Тарас Чорновил: “Мне стыдно, что поддержал Януковича в 2004 году”

Собственно, перед самим голосованием до последней минуты не было никакой уверенности, что голоса есть, – наоборот! Ситуация с голосами за отставку, судя по гулявшим в кулуарах слухам и коротким репликам отдельных депутатов, менялась чуть ли не ежечасно. В результате коммунисты не добавили семь голосов, группа «За Украину!» за отставку тоже не голосовала, и недоверие правительству набрало всего лишь 203 голоса. Большой неожиданностью это не стало. Зачем Партия регионов ввязалась в игру с отставкой правительства, не имея никакой уверенности в том, сто сможет выиграть? Насколько серьезно нужно воспринимать угрозы о сложении мандатов и все-таки добиться отставки правительства, пусть и путем досрочных выборов? И вообще, что происходит в среде «Регонов», у которых конфликты между группами влияния уже переходят в публичную плоскость?

Об этом «Главред» говорил перед голосованием за вотум недоверия с бывшим партийцем, а теперь просто членом фракции Партии регионов Тарасом Чорновилом, которого после сложения партбилета можно считать одним из наиболее компетентных, хотя, безусловно, не совсем отстраненных наблюдателей жизни этой партии. --Мы с вами говорим, возможно, за полчаса до того, как должно начаться голосование, и уже теперь можем спрогнозировать, что за отставку правительства голосов не будет. Я допускаю, что может и до голосования не дойдет: «регионалы» выискивают сейчас любые способы и аргументы заблокировать рассмотрение вопроса, по крайней мере, в четверг, аргументируя это тем, что не дали слова представителям местных администраций, что Тимошенко куда-то ушла из зала заседаний, что Президент не пришел в Раду и пр. Хотя, конечно, все это может кончиться таким же позорным результатом, как и в июле-месяце: тогда, увидев, что голосов нет, сначала заблокировали трибуну, потом сняли блокаду, проголосовали и, простите, обделались...Я не понимаю всего этого: там какие-то внутренние завязки, внутренние обязательства... Порой люди делают что-то не потому, что хотят, а потому, что должны. А порой делают и умышленно, – дабы дурь давшего команду была видна. Это было очень заметно по роли не хотевших голосовать за отставку правительства в июле-месяце и подталкиванию к тому, чтобы внутри партии у организаторов всего этого стало немножечко больше проблем. С другой стороны, давайте подумаем, почему «Регионы» на это пошли? У меня, честно говоря, тоже возникают вопросы, когда я начинаю все это анализировать. Постановление о недоверии правительству было внесено в конце прошлой сессии, с тех пор ситуация несколько изменилось: Тимошенко после всех очень серьезных проблем, связанных с кризисом и не только, более-менее начала брать все под контроль. Не знаю, насколько она экономику и финансы сумела взять под контроль - у меня по этому поводу очень большие сомнения и меня это серьезно беспокоит, потому что мне здесь жить. Но она сейчас более-менее контролирует общественное мнение, которое, мне кажется, начинает понемногу выравниваться в отношении ее лично и потихоньку идет вверх. У «Регионов» же возникла глупая ситуация: они втянулись в драчку, по поводу которой кто-то наверху решил, что в ней можно победить. Мне кажется, это была глупость, потому что, не будучи уверенным в голосах – а у ПР в конце прошлого года такой уверенности не было, втягиваться в эту драчку было глупо. А все эти четверговые акции и события - это уж полный абсурд, который дает Януковичу только минусы и выглядит как преднамеренное снижение его рейтинга. Выйти из этой ситуации «Регионы» не могут: они не умеют разыгрывать изящные игры...