах, где проживает «чужой» электорат. И действительно, «до лампочки» сытым и живущим в безопасности жителям Тель-Авива или Эйлата радикализм Либермана или даже Нетаньяху. Поэтому, здесь по полной программе доминирует нежно-голубая агитпродукция «Кадимы», которая на последних выборах в Кнессет в феврале 2009 года набрала в этих городах соответственно 34 и 35%.

В то же время, познавших все «прелести» «хамасовских» кассамов жителей Ашкелона или Сдерота или же «хезболлашных» атак в Кириат-Шмоне или Нагарии такая агитация будет только раздражать, а вот риторика «Ликуда» или либермановского НДИ – это как «бальзам на душу». В Сдероте, например, уже Нетаньяху набрал 33%, в то время как «Кадима» только 12%.

Такая картина наблюдается повсеместно. На «русских улицах» -- Либерман, в кварталах ортодоксов – «Яадут а-Тора», а, скажем, в Назарете вы не найдёте никакой пиар-продукции кроме красных флагов и плакатов арабских коммунистов из «Хадаша».

Итак, первый урок от израильского политикума: зачем тратить силы и средства там, где тебе не рады.

Израильтяне умеют считать деньги. Нельзя быть сладким всем. Не лучше ли сплотить «своих» с тем, чтобы не допустить на свою «каноническую» территорию «чужаков». Более того, сомнительное заигрывание с другими как раз и отворачивает «своих».

Плачевный опыт «шатания» украинских социалистов 2006-2007, в результате чего на их «базовом электоральном поле» – сёлах Центральной Украины, развернули бойкую деятельность «Литвин и компания», здесь очень показателен.

Кстати, во время своих встреч в Киеве Либерман мог бы предупредить, скажем, Януковича (впрочем, и Тимошенко тоже), что еще в 2006 году по совету американского «электорального гуру» Артура Финкельштейна, он практически отказался от попыток завоевания более прочных позиций на «общеизраильском фронте» и сосредоточил усилия на работе на «русской улице».

Когда душа с душою говорит

Кроме «разделённости» социумов есть ещё одно очень важное сходство у украинцев и израильтян.

Назовём это «душевностью». Это очень характерно по тому, в каком «рейтинговом почёте» у обоих народов «мыльные оперы» или шоу а-ля «Голубой огонёк». И там, и там любят тесное общение, повсеместное обсуждение бытовых проблем, поднятие «глобальных» тем в парках, кабачках, курилках и т.п.

В общем, и те и другие – типичные «провинциалы» романо-германского мира.

Израильские политсилы активно используют сентиментальность своего народа. Например, широкое распространение получил т.н. «телемаркетинг» или агитация по телефону. При этом «телемаркетинг» представляет собой не прямую агитацию, а проводится в форме беседы, в ходе которой поднимаются проблемы, волнующие конкретного избирателя. Этот вид агитации проводят специально подготовленные психологи-«обзвонщицы», которые, за счёт выхода на глубинный психологический уровень, делают агитацию по телефону очень эффективной. Считается, что именно «тотальный обзвон» 120 психологов позволил в 1999 году Бараку победить поначалу более «рейтингового» Нетаньяху.

Подытожим второй урок от израильского политикума: надо уметь быть близким своему избирателю.

Чрезмерное увлечение «евроатлантизмом» некоторых участников нынешнего украинского электорального «забега» приводит к их отчуждению от своего «византийского» народа. В результате, «душевного» украинского избирателя пичкают холодным «заокеанским» агитпропом с полной уверенностью, что «пипл схавает».

В то же время, кампания Тягныбока на нашумевших тернопольских выборах показывает, что тактика «от хаты до хаты» очень эффективна. Украинцы так «изголодались» по теплу, что готовы пойти за кем угодно, кто проявит к ним хоть каплю неподдельного внимания.

Родная среда

Особенностью израильских выборов можно назвать также «лапидарность» предвыборных лозунгов. Слоганы различных израильских партий не только не отличаются оригинальностью, но нередко почти дублируют друг друга: «Израилю – безопасность!», «Алие – достоинство!» и т.п.

Расчёт прост: большинство электората – это простые люди, которые «не заморачиваются» оригинальностью. Зачем тратиться на кучку «эстетов»? Оригинальность может себе позволить разве что «Кадима», которая работала больше с «благополучным» электоратом Тель-Авива и окрестностей.

Простота в цветовой гамме, простота в словах, шрифтах, действиях. «Землю – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!» -- более эффективной работой с нашим электоратом, чем большевики образца 1916-1917 годов, пока похвастаться вряд ли кто может.

Бесспорно, есть в израильских избирательных кампания и много необъяснимых глупостей, которые украинцам лучше у себя не копировать.

Скажем, сомнительной представляется агрессивная критика конкурентов на страницах собственной агитационной продукции.

Зачастую критика основного конкурента становится главным содержанием кампании. В Израиле критикой иногда увлекаются до такой степени, что выпады в адрес другой партии могут занимать первую полосу «белой» газеты. Такая «зацикленность» на конкуренте часто вредит самой партии и, более того, делает дополнительный «пиар» конкуренту.

Хотя, этот совет уже, пожалуй, слегка запоздал. Нынешняя избирательная кампания в Украине по уровню «зацикленности» на конкуренте, похоже, перещеголяла все вместе взятые израильские.

Кроме этого, в Израиле часто используют т.н. «манипулятивные опросники», которые имеют своей целью не столько выявление, сколько формирование общественного мнения. И если в Украине это пока маскируется именно под «непредвзятый» опрос, то израильские партии могут на одной стороне «наштамповать» опросник, а на другой – программные тезисы своего кандидата.

Также грешат многие израильские партии т.н. «размещаловом», когда главная цель пиар-кампании сводится до того, как разместить как можно больше материалов, в как можно большем количестве СМИ.

Кстати, к Либерману это как раз не относится. Он мог бы преподать «мастер-класс», как правильно использовать «принцип пирамиды шампанского» (опытные «пиарщики» хорошо знают, что работать надо только с рейтинговыми СМИ, поскольку, как известно, переполнив верхний бокал, шампанское переливается в нижестоящие).

Израильские избирательные кампании – это всегда предмет критики и насмешек. Однако, принципиальным моментом является то, что по своему духу – это событие сугубо еврейское: перепалки в стиле одесской коммуналки, торговля в стиле краковского базара, пражское кафкианство, одновременное сосуществование радикального прагматизма и фанатизма украинских или белорусских провинциальных местечек.

А вот в Украине нынешние президентские выборы больше напоминают кампанию где-то в Нью-Мексико.

То ли политтехнологи у нас «заморские». То ли сами политики.