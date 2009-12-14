Луценко спотикання

Чи можлива в Україні війна силовиків?

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко грюкнув дверима і проголосив, що ставить крапку у взаєминах з Президентом Ющенком. Заява головного міліціонера, яка пролунала за шість тижнів до виборів, започаткувала нову фазу в боротьбі Тимошенко і Ющенка за контроль над правоохоронними органами



Тепер перманентна президентсько-прем’єрська прихована війна за контроль над силовиками перейшла у публічну площину. Той, хто досягне успіху на «силовому» фронті, гарантовано отримає додаткові бали на виборах. Саме тому цей герць – доволі затятий.

Вершину айсберга протистояння спільнота мала змогу побачити 9 грудня. Цього дня Віктор Ющенко звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності. Сталося це на нараді з питань протидії корупції, контрабанді та нелегальній міграції. «Ви – бездарні міністри й керівники відомств. Своєю роботою, некомпетентністю ви принижуєте цю націю. Ви – непрофесійні, бо не можете професійно очолювати боротьбу з корупцією. І ви знаєте, чому. Прокуратура, міліція тощо – співучасники цього жахливого процесу», – заявив Президент. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко обурився, залишив нараду і сказав, що більше до Секретаріату Президента не ходитиме. «Сьогоднішня нарада була останньою краплею. Я думаю, що це – крапка у стосунках (із Ющенком. – Авт.)», – сказав Луценко на терміново скликаному брифінгу. Наступного дня – 10 грудня – Президент закликав прем’єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Луценка з міністерської посади. Мотивація – «значне послаблення активності у боротьбі з корупцією та злочинністю». Натомість міліцейський термінатор відрізав, що з корупцією не хоче боротися сам Президент, який «п’ять років проспав на пасіці, а тепер усі бджоли повиздихали». Здивувати українців брутальним словесним пінг-понгом політиків напередодні виборів доволі складно. Якби не одне серйозне «але». Президентсько-прем’єрське міряння силовиками, на думку експертів, може призвести до надто серйозних наслідків для країни. «У суперечці Ющенка–Луценка важливо не те, що один політик критикує іншого. Справа – у відкритому конфлікті двох силових структур – МВС і СБУ. МВС звинуватило Президента в тому, що він покриває корупцію. Це – злочин. Із вуст Президента пролунали обвинувачення на адресу Тимошенко. Що далі – слідчі дії? Як у цій ситуації взаємодіяти МВС і СБУ? Ми натрапили на реальну загрозу підриву державності», – вважає президент центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв.

Небезпека, про яку говорить експерт, полягає навіть не в тому, що очільники силових відомств напередодні виборів відверто симпатизують конкретним кандидатам у президенти. Звісно, керівник СБУ, генпрокурор чи міністр МВС за бажання можуть порадити своїм підлеглим голосувати за того політика, якого підтримують самі. Але щойно замість виконання своїх безпосередніх обов’язків рядові прокурори, міліціонери чи службісти будуть втягнені у політичні баталії, це неминуче призведе до внутрішнього дисбалансу всередині відомств. Розбалансування силовиків – доволі небезпечне явище. А надто – у період виборів. Тим паче, якщо в суспільстві є актуальним запит на «сильну руку». До речі, якщо вірити спогадам голови СБУ часів Помаранчевої революції Ігоря Смішка, рішення не втручатись у виборчий процес керівники силових відомств прийняли якраз із міркувань самозбереження.

Натомість директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала не схильний перебільшувати небезпеку протистояння силовиків на виборах. «Якби у чинного Президента була підтримка у 25–30%, то він міг би, умовно кажучи, розраховувати на втілення таких сценаріїв. Стосовно інших політиків, на щастя для нас, жоден із кандидатів у президенти не має цілковитого контролю над силовими структурами. Це – запорука того, що до протистояння силових структур на виборах не дійде. І керівники силових структур, сподіваюсь, це розуміють», – каже Бала.

Потенційна відставка Луценка, безумовно, буде топ-темою парламентського тижня. Керівники фракцій і груп уже отримали листи з президентською «надією» на «конструктивну громадянську і державницьку позицію депутатських фракцій при розгляді питання про звільнення міністра внутрішніх справ». Більш того, пан Ющенко висловив переконання, що парламент його підтримає: «Далі таке терпіти – це не поважати 46 мільйонів людей. Із таким міністром, такою постановкою питання ми ніколи не справимося із завданням стосовно боротьби з корупцією». Отже, хвиля яскравих епітетів і згадок про минулі подвиги Луценка – від бійки з мером Черновецьким до «п’яного» франкфуртського інциденту – гарантована. А от відставка – ні.

Затяті противники Луценка з ПР навряд чи зможуть чогось досягти без колег із інших фракцій. Навіть якщо їх підтримають комуністи й пропрезидентська частина НУНС. Розраховувати на прихильність нардепів із фракції блоку Литвина не варто – Володимир Михайлович того ж дня, коли й трапилася історія з «крапкою» Луценка, порадив Вікторові Ющенку зійти з президентської дистанції і спрогнозував неможливість кадрових ротацій в уряді до виборів. Запідозрити фракцію Юлії Тимошенко в тому, що наразі вона захоче псувати стосунки з міліцією та її лояльним керівником, може тільки затятий романтик. Відзначимо, що прем’єрка особисто поки що не виступила на захист свого правоохоронного фаворита. Її точку зору висловив перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Ідея полягає в тому, що Віктор Ющенко і Віктор Янукович об’єднали сили, щоб відставити принципового Юрія Віталійовича задля фальсифікації виборів.

«На сьогодні команда Януковича розуміє, що вони не зможуть перемогти ні в першому, ні в другому турах президентських виборів. У другому турі вони готують серйозні фальсифікації. МВС і чітка позиція Луценка щодо недопущення будь-яких форм фальсифікації їм дуже заважає», – зазначив Турчинов, який був почесним гостем з’їзду луценківської партії «Вперед, Україно». Принагідно згадаємо, що делегати з’їзду одностайно підтримали кандидата в президенти Юлію Тимошенко.

Водночас неприязність Луценка до Ющенка така палка, що розповсюджується навсібіч. Наприклад, щойно опальний російський бізнесмен Борис Березовський на сторінках «Української правди» закликав усіх багатіїв голосувати за чинного Президента, як хоробрий український правоохоронець пообіцяв засадити БАБа за ґрати. «Згідно з міжнародними зобов’язаннями, ми його (Березовського) затримаємо просто на кордоні України», – пообіцяв Луценко. Мотивація – міжнародні домовленості й прохання братської міліції. Російської. Яка давно оголосила Бориса Абрамовича у міжнародний розшук.

Проте політичним прихильникам Юрія Віталійовича не варто лити сльози, переймаючись його неприємностями. Специфічні вміння й таланти політика дозволяють йому майстерно перетворювати крапку у відносинах на три. Скажімо, як кілька років тому, коли Луценко впродовж одного дня спершу відмовився бути міністром в уряді Януковича, а згодом вирішив залишитись. На особисте, за його словами, прохання Президента Ющенка. Щоб боротись із корупцією.

Навіть зараз, паралельно із декларацією намірів судитись із Ющенком, Луценко запрошує його на святкування Дня міліції і гарантує, що Президента там не закидають яйцями. Щоправда, сумнівно, що 18 грудня Віктор Андрійович отримає від Юрія Віталійовича оберемок троянд без шипів, як свого часу – пані Тимошенко. Хоча б тому, що «Будяк року» має бути колючим. А саме Юрій Луценко став лауреатом антипремії правозахисників. «Високу відзнаку» він отримав у номінації «За систематичні порушення прав людини».