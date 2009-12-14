І знову БАБах!

Себто або в розпал чергової політичної кризи в Україні, або якраз перед виборами, як правило – президентськими, і завжди – з «екзотичними» заявами. От і зараз опальний російський олігарх пригадав, що існує епістолярний жанр, і написав із Лондона листа своїм колегам… тобто олігархам українським. «Господа Ахметов, Пинчук, Коломойский и иже с ними: ваша колоссальная мощь предполагает огромную ответственность и за свои семьи, и за общество, – цитую мовою оригіналу. – Включите свою звериную интуицию, если у вас притупился разум, и вы непременно осознаете, что Виктор Андреевич Ющенко – единственный гарант того, что не будет нового передела. Он – единственный гарант того, что вы сохраните и приумножите свои капиталы, а, следовательно, независимая и демократическая Украина сохранит поступательное движение в цивилизованное будущее». Можна тільки розчулитися від такої «турботи» про українських олігархів та українську демократію. Та, думаю, в Україні знайдеться небагато людей, які повірять у те, що цей одіозний олігарх щиро підтримує Віктора Ющенка. І не лише тому, що перший заступник голови президентського Секретаріату Юрій Єхануров уже назвав таку «підтримку» провокацією, зазначивши, що «підтримка іноземців Вікторові Андрійовичу абсолютно не потрібна». А насамперед тому, що всі добре пам’ятають скандал 2005 року, коли Березовський заявив, що фінансував «перемогу демократії в Україні», чим фактично поставив під удар Віктора Ющенка. І хоча тоді цей факт так і не було остаточно доведено, осад залишився. Були й інші заяви. «Я із задоволенням усе, що виручив від продажу власності в Росії, а це – мільярди доларів, вклав би сьогодні в українську економіку», – казав після Помаранчевої революції російський олігарх. Бажання залишились нереалізованими – ні Віктор Ющенко, ні Юлія Тимошенко не ризикнули відчинити для БАБа українські двері. І зовсім не тому, що не хотіли наразитися на негативну реакцію Кремля. А насамперед, очевидно, тому, що їм добре відомий авантюрний характер цього бізнесмена, який у 2006 році ледь не втратив статусу політичного біженця у Британії через свою пуб­лічну заяву щодо роботи над «силовим перехопленням» влади в Росії. З таким краще товаришувати на відстані. Кому на руку сьогодні грає Березовський? На перший погляд може здатися, що Юлії Тимошенко, зважаючи на градус протистояння останніми днями між Президентом та прем’єром, що підвищився через міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Але це лише – на перший погляд. Юлія Володимирівна навряд чи пробачить Борисові Абрамовичу те, що його тінь десь там промайнула у так званій справі педофілів (навіть якщо це – лише вигадки «злісних» журналістів), у якій фігурували прізвища депутатів від БЮТ. Таке у переддень виборчої кампанії, на кону якої УСЕ, не пробачають. І тут, хоч як це дивно, інтереси Тимошенко та Ющенка мали б збігатися, бо БАБ здатен зіпсувати репутацію їм обом. Недарма ж Луценко уже заявив, що за спроби в’їхати до України Березовського буде затримано «просто на кордоні України, згідно з міжнародними зобов’язаннями». Окремі джерела не виключають того, що негласна домовленість могла б бути у Березовського з Януковичем. Чи не іронія долі? Адже Віктор Федорович у 2004 році виступав уособленням того абсолютного зла, проти якого боролися «помаранчеві» революціонери, відстоюючи демократичні свободи, на які начебто давав гроші БАБ. Але, як відомо, немає вічних друзів чи вічних ворогів, є вічні інтереси. І наостанок – кілька слів про мораль, наскільки можна про неї говорити у цьому контексті. «Капитал – концентрированный потенциал нации.., капитал и власть – неразделимы, – пише Березовський у своєму листі. – Тот, кто утверждает обратное, – либо лжец, либо глупец». «Поэтому не лицемерьте, – закликає він українських бізнесменів. – …не скрывайте своего влияния на власть». Безперечно, навіщо приховувати очевидне? Адже насправді в Україні немає середнього класу, який міг би стати основою громадянського суспільства, а отже – робити усвідомлений, а не нав’язаний вибір та бути опорою будь-якого насправді демократичного політика. Поки цього не буде, такі, як БАБ, впливатимуть на українську політику.