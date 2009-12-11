Луценко – находка для шпиона!

11 декабря 2009, 15:35

Презумпцией невиновности на съезде «Вперед, Украина!» и не пахло …

В условиях приближающихся выборов желание напомнить о себе у политических сил растет, как на дрожжах. В целом – логично, если, конечно, это делается в рамках законодательства. В этом смысле к участию Юрия Луценко в работе II этапа IX съезда партии «Вперед, Украина!» претензий нет – он взял на работе отпуск за свой счет. На один день.

С первых минут съезда стало очевидно, что «бешеных бабок» у партии нет, а опытных постановщиков шоу в штате не держат. На съезде присутствовали около 139 делегатов. Даже Олег Тягнибок в схожем по размеру зале сумел собрать больше сторонников.

Начался «милицейский утренник» с ужасного звука и разминки в духе «сели-встали». Ведущий объявил съезд открытым – делегаты встали. Но поскольку записи Гимна Украины не оказалось – всех попросили сесть.

Место у трибуны занял Юрий Луценко. Привычного запала в его речах не чувствовалось, но Юрий Витальевич твёрдо знал одно – во всём виноват Ющенко, который за пять лет не то что хребет, но даже позвонка в теле коррупции не сломал.

Те, кто знаком с последними «перлами» Юрия Витальевича («клоун», «позер», «сладкая парочка Янукович и Ющенко», «финансовый голодомор», «кролики размножались, даже не подозревая, что их разводят»), не услышали практически никаких новых шуток.

Исключение - стеб над лозунгом «регионалов». На бандитском сленге «люди» – это «воры в законе», поэтому лозунг ПР можно понимать, в принципе, так: «Украина – для воров в законе», упражнялся в остроумии Луценко, чем заслужил первые аплодисменты собравшихся.

Презумпция невиновности тут явно не присутствовала: «преступника тянет на место бездеятельности» (о Ющенко), «эти руки дружно обнимали преступников, которые крали миллионы (о Фирташе и руководстве НБУ), «у Ющенко выявлено хищений на 2 млрд. грн.» (о 300 чиновниках Секретариата), пойман на взятке в $20 тыс. сват Ющенко.
Спросите, почему «бандиты не в тюрьмах»? Виноваты коррупционные суды, Пискун и Ющенко, обличал министр. Педофилы, расхитители бюджета, взяточники – адресаты те же. Почему хотят убрать Луценко? Потому что он – «кость в горле» Януковича и Ющенко, которые собрались сфальсифицировать выборы.

Неуемная политическая болтливость Луценко снова взяла гору – получилось неполиткорректно. «Ректор одного из киевских вузов, доверенное лицо Януковича, на неграх «вытворял» такое. Но мне Юля сказала не делать пиар на этом деле. Моральности Тимошенко достаточно, чтобы не использовать дело против сына руководителя «Автодора»»,– пересказывал детали резонансных дел министр, забыв, что вообще-то его попросили помалкивать.

Когда тема отношений между МВД и Секретариатом Президента была исчерпана, Луценко, наконец, перешел к промоушену премьер-министра. Когда-то он называл Ющенко «папой» (со слов Бродского), а Тимошенко упрекал в «излишнем вождизме». Теперь Юрий Витальевич другой – он «за Юлю» (как фамильярно он ее называл). Верность кумирам в украинской политике – вещь относительная.

Появление на съезде первого вице-премьер-министра Александра Турчинова не оставляло сомнений, что «Самооборона» поддержит Тимошенко. Поэтому и выступал Александр Валентинович спустя рукава. Главный месидж – Янукович и Ющенко синхронизируют свои действия. Глава государства отрабатывает «наезд» на Луценко по задаче «регионалов».

Делегаты съезда одноголосно «освятили» решение о поддержке Тимошенко на выборах. Но партийная дисциплина явно хромала. Так, делегат из Енакиево изо всех сил старался прямо на съезде сагитировать корреспондента «Главреда» голосовать за Януковича. Еще один делегат периодически доказывал, что стране нужен Литвин. Чем это «разношерстная» публика может помочь Тимошенко – так и осталось загадкой.

В последний момент пункт повестки дня о переименовании партии «Вперед, Украина!» в «Народную самооборону» исключили. Бардак в партии привел к тому, что Минюст «завернул» документы: решение о переименовании забыли утвердить в низовых ячейках партии – районных, городских, областных. Поскольку времени до февраля (последний срок для подачи документов) практически не осталось, на местные выборы «самооборонцы» отправятся со старым названием или, как вариант, организуют Блок Луценко. Съезд длился менее двух часов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять