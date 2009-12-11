«Комиссионные» битвы

Для тысяч украинцев выборы принесут несомненный позитив. Причем не облагаемый налогами.
Самое горячее время выборов начинается сразу после завершения голосования. Но самая большая работа делается до него. Организация выборов и, в частности, формирование территориальных избирательных комиссий отбирают львиную долю усилий Центризбиркома, в то время как кандидаты изо всех сил стараются сыграть каждый в свою игру, расставив в комиссиях побольше «правильных» людей. Ведь именно члены комиссий – окружных и участковых – могут и обязаны следить за чистотой подсчета голосов и отсутствием нарушений в день выборов. По крайней мере, с точки зрения закона. Тогда как с точки зрения кандидатских штабов, «свои люди» в комиссиях по возможности могут и должны этот закон нарушать. Разумеется, в пользу своих кандидатов.
В чем Янукович и Ющенко равны Богословской и Протывсиху
На сегодня окружные комиссии уже сформированы. По данным ЦИК, в них вошли 7 тыс. 403 человека. Более 52 % из них – женщины, более 83 % имеют высшее образование, более 78 % - опыт работы в избиркомах, 66 человек – младше 20 лет, а двое – старше восьмидесяти.
Согласно закону, каждый кандидат имеет право предложить в каждый из 225-ти окружкомов по два своих представителя. То есть при восемнадцати кандидатах имеем в составе окружкома тридцать шесть человек. Если кто из кандидатов не сумел поставить «под ружье» по всей стране четыре с половиной сотни подкованных бойцов, за него это сделает ЦИК.
Также, согласно закону, глава, замглавы и секретарь комиссии должны быть выдвиженцами от разных кандидатов.
Как утверждает официальный сайт ЦИК, полностью заполнить свою квоту в окружкомах сумели восемь кандидатов. Среди них, вполне предсказуемо, оказались Президент Ющенко, спикер Литвин, лидер компартии Симоненко, оппозиционер Янукович. Компанию им, несколько менее предсказуемо, составили Сергей Ратушняк, Инна Богословская, Михаил Бродский и Василий Протывсих.
А вот Юлии Тимошенко и Арсению Яценюку не хватило по одному человеку: от премьера и экс-спикера в окружкомах будут трудиться только по 449 граждан. Сергей Тигипко и Олег Тягныбок мобилизовали по 448 юридически подкованных приверженцев, Людмила Супрун – 446, Александр Мороз – 429, Анатолий Гриценко - 426. Много хуже дела у правоцентриста Юрия Костенко: всего 331 член окружкома.
У юриста Олега Рябоконя их вообще только 197. Ну а на последнем месте – киевский «младоолигарх», владелец автопарка стоимостью в миллионы гривен Александр Пабат, прославившийся тем, что по официальной декларации заработал за весь прошлый год «аж» 245 грн. Его интересы в 225 окружкомах представят 186 человек.
Такие расклады наталкивают на много интересных мыслей. Ведь не секрет, что одна из ролей «технических кандидатов» на любых выборах состоит в «продаже» мест в избиркомах. То есть члены избиркома, формально представляющие кандидата Петренко, на самом деле должны защищать интересы кандидата Петрука. «Так было на всех выборах и, подозреваю, будет еще долго», - подчеркнул в комментарии «Главреду» председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
По словам политолога, в частности весьма важным является «наличие консенсуса» между главой окружкома, его замом и секретарем. Такой «консенсус» вполне возможен, если, например, одного из руководителей окружкома официально выдвинули от кандидата-тяжеловеса, а двух других – от него же, но «неофициально», т. е. по квоте «технических кандидатов». В таком случае решения комиссии будут приниматься и оформляться с максимальным учетом интересов этого кандидата.
Роль же окружкомов велика. Например, именно они формируют участковые избирательные комиссии (процесс должен завершиться, согласно закону, максимум за 26 дней до выборов). А именно в участкомах обычно производится (если производится) львиная доля фальсификаций на любых выборах. В свою очередь, окружкомы призваны следить за законностью выборов и разбирать любые случаи нарушений. Поэтому война за состав местных комиссий не прекращается даже после их формирования.
Как Юля и Витя «едят» людей Президента
Так, на этой неделе начали скандалить представители Виктора Ющенко в Центризбиркоме. Уполномоченный кандидата, народный депутат Андрей Парубий заявил, что на руководителей окружкомов, представляющих гаранта, давят политические оппоненты. И не просто давят, а вынуждают тех отказаться от места.
«Начинает появляться тенденция, что действует целенаправленная кампания, цель которой – накануне Нового года получить всех председателей, зампредседателей и секретарей окружкомов либо от Тимошенко, либо от Януковича», - заявил г-н Парубий.
По словам депутата, эта тенденция проявляется в том, что некоторые представители Ющенко начали писать в ЦИК заявления об отказе от исполнения обязанностей, причем не информируя об этом штаб.
Официальная статистика этого, на первый взгляд, не подтверждает. Как легко узнать на сайте ЦИК, в руководстве окружкомов некоторое преимущество действительно имеет Юлия Тимошенко. Но это преимущество – весьма относительное. Например, председателей окружкомов у Тимошенко по всей стране 17 человек, а у Януковича, Симоненко, Ратушняка, Литвина, Бродского и Богословской – по 14. У Ющенко и Яценюка – тоже не слишком мало: по 13.
И если в целом глав, замов и секретарей окружкомов от Тимошенко на сегодня зарегистрировано 45, то от Януковича и Яценюка – по 43, а от Ющенко – 40.
