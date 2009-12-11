Виктор Андреевич, сойдите с дистанции. Точка.

Таким мог бы быть совместный манифест Юрия Луценко и Блока Литвина…

Близость выборов заставляет определяться не только избирателей, но и политиков. Так, эмоциональный министр внутренних дел и искушенный в политических играх спикер в один день высказали «фе» Президенту. Луценко – лично, Литвин – посредством партийного заявления. Синхронные действия этих людей натолкнули «Главред» на мысль о том, что их вдохновляла одна муза. Тем более, что и Юрий Витальевич, и Владимир Михайлович давно дрейфуют в сторону премьера. «Агрессия Луценко и Литвина по отношению к Ющенко продиктована их любовью к Тимошенко?» - спросили мы у ведущих политологов.



Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»:

{1-} Я думаю, мотивы заявлений Зарубинского и Луценко были разными и иными, нежели поддержка Тимошенко. Чтобы поддерживать Юлию Тимошенко, атаковать надо Виктора Януковича, а не Виктора Ющенко.



Демарш Луценко связан с инцидентом на совещании у Ющенко по борьбе с коррупцией, где ему были предъявлены персональные обвинения. Он, хлопнув дверью, покинул заседание, а потом выступил с изобличающими заявлениями. Никаких существенных последствий этот конфликт иметь не будет. И хотя Ющенко потребовал от Тимошенко внести представление об увольнении министра внутренних дел, можно с высокой степенью уверенности сказать, что никакого представления не будет.



Луценко озабочен своим будущим. Шансов самостоятельно пройти в Раду у него нет. Поэтому он активно сближается с Тимошенко, надеясь попасть в будущий парламент по спискам БЮТ. Для Тимошенко он значим как руководитель МВД, роль которого на выборах возрастает.



Что касается заявлений блока Литвина, то, думаю, они связаны с информационной кампаний последних дней: реанимацией пленок Мельниченко, очередными обвинениями в адрес Литвина о причастности к делу Гонгадзе, которые озвучил экс-майор, и слухами, что за всеми этими действиями стоит Секретариат Президента. Но обвинения Литвина не приведут к соответствующей реакции со стороны Ющенко.



На мой взгляд, причастность Секретариата Президента к делу Литвина преувеличена. Литвин не является сейчас конкурентом для Ющенко. Их электоральные поля почти не пересекаются. Им имеет смысл работать под Литвина, только для того, чтобы показать, что Ющенко доводит до конца дело Гонгадзе.



До первого тура президентских выборов Литвин не будет публично поддерживать Тимошенко. Сейчас он играет роль умеренной оппозиции по отношению к Юлии Владимировне, так как оппозиционный статус очень выгоден на выборах. Литвин пытается лавировать между Тимошенко и Януковичем, считая, что для него это оптимальное позиционирование на выборах.



В вопросах социально-экономической политики Блок Литвина критикует Тимошенко. В вопросе принятия закона о повышении соцстандартов (проект Зарубинского) они нашли компромисс с «регионалами». Но как только встает вопрос об ответственности правительства Тимошенко, Литвин поддерживает Юлию Владимировну. Из коалиции он выходить не будет, потому что в этом случае возрастает угроза роспуска Верховной Рады и утрата статуса спикера.



В зависимости от того, какой разрыв будет между кандидатами в первом туре президентских выборов, Литвин будет вести переговоры с двумя фаворитами о поддержке во втором туре, включая вопросы будущего парламента и кресла спикера. Больше шансов, что Литвин поддержит Тимошенко (так как при президенте Януковиче шансы на роспуск Верховной Рады возрастут), либо воздержится от прямой поддержки одного из кандидатов.



Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»:

{2-} Заявления Литвина и Луценко не стоит ставить в один ряд. Литвин не желает быть главным «козлом отпущения» и критикует Ющенко за попытку разыграть карту – «старый режим против нового». Деятельность майора Мельниченко вызывает много вопросов, и то, что он оказался орудием в руках Президента, вызвало закономерную реакцию Литвина.



Что касается конфликта между Луценко и Ющенко, то дело не в том, что один политик критикует другого, а в открытом конфликте двух силовых структур – МВД и СБУ, который угрожает распадом государственнических структур. Оба заявили об известных им фактах коррупции: МВД обвинило Президента в покрывании коррупции, что является преступлением. Из уст Президента прозвучали обвинения в адрес Тимошенко. Вслед за этим должны последовать следственные действия. Как в этой ситуации будут взаимодействовать МВД и СБУ? Мы сейчас столкнулись с реальной угрозой подрыва государственности, которая реальна как никогда.



Эти конфликты играют на руку Тимошенко, которая получает таким образом доказательства неэффективности Ющенко как Президента. Всем игрокам выгодно, что Ющенко превращается в крайнего за провалы «помаранчевого» режима. Лично он, а не коалиция «Сила народа».



Луценко уже открыто заявил о поддержке на выборах Юлии Тимошенко. Литвин – не спешит с выводами. Как достаточно эгоистичный и прагматичный политик он работает на себя, рассчитывая свою политическую стратегию так, чтобы иметь люфт политической свободы.



Владимир Цибулько, политолог:

{3-} Эти заявления сделаны не совсем в пользу Юлии Тимошенко. Луценко оказался в смешной ситуации: тут помню, тут не помню. Сначала он выпустил бывшего свата Ющенко, задержанного за взятку, а потом этот случай почему-то выпал из повестки дня.



Если Президент сам вызвал на себя огонь Луценко, то со стороны Литвина имеет место защитная реакция. Он прекрасно понимает, что от темы Гонгадзе ему не открестится. Во-первых, чем ближе к выборам, тем больше будет попыток жесткого давления на него с целью нейтрализовать Верховную Раду как агитационную площадку. Во-вторых, хоть он и сидит в своей небольшой электоральной нише, если игра пойдет на доли процента, как кандидат он никому не нужен. И Литвин это знает и играет, чтобы остаться в политике.



Сейчас ему выгодно столкнуть лбами «тигров», чтобы «обезьяна», которая сидит и смотрит на ссору, получила свои дивиденды. Это его основная игра. Он заинтересован не просто в расколе политикума на два лагеря, но и в срыве выборов – чтобы «тигры» надолго вошли к клинч и не трогали Верховную Раду. Если вдруг благодаря пакту элит начнет реализовываться сценарий «майданов», Литвин будет нужен стране.



Луценко тоже хочет максимально долго оставаться в политике. Не исключено, что рано или поздно он восстанет против Тимошенко. Но противостояние с Януковичем будет его удерживать в кругу Тимошенко.



Кость Бондаренко, директор Киевского центра проблем управления имени Горшенина:

{4-} Заявления Литвина и Луценко – попытка продемонстрировать, что Президент на них может не рассчитывать. В политикуме уже существует ярко выраженная поляризация Тимошенко-Янукович-Ющенко. Сейчас все карты открыты. Нужно просто дождаться выборов. И если в начале избирательной гонки раздел происходил по линии Янукович – «оранжевые», то сейчас «оранжевые» внутри своего лагеря определяются с кадрами.