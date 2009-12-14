Меморандум НЕбезпеки

На початку грудня Будапештському меморандуму, що покликаний надати Україні гарантії безпеки після її ядерного роззброєння, виповнилось 15 років.

За цей час упевненість у його дієвості у політиків та експертів різко похитнулась



Поки грім не вдарить...

Саме цей документ, починаючи з 1994 року, формально надає гарантії безпеки Україні у її новому неядерному статусі. Однак лише формально. Адже фактично цей документ передбачає лише консультації у випадку, коли виникатимуть питання щодо зазначених у ньому зобов’язань. Тим часом, він не містить жодних дієвих механізмів захисту згаданих гарантій.

Українсько-російський конфлікт навколо острова Коса Тузла в 2003 році, дві газові вій¬ни та низка ембарго з боку Росії на кисломолочну та м’ясну продукцію через надумані причини довели, що згаданий документ не діє. Бо принаймні одна сторона-підписант порушує взяті на себе зобов’язання – не зазіхати на територіальну цілісність України та не чинити на неї економічного тиску.

Після підписання Будапештського меморандуму бажання надати Києву гарантії безпеки висловили ще два члени ядерного клубу – Франція та Китай. Проте підписи Парижа та Пекіна там так і не з’явилися. За твердженням очевидців, неохоче давали свої гарантії безпеки Україні й підписанти меморандуму. Саме цим пояснюють те, що Україна в жодному з перелічених вище випадків не спробувала скористатись меморандумом – боялась отримати відмову. Адже наразитись у такому випадку на відверту відмову означало б опинитись у ще більш програшному становищі.

Незважаючи на це, про декларативний характер гарантій, що передбачені Будапештським меморандумом, так гостро раніше не згадували. В експертному середовищі посилаються на те, що лише зараз загроза безпеці України стала нагальною. «Річ у тім, що з часом ситуація змінилась. Європа дедалі більше відчуває дефіцит безпеки. Зокрема, найбільш гостро зараз відчуває дефіцит безпеки Україна, яка перебуває між НАТО та ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку). Навіть якщо не брати до уваги конфлікт навколо Ту¬зли, лише збройний російсько-грузинсь¬кий конфлікт, а також газові війни між Росією та Україною показали, що є потреба в нових підходах до забезпечення безпеки», – пояснює «Главреду» Михайло Пашков, провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова.

У цьому контексті ще більше насторожують уже підписані російським президентом поправки до Закону «Про оборону», які надають юридичне підґрунтя для використання російських військ за кордоном, зокрема для захисту російських громадян та відбиття нападу на збройні сили Росії, які дислокуються поза територією РФ. Яка гарантія того, що, скажімо, якусь провокацію проти ЧФ РФ у Кремлі не потрактують саме як причину для введення в Крим власних військ «із метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян»? В українському МЗС ці нововведення прокоментували однозначно – використання військ держави поза її межами є агресією.

А нещодавно російський президент направив до російської Ради Федерації пропозицію надати йому можливість самостійно ухвалювати рішення щодо оперативного використання військ за кордоном. Про «мирні» наміри північного сусіди також свідчить пропозиція Медвєдєва законодавчо закріпити можливість превентивного ядерного удару.

Україна просить посилити гарантії

Вітчизняні високопосадовці під час переговорів з іноземними партнерами неодноразово порушували питання про додаткові безпекові гарантії. Росіяни такі розмови традиційно закінчують запрошенням українців до ОДКБ, де першу скрипку грає Москва, або (щонайменше) закликають відмовитись від курсу на членство в НАТО. Мовляв, ідіть до нас – і ми вас захистимо. Запитання про те, як росіяни мають намір захищати Україну на фоні газових конфліктів чи суперечки нав¬коло Тузли, стає риторичним.

Українські дипломати порушували питання ефективності Будапештського меморандуму й під час вересневих переговорів із заступником міністра оборони США Александром Вершбоу. Тоді американський гість дав чітко зрозуміти, що Білий дім задоволений поточною редакцією меморандуму й не вважає за потрібне надавати будь-які додаткові гарантії. Тим паче, що гарантії безпеки України передбачено ще й низкою двосторонніх угод. А й справді, гарантії безпеки, про які йдеться в Будапештському меморандумі, зафіксовано ще й у двосторонньому Договорі про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Росією (більш відомому як Великий договір) від 1997 року й у підписаній минулого року Хартії Україна–США про стратегічне партнерство.

Вершбоу зазначив, що Вашингтон дотримуватиметься даних у Будапешті зобов’язань і сподівається, що Москва чинитиме так само. Після останніх двох газових воєн мало хто в Україні сумнівається, як саме чинитиме Росія задля відстоювання власних інтересів.

Незважаючи на всі ці запевнення, Україна безпечніше не почувається. Так, у вересні цього року українські інтелектуальні та громадські діячі заявили про необхідність скликання міжнародної конференції, на якій було б надано Україні реальні гарантії безпеки. Ідею відразу підтримали – ініціативу щодо проведення Міжнародного безпекового форуму проявив директор Інституту проблем національної безпеки при РНБОУ Володимир Горбулін, якого в цьому підтримали дипломати, науковці, політики та громадські діячі. На цей форум планують запросити відомих колишніх політичних діячів і провідних експертів із США, Європи та Росії.

У Центрі Разумкова, який також приєднався до цієї ініціативи, розповідають, що мета майбутньої конференції – не просто зафіксувати те, що вже є в Будапештському меморандумі, а вийти на юридично зобов’язуючий документ із механізмами виконання гарантій безпеки. «6-й пункт Будапештського меморандуму передбачає можливість консультацій у разі, якщо в України виникнуть проблеми з безпекою. Саме цей пункт дає можливість звернутись до країн-підписантів цього меморандуму, щоб вийти на новий рівень забезпечення безпеки України», – стверджує Пашков.

Сам Володимир Горбулін у розмові з «Главредом» розповідає, що кінцеву мету конференції ще не сформовано. «Ми запропонували ідею – зміцнювати безпеку Європи через безпеку України. Тому Європа має бути в цьому опосередковано зацікавлена», – зазначив він.

4 грудня президенти Медвєдєв та Обама вкотре заявили про те, що гарантують безпеку України. Але офіційний Київ цьому віри не йме. У річницю Будапештських домовленостей про необхідність посилення безпекових гарантій України говорив і український Президент. Провести відповідні переговори Ющенко запропонував лідерам «ядерної» п’ятірки – США, Росії, Великобританії, Франції та Китаю.

Ядерна зброя – не альтернатива

То що ж, урешті-решт, може посилити національну безпеку? У моменти загострення відчуття вразливості нацбезпеки України у різних радикальних та напіврадикальних колах з’являються ностальгія за радянським – третім у світі за обсягом – ядерним арсеналом України та думки про відновлення ядерного статусу. Так, часто лунають слова про помилковість «здачі» ядерної зброї та приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Мовляв, інакше б на думку Києва зважали не лише окремі сусіди. Прихильники цієї позиції стверджують, що з таким величезним запасом ядерної зброї ми могли б легко на рівних розмовляти (мало не диктувати власну волю) з найбільшими державами світу.

Утім, такі заяви щонайменше є мрійливими. По-перше, так званий «чорний ящик» до українського ядерного арсеналу завжди був у Москві. Тому будь-які слова про начебто можливість використання Україною власних ядерних ракет були б, м’яко кажучи, перебільшенням. По-друге, утримання старого ядерного арсеналу в належному бойовому (чи хоча б безпечному) стані було справою недешевою. Тим більше, для плачевної тоді економічної ситуації в Україні. І нарешті, по-третє, на Україну чинили шалений міжнародний тиск.

Ті ж противники ядерного роззброєння України зараз ратують за вихід Києва з Договору про нерозповсюдження ядерного озброєння та відновлення ядерного статусу. Мовляв, лише так можливо відносно швидко та ефективно зміцнити національну безпеку України. У зазначеному вище договорі приписана можливість виходу з нього – якщо його учасник «вирішить, що пов’язані зі змістом цього Договору виняткові обставини поставили під загрозу найвищі інтереси його країни». Загроза національній безпеці – чим не така виняткова обставина, особ¬ливо – якщо довести, що до цього призвела саме відмова від ядерної зброї? Відтак кілька сотень мільйонів доларів фінансування щорічно – і вже за кілька років Україна може приєднатись до клубу ядерних держав.

Але тут варто взяти до уваги те, що в процесі відновлення цього статусу Україна може опинитись і в жорсткій ізоляції. За такого сценарію нам слід забути про інтеграцію до НАТО та ЄС, як, утім, і про будь-яку солідарність із нами міжнародного співтовариства з цілої низки питань, а також про отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій та окремих держав. Хто ж захоче позичати гроші тому, хто витрачає їх на створення ядерної зброї? Тому виникають серйозні сумніви, що нові здобутки зможуть переважити витрати на їх здобуття.

Попри те, навряд чи ядерна зброя допоможе Україні зміцнити національну безпеку. Як відомо, ядерна зброя має дуже вузьке коло застосування. Не буде ж Україна, скажімо, на переговорах про безвізовий режим з ЄС використовувати ядерні боєголовки для швидшого просування необхідного для Києва рішення. Це так само недоречно, як змушувати малюка їсти манну кашу під дулом пістолета. Ядерна зброя може бути використана лише для стримування подібної загрози, що не становить небезпеки для України. І навряд чи саме «чорний ящик» буде адекватною відповіддю на актуальні для нас економічні загрози.

Сам собі гарант безпеки

«Основне джерело небезпеки для України – конфліктність та внутрішньополітична нестабільність. Не дивно, що російська сторона, яка просуває власну ідею про “зону привілейованих інтересів”, радо користається з цієї української слабкості», – констатує Михайло Пашков. У перші місяці після Помаранчевої революції, коли політична еліта в Україні була консолідованою, Росія намагалась поводитись з Україною доволі корект¬но. Інколи навіть складалось враження, що у Кремлі й справді «проковтнули» перемогу Ющенка на президентських виборах у 2004 році. Тоді важко було уявити появу такого гнівного послання Президенту України від його російського колеги, що мало місце в серпні цього року, коли політична конфронтація на Печерських пагорбах набирала обертів. Як стверджують експерти, зв’язок між політичною стабільністю та вразливістю тут очевидний.

Окрім політичної кризи, вразливою нашу державу до зовнішніх впливів роблять ще й відсутність прозорого енергетичного ринку, невпровадження структурних реформ, відсутність єдиної позиції щодо низки питань у різних органів влади та постійні вибори. За таких умов багатьом західним державам буде політично важко підтримати українців. Адже як пояснити своїм громадянам, що потрібно витрачати власні ресурси на підтримку безпеки якоїсь далекої для них України при тому, що самі українці не намагаються собі якось у цьому зарадити. На це натякає і представник американського оборонного відомства Александр Вершбоу. Він стверджує, що США хоч і підтримають Україну за потреби, але насамперед Київ має розраховувати на власні сили.