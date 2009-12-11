«Ариана» вырвалась на волю

11 декабря 2009, 18:15

«Ариана» освобождена. Но в пиратском плену еще 9 украинцев.

Вчера из пиратского плена был освобожден греческий балкер «Ариана» с 24 украинцами на борту.

Балкер «Ариана» был захвачен 2 мая в Индийском океане недалеко от Сейшельских островов. «Ариана», у которой греческий владелец и греческая компания-оператор, под мальтийским флагом из Бразилии на Ближний Восток перевозила 35 тыс. тонн сои.

Судно находилось в пиратском плену почти 8 месяцев. До того печально известный рекорд по продолжительности пребывания украинского моряков в неволе поставила «Фаина», которую пираты не отпускали больше 4 месяцев.

Приближенные к переговорам с пиратами источники ранее сообщали «Главреду», что причина задержки в освобождении судна в несговорчивости владельца судна Спироса Минаса. Это опосредствованно подтвердил и глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж. Вчера на брифинге в СП он заявил, что сначала пираты требовали выкуп в $10 млн, потом - $6 млн. В свою очередь, по словам Маломужа, судовладелец предлагал сначала $850 тыс., дальше согласен был заплатить – $1,6 млн. «Владелец судна очень долго держал сумму выкупа на уровне $1,6 млн», – в комментарии для «Главреда» объяснила задержку в освобождении «Арианы» мать моряка Юрия Зоя Васильченко. Впоследствии в МИД и СВР пообещали, что будут его убеждать все-таки поднять сумму выкупа. И он бил себя в грудь, что все заплатит, а задержку в освобождении «Арианы» объяснял тем, что пираты не определились с суммой. Наверное, украинская сторона все-таки вынудила его поднять сумму выкупа».

В конце концов «Ариана» была освобождена за $2,8 млн, сброшенные с самолета в море недалеко от судна. Такую цифру называют в украинском МИД и в СВР. А вот главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко считает, что это лишь официальная цифра, а настоящая сумма выкупа за «Ариану» значительно больше – свыше $3 млн.

Сообщалось, что часть этой суммы покрывала страховка. По официальному заявлению Минаса, выкуп полностью заплатила компания-владелец. Впрочем, в СМИ появилась информация о том, что с выкупом финансово помог один из кандидатов в Президенты Украины. Именно тот, который посодействовал встрече главы МИД Петра Порошенко с родственниками моряка «Арианы» в начале прошлого месяца.

По словам матери матроса «Арианы» Юрия Зои Васильченко, она еще не смогла поговорить со своим сыном, но отдельные моряки вчера вечером уже пообщались со своими родными. «Вчера наши родные на «Ариане» рассказали нам, что на борту нет ни горючего, ни еды. А сегодня утром нам из Киева позвонили и сказали, что будут говорить с владельцем судна, чтобы тот обеспечил горючее и еду», - рассказала Васильченко.

В четверг заместитель министра иностранных дел Валерий Чалый заявил, что надеется на возвращение моряков до нового года. По словам Чалого, сейчас «Ариана» взята под охрану одним из португальских судов, принимающих участие в операции по борьбе с пиратством «Аталанта».

Через 5-7 дней «Ариана» должна прибыть в ближайший безопасный порт.Таким портом может быть Момбаса в Кении. Потом самолетом они прилетят в Украину.

Сейчас в пиратском плену находятся еще 9 украинцев. В конце прошлого месяца на восточном побережье Сомали пираты захватили греческое судно Maran Centaurus, направляющееся из Кувейта в США. Из 28 членов экипажа судна двое - граждане Украины. Кроме того, 5 ноября сомалийские пираты возле Африканского побережья захватили грузовое судно MV Delvina, на борту которого семеро украинцев, о чем сообщали морские силы ЕС в рамках миссии «Аталанта».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять