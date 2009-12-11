14 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Украина в роли мирового попрошайки: требует ли страна внешних займов?».



В пресс-конференции приняли участие:



- директор Института трансформации общества Олег Соскин;



- профессор Академии экономических наук Украины Владимир Пилипчук.



«Главред»: Чи потрібні сьогодні Україні запозичення? Чи є потреба виступати у ролі світового жебрака?



Олег Соскін: Чи є на сьогоднішній день у уряду гроші для того, щоб фінансувати державний бюджет, щоб фактично відбувався процес відтворення на розширеній основі? Я наведу деякі показники, які свідчать, що фактично на сьогодні уряд - банкрут, так як і багато підприємств, і багато місцевих рад. Можна говорити, що на сьогоднішній день фактично у державних структур, у державного сектору економіки, у державних монополій, у «Нафтогазу», в «Укравтодору», в «Укрзалізниці» немає грошей для того, щоб підтримувати економічну діяльність. А у уряду немає грошей не тільки на економічну діяльність, а і на соціальну, і на пенсійну, щоб покривати всі потреби, і на те, щоб фінансувати державний сектор і бюджетну сферу.

Отже, ми з вами бачимо, що на сьогоднішній день уряд фактично вже запозичив стільки грошей у вигляді облігацій внутрішньої державної позики, що він вже не в змозі їх обслуговувати. Отже, на 7 грудня запозичено близько 69 мільярдів гривень. І необхідно сказати, що половина цих грошей сьогодні зосереджена у Національного банку. Таким чином, у України немає споживача облігацій внутрішньої державної позики, державних облігацій. Практично ніхто на ринку резидентів, на фондовому ринку не хоче купувати ці цінні папери уряду. Це при тому, що вони продаються сьогодні десь до 30% річних. Ми фактично маємо фінансову піраміду. Чому вся економічна спільнота мовчить? Чому мовчать парламентські політичні партії з приводу цього фінансового краху уряду в рамках внутрішньої фінансової піраміди? - Незрозуміло.

Не краща ситуація в банківській сфері. Ми бачимо, що залишок коштів на кореспондентських рахунках банків, - це маса грошей, якими володіють комерційні банки, - в жовтні був 14,8 мільйонів гривень, в листопаді – 14,3, а станом на 11-12 грудня – 14,6. Таким чином, ми бачимо, що в банківській системі як такій немає достатнього грошового ресурсу, щоб забезпечувати процес відтворення в Україні. Отже, банки не можуть дати ці гроші ні підприємствам, ні уряду, ні державним монополіям для того, щоб відбувся процес відтворення на розширеній основі. Отже, процесу розширеного відтворення взагалі бути не може.

Обсяг грошової маси на 1 грудня збільшився: було 468 мільярдів гривень, стало – 470. Відбулося збільшення грошової маси в Україні на два мільярди. Готівкова маса не збільшилася, навіть, майже на мільярд зменшилася. Те, що зменшилася готівкова маса, означає поки що стабільність гривні. Але вже з’явилася дуже погана тенденція, оскільки почала зростати вся грошова маса в обігу. Таким чином, уже з’явилися попередні умови для того, щоб збільшилася і готівкова маса. Національний банк став збільшувати грошову масу. Отже, це означає, що він знову почав займатися емісією. Його політика неправильна, він збільшує грошову масу, хоча для цього ніяких економічних умов, з точки зору розширення процесу відтворення, на сьогоднішній день немає.

Резерви Національного банку продовжують скорочуватися. На кінець листопада цього року вони склали 27,3 мільярдів доларів, а на кінець жовтня - 27,7. Отже, протягом одного місяця Національний банк втратив 400 мільйонів доларів золотовалютних запасів. Таким чином, і у Національно банку резерви скорочуються. Ми бачимо, що і Національний банк теж не може сьогодні фінансувати уряд.

Обсяг операцій на готівковому ринку. Тут ми бачимо дуже серйозну ситуацію. Фізичні особи на готівковому ринку України протягом одинадцяти місяців 2009 року скупили готівкового долару на 7 мільярдів 462,8 мільйонів доларів, майже на 7,5 мільярдів. Що це означає для нас? Здавалось би, якщо скуплено більше на 7,5 мільярдів доларів, це ж готівкову гривню викупили комерційні банки, це десь порядку 60 мільярдів гривень, Національний банк, хоча б половину, повинен був вилучити з обігу готівкової маси. Але, якщо ми подивимося його готівкову масу, то ми бачимо, що тут 147-148 мільярдів. Це фактично така ж сама цифра, яка була, скажімо, десь на 1 квітня 2009. До речі, на 1 січня 2009 було 155 мільярдів. Таким чином, Національний банк не викуповував, не забирав з обігу готівку так, як він повинен був забирати, оскільки людьми забирався готівковий долар і ховався під матраци. Отже, ми можемо говорити, що це долар, який вийшов з обігу, це гроші, які накопичуються у людей, які не використовуються сьогодні для процесу відтворення, це гроші, які перетворилися у скарб, і вони теж не будуть працювати на цьому ринку.

Депозити. Всього на 1 січня 2009 року було 357 мільярдів 768 мільйонів гривень депозитів юридичних і фізичних осіб. Юридичних – 157 мільярдів в іноземній валюті, а на сьогоднішній день – 156,355 мільярдів. Отже, теж не збільшилося. А в національній валюті взагалі падіння: було 200 мільярдів, а стало 163,6 мільярдів. Таким чином, це взагалі карколомне падіння. Отже, ні юридичні, ні фізичні особи не хочуть тримати депозити в національній валюті, а в іноземній валюті воно залишилось приблизно таким, яким було на початок січня 2009 року. Таким чином, всі ті гроші в доларах, які люди забирають, викуповують в готівковій формі, вони сьогодні не несуть в банківську систему, а ховають їх у себе вдома і не використовують їх для процесу відтворення.

Корпоративний держаний борг України на 1 липня 2009 року становив 100,5 мільярдів доларів. Зовнішній державний та гарантований борг на 30 вересня становив 23,1 мільярдів доларів. Внутрішній державний та гарантований - майже 11,8 мільярдів доларів. Таким чином, сьогодні ми маємо повне банкрутство уряду і повну неспроможність Національного банку фінансувати процес відтворення.

Найстрашніше те, що для цього немає і вільноконвертованої валюти. В січні-жовтні експортний сектор України впав на 46%, і становив всього 32,2 мільярди доларів. Прямі інвестиції за десять місяців цього року оцінено в 4 мільярди доларів, що в 2,3 рази менше, ніж за цей же період 2008 року. І в Україну гроші не надходять, і наш експортний сектор грошей не заробляє.

За січень-жовтень від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу склало 12,9 мільярдів доларів. Я думаю, за січень-листопад це буде десь 15 мільярдів. Таким чином, ми, як міжнародний суб’єкт господарювання, спожили на 15 мільярдів більше, ніж ми виробили. Це фактично свідчить про повне банкрутство держави.

Ми маємо інфляцію з початку 2009 року 11,3%, а якщо брати за січень –листопад 2009, в порівнянні з 2008, – 16,3%. Отже, при падінні всіх показників у нас ще відбувається інфляція - це просто катастрофа національної економіки. Це свідчить про те, що українська економіка монополізована кланово-олігархічними утвореннями. За січень-жовтень ми маємо падіння ВВП порядку 18%, падіння індексу промислового виробництва - порядку 26%. Фактично ми увійшли в нульове сальдо по росту сільського господарства. Ми бачимо, що фактично всі негативні тренди, які можуть бути в цій системі, є.

НАК «Нафтогаз України» сьогодні формує локомотив банкрутства і заборгованості для української держави. Якщо ми подивимося, чи зміг «Нафтогаз України» за 11 місяців хоч раз розрахуватися перед Росією за куплений газ, ми побачимо, що жодного разу він самостійно це зробити не зміг.