Внутри Партии регионов достаточно разных групп, которые постоянно создают друг другу проблемы. И именно таким образом пытаются помочь дураку сделать себя еще глупее и показать это всему миру – вот это они умеют делать! Давайте посмотрим, что происходило в последнюю неделю. Сначала на согласительном совете в понедельник утром Янукович жестко требует немедленного отчета правительства уже во вторник. Во время перерыва в согласительном совете он идет к Президенту и, вернувшись, совершенно так же категорично отвергает какую-либо возможность заслушать правительство во вторник, на что уже как будто соглашаются, и требует отчета в четверг. Насколько мне известно, согласовывали эти действия Янукович, Президент и несколько крупных бизнес-групп – какие именно, я не знаю. Причастен ли к этому Ахметов, я не уверен. То, что причастен Фирташ, безусловно – там я, по крайней мере, вижу мотивы, вижу его регулярные заявления в телеэфире, где он берется комментировать действия правительства, явно попадая в режиссуру «не можете управлять, так уйдите», созвучную со словами Президента и Януковича. Поэтому было дожато решение об отчете правительства в четверг, и дана команда собирать голоса под недоверие. Но слишком поздно, в то время как решение уже принято и озвучено, начинать собирать голоса! К тому же можно было бы допустить, что и в Партии регионов стопроцентного голосования за недоверие правительству не будет! Я знаю о себе, что не буду голосовать за это, и допускаю, что будет еще несколько – два-три или двадцать-тридцать, мне сейчас сказать трудно, которые тоже не будут голосовать.В любом случае, нужно было работать с коммунистами и Блоком Литвина. Хотя очевидно, что увидев, насколько абсолютно провальная эта акция – голосование за отставку правительства, они даже мараться не захотят, в отличие от «регионалов»...Но давайте посмотрим и по ним: Президент брался проработать группы «За Украину!», «Единый центр» и Блок Литвина, Янукович работал с коммунистами. «Единый центр» всегда готов, тут проблем нет. По поводу «За Украину!», мне кажется, Президент даже не рискует всех обзванивать, потому что часть уже откровенно ему не подчиняется и только отдаляется после каждого такого давления. Звонили ли людям типа Кириленко, мне сказать сложно. Трудно сказать, был ли разговор на встрече Президента с самим Кириленко, который потом рассказал о ней соратникам: взялся ли Президент топить свою политическую силу в этом процессе, или уже махнул рукой и потерял к ней интерес, мы увидим по голосованию, по крайней мере, нескольких людей из «За Украину!». Теперь относительно Литвина. Я не утверждаю, что это достоверный факт - я просто передаю слухи, которым у меня есть основания верить: Президент лично жестко прессинговал его в понедельник вечером или во вторник утром и выдвинул ему ультиматум: если он, во-первых, не обеспечит в зале события, которые способствовали бы увольнению Тимошенко, и во-вторых, не обеспечит голоса Блока Литвина, то оба его брата (Николай Литвин - председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал армии; Петр Литвин – командующий войсками Южного оперативного командования, генерал-майор. –) поплатятся должностями. Возможно, звучали еще какие-то угрозы, в которых фигурировала фамилия Николая Мельниченко, но эта – очень вероятная. Литвин после этого был очень злой! Вы видели, в каком состоянии он прошел в президиум, когда его туда впустил Клюев, и каким было его выступление, когда он открывал сессию? Он был эмоциональным, как никогда – он себя так еще никогда не вел! Мне кажется, это тоже лишний показатель того, что его все же прессинговали, и он не сдался.Петра Симоненко, насколько мне известно – снова назовем это слухами – до последнего лично пытался убедить Виктор Янукович в больнице в Феофании. Их разговор длился два с половиной часа. И как будто Симоненко срочно вызвал своего заместителя Игоря Алексеева, чтобы не говорить с Януковичем один на один, сказав, что секретов от своих у него нет. И якобы разговор пошел таким образом, что Симоненко отказал Януковичу под следующим предлогом: он даст голоса всей фракции КПУ за отставку правительства только в том случае, если Янукович представит ему факт, что ПР создает коалицию с необходимым количеством голосов (понятно, что туда нужно привлечь и часть «Нашей Украины») и формирует новое правительство. То есть Симоненко потребовал показать ему голоса и дать основания верить, что все это не авантюра. Вот все и провалилось. --Думаю, Януковича убедили и заставили втянуться во все это бизнес-группы, и то, что Янукович, к величайшему сожалению, ведет