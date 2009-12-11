Луценко – находка для шпиона!

С первых минут съезда стало очевидно, что «бешеных бабок» у партии нет, а опытных постановщиков шоу в штате не держат. На съезде присутствовали около 139 делегатов. Даже Олег Тягнибок в схожем по размеру зале сумел собрать больше сторонников.Начался «милицейский утренник» с ужасного звука и разминки в духе «сели-встали». Ведущий объявил съезд открытым – делегаты встали. Но поскольку записи Гимна Украины не оказалось – всех попросили сесть.Место у трибуны занял Юрий Луценко. Привычного запала в его речах не чувствовалось, но Юрий Витальевич твёрдо знал одно – во всём виноват Ющенко, который за пять лет не то что хребет, но даже позвонка в теле коррупции не сломал.Те, кто знаком с последними «перлами» Юрия Витальевича («клоун», «позер», «сладкая парочка Янукович и Ющенко», «финансовый голодомор», «кролики размножались, даже не подозревая, что их разводят»), не услышали практически никаких новых шуток.Исключение - стеб над лозунгом «регионалов». На бандитском сленге «люди» – это «воры в законе», поэтому лозунг ПР можно понимать, в принципе, так: «Украина – для воров в законе», упражнялся в остроумии Луценко, чем заслужил первые аплодисменты собравшихся.Презумпция невиновности тут явно не присутствовала: «преступника тянет на место бездеятельности» (о Ющенко), «эти руки дружно обнимали преступников, которые крали миллионы (о Фирташе и руководстве НБУ), «у Ющенко выявлено хищений на 2 млрд. грн.» (о 300 чиновниках Секретариата), пойман на взятке в $20 тыс. сват Ющенко.Спросите, почему «бандиты не в тюрьмах»? Виноваты коррупционные суды, Пискун и Ющенко, обличал министр. Педофилы, расхитители бюджета, взяточники – адресаты те же. Почему хотят убрать Луценко? Потому что он – «кость в горле» Януковича и Ющенко, которые собрались сфальсифицировать выборы.Неуемная политическая болтливость Луценко снова взяла гору – получилось неполиткорректно. «Ректор одного из киевских вузов, доверенное лицо Януковича, на неграх «вытворял» такое. Но мне Юля сказала не делать пиар на этом деле. Моральности Тимошенко достаточно, чтобы не использовать дело против сына руководителя «Автодора»»,– пересказывал детали резонансных дел министр, забыв, что вообще-то его попросили помалкивать.Когда тема отношений между МВД и Секретариатом Президента была исчерпана, Луценко, наконец, перешел к промоушену премьер-министра. Когда-то он называл Ющенко «папой» (со слов Бродского), а Тимошенко упрекал в «излишнем вождизме». Теперь Юрий Витальевич другой – он «за Юлю» (как фамильярно он ее называл). Верность кумирам в украинской политике – вещь относительная.Появление на съезде первого вице-премьер-министране оставляло сомнений, что «Самооборона» поддержит Тимошенко. Поэтому и выступал Александр Валентинович спустя рукава. Главный месидж – Янукович и Ющенко синхронизируют свои действия. Глава государства отрабатывает «наезд» на Луценко по задаче «регионалов».Делегаты съезда одноголосно «освятили» решение о поддержке Тимошенко на выборах. Но партийная дисциплина явно хромала. Так, делегат из Енакиево изо всех сил старался прямо на съезде сагитировать корреспондента «Главреда» голосовать за Януковича. Еще один делегат периодически доказывал, что стране нужен Литвин. Чем это «разношерстная» публика может помочь Тимошенко – так и осталось загадкой.В последний момент пункт повестки дня о переименовании партии «Вперед, Украина!» в «Народную самооборону» исключили. Бардак в партии привел к тому, что Минюст «завернул» документы: решение о переименовании забыли утвердить в низовых ячейках партии – районных, городских, областных. Поскольку времени до февраля (последний срок для подачи документов) практически не осталось, на местные выборы «самооборонцы» отправятся со старым названием или, как вариант, организуют Блок Луценко. Съезд длился менее двух часов.