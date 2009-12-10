«Межигорье». Борьба на местности

Позднее утро. Выезд из резиденции перекрыт сотней граждан. Тут и зрелые мужчины в костюмах и длинных пальто, и «молодые люди спортивной наружности», и бабушки-активистки. «Главред» спросил у одного из молодых людей, какую организацию он представляет. «Я, это, я не помню…национально-освободительное что-то там вроде… А пригласил меня сюда мой тренер по теннису, сказал, чтобы я еще с собой ребят взял… » - неуверенно отвечает собеседник. Остальные опрошенные нами участники акции протеста тоже не смогли внятно сформулировать, зачем они здесь. Демонстранты, в руках которых плакаты «Заповедник принадлежит народу!», «Янукович, явка с повинной смягчает наказание» и т.д., «заводятся». «Янукович, ты сказал «Услышу каждого», так услышь же ты нас! Отдай «Межигорье людям!» - кричат митингующие. Особенно активна группа пожилых женщин в пуховых платках. «Позор Януковичу!». «Я в лес зашла, а мне говорят – уйди, это частная собственность! Я говорю: не уйду! А они: мы тебя зароем!» - поделилась с «Главредом» своим опытом столкновения с властью одна из них. «Олигархи, разворовали все, бандиты одни!» - выкрикивает другая.Кроме них, в обличении грехов Януковича усердствует представитель Конгресса украинских националистов. «Я сюда 19 людей своих привез, и еще возить буду. Мы ж свою святую землю защищаем», - уверен он. Виктор Федорович гостей резиденции не слышит. Не потому что не хочет. Просто Лидер сегодня находится с визитом в Ровенской и Волынской областях. Митингующие – под наблюдением нескольких милиционеров. Рядом с ними - сын депутата от ПР Анны Герман.«Что вы думаете об этой акции?» - поинтересовался у него «Главред». «Юристы должны в этом деле разбираться…» - отвечает Николай. Откровенно говоря, сегодняшняя акция защиты «святой земли» выглядела весьма убого. Впрочем, это была лишь репетиция перед серьезными действиями – ряд народных депутатов от БЮТ уже изъявили желание лично приехать в «Межигорье». И, будьте уверены, уж они-то точно превратят блокирование в ярчайшее событие. Ведь резиденция главного оппозиционера превратилась в один из главных стержней избирательной кампании Юлии Тимошенко.