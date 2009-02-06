Екатерина Лукьянова: «Я и сегодня считаю, что господин Черновецкий заслужил оплеуху от каждого киевлянина»

С председателем парламентского подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и детей Екатериной Лукьяновой мы беседовали сразу же после «исторического» голосования резолюции о недоверии правительству Юлии Тимошенко, превратившейся, по сути, в гарантию неприкосновенности Кабинета Министров, по крайней мере, до середины сентября текущего года.

Екатерина Евгеньевна, сегодня с утра парламентские кулуары полнились слухами, мол, вчера совместными усилиями Партии регионов и Банковой удалось «уломать» и коммунистов, и заядлых критиков правительственных действий из депутатской группы «За Украину». Но, как видно по результатам голосования, за отставку правительства Тимошенко в вашей фракции высказался только «Единый Центр» вместе с Петром Ющенко и скандально известным Юрием Бутом. Коммунисты также не проявили свойственного им единодушия. Как считаете, почему парламент фактически дал «вотум доверия» нынешнему правительству? Я могу только подтвердить ваши слова: давление на депутатов действительно оказывалось, и весьма серьезное. Как поговаривают мои коллеги, пытались подойти и к представителям нашей депутатской группы «Народная самооборона», хотя, наверное, понимали, что соблазнить нас какими-то миллионами от олигархов невозможно. Не для того мы по крупинке собирали большинство во фракции «Наша Украина – Народная самооборона», не для того возрождали уже было похороненную Банковой демократическую коалицию в, так сказать, расширенном составе, чтобы тут же ее разрушить по чьей-то прихоти. Ведь голоса против правительства – это голоса против нашей коалиции. Если же говорить о позиции Вячеслава Кириленко, Ксении Ляпиной и других депутатов от НУНС, которые постоянно критикуют правительство, то мне на самом деле не известны те мотивы, которые заставили их голосовать в поддержку правительства Юлии Тимошенко. Но одно могу сказать: у них все-таки возобладал здравый смысл. Вот спросите себя: проголосуют сегодня в парламенте резолюцию недоверия правительству, а потом что? Потом отставка, после которой нынешний состав Кабинета Министров будет и дальше работать в статусе исполняющих обязанности, пока в парламенте не будет создана новая коалиция, которая не внесет кандидатуру премьера… Вот-вот. Для того, чтобы фактически, а не чисто номинально, отстранить правительство, обязательно нужна новая коалиция. А она возможна лишь в случае объединения Партии регионов с «Нашей Украиной – Народной самообороной» или с Блоком Юлии Тимошенко. Но ни одна из этих конфигураций на сегодняшний день нереальна! В нашей фракции есть четко сформированное депутатское большинство, которое избрало нового лидера НУНС Николая Мартыненко, есть четкая позиция большинства депутатов: единственный формат коалиции, в которой будет участвовать «Наша Украина – Народная самооборона» - это демократическая коалиция вместе с БЮТ и Блоком Литвина. После провального для Партии регионов голосования по недоверию правительству сторонники Виктора Януковича начали заявлять о своей готовности сложить 150 мандатов, «обнулить» на съезде избирательные списки ПР и таким образом сделать парламент недееспособным. То есть добиться роспуска Верховной Рады и новых выборов, повторив то, что в 2007 году сделали Блок Юлии Тимошенко вместе с «Нашей Украиной». Если Януковичу и его сторонникам надоело работать в парламенте, то это их право. Это даже к лучшему. Ведь тогда уже точно никто не будет по малейшему поводу неделями блокировать трибуну и бегать по Верховной Раде с шариками. Наверное, парламент после этого заработал бы более эффективно. Но, положа руку на сердце, вот честно вам скажу: не верю я в способность депутатов из Партии регионов сложить 150 мандатов. Уж слишком разные у них внутрипартийные течения. Поэтому у «регионалов» наберется, по крайней мере, не менее 45 человек, которые при нынешних обстоятельствах ни за что не согласятся сложить депутатские мандаты. Они же четко понимают: места в новом избирательном списке Партии регионов им не будет. Так какой в таком случае смысл отказываться от депутатства? Второй момент – это сроки реализации этого плана при соблюдении всех юридических процедур. У БЮТ и «Нашей Украины» на реализацию идеи новых парламентских выборов со времени подписания Президентом указа о роспуске Верховной Рады и назначении новых выборов до самих выборов прошло полгода. И это в условиях, когда сам Президент был решительно настроен на досрочные выборы. Может, и сегодня на Банковой думают, что избавиться от правительства можно и путем проведения досрочных парламентских выборов. Но люди в условиях жесточайшего кризиса, когда и парламент, и правительство должны работать с утроенной энергией, целых полгода бездействия власти до момента формирования в новом парламенте новой коалиции и избрания премьера не простят. Они попросту сметут тех политиков, которые в столь сложное время могли принять столь безответственное решение. Кроме того, до официального старта президентской кампании остались считанные месяцы, а, как известно, меньше чем за полгода до президентских выборов распускать парламент нельзя. Но согласитесь, число недовольных действиями правительства по преодолению кризиса в стране довольно существенное. Неужели они не поддержат Партию регионов в их стремлении провести досрочные выборы? Это совершенно разные вещи – недовольство властью, а у нас именно наблюдается недовольство людей всеми ветвями власти, включая и законодательную, составляющей частью которой является фракция Партии регионов, а не только правительством, и стремление во чтобы то ни стало эту власть сместить. Вот один мой знакомый в Виннице недоволен своим автомобилем «Жигули», но он не может его поменять, потому что на более качественную модель автомобиля у него попросту нет денег. Так же и наши избиратели понимают, что для проведения выборов и смены власти по чьему-то хотению у них и у нас с вами нет денег. А кроме того, у них нет никакой гарантии, что любое новое правительство сможет работать более качественно, чем нынешнее. У меня, например, есть почему-то уверенность в обратном. Пускай я не так давно работаю в парламенте и, может быть, еще недостаточно вникла во всю политическую кухню, но хотела бы отметить одно: за последние 10 лет в нашей стране еще не было правительства, которое бы столь оперативно и профессионально реагировало на нужды людей. Возьмите ту же ситуацию вокруг Международного детского центра «Артек». Как только проблема с финансированием «Артека» прозвучала на всю страну, правительство оперативно нашло средства на погашение задолженности одного из лучших детских лагерей в мире и, хочется верить, на годы вперед закрыло вопрос с его финансовым обеспечением. Кажется, вы еще летом прошлого года говорили о неизбежности возникновения у «Артека» финансовых сложностей. Вы уже тогда предвидели нынешнюю ситуацию? Как это ни печально, но больше всего проблем «Артеку» принесла сама власть в лице Государственного управления делами, подчиняющегося Секретариату Президента. Из года в год мы на телеэкранах наблюдали одну и ту же картину: счастливый Президент и его супруга обнимаются с артековцами и за их улыбками нет ни хозяйственных проблем, не видно и тех шести сотен судебных заседаний, на которых приходилось отбиваться от назойливых желаний сросшихся с властью бизнесменов оттяпать часть территории «Артека». А на самом деле из года в год ситуация становилась все более угрожающей. Начиная с того, что из 11 тысяч путевок по госзаказу было выкуплено только две. А раз нет заказа, то нет и финансирования. Это же аксиома. Об этой проблеме я говорила еще год назад, но меня никто не хотел слушать. Почему так произошло? У меня одно объяснение: Государственное управления делами, более известное в украинской аббревиатуре ДУС, привыкло относиться к «Артеку» как к одному из своих доходных объектов типа спиртзавода или птицефабрики. Я не собираюсь бросать камни в огород руководителя нашей пресловутой ДУСи Игоря Тарасюка, но многие факты свидетельствуют о том, что роль данной структуры в тех проблемах, которые возникли перед «Артеком», далеко неоднозначна. В частности, до сих пор непонятно, каким образом мог появиться долг в 88 тысяч американских долларов перед частной фирмой «Профессионал», из-за которого Хозяйственный суд Крыма едва ли не начал процедуру банкротства «Артека». Слава Богу, государство вовремя отреагировало на проблему и долг был погашен. Не ясно также, почему Госуправление делами не выкупило по госзаказу и те путевки, средства на которые были заложены в бюджете. Но после того, как Кабинет Министров Украины принял решение о переподчинении «Артека» Кабинету Министров и его финансовом обеспечении, проснулись и в Секретариате Президента, предложив разделить ответственность за Международный детский центр между главой государства, правительством и парламентом. У меня такое впечатление, что люди из Секретариата Президента только тем и занимаются, что создают государству проблемы, чтобы потом от них героически спасать страну. Мне же вполне логичным