14 декабря, в 12.00, в «Главреде» состоится круглый стол на тему: «Противодействие коррупции и взяточничеству среди должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Проблема привлечения чиновников к криминальной и административной ответственности, пути ее решения».



В заседании круглого стола примут участие:



- первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль;



- народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Пилипенко;



- голова Украинского юридического общества Олег Березюк;



- директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;



- профессор права Виктор Мусияка;



- старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины Николай Сирый.



К участию в круглом столе приглашен первый Президент Украины Леонид Кравчук.



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