Однако «все дело не в количестве, а в качестве», предупреждает Владимир Фесенко. Как указывает эксперт, свои руководители окружкомов крайне важны для ведущих кандидатов в тех округах, где существует угроза их интересам. С одной стороны, это могут быть «вражеские» регионы, с другой, и даже в большей мере – «дружественные» территории, где можно не только набрать большинство голосов, но и, в крайнем случае, «пририсовать» себе пару процентов.
«Главред» нашел подтверждение этой мысли, связавшись с представителем Ющенко в ЦИК. Как рассказал нам г-н Парубий, на сегодня ЦИК неправомерно (как считают у Ющенко) заменил двух руководителей окружкомов, представлявших Президента, на представителей двух его главных соперников. Причем в полном соответствии с электоральными настроениями конкретных регионов.
Так, еще в начале недели «прошение об отставке» подал в ЦИК секретарь 188 окружкома, что на Херсонщине. Именно о нем и говорил г-н Парубий, заявляя, что на членов окружкомов от Ющенко «давят» оппоненты. Представитель Президента оперативно попытался предложить ЦИК другую кандидатуру. Однако Центризбирком еще оперативнее утвердил на это место… представителя Виктора Януковича, который является лидером электоральных симпатий региона.
А буквально сегодня ЦИК заменил «ющенковского» главу окружкома в 13-м округе. И назначил вместо него представителя Тимошенко. 13-й округ, между прочим, находится на Виннитчине.
«Это происходит потому, что ЦИК фактически контролируется «Регионами» и БЮТ», - уверен депутат Парубий. С ним согласен политолог Фесенко. «При том, что в ЦИК большинство составляют сторонники двух крупнейших политических сил, и с учетом определенного нейтралитета председателя ЦИК Шаповала, подобное мнение может иметь под собой почву», - говорит эксперт.
«Ющенковцы» надеются на суды. Так, после замены секретаря 188-го окружкома они подали в Киевский административный суд иск с просьбой не только отменить это решение, но и обязать ЦИК в дальнейшем придерживаться паритета. Суд иск поддержал, однако ЦИК подал апелляцию. Какова будет судьба иска теперь, сказать трудно – но факт, что самое большое влияние на украинские суды имеет отнюдь не Виктор Ющенко, общеизвестен.
Тем не менее, сторонники Президента не сдаются. «Мы обязательно обжалуем и решение по 13-му округу, и все остальные подобные решения, если они последуют», - заверил «Главред» г-н Парубий.
В этом деле «оранжевым» могут помочь и кандидаты других цветов. «Нам известно, что подобные же проблемы (с руководством избиркомов. – Авт.) возникли у Яценюка и Тягныбока. Полагаю, они тоже будут обращаться в суд», - сообщил Парубий.
Кроме того, сторонники Виктора Ющенко надеются добиться паритетности с ведущими кандидатами при формировании участкомов. Так, в среду член ЦИК Андрей Магера внес проект соответствующего постановления. Правда, коллеги г-на Магеры его уже провалили. Но ничто не мешает вернуться к этой теме еще раз, пока есть время. «Мы очень надеемся на общественный резонанс, который поможет нам избежать фактической диктатуры двух кандидатов в избирательных комиссиях», - объясняет Андрей Парубий.
Зачем Яценюку Гриценко
Между тем, некоторые из кандидатов «второго эшелона» могут по-своему объединиться против «монстров» избирательной гонки. В частности, с помощью совместного контроля над работой участкомов. С такой инициативой выступил экс-министр обороны, глава парламентского комитета по нацбезопасности Анатолий Гриценко. В эфире «5 канала» он заявил, что желает сотрудничать на уровне участкомов «с Яценюком, Тигипко, возможно, с кем-то другим».
Как пояснил г-н Гриценко в комментарии «Главреду», речь не идет о совместном формировании комиссий. Однако кандидат хотел бы договориться с теми же Тигипко и Яценюком, «о совместном контроле за ходом голосования и предотвращении фальсификаций». По мнению Гриценко, на все участкомы людей как у него, так и у названных им соперников может не хватить. Однако если кандидаты договорятся, вместе они смогут «накрыть» своими представителями практически все участки. И в случае выявления фактов фальсификаций «поднимать шум» сообща.
Ранее Арсений Яценюк в эфире ТРК «Украина» уже заявлял, что имел с Гриценко беседу на эту тему. «У меня нет возражений», - сказал тогда экс-спикер. Это же подтвердил «Главреду» и сам Гриценко. В то же время у Яценюка есть предостережения против Сергея Тигипко. «Говорят, часть комиссий, которые сформированы у него, состоят из людей БЮТ», - заявил экс-спикер.
Сам г-н Тигипко пока хранит молчание. Сегодня он находится в предвыборном туре – посещает родной Днепропетровск; связаться с ним там «Главреду» не удалось.
Как указывает Владимир Фесенко, теоретически такой союз между кандидатами был бы полезен. В то же время эксперт призывает не забывать о печальной практике «перекупки» членов комиссий на местах. «Мы знаем, что, к сожалению, члена комиссии, а особенно – одного из ее руководителей, нередко банально «покупают». И его кандидат может даже не знать, что львиная доля его представителей работает на соперников», - говорит политолог.
Анатолий Гриценко, по сути, признает, что против такого «лома» приема у «честных кандидатов» нет. «Кто продается – того купят. Но есть люди, которые не продаются», - философски отмечает он.
Что ж: как бы ни были избиратели того или иного кандидата недовольны будущими результатами выборов, по крайней мере, для тысяч и тысяч украинцев, которые вошли или еще войдут в состав избиркомов, эти выборы принесут несомненный позитив. Причем не облагаемый налогами.