В жовтні він розрахувався грошима МВФ, і головне, що і в листопаді НАК «Нафтогаз» 700 мільйонів доларів, які були переведені Росії – це гроші МВФ. Жодна агенція, жодна економічна програма телебачення, жоден лідер опозиції, Президент України, - ніхто не сказав про те, що в листопаді НАК «Нафтогаз України» вкрав, разом з Тимошенко, в українського народу ще 700 мільйонів доларів. Це свідчить, що є змова. Сьогодні Тимошенко це доручено лідерами решти кланових корпоративних груп, донецької, ющенківської, кучмівської та інших, і вони спільно грабують Україну. Вони зараз перетворили Україну у світового волоцюжку, і хочуть отримати гроші він МВФ. Нічого їм МВФ не дасть. Якщо МВФ дасть їм гроші, то МВФ повинно розуміти, що буде організована блокада його штаб-квартири, знайдуться люди, які просто підуть на захоплення штаб-квартири. Ми звернемося до всіх інших, в Латинській Америці, в Африці, до антиолігархічних сил, щоб там теж паралельно були здійснені захоплення штаб-квартир МВФ, якщо він тільки посміє дати четвертий транш бандитській кланово-олігархічній плутократії, яка сьогодні, як агресор-окупант грабує український народ. А преса – четверта влада – мовчить, тому що більшість провідних каналів продажні і знаходиться в руках кланової олігархії плутократії.



Володимир Пилипчук: Чи потребує Україна зовнішніх запозичень? В нинішньому стані – так. Я вам наведу побутовий приклад. Наприклад, ви планували зробити ремонт у своїй квартирі, маєте 20 чи 100 тисяч гривень для проведення цього ремонту, найняли людей, люди зробили ремонт, і тут ваші родичі ці гроші пустили на інші цілі, або у вас їх просто вкрали. Наступив момент розраховуватися з робітниками, а у вас немає чим. Ви поясните робітниками, що ви не будете платити через те, що у вас украли гроші? Звичайно, ні. Їм треба гроші за роботу.

Так само і в Україні. Працівники бюджетної сфери - вчителі, лікарі і т.д. - потребують виплати заробітної плати, пенсіонери потребують виплати їм пенсій. Через те в сьогоднішній ситуації потрібні запозичення для того, щоб розрахуватися з українським громадянином.

Чому склалася така ситуація, і чи лише уряд у цьому винний? По-перше, в Україні процвітає тіньова економіка. Якщо взяти статистику 2007 року, вона була більш коректна, без коливань, то у 2007 році громадяни України офіційно купили в 2 рази більше, ніж офіційно заробили. Це при тому, що угоди по купівлі майна, нерухомості, автомобілів занижуються для мінімізації податкових відрахувань. Така ситуація можлива, якщо люди зняли у банку свої кошти чи взяли кредити і т.д. Але виявилося, що за цей же період в 2007 році гривневі депозити збільшилися майже вдвічі, на 93%, а доларові - на 76%. Тобто виникла парадоксальна ситуація, що одну частину грошей люди заробили, вдвічі більше купили, і ще таку ж частину поклали в банки.

Про що це свідчить? Це свідчить про те, що більше половини економіки України знаходиться в тіні. Виплата заробітної плати є «сірою», а не «білою». Чому? Через те, що система оподаткування і система накруток на фонд заробітної плати така, що якби ці кошти були виплачені легально, то бізнес збанкротував би. Тобто на сьогодні морально виправданим є те, що частина коштів виплачується в конвертах, бо інакше бізнес збанкротував би і ці люди або пішли до бюджету по допомогу або брали б вили в руки. Бо інакше немає ні роботи, ні допомоги від держави.

Але валовий продукт від цього у нас фактично занижений. За нашою методологією, в 2007 році ВВП у нас складало 200 мільярдів доларів, а за методологією в міжнародних договорах - 359 мільярдів доларів. Але це не поступлення до бюджету, до Пенсійного фонду. Це означає, що у нас пенсія могла б бути втричі вищою, якби заробітна плата і доходи відбувалися «чистим» шляхом, а не «сірим».

Хто в цьому винний? Парламент і уряд, через те, що не запровадили нову податкову систему, нові системи медичного та соціального страхування, які б дозволили розширити можливості роботодавців, щоб його витрати на зарплату не помножувалися на мультиплікатор, коли він її збільшує. Мультиплікатор пов'язаний з відрахуваннями у фонди - пенсійний, соціальний, безробіття і т.д.

В Україні в минулому році з початку кризи олігархами було виведено 17,5 мільярдів доларів за «бугор». Коли в казахському БТА банку вивели перші 200 мільйонів доларів, Назарбаєв в ту ж ніч заарештував все керівництво банку і гроші на протязі двох тижнів повернулися. Більше ніхто не ризикував експериментувати.

У нас минув уже рік, ніхто не заарештований і гроші не повертаються. Скажіть, хто в цьому винний? Національний банк країни, Президент України, в його руках Прокуратура і СБУ. Якби я мав в руках Прокуратуру і СБУ, то я здатний би був поставити будь-яку особу, структуру чи організацію України на місце, якщо у неї є проблеми із законом. Чому б не використати ці можливості? Чому на сьогоднішній день ніхто не покараний? Чому ті гроші в Україну не повернено?

Україна запозичує у МВФ 16 мільярдів доларів, а 17,5 мільярдів уряд вивів за межі України. Співставні цифри? Це так само, як у вас вкрали гроші на ремонт, ви таку саму суму маєте запозичити.

Питання крадіжок, як на стадії формування бюджету, так і на стадії використання його коштів. До того, як Юля поставила Хорошковського, поступлення від митниці були 300 мільйонів гривень щоденно. Коли він став, стало зразу 800. Це означає, що до нього щоденно крали майже 500 мільйонів гривень. Після Хорошковського, по-моєму, ситуація знову повертається назад. Ось вам крадіжки на стадії формування бюджету. Є багато прикладів, коли виявляються крадіжки бюджетних коштів. Ці справи не доходять до суду або не знаходять адекватної відповіді в суді. Хто винний? – Контрольно-ревізійне управління уряду і правоохоронна система.

Зменшення депозитів населення в банках - це результат недовіри до позиції Національного банку України, який у минулому році грався з доларом: то він занижував, то він піднімав, і ніхто не казав, що і як буде далі. Треба було Національному банку сказати: люди, період, коли долар в ціні падає, але через півроку ситуація поміняється на зворотну, ми вам продамо скільки хочете гривні за долар, але не робіть помилки, бо через півроку долар, навпаки, здорожчає. І викупити ті долари, які люди пропонували, і сформувати валютні резерви Національного банку. Але було по-іншому: почали казати, що долар буде коштувати дві гривні, а не чотири. Люди в паніці почали позбуватися долара. Потім виявилося, що вони були обмануті. Треба вести чесну політику.

Оффшори. Чому на сьогоднішній день підприємства, які виробляють експортну продукцію - це в основному металургія, хімія, – нездатні оплатити частину витрат на її виготовлення, за газ? Наприклад, витрати на газ в металургії становлять 40% від ціни, в хімії досягає до 80%. Але це все одно не 100%. За отриману в доларах виручку підприємства повинні були купити собі газ. Чому держава купує за свої кошти газ, чому підприємствам не вистачає валютної виручки? Через те, що вона залишається за межами України, вона залишаться в офшорних зонах. Хто винний? І уряд, і Президент, і правоохоронні органи.

Наш валовий продукт на сьогодні дорівнює продукту фірми «Sony» і «Panasonic». Це ж неправда. А при цьому при експорті щось же повертається як ПДВ, тобто проходить подвійна крадіжка.

Україна входить в шестірку країн по обсягам експорту зброї. Логічно було б, щоб Україна була в шестірці країн по рівню технічного і бойового оснащення нашої армії. А у нас немає чим прогодувати армію. Куди ж діваються кошти? Весь експорт повинен бути під контролем Президента, СБУ і т.д. Ми в цьому році не можемо викупити для нашої армії 10 танків «Оплот» у заводу ім. Малишева. Це свідчить про те, що існує тотальна корупція, тотальні крадіжки, і треба радикально змінювати політику влади, треба очищувати владу від тих людей, які так діють. Очистити владу можна, запропонувавши іншу схему виборів - вибори за відкритими списками або вибори за мажоритарною системою. Тоді буде обрана та людина, яку знають на конкретному окрузі. Тоді такий парламент здатний буде сформувати такі органи - і правоохоронні, і виконавчі, - які зможуть це реалізувати. Україна – це Клондайк за економічними можливостями. Але однозначно і за обсягами крадіжок також.

Україна потребує запозичень, бо інакше не буде чим виплатити заробітну плату, профінансувати існування державного сектору економіки. Сьогодні простіше не запозичувати, і тоді не буде чим платити.