себя сегодня как абсолютно зависимый человек, для меня - фактор стыда. Я вашему изданию скажу фразу, которую я себе не позволял говорить с конца 2004 года: сейчас, после всех последних событий, начиная с сентября-месяца, я впервые могу сказать - я жалею и мне стыдно, что поддержал Януковича тогда, в 2004 году. Тогда я считал, что это правильно. Я и до сих пор считаю, что Янукович образца 2004 года намного лучше Ющенко. Я считаю, что если бы его тогда избрали, это было бы хорошо для Украины. Но если я мог просчитать, как будет эволюционировать Ющенко, и мои черные «накаркивания» сбылись, то я не смог спрогнозировать, какая эволюция произойдет с Януковичем. Мне грустно: я видел позитив, а оказалось, что это негатив..Знаете, ко мне в кулуарах подходило около тридцати человек, говоривших, что никогда не сложат никакие мандаты, но сколько их будет на самом деле, мне сказать трудно. Шаг Елены Бондаренко очень показательный: она ведет себя очень смело, и говорить с уверенностью, что этот ее шаг был согласован с Борисом Колесниковым и Ринатом Ахметовым, я пока не рискну. Она принципиальный и честный человек, к которому я отношусь с колоссальным уважением. Я не могу сказать, согласовано ли это, или это определенный фактор в войне между группами Фирташа и Ахметова. Но давайте копнем глубже: почему сегодня Партия регионов так беснуется из-за того, чтобы распустить Верховную Раду и провести новые выборы? Сегодня очень серьезное финансовое влияние оказалось у Фирташа: он, имея не заработанные, а шальные деньги, может финансировать эту политическую структуру. Ахметов, особенно когда начался кризис, финансировать ее не очень может и не очень хочет... Зная Фирташа и особенности ведения его бизнеса, можно понять и его элементарно хамское отношение к ПР: человек, профинансировав что-то на 10%, хочет иметь 100% влияния. Он в свое время этого добился, и это действительно факт. Например, распределение списка на досрочных выборах 2007-го было 40/40/20: 40% - Фирташу, 40% - Ахметову, 20% - Януковичу и всем остальным региональным элитам, что означало их полное уничтожение. Очевидно, от этого был не в восторге не только Янукович, но и Ахметов. Если Янукович мог рассчитывать, что напичкает своими людьми квоту Фирташа, то для Ахметова это означало полную утрату контроля – для него это было элементарной обидой и унижением. Плюс, если жулики начинают править страной, думаю, все-таки серьезные бизнесмены не могут с этим соглашаться и это воспринимать. Теперь, когда Фирташа выбрасывают из России, когда не исключено, что ему придется сесть за решетку или скрываться и менять внешность, у него осталось очень мало времени, чтобы переломить ситуацию и взять власть в Украине. Если он этого не сделает за два-три месяца, никто в Партии регионов разговаривать с ним не станет. И «технический» конфликт между Колесниковым и Левочкиным на заседании фракции, мне кажется, построен именно на этом. Почему ахметовцы якобы подписываются за сдачу мандатов, я ответить не могу, но думаю, это может быть ситуация на нынешний момент, а потом они просто остановят процесс. Можно же просто не додать несколько голосов! Бондаренко сказала по совести, что не сдаст, я по совести... А 10-15 человек просто в какой-то момент этого не сделают, потому что им так скажут. Кстати, посмотрите на «хвост» списка Партии регионов, который тоже нужно будет обнулить! Это, в большинстве своем, люди, сделавшие выборы на местах, а их очень грязно использовали и выбросили! Думаете, они теперь пойдут на поводу у Партии регионов? Я в этом очень сомневаюсь. Поэтому мне кажется, что все эти игры в сдачу мандатов, досрочные выборы и т.п. – это игра именно Фирташа. Кто Фирташу подыгрывает, мне сказать трудно, но можно попытаться. Сегодня в игру Фирташа играет Янукович: это для него окончательные похороны, потеря идентичности, но он в это играет. В какую игру играет сегодня Клюев, мне сказать сложно: он любит хитрые многоходовки, и у меня есть такое поверхностное ощущение, что сегодня он подыгрывает Фирташу и находится в конфликте с Колесниковым и Ахметовым. Но не разыграл ли он вариант, чтобы, столкнув их лбами, не выиграть «бой», мне неизвестно...Фирташ сегодня – основной финансист Президента. Кстати, у меня такое впечатление, что у Ахметова и Колесникова, несмотря на какие-то хорошие личные отношения с Ющенко и Балогой, в том же бизнесе ситуация сегодня далеко не лучшая, а Ахметов, прежде всего, предприниматель и бизнесмен! Считаем: «Венко» провалено из-за скандалов Ющенко и Тимошенко - было бы меньше скандалов, обо всем бы договорились. А тут разразились эти скандалы, Ющенко начал отстаивать Ахметова, и с того момента это направление было обречено. «Днепроэнерго» провалено: Президент клялся, что поможет Ахметову, но не смог. Ну и последнее и самое главное: структурам, которые имеют отношение к Ахметову, - тому же СКМ, во время проведения так называемых антикризисных мер, ничего не досталось. Зато много дали на Фирташевы структуры! Это тоже откровенный плевок и удар по Ахметову! Плюс некоторые нравственные моменты: Ахметов в свое время дал огромные пожертвования на всякие благотворительные проекты Президента - вспомните хотя бы «больницу будущего». Где сегодня эта больница? Она ведь уже должна была войти в эксплуатацию! Деньги украдены: прямо и откровенно говорю – украл фонд «Украина 3000»! Там председательствует давний львовский комсомолец Максимчук, которого я хорошо знаю по львовской ПРП. Поэтому, когда началась акция по сбору денег и я услышал, кто это организует, я сразу сказал, что деньги будут украдены. Ну, Ахметов верил, что не будут... Поэтому, я думаю, Ахметов сейчас далеко не в лучших отношениях с Президентом, и всякие слухи о переговорах и сближении между ним и Тимошенко имеют под собой основания. У меня нет доказательств, что эти переговоры начались, я знаю только одно: и раньше такие переговоры были, но, к величайшему сожалению, мне кажется, в том, что они не прошли нормально и не завершились, по-видимому, виновата больше все-таки сторона Тимошенко. Во-первых, на эти переговоры она должна была идти сама, а не посылать каких-то странных людей. И во-вторых, она должна была предложить взаимоприемлемый вариант, который был бы выгоден как обеим сторонам, так и стране. По «Венко» я могу на пальцах показать, как это делается – это очень просто...Тимошенко должна понимать, что если она хочет гарантированного мира и покоя, а не палки в колеса, ей нужно уменьшить спесь и лично встретиться с Ахметовым. Возможно, нужно встретиться где-то на нейтральной территории, но инициатором встречи должен быть только она. Он уже был инициатором, но она посылала кого-то, кто не мог ответить ни на один конкретный вопрос. И это было воспринято как проявление элементарного неуважения. Ахметову тоже нелегко пойти на такой разговор - у него слишком много рисков, поэтому разговор не будет легким. Но Тимошенко должна на это пойти, иначе вот такие события, как в четверг, будут повторяться непрерывно... --Я думаю, что точкой станет не сегодняшний день, а день, когда Партия регионов начнет процедуру сложения мандатов - даже если это начнется внутри, на каком-то съезде или на чем-то подобном. Когда засветится начало сбора заявлений и он сорвется, люди начнут отказываться выходить из списка. Когда это случится, это станет крахом для Ющенко. Тогда закончится и карьера Фирташа, и Генеральный прокурор вдруг вспомнит, что у него есть свои обязанности и он должен что-то делать по РУЭ. Тогда будет продемонстрировано, что Ющенко ни на что не влияет. Потому что сегодня он еще может руководить Партией регионов...Да, сейчас не та ситуация, что несколько месяцев назад, когда, например, были упреки к Табачнику со стороны Колесникова... Теперь заговорили владельцы внутренних сфер влияния. Но раскола не будет. Партия регионов может посыпаться только немного, параллельно с рейтингом. И тогда основные спонсоры партии и владельцы групп влияния в партии (включая тех, кто не являются ее членами, как то Фирташ) начнут вкладывать деньги и демонстрировать свою благосклонность к другим политическим проектам.Нет, ну он такой безнадежный... Он может разве что пощипать голоса у Тимошенко - он короткоиграющий...У Яценюка действительно хорошее лицо и он хорошо учится: он умеет повторять то, что ему говорят, с острым умом и за словом в карман не лезет. Это находка для того, чтобы сделать из кого-то что-то. Когда-то покойный Вадим Гетьман пытался сделать из Ющенко мессию. Ему это как будто удалось, но мы увидели результат. Ющенко не подходил на эту роль – слишком ограниченный, тугодум и самовлюбленный. У Яценюка тоже есть самовлюбленность, хотя, в принципе, он для учебы пригоден. Но он слишком откровенно наступает многим на хвост, слишком откровенно отбирает голоса! Согласен, что во время парламентских выборов Яценюк станет серьезным проектом, который будет претендовать на представление в Раде. Но на президентских он будет проектом для оттягивания голосов у Тимошенко, чтобы сделать президентом Януковича или Ющенко. Как сделать Ющенко президентом, неизвестно. Значит, он будет играть под Януковича. Другое дело, что с Януковичем у него хороших отношений быть не может, и, играя в игру, за которую заплатили, он себя похоронит. Ведь все схемы финансирования его кампании моментально раскопают! А если еще и подтвердится, что это Фирташ - а я думаю, что подтвердится, это будет окончательным аргументом. Он сейчас говорит, что в 2005 году был противником Росукрэнерго. Ну, тогда противником РУЭ была и Партия регионов, а под кем она теперь? Под Фирташем! Так что все меняется... Поэтому я не думаю, что Яценюк – это политик надолго. Он совершает те же ошибки, что и Ющенко, и спалит себя элементарными глупостями, самой большой из которых будет участие в президентских выборах техническим кандидатом.Яценюку не за что любить Фирташа и Балогу. Ну, Фирташа разве что за деньги... Но жизнь покажет...Янукович клялся вывести тысячи людей, а их нет! Где они? «Гудилки» из этой акции «Достали» впечатления не производят... Ресурс выведения людей за деньги уже не проходит... --Янукович и дергающие его за ниточки люди делают большую глупость, не понимая, что обвалить рейтинг можно очень быстро. Существующий сейчас у него отрыв от Тимошенко несколько дутый - он не учитывает фактор готовности электората идти на выборы на востоке Украины. Помню, как все социологи провалились на выборах 2007 года с прогнозами по поводу явки, хотя проценты голосов были более-менее точными. Все расчеты на президентские выборы делаются с расчетом на то, что явка на востоке будет не ниже 2006 года, или даже 2004-го. Но явка будет ниже - вы же посмотрите на ситуацию на востоке! Люди там возмущены не только Тимошенко, но и своими, фактически выбрасывающими их на улицы, оставляя без куска хлеба! Поэтому явка в Донецкой области будет ниже 50%: только по Донецкой области между 2006-м и 2007 годом мы потеряли 130 тысяч голосов. Если же серьезные шаги ПР засветятся до проведения досрочных парламентских выборов, то обвал Януковича по рейтингу будет еще большим. Связи с Банковой вредят ему неимоверно! У Януковича растет рейтинг тогда, когда он молчит и тихо спокойно критикует. Сейчас у него высокие шансы попасть во второй тур президентских выборов, но победить у него шансов все меньше. Если во второй тур выйдет Тимошенко, то большинство проголосует против Януковича за Тимошенко. Западноукраинский электорат на выборы пойдет, потому что иначе «придет Янукович и москали». На востоке основным будет социальный мотив, а Тимошенко умеет не влезать в идеологеми, которые на востоке не воспринимаются – в отличие от Ющенко. Поэтому западный и центральный электорат проголосует за нее при высокой явке. Янукович же опять пойдет на выборы со вторым государственным языком и АНТИ-НАТО: так он снова отсечет центр, и при низкой явке на востоке Янукович второй тур проигрывает однозначно. Поэтому мне кажется, что Партия регионов в настоящий момент делает все, чтобы Тимошенко стала президентом...Вероятность низкая, однако все может быть. Но сама ситуация глупая: в Партии регионов сверху командуют, а снизу боятся сказать, что это глупое указание. И когда поступает указка, что нужно сделать все, чтобы выборы состоялись, внизу говорят «есть» и делают глупые вещи. До недавнего времени Янукович говорил, что выборы не допустят, а теперь уже столько информации просочилось изнутри, что все поняли, что теперь именно досрочные выборы - это основная задача...Трогать Тимошенко до осени теперь нельзя. А потом ее отставлять себе дороже! Осенью она сама может спровоцировать свою отставку. Ведь это очень хорошо - в ходе избирательной кампании быть битым, израненным... Битых у нас любят! Плюс можно и красивые розыгрыши устроить, - чтобы еще при ее премьерстве состоялись социальные выплаты, а преемникам осталась пустая касса. Но, скорее всего, никто резких шагов уже делать не будет, рисковать никто не хочет, и я не думаю, что Тимошенко так легко выберет этот вариант. Советники Тимошенко советуют ей пойти на выборы из оппозиции, но думаю, она уже не захочет – это не в ее стиле. Она будет держаться очень жестко в этот период за премьерскую должность – это определенные рычаги влияния, доступ к административным и информационным ресурсам... Так что будет держаться.В принципе, да. Он может попытаться разыграть отсрочку президентских выборов, если, например, сумеет добиться развала Рады – роспуска или ее недееспособности, чтобы парламент не смог принять постановление об определении даты президентских выборов. В таком случае выборы подвешиваются, а потом с Конституционным судом можно будет сыграть в то, что если выборы не состоялись вовремя, то в какие сроки их проводить? Так можно выиграть до года времени – полгода минимум. Мечтает он до года… насколько я слышал. Больше сценариев у Виктора Ющенко я не вижу, они исчерпались. Он рассчитывал на “Регионы”, на Фирташа, но это стало слишком уж одиозным.Там нет процентов акций. Реально он имеет от силы десяток человек, которых он содержит и финансирует. Но он может влиять на принятие генерального решения. Фирташ держит Януковича, он контролирует канал выхода информации с высшего уровня. Если там принимается решение, оно не оспаривается. Бунт Елены Бондаренко очень в этом плане показателен - даже если это личный бунт, а не ахметовский в целом, предвестником которого она является. Это признак, что трещина образовалась. Пока, если решение наверх принято, никто не спрашивает, кто его принял, оно выполняется автоматически. Левочкин передает решение сверху вниз, и никто даже не спрашивает, действительно ли оно принято. Президиум политсовета голосует «за» всегда - других вариантов не бывает. Поэтому у Фирташа пока контроль близок к 100%: он контролирует Януковича, центр принятия решений и канал, по которому это решение поступает с “небес” в президиум политсовета. Но это “сто” в момент может превратиться в ноль. Ну, может не ноль, а в 5%, которые он реально имеет. Все зависит от того, каковы у него возможности и влияние, если Ахметов наконец решит объявить окончательную войну и уничтожить Фирташа, если даст команду начать жесткий прессинг на силовые структуры, чтобы они начали заводить против Фирташа уголовные дела. А есть за что, я уверен. Фирташ же сейчас подвешен, потому он сейчас так психует – и на эфирах своего “Интера” постоянно появляется, и так активно на фракцию стал давить, чтобы получить какие-то результаты. Потому что еще немножко - и все! Тому, кто сейчас имеет 100% влияния на принятие решений, дадут играть! У него в настоящий момент игра ва-банк: если он до апреля или даже марта не добивается результата – снятия Кабмина, то Ахметов может дать отмашку на уничтожение. Ну, политическое уничтожение...Не знаю, как там будет – там слишком сложные взаимоотношения. Я подозреваю, что когда осенью Юля очень несерьезно отнеслась к возможным переговорам с Ахметовым, думаю, это его не только очень оскорбило, но и встревожило, что потенциальный партнер не готов к нормальному сотрудничеству. Она себя показала неумелым, слишком самонадеянным и неумным партнером. В таком случае серьезный бизнес-контракт, рассчитанный на доверие, наверное, не рискнут заключать. Когда я пытаюсь влезть в его шкуру, я понимаю, что он имеет все основания серьезно сомневаться, стоит ли рисковать всем и идти на контакт с Тимошенко. Она дала для этого повод. Ахметов был открыт для сотрудничества. Когда Фирташ взял под контроль Президента, Ахметов был готов к каким-то новым вариантам...