«Ариана» вырвалась на волю

«Ариана» освобождена. Но в пиратском плену еще 9 украинцев.

Вчера из пиратского плена был освобожден греческий балкер «Ариана» с 24 украинцами на борту.



Балкер «Ариана» был захвачен 2 мая в Индийском океане недалеко от Сейшельских островов. «Ариана», у которой греческий владелец и греческая компания-оператор, под мальтийским флагом из Бразилии на Ближний Восток перевозила 35 тыс. тонн сои.



Судно находилось в пиратском плену почти 8 месяцев. До того печально известный рекорд по продолжительности пребывания украинского моряков в неволе поставила «Фаина», которую пираты не отпускали больше 4 месяцев.



Приближенные к переговорам с пиратами источники ранее сообщали «Главреду», что причина задержки в освобождении судна в несговорчивости владельца судна Спироса Минаса. Это опосредствованно подтвердил и глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж. Вчера на брифинге в СП он заявил, что сначала пираты требовали выкуп в $10 млн, потом - $6 млн. В свою очередь, по словам Маломужа, судовладелец предлагал сначала $850 тыс., дальше согласен был заплатить – $1,6 млн. «Владелец судна очень долго держал сумму выкупа на уровне $1,6 млн», – в комментарии для «Главреда» объяснила задержку в освобождении «Арианы» мать моряка Юрия Зоя Васильченко. Впоследствии в МИД и СВР пообещали, что будут его убеждать все-таки поднять сумму выкупа. И он бил себя в грудь, что все заплатит, а задержку в освобождении «Арианы» объяснял тем, что пираты не определились с суммой. Наверное, украинская сторона все-таки вынудила его поднять сумму выкупа».



В конце концов «Ариана» была освобождена за $2,8 млн, сброшенные с самолета в море недалеко от судна. Такую цифру называют в украинском МИД и в СВР. А вот главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко считает, что это лишь официальная цифра, а настоящая сумма выкупа за «Ариану» значительно больше – свыше $3 млн.



Сообщалось, что часть этой суммы покрывала страховка. По официальному заявлению Минаса, выкуп полностью заплатила компания-владелец. Впрочем, в СМИ появилась информация о том, что с выкупом финансово помог один из кандидатов в Президенты Украины. Именно тот, который посодействовал встрече главы МИД Петра Порошенко с родственниками моряка «Арианы» в начале прошлого месяца.



По словам матери матроса «Арианы» Юрия Зои Васильченко, она еще не смогла поговорить со своим сыном, но отдельные моряки вчера вечером уже пообщались со своими родными. «Вчера наши родные на «Ариане» рассказали нам, что на борту нет ни горючего, ни еды. А сегодня утром нам из Киева позвонили и сказали, что будут говорить с владельцем судна, чтобы тот обеспечил горючее и еду», - рассказала Васильченко.



В четверг заместитель министра иностранных дел Валерий Чалый заявил, что надеется на возвращение моряков до нового года. По словам Чалого, сейчас «Ариана» взята под охрану одним из португальских судов, принимающих участие в операции по борьбе с пиратством «Аталанта».



Через 5-7 дней «Ариана» должна прибыть в ближайший безопасный порт.Таким портом может быть Момбаса в Кении. Потом самолетом они прилетят в Украину.



Сейчас в пиратском плену находятся еще 9 украинцев. В конце прошлого месяца на восточном побережье Сомали пираты захватили греческое судно Maran Centaurus, направляющееся из Кувейта в США. Из 28 членов экипажа судна двое - граждане Украины. Кроме того, 5 ноября сомалийские пираты возле Африканского побережья захватили грузовое судно MV Delvina, на борту которого семеро украинцев, о чем сообщали морские силы ЕС в рамках миссии «Аталанта».