Экзит-полы - на выход?

Кандидатам в президенты стоит скинуться деньгами. И дружно профинансировать экзит-полы на грядущих выборах. С такой идеей недавно выступил претендующий на высший пост в государстве глава парламентского комитета по нацбезопасности Анатолий Гриценко.

Как известно, сам Гриценко официально попросил денег на свою кампанию у избирателей и отчитывается об их получении (и расходах) на своем официальном сайте. Так что призыв к конкурентам оплатить экзит-пол на первый взгляд показался неким развитием этой темы. Однако, как выяснил «Главред», за этим призывом стоит действительно серьезная проблема: в Украине впервые за более чем десять лет может не состояться общенационального экзит-пола на общенациональных выборах. В том числе и по финансовым причинам.

Напомним, что экзит-пол – это опрос избирателей при выходе с избирательных участков. Как таковые, экзит-полы были придуманы американскими медиа-технологами: собственники газет хотели еще до официального объявления результатов опубликовать имя победителя на тех или иных выборах. Очень скоро технологию взяли на вооружение и политики: на выходах с участков избиратели начали заполнять обширные анкеты с указанием не только своего решения, но и своего пола, возраста, места работы и т. д. Это позволяло партийным стратегам точнее понимать, какого рода избиратели голосуют (или не голосуют) за их политические силы.

На постсоциалистическом пространстве, однако, экзит-полы стали в первую очередь инструментом контроля за выборами. В Украине общенациональные экзит-полы проводятся с конца 90-х. Самый большой опыт в этом деле накоплен консорциумом «Национальный экзит-пол», в который входят фонд «Демократические инициативы», Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии. В последних избирательных кампаниях результаты «Национального экзит-пола» стабильно отличаются от официальных данных ЦИК менее чем на 1 % (и то только в тех случаях, когда общий счет идет на десятки процентов).

Исключением стал 2004 год. Тогда консорциум был шире – в него входили центр «Социс» и фонд «Социальный мониторинг». Эти две компании в ходе первого и второго тура президентских выборов сначала подали данные о победе Виктора Януковича, затем признали, что опросы показали победу Ющенко, но в их вычисления вкралась ошибка, а затем вообще заявили, что их часть экзит-пола не состоялась. Тогда же заявил о провале собственного проекта экзит-пола известный российский политтехнолог Глеб Павловский (что, впрочем, не помешало ему заявить о победе Януковича). Социология как инструмент исследования общественного мнения – и через экзит-полы в частности – всеми тогдашними скандалами была немало дискредитирована.

Тем не менее, в дальнейшем в Украине возникло еще несколько структур, наладивших технологию экзит-полов и завоевавших себе авторитет. Такие организации, как «ФОМ-Украина» или «Research & Branding Group» составили на последних выборах уверенную конкуренцию консорциуму «Национальный экзит-пол» (сами социологи, разумеется, называют друг друга не конкурентами, а исключительно коллегами).

И вот после десятилетия развития, пусть не беспроблемного, украинские социологи говорят об угрозе своим планам.

«Наш консорциум действительно столкнулся с проблемами финансирования», - сказал «Главреду» директор «Деминициатив» Илько Кучерив. Именно фонд «Деминициативы» занимается в консорциуме организационно-финансовыми вопросами, в то время как КМИС и Центр Разумкова проводят собственно опрос.

Как напомнил г-н Кучерив, ранее экзит-полы финансировались главным образом заграничными донорами. Так, на выборах-2004 это были четыре международных организации и посольства десяти стран. Однако сейчас большинство из них не готовы поддержать проведение опроса.

«Частично, возможно, дело в кризисе, ну а частично они переориентировались на другие проекты. Например, канадцев сейчас куда больше интересует сотрудничество с крупными госкомпаниями», - рассказал Илько Кучерив. – «В результате, когда мы обратились к нашим традиционным партнерам, кто-то отказал, а кто-то формально не отказал, но контракт не подписывает».

В целом, по словам директора «Деминициатив», консорциум обратился к 33 потенциальным донорам. И, тем не менее, сумма, которую пока удалось собрать, составляет только около трети необходимого. «По нашим расчетам, экзит-пол на оба тура обойдется приблизительно в 300 тыс. долларов. Но пока мы имеем лишь около 100 тыс.», - признается г-н Кучерив.

В этой связи участники консорциума в принципе приветствуют идею депутата Гриценко. Однако сомневаются в ее осуществимости. Поэтому намерены обратиться к «широкой общественности» - во вторник, как ожидается, состоится их пресс-конференция на эту тему.

Удастся ли социологам привлечь средства от отечественного бизнеса, сказать трудно. К тому же, по словам г-на Кучерива, это сопряжено с огромным массивом технических сложностей. Ведь не наличными же брать деньги. А организовать сбор средств на счету, да еще и так, чтобы общественность и СМИ могли все проконтролировать, не так-то просто.

Между тем, вариант с наличными вполне устроил бы некоторых соискателей президентского кресла. На прямой вопрос о том, поступали ли от политиков предложения оплатить экзит-пол под «нужные» результаты, Илько Кучерив честно отвечает «Да». Хотя и отказывается говорить, от кого именно.

Факт острой заинтересованности политиков в искажении результатов опроса подтвердил «Главреду» глава «Research & Branding Group» Евгений Копатько. На вопрос о том, собирается ли его фирма провести экзит-пол на президентских выборах (у «R & B» уже есть такой опыт на выборах парламентских) г-н Копатько ответил: «Если бы вы задали такой вопрос еще неделю назад, я бы с уверенностью дал положительный ответ. Но сейчас, глядя на то, что происходит в политикуме, я нахожусь в очень глубоких раздумьях».

По словам Евгения Копатько, у него есть все основания опасаться давления и попыток исказить результаты экзит-пола. «Боюсь повторения 2004 года», - конкретизирует он.

Еще один потенциальный организатор экзит-пола – компания с российскими корнями «ФОМ-Украина» - тоже пока не определилась ни с форматом участия в экзит-поле, ни с источниками его финансирования. «Будем ли мы проводить экзит-пол? Это, как известно, дорогое удовольствие. Поэтому ответ на ваш вопрос будет дня через два», - лаконично сказал «Главреду» гендиректор фирмы Александр Бухалов.

Таким образом, судьба экзит-пола зависла в воздухе. И это в то время, когда большинство экспертов прогнозируют на выборах едва ли не более яростную схватку, чем пять лет назад. К тому же очевидно, что если судьба выборов и впрямь хоть в какой-то степени будет решаться в судах, данные экзит-пола станут одним из аргументов – пусть не для суда, но точно для мобилизации сторонников на время судебного процесса. В связи с чем крайне не хотелось бы снова увидеть, как в 2004 году, противоречащие друг другу данные – но теперь уже не от двух, а от трех, пяти или десяти организаторов опроса.

Особенно этого не хотелось бы самим социологам. «Главред» будет следить за тем, удастся ли им избежать такой угрозы.