Куди пішли бюджетні гроші? В цьому році до 30 мільярдів уряд направив на рекапіталізацію банків, а це теж не маленька сума, ці кошти не зайві для бюджету. Я думаю, що Національний банк повинен був би розібратися в причинах падіння банківської системи і вирішити питання дофінансування. Це гроші не емісійні, вони не спричинять інфляцію, - коли Національний банк профінансує розрив між активами і пасивами, - це гроші, які вже були спродуковані економікою, але заморожені у банках-банкрутах. Треба відрізняти просто емісійні гроші, які наповнюють економіку, і гроші, які компенсують зароблені гроші, які мали б працювати на економіку, але заморожені в банках.



Олег Соскін: Але вони вкрадені їх власниками, вивезені за межі країни.

Отже, висновок такий: як я розумію те, що каже Володимир Мефодійович, що в цій ситуації, що склалася, треба запозичити, бо інакше буде погано населенню. Але ця ситуація, яка склалася, є наслідком абсолютно бездарної, неефективної і фактично корупційної діяльності існуючої владної плутократії.

Я відстоюю позицію, що взагалі не треба брати запозичення. Народ перетворили на біомасу. І щоб біомасу знову вивести у стан народу, треба не платити їй грошей. Щоб біомаса стала народом, вона повинна відчути біль. А як вона може його відчути? Коли бюджетникам не дадуть зарплату, коли людям не дадуть пенсії, коли соціальні сфери нічого не виплатять, коли багатодітним матерям не будуть виплачувати грошей. Тільки після того народ почне перетворюватись у соціально-активне громадянське суспільство.

Тому я категорично проти того, щоб брати гроші зараз у борг. Якщо люди мовчать, значить, їм ще не стало боляче. Тому не можна допустити зараз взяти гроші в борг. Тому що це гроші, які знов підуть, як подачки, і знов плутократія залишиться при владі. Щоб вона не залишилася, щоб її вимести, вимити з України, у нас сьогодні є тільки один механізм: потрібно, щоб народ повстав. Народ постане тоді, коли йому стане боляче, коли хліб буде коштувати 10 гривень, літр молока - 15 гривень, от тоді він підніметься. До цього часу він не підніметься, буде сидіти на своєму мішку картоплі, як хом’як, забивати собі за пазуху, і сидіти, чекати, може щось з неба впаде. А ті, що нагорі, будуть красти.



Володимир Пилипчук: Революції завжди роблять романтики і патріоти, але користуються плодами революції покидьки. Ми у історії нашої держави маємо такі випадки.



Олег Соскін: На жаль, так. А що робити? Який вихід із ситуації?



Володимир Пилипчук: Треба міняти схему. Треба, щоб народ зараз піднявся для того, щоб поміняти виборчу систему.



Олег Соскін: Це мирний шлях. Є такий шанс у нас – це 30 травня цього року – місцеві вибори. Якщо до місцевих виборів поміняти закон і вибрати місцеву владу вже за мажоритарними списками, то тоді буде те, що каже Володимир Мефодійович – ми змінимо парадигму, будуть депутати місцевої влади напряму залежні від своїх виборців по округу. Тоді ми відновимо цей прямий зв'язок.



Володимир Пилипчук: Без цього влада моральнішою не стане. Тільки фільтр на виборах, де окремо кожного претендента на владу люди будуть знати, коли будуть обирати. Це теж не дає абсолютної гарантії, але відсоток викривлення буде набагато менший.



Олег Соскін: Це єдиний шлях для того, щоб не було революції. Бо революція буде. От зараз мине перший тур, вже за оцінками соціологів 25% буде голосувати «не підтримую жодного кандидата». Це і є мирна революція. А в другому турі їх може бути ще більше. Чомусь ніхто не хоче над цим замислитися. Дуже погано, що мас-медіа за інерцією йдуть по цій колії, а треба вийти з колії, треба думати, що буде за 30 днів. А я бачу, що до цього ніхто не готується. І, значить, після 17 січня «гром грянет среди ясного неба».



Володимир Пилипчук: В підсумку, до винних гілок влади ми ще додали пасивний людей. Кажуть, риба гниє з голови, але чистити її починають з хвоста.