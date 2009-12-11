Труба под прицелом

Газотранспортная система Украины по-прежнему остается объектом повышенного внимания не только украинских политиков, но и многих заинтересованных лиц мирового масштаба.

На нашу «трубу» нанизано немало интересов, и перспектива установления над ней контроля продолжает интересовать ведущих геополитических игроков мира.

На уходящей неделе ГТС Украины стала одним из главных информационных объектов, о ней говорили первые лица мировой политики и кандидаты в президенты нашей страны. Например, госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась за укрепление энергетической безопасности Украины, отметив, что в мире немало желающих инвестировать в модернизацию отечественной газотранспортной системы. Российский президент Дмитрий Медведев высказался категорически против пересмотра газовых соглашений с Украиной, и для этого у него есть железный аргумент: Украина на протяжении 2009 года регулярно расплачивалась за российские энергоресурсы в полном объеме. Другой вопрос, что эта стабильность дорого стоила нашей стране в прямом смысле этого слова, а на платежи в ноябре и декабре были направлены кредитные ресурсы МВФ.

Юлия Тимошенко во время конгресса Европейской народной партии высказалась за объединение усилий государств, заинтересованных в инвестировании средств для модернизации украинской ГТС. Помнится, в марте текущего года была подписана Брюссельская декларация о модернизации украинской газотранспортной системы, но этот документ продолжает оставаться на уровне заявления о намерениях. Украина не получает кредитных ресурсов от Евросоюза, и Старый Свет не торопится принимать решение о закупке газа на российско-украинской границе. Осторожно высказываются опасения относительно возможности повторения январской «газовой войны». Недаром ведь президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул заинтересованность Евросоюза в стабильности поставок «голубого золота».

По всей видимости, газовая тема всплывет в Украине во время предвыборных дебатов. Впрочем, предварительные позиции фаворитов президентской гонки понятны уже сегодня. Виктор Янукович утверждает, что новая цена газа для нашей страны губительна для промышленности. Пока ее не назвали, ориентировочно за тысячу кубометров в 2010 году Украина будет платить 280-330 долларов. И хотя объемы обязательной закупки благодаря договоренностям Путина и Тимошенко снизились с 51 до 34 миллиардов кубометров, цена газа обрушивает рентабельность продукции отечественных металлургов и химиков. Юлия Тимошенко по очевидным причинам газовыми соглашениями довольна и публично на их пересмотре настаивать не будет. При этом представители Министерства топлива и энергетики и НАК «Нефтегаз Украины» совсем не прочь пересмотреть газовые соглашения, но Россия в таком сценарии не заинтересована.

Виктор Ющенко последователен в критике 10-летних российско-украинских контрактов на поставку и транзит газа по территории нашей страны. Среди его последних «открытий» - украинская «труба» благодаря Тимошенко на 90% не принадлежит Украине, а Россия поддерживает лидера БЮТ, чтобы после ее прихода к власти создать газотранспортный консорциум. Напомним, что в феврале 2007 года Тимошенко была инициатором принятия Верховной Радой запрета на приватизацию или передачу в концессию газотранспортной системы Украины. Виктора Андреевича, кстати, как и Арсения Яценюка, энергично критикующего энергетическую политику премьера, этот факт не останавливает.

Совсем не прочь создания газотранспортного консорциума Петр Симоненко. Логика понятна – главный коммунист традиционно выступает за любые формы кооперации со «старшим братом». Полагает, что возможно эксплуатировать «трубу» в формате международного консорциума, Сергей Тигипко – обладатель французского ордена Почетного легиона. Остальные участники президентской гонки не артикулируют позицию по энергетическому вопросу, предпочитая внутриполитические проблемы.

Если говорить о внешнеполитическом аспекте газовой стратегии Украины, то стоит обратить внимание на сближение Киева и Минска. Беларусь также является транзитером российского газа, у которого есть собственная непростая история отношений с «Газпромом», своя «газовая война» в начале 2007 года и проданная «Газпрому» половина энергетической государственной монополии «Белтрансгаз». До последнего времени Киев и Минск в «газовых войнах» противостояли Москве в одиночку. Интересно, не изменится ли ситуация в случае возможного обострения энергетических взаимоотношений?

Обращает на себя внимание активизация России в деле продвижения «Северного» и «Южного» потоков – трубопроводов в обход территории Украины. Во время январского энергетического противостояния с нашей страной «Газпром» даже пошел на замораживание Сербии и Болгарии – традиционно близких России стран. Однако стоит напомнить, что даже в случае успешной реализации этих амбициозных проектов, пропускная способность отечественной ГТС будет вдвое выше труб, которые пока находятся в проекте и будут прокладываться в непростых природных и политических условиях. Неслучайно министр иностранных дел Петр Порошенко прозрачно дал понять, что Украина готова рассмотреть предложения по прокладыванию новых «ниток» трубопроводов на взаимовыгодных условиях.

Стоит напомнить, что у «Газпрома» есть значительный интерес не только к газотранспортной системе, но и к распределительным сетям. Энергетическая монополия России в государствах, куда она поставляет газ, стремится дойти до потребителя, посредством контроля над поставками газа ему. В Англии, например, этот сценарий не был реализован из-за поднявшегося в стране шума. Интерес к Украине понятен: наша страна – не только крупнейший потребитель газа, украинские предприятия тоже представляют для «Газпрома» немалый интерес. И «крестовый поход» правительства на обл- и горгазы в перспективе может иметь далеко идущие последствия, ведь в Украине работает и предприятие «Газпромсбыт», которому с 1 января 2009 года были обещана четверть промышленных потребителей «голубого золота».

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что газотранспортная система Украины вместе с распределительными сетями страны будет оставаться под прицелом заинтересованных сторон. Нашей стране как никогда необходим консенсус по данному вопросу, но ожидать его в ближайшие полгода не приходится.