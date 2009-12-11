Если Тимошенко и Янукович не договорятся, украинцам раньше времени придется выбирать

Президентская кампания – в полном разгаре, но многие эксперты утверждают, что уже сегодня стоит говорить о еще одной кампании – парламентской.

Каковы политические и юридические основания для роспуска парламента и объявления досрочных выборов? Когда они могут состояться? Кто станет их фаворитами?

Своим мнением по этому поводу в пресс-центре «Главреда» поделились: руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.



Президенту Тимошенко не нужны досрочные выборы, но президент Янукович не сможет сработаться с премьером Тимошенко



Владимир Фесенко: «Пока рано всерьез говорить о досрочных парламентских выборах. Вероятность таких выборов достаточно велика, поскольку в нынешнем составе Верховной Рады очень шаткая ситуация: де-юре парламентское большинство существует, де-факто его нет, многие политические силы и политические игроки заинтересованы в досрочных парламентских выборах. Однако этот вопрос будет решаться в зависимости от того, кто станет президентом. Подчеркиваю: абсолютной вероятности этих парламентских выборов нет.

Если, например, на президентских выборах побеждает Юлия Тимошенко, у нее нет прямой заинтересованности в досрочных парламентских выборах. У нее уже есть парламентское большинство, благодаря которому она сразу будет иметь влияние на Верховную Раду и на правительство.

У нас уже прошла комбинация, когда без создания коалиции был обновлен состав правительства. Это произошло, когда Тимошенко была назначена премьер-министром. Тогда изменился формат коалиции, но фактически Тимошенко осталась премьер-министром. И вот в данном случае что-то подобное может случиться и после президентских выборов. Поэтому Тимошенко не нужны досрочные парламентские выборы.

Если побеждает Янукович, именно тогда перспектива досрочных парламентских выборов становится более вероятной. Потому что для Януковича выбор очень простой: или договариваться с Тимошенко и сосуществовать с ней как с премьер-министром, что очень сложно и конфликтогенно. Тут либо создавать коалицию, либо, действительно, нужно идти на досрочные парламентские выборы.

Судя по заявлениям многих представителей руководства Партии регионов, там все больше склоняются к варианту парламентских выборов. К этому варианту их будут подталкивать и возможные договоренности с представителями второго эшелона президентской гонки. Если договариваться об определенном сотрудничестве с ними после первого тура, то одним из условий подобных договоренностей будет заинтересованность участников второго эшелона в досрочных парламентских выборах. Такую заинтересованность не скрывают ни Яценюк, ни Ющенко, ни Тигипко, и в этом смысле Янукович, возможно, также будет разыгрывать карту досрочных парламентских выборов как одно из условий договоренности с потенциальными союзниками после первого тура президентских выборов.

Как обусловить проведение досрочных парламентских выборов юридически? Одной воли будущего президента для проведения досрочных парламентских выборов недостаточно. Что может сделать новый президент, чтобы провести досрочные парламентские выборы? Либо разрушить нынешнюю парламентскую коалицию, политически это возможно, но даже нынешние ситуативные союзники, - я имею в виду Блок Литвина, часть НУНСовцев и коммунистов - не очень заинтересованы в том, чтобы потерять свои депутатские мандаты.

Другой вариант – отставка правительства. В случае победы Януковича этот вариант вполне вероятен. Что дальше? Дальше нужно создавать новое правительство, на это Конституция отводит два месяца. Если не удастся создать, тогда и возникнет вопрос о досрочных парламентских выборах».



Если Тимошенко и Янукович не договорятся, украинцам раньше времени придется выбирать



Денис Кирюхин: «При каких условиях вообще после президентских выборов возможны досрочные парламентские выборы? Во-первых, надо сказать, что низкий шанс таких выборов возможен в случае, если между первым и вторым туром будет заключена какая-либо договоренность о разделении постов, полномочий между двумя основными претендентами на президентский пост – Тимошенко и Януковичем. Как раз досрочные парламентские выборы будут свидетельством того, что элиты не смогли между собой договориться.

В конечном итоге может оказаться, что досрочные парламентские выборы могут быть единственным выходом из острого политического кризиса, который может стать результатом президентской избирательной кампании.

Победа Тимошенко на выборах, возможно, во многом отсрочит досрочные парламентские выборы, потому что сейчас нестабильное большинство, которое у нее есть, может стабилизироваться на какое-то время. Многое будет зависеть от того, удастся ли ей сформировать свою команду во власти, удастся ли ей провести все необходимые назначения. Возможно, на некоторое время будет относительно стабильное парламентское большинство, которое даст ей шанс сформировать свое правительство и провести необходимые назначения в силовых структурах.

Если следующий президент не сможет решить задачу закрепления своей власти после победы путем назначений, то тогда возможен конфликт между президентом и правительством. Потому, если Тимошенко проигрывает выборы, она сохраняет премьерский пост, по крайней мере, на какое-то время после выборов.

Досрочные парламентские выборы остаются под вопросом, но поскольку ситуация нестабильная, то даже если в течение этого года досрочных парламентских выборов мы и не увидим, то я не исключаю, что до конца каденции нынешнего парламента мы еще неоднократно будем возвращаться к теме того, что парламент вот-вот может быть распущен, поскольку стабильного большинства в Раде у нас нет».



