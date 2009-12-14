Коло Лібермана

Із сусідньою Росією такий режим діє вже кілька років. І як громадянину України, і як українському єврею мені було вкрай важливо, щоб такі самі можливості отримали й мої співвітчизники. Україна – одна з колисок європейського єврейства, країна багатотисячного паломництва віруючих сьогодення. У нашої держави немає особливих відносин з Іраном, Сирією, палестинським угрупованням ХАМАС. Але такі відносини має Росія. То чому ж українці не можуть мати хоча б рівних можливостей із громадянами цієї країни? Проте є зовнішня політика, а є – внутрішня. Електорат партії «Наш дім – Ізраїль», яку очолює Ліберман, схвально поставився до скасування віз із Росією. А тепер можна пишатися скасуванням віз з Україною... Проте з точки зору настроїв тієї частини електорату, яка досі розмовляє російською частіше, ніж івритом, і дивиться телеканали з Москви, розуміння в столиці колишнього Союзу все одно сприйматиметься з більшою переконливістю, ніж розуміння в столиці України. Що ж, цього разу Авігдор Ліберман побував і в Москві, і у Києві. І те, що почув від Владіміра Путіна під час свого візиту до Москви, він зможе переповідати своїм виборцям як доказ безпереч¬них зовнішньополітичних досягнень. Путін говорив із Ліберманом не просто як з міністром закордонних справ Ізраїлю. І навіть не просто як з євреєм. Він говорив з ним як із співвітчизником – і коли зауважив, що щасливий, що люди з колишнього Радянського Союзу будують такі блискучі кар’єри, і коли сказав, що російськомовна громада в Ізраїлі «…об’єднує нас із вами, як жодні інші дві країни у світі». Подібну констатацію від керівника Росії неможливо було почути не те що двадцять, а й два роки тому. Авігдору Ліберману насправді вдалося здійснити нечуване. Якщо знаменитий ізраїльський політик Аріель Шарон, за його власними словами, приїжджав до Росії насамперед як єврей, то Авігдор Ліберман приїхав до Росії як свій єврей – і досяг неймовірного емоційного підйому. Російськомовні євреї в Ізраїлі опинилися на одній дошці з російськими громадами, скажімо, балтійських країн – цілком можливо, що такі самі теплі слова міг почути від Путіна перший за десятиріччя російський мер Риги Ніл Ушаков. У чому різниця? – запитаєте ви. Ніл Ушаков – насправді етнічний росіянин. А Ліберман – єврей, і саме тому він – в Ізраїлі, і саме тому його виборці – в Ізраїлі. Російськомовному ізраїльтянинові хотілося б не просто бути містком між Ізраїлем і Росією. Російськомовному ізраїльтянинові, як і будь-якому іншому ізраїльтянинові, хотілося б, щоб у Ірану не було своєї ядерної зброї. Щоб Сирія не отримувала російської зброї, яку вона потім передавала б ХАМАСу й ліванським радикалам. Щоб країна, яка для російського прем’єра є таким джерелом емоційного натхнення, не підтримувала контактів з терористами в Газі й не створювала ілюзії легітимності. Що з цього приводу думає Владімір Путін? Чи готовий він обговорювати ці проблеми з Авігдором Ліберманом, із Біньяміном Нетаньяху, з будь-яким іншим ізраїльським політиком? Чи можуть у ході цієї дискусії змінюватися підходи російської сторони? Чому саме цей політик є найбільш рішучим противником санкцій щодо режиму аятолл? Що важливіше для Ізраїлю – наближеність до Росії чи розсудливість Росії? Можливо, серед прихильників партії Лібермана є чимало людей, які вважають, що наближеність – найважливіше. Але сам міністр, мабуть, розуміє, наскільки важливою є розсудливість – інакше вже у Києві він не дякував би Україні за розуміння іранської проблеми. Це – не просто подяка Києву. Це – ще й жест у бік Москви. І в цьому є і подвійність ситуації для обох співрозмовників. Путіну з висоти його трону приємно споглядати, як зберігають елементи російської культури й мови на Близькому Сході. Але, разом з тим, саме міф про імперську велич вимагає від прем’єра грати зі Штатами в іранську гру і підтримувати реноме в арабському світі. Ліберману важливо, щоб його виборець був переконаний у тому, як тепло його приймають у Москві, але як політику йому необхідно домогтися зміни ситуації, яку неможливо змінити саме тому, що так його приймають у Москві як російськомовного... Виходу з цього зачарованого кола поки що не видно...