видится подчинение таких детских центров, как «Артек» и «Молодая гвардия», именно Кабинету Министров, а точнее Министерству семьи, молодежи и спорта. И мой аргумент очень прост: после перевода «Артека» на баланс Минмолодежи и Кабинет Министров, и парламент, и общественность получат возможность более эффективно контролировать финансовую деятельность МДЦ, ведь все его бюджетные расходы станут открытой статьей главного финансового документа государства. Кроме того, вы знаете, что 3 февраля мы проголосовали в целом Закон «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая Гвардия». Согласно данному документу, государство должно обеспечить круглогодичное оздоровление детей в детских центрах, а также гарантирует льготное налогообложение и специальный правовой режим имущественных отношений, закрепление земельных участков, на которых находятся детские лагеря. Хочется верить, что после принятия закона проблема будет исчерпана и «Артек» снова станет символом бережного отношения нашего государства к детям. Как-то во время скандально известного конфликта между лидером «Народной самообороны», министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким вы заявили, что последний заслужил того, чтобы его ударили по серьезному. С тех пор вы не изменили свое мнение? Кстати, буквально на днях суд вынес свой окончательный вердикт, который можно перефразировать так: все рассказы Леонида Черновецкого о его избиении Юрием Луценко – это досужие домыслы пиарщиков городского головы, и не больше. А раз в суде не был установлен сам факт, то зачем комментировать всякие предположения? Хотя лично я считаю, что господин Черновецкий не только заслужил оплеуху от каждого киевлянина, но и давно должен был бы стать объектом серьезного уголовного разбирательства. Ведь фактов его незаконной деятельности предостаточно. Буквально на днях было установлено, что при продаже «Правексбанка» итальянскому инвестору Леонид Черновецкий при помощи разного рода махинаций вывел свои активы за пределы Украины и таким образом избежал налогообложения. Проще говоря, уклонился от уплаты налогов на многомиллионную сумму. Кстати, эти деньги не помешали бы столичным бабушкам, о которых так рьяно «заботится» господин Черновецкий. Я уже не говорю о тех многочисленных поборах, которые команда мэра чуть ли не ежедневно сваливает на головы киевлян. Да при таких тарифах и многочисленных налогах каждый житель нашей столицы должен быть богаче римлянина, парижанина и берлинца. Но этого не видно. Наоборот, в Киеве резко увеличилось число людей, которым ежемесячной зарплаты уже не хватает и на еду. Так с кого, скажите, собирается драть три шкуры Черновецкий? Но все же нынешний мэр пользуется доверием киевлян, что и показали внеочередные выборы городского головы и Киевсовета. Не считаете ли вы, что в таких условиях все претензии к мэру бессмысленны? Не надо путать понятия. Доверие и обман – это далеко не одно и то же. На самом деле Леонид Черновецкий обманул киевлян так же, как его любимый пастор из Посольства Божьего Сандей Аделаджа обманул вкладчиков финансовой группы King‘s capital. Что обещал Леонид Черновецкий? Доплачивать каждому пенсионеру до 1000 гривен ежемесячно, ввести столичные надбавки к зарплатам учителей и медиков, дворникам обещал зарплату чуть ли не выше, чем у кандидата наук. И чем это обернулось? «Любимые бабушки» получили перед выборами по 100 гривен, и о них забыли, учителям весной щедро заплатили, а в последние месяцы 2008-го задерживали зарплату, а медиков так вообще хотят всех поголовно заставить самим зарабатывать себе на жизнь да еще и за счет поборов с больных граждан кормить Черновецкого и его окружение! Поэтому мы в парламенте придерживаемся четкой линии – чем скорее Леонид Черновецкий будет отстранен от власти, тем скорее будет наведен порядок в столице. И в данном случае очень важно, что парламент не поддержал отставку правительства. Ведь на следующей неделе Кабинет Министров должен будет рассматривать вопрос о ситуации в Киеве… А как можно отстранить Черновецкого? В прошлом году «Народная самооборона» вместе с Блоком Юлии Тимошенко уже инициировала досрочные выборы мэра Киева, но по результатам голосования позиции Леонида Черновецкого и его людей лишь укрепились, а вот «Наша Украина», вместе с которой вы создали блок в Верховной Раде, вообще потеряла место в Киевсовете. Не хочу возвращаться к той прошлогодней избирательной кампании в столице. Не потому, что обидно за результат блока «Наша Украина – Народная самооборона», а просто противно еще раз вспоминать о той позиции, которую занял Президент, его Секретариат да некоторые наши партнеры по блоку. Они же работали не на НУНС, а на дискредитацию Юрия Луценко как лидера, на его уничтожение. О всех наших штабных наработках тут же докладывали конкурентам из Блока Черновецкого, который поддерживался Банковой и лично Виктором Балогой. Поэтому нет ничего странного в том, что наш результат на столичных выборах был далек не только от того, на что мы надеялись, но и от реального уровня доверия жителей столицы к нашей политической силе. Нас просто предали! Сегодня же повторение командой Черновецкого его прошлогодней аферы невозможно. Люди увидели истинное лицо этого радетеля за всеобщее благополучие и убедились, что кроме грабежа ждать чего-то другого от команды Леонида Черновецкого не стоит. Впрочем, сместить столичного градоначальника можно не только путем проведения досрочных выборов. Можно же, например, как в Севастополе, разделить посты председателя Киевсовета и председателя городской государственной администрации. Вот пускай Черновецкий и руководит Киевсоветом, ведет его сессию, чего он, кстати, вопреки закону почему-то не делает, а исполнительную власть в столице будет возглавлять нормальный, честный, порядочный и ответственный человек. Нашей депутатской группой уже подготовлен соответствующий законопроект, и мы надеемся, что уже скоро он будет поддержан Верховной Радой Украины. Сегодня команда Черновецкого утверждает, что в сокращении выплат учителям и медикам столицы, несвоевременной оплате их труда виновато правительство Тимошенко… Плохому танцору всегда что-то мешает. Черновецкому, видите ли, показалось, что обещанные им надбавки учителям и медикам должно платить правительство. Но этого не будет! Кабинет Министров действует согласно закону. А в законе нигде не прописан особый статус педагогов и врачей столицы. Также не предусмотрена и выплата им каких-то надбавок. А нарушение закона, как известно, влечет за собой правовую ответственность. То есть правительству, чтобы ввести какие-то доплаты, надо просто нарушить закон. В свое время «Народная самооборона» предлагала четкий и понятный выход из ситуации – законодательно ввести региональные коэффициенты к действующим зарплатным тарифам учителей и врачей. В таком случае учитель или врач в столице и других крупных городах с высокой стоимостью потребительской корзины получал бы зарплату с коэффициентом, скажем, 1.7, в других регионах были бы другие коэффициенты. Но тогда все было бы по закону и можно было бы предъявлять претензии к правительству, а так для всех очевидно, что виновата городская власть и лично Леонид Черновецкий. Вот смотрите, сегодня городская администрация устроила целый фейерверк с коммунальными тарифами, ежедневно повышая расценки то на коммунальные услуги, то на парковку, то на пользование общественным транспортом и объясняя свои действия одним: мол, все у нас дотационное, а в бюджете нет денег. А почему с Черновецкого до сих пор никто не спросил: как так получилось, что в столице до сих пор не принят бюджет? Почему молчит Президент? Почему молчит его Секретариат, а вместо этого раздает указания губернаторам не являться на правительственные заседания? Неужели это круговая порука такая? Я давно догадываюсь, почему господин Черновецкий тормозит принятие столичного бюджета. Все очень просто: будет бюджет с четко зафиксированными доходами и расходами – не будет оснований для введения все новых поборов. А пока нет бюджета – можно вводить разные новые сборы, а потом расходы подогнать под имеющиеся средства и при этом еще продемонстрировать нерентабельность метрополитена, «Киевпасстранса», коммунального хозяйства и т.д. Для многих киевлян стали настоящим шоком последние идеи городской администрации – переселять стариков в дома престарелых, а их квартиры сдавать в аренду, сделать платным вход на городские кладбища, снова в два раза повысить коммунальные тарифы для населения… А добавьте сюда заявление Леонида Черновецкого, мол, он будет отдавать киевских сирот под опеку бизнесменам за деньги. Смотрите, вопрос стоит не об усыновлении, а о какой-то персональной опеке. В чем ее цель? Не рабство ли собирается ввести этот «космический» градоначальник? А возьмите идею с коммунальным предприятием «Счастливая жизнь». Где гарантия, что пенсионеры, купившиеся на обещания Черновецкого «кормить их икрой с ананасами» в приютах, не лишатся своей последней ценности – квартиры, и завтра не окажутся на улице? Поэтому еще раз хочу озвучить свою позицию: Леонида Черновецкого и его окружение надо поскорее убрать от руководства столицей, поскольку его деятельность представляет социальную угрозу для жителей Киева!