Не совместить ли очередные местные и досрочные парламентские выборы?



Владимир Фесенко: «Если реализуется такой вариант, то сроки зависят от того, когда появится решение об отставке правительства Тимошенко. Если оно появится, например, в марте, то это июль месяц - не очень удобный срок для проведения досрочных парламентских выборов.

В настоящий момент главные прогнозы в отношении проведения досрочных парламентских выборов касаются именно того, чтобы совместить возможные парламентские выборы с местными, которые состоятся 30 мая. Технологически такое совмещение возможно, но тогда надо запускать другой сценарий. Он заключается в том, что фракция Партии регионов сразу после президентских выборов отказывается от депутатских мандатов, – это первый шаг.

Второй шаг: они проводят съезд, на котором все члены избирательного списка Партии регионов пишут заявления об отказе от претензий на депутатские мандаты. Сейчас обнулить списки нельзя – закон этого не позволяет, но если каждый член избирательного списка Партии регионов персонально откажется от претензий, то фактически список будет обнулен. И тогда возникнет ситуация, что в Верховной Раде нет трехсот необходимых депутатов. Это также послужит основанием для проведения досрочных парламентских выборов.

Если весь этот процесс произойдет в марте, то тогда новый президент в конце марта может издать указ о проведении досрочных парламентских выборов 30 мая».



Досрочные парламентские выборы поглотят местные



Денис Кирюхин: «Проблема в том, когда эти выборы проводить. Действительно, не так давно мы слышали предложение совместить во времени эти выборы с выборами в местные советы. Но тут есть проблемы, с которым столкнутся желающие распустить парламент досрочно. Речь идет о том, что досрочная избирательная кампания в парламент и обычные, рядовые выборы в местные советы, по срокам различны. Чтобы 30 мая провести досрочные парламентские выборы, парламент должен быть распущен 30 марта. Вряд ли удастся провести, в течение 2-3 недель после инаугурации всю необходимую систему процедур, чтобы распустить парламент и подгадать, чтобы совпали сроки и досрочных парламентских выборов, и выборов в местные советы.

Если же не удастся совместить эти выборы по срокам, то летом проводить избирательную кампанию не выгодно. Скорее всего, тогда мы получим затяжной политический кризис до осени. Возможны метания, временные союзы до осени, когда проведение досрочных парламентских выборов станет наиболее вероятным.

Необходимо заметить, что мы уже имели опыт одновременного проведения выборов в местные советы и в парламент. Но есть тут некоторый негативный момент, связанный с развитием политической системы в Украине – на самом деле парламентская кампания поглощает кампанию местную. Если совпадают обе кампании, то на результаты выборов в местные советы сильное влияние оказывает ход парламентской избирательной кампании. Это достаточно негативный фактор, влияющий на развитие местного самоуправления в Украине и развитие местных социально-экономических инициатив».



Новая Верховная Рада будет по-настоящему новой



Владимир Фесенко: «Сейчас я бы не спешил определять фаворитов будущих парламентских выборов, потому что, во-первых, нужно дождаться самой возможности таких выборов, а во-вторых, результаты президентских выборов - как в первом, так и во втором туре - существенно повлияют на конфигурацию сил в будущей парламентской кампании.

В случае проведения досрочных парламентских выборов уже в следующем году очень велика вероятность того, что в новом составе Верховной Рады будут новые политические силы. Кто это будет? Сохраняет такие шансы политическая сила Арсения Яценюка, хотя тенденция падения для него и его сторонников угрожающая. Думаю, что неплохие шансы имеет Сергей Тигипко и его политическая сила. Что это будет: партия «Сильная Украина» или блок Сергея Тигипко? Я думаю, он определится после президентских выборов, это уже вопрос тактики. В принципе, сохраняют определенные шансы политические силы, которые представлены в парламенте сейчас, - Блок Литвина и коммунисты.

Интрига будет со сторонниками Ющенко. В чем именно? В том, что нам пока не известно будущее самого Виктора Ющенко: захочет ли он остаться в публичной политике? Очень велика вероятность обновления национал-демократического лагеря в Украине и определенной реструктуризации политических симпатий, прежде всего, в Западной Украине и частично в центральной.

Пока рано говорить об окончательных перспективах, но главный вывод таков: в Верховной Раде следующего созыва будут новые политические силы. Это сама по себе очень позитивная тенденция».



Сформировавший региональную сеть преуспеет



Денис Кирюхин: «Ключевым фактором, который определит победителей досрочных парламентских выборов, будут результаты президентской избирательной кампании. Не менее важно и то, как сегодня некоторые политики, которые заявили о своих претензиях на самостоятельную политическую игру – Яценюк, Тигипко, - смогут сформировать разветвленную сеть на местах. Если у таких мега-партий, как «Наша Украина», Партия регионов есть готовые сети, готовые штабы, хорошо развитые местные партийные организации, то у новых политиков такой налаженной системы нет. Это существенно усложнит их работу и в конечном итоге может сказаться на их результатах. В этом отношении с технологической точки зрения для них было бы выгоднее сначала провести выборы в местные советы, на которых апробировать работу местных штабов, и потом уже идти на парламентские выборы – это для них создает лучший базис – политический, ресурсный - для победы на парламентских выборах».

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