Коло Лібермана

14 декабря 2009, 12:07

Головним підсумком перебування в Україні міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана стало повідомлення про скасування віз для громадян нашої країни вже наступного року.

Із сусідньою Росією такий режим діє вже кілька років. І як громадянину України, і як українському єврею мені було вкрай важливо, щоб такі самі можливості отримали й мої співвітчизники. Україна – одна з колисок європейського єврейства, країна багатотисячного паломництва віруючих сьогодення. У нашої держави немає особливих відносин з Іраном, Сирією, палестинським угрупованням ХАМАС. Але такі відносини має Росія. То чому ж українці не можуть мати хоча б рівних можливостей із громадянами цієї країни? Проте є зовнішня політика, а є – внутрішня. Електорат партії «Наш дім – Ізраїль», яку очолює Ліберман, схвально поставився до скасування віз із Росією. А тепер можна пишатися скасуванням віз з Україною... Проте з точки зору настроїв тієї частини електорату, яка досі розмовляє російською частіше, ніж івритом, і дивиться телеканали з Москви, розуміння в столиці колишнього Союзу все одно сприйматиметься з більшою переконливістю, ніж розуміння в столиці України. Що ж, цього разу Авігдор Ліберман побував і в Москві, і у Києві. І те, що почув від Владіміра Путіна під час свого візиту до Москви, він зможе переповідати своїм виборцям як доказ безпереч¬них зовнішньополітичних досягнень. Путін говорив із Ліберманом не просто як з міністром закордонних справ Ізраїлю. І навіть не просто як з євреєм. Він говорив з ним як із співвітчизником – і коли зауважив, що щасливий, що люди з колишнього Радянського Союзу будують такі блискучі кар’єри, і коли сказав, що російськомовна громада в Ізраїлі «…об’єднує нас із вами, як жодні інші дві країни у світі». Подібну констатацію від керівника Росії неможливо було почути не те що двадцять, а й два роки тому. Авігдору Ліберману насправді вдалося здійснити нечуване. Якщо знаменитий ізраїльський політик Аріель Шарон, за його власними словами, приїжджав до Росії насамперед як єврей, то Авігдор Ліберман приїхав до Росії як свій єврей – і досяг неймовірного емоційного підйому. Російськомовні євреї в Ізраїлі опинилися на одній дошці з російськими громадами, скажімо, балтійських країн – цілком можливо, що такі самі теплі слова міг почути від Путіна перший за десятиріччя російський мер Риги Ніл Ушаков. У чому різниця? – запитаєте ви. Ніл Ушаков – насправді етнічний росіянин. А Ліберман – єврей, і саме тому він – в Ізраїлі, і саме тому його виборці – в Ізраїлі. Російськомовному ізраїльтянинові хотілося б не просто бути містком між Ізраїлем і Росією. Російськомовному ізраїльтянинові, як і будь-якому іншому ізраїльтянинові, хотілося б, щоб у Ірану не було своєї ядерної зброї. Щоб Сирія не отримувала російської зброї, яку вона потім передавала б ХАМАСу й ліванським радикалам. Щоб країна, яка для російського прем’єра є таким джерелом емоційного натхнення, не підтримувала контактів з терористами в Газі й не створювала ілюзії легітимності. Що з цього приводу думає Владімір Путін? Чи готовий він обговорювати ці проблеми з Авігдором Ліберманом, із Біньяміном Нетаньяху, з будь-яким іншим ізраїльським політиком? Чи можуть у ході цієї дискусії змінюватися підходи російської сторони? Чому саме цей політик є найбільш рішучим противником санкцій щодо режиму аятолл? Що важливіше для Ізраїлю – наближеність до Росії чи розсудливість Росії? Можливо, серед прихильників партії Лібермана є чимало людей, які вважають, що наближеність – найважливіше. Але сам міністр, мабуть, розуміє, наскільки важливою є розсудливість – інакше вже у Києві він не дякував би Україні за розуміння іранської проблеми. Це – не просто подяка Києву. Це – ще й жест у бік Москви. І в цьому є і подвійність ситуації для обох співрозмовників. Путіну з висоти його трону приємно споглядати, як зберігають елементи російської культури й мови на Близькому Сході. Але, разом з тим, саме міф про імперську велич вимагає від прем’єра грати зі Штатами в іранську гру і підтримувати реноме в арабському світі. Ліберману важливо, щоб його виборець був переконаний у тому, як тепло його приймають у Москві, але як політику йому необхідно домогтися зміни ситуації, яку неможливо змінити саме тому, що так його приймають у Москві як російськомовного... Виходу з цього зачарованого кола поки що не видно...

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять