15 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Правительства победителей президентской гонки: образ, направление и характер политики». В пресс-конференции приняли участие: - директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;



- директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.





Віталій Бала: На мою думку, будь-який кандидат в президенти, який йде на цю посаду, мав би представляти ту команду, з якою він збирається вирішувати ті великі обіцянки, про які він говорить. Вона говорить, що вона працює, тобто з ким вона далі буде продовжувати працювати. Хоча частково ми бачимо склад міністрів, можливо, тут трохи простіше. Хтось говорить, що він обов’язково подолає бідність, за десять років зробить 50 мільйонів жителів України. Хай покажуть нам цих хлопців і дівчат, які доведуть, що вони можуть це зробити, будуть всі кохатися в Україні.

Це, на мою думку, досить містечковий, хуторянський, я би навіть сказав, провінційний характер української політики. Тому що ми все-таки намагаємося залишати за собою можливість «а раптом», «а якщо», піти поторгуватися. Хоча всі заявляють, що «я ні в якому разі не буду працювати з тим чи іншим кандидатом», всі до одного це заявили. Я думаю, що, по-перше, так не можна робити, тому що це ненормально, в політиці категоричні заяви підкреслюють те, що людина, яка їх робить, не розуміє, що таке політична діяльність.

Я буду говорити зразу і про уряд Тимошенко, і Януковича. Мені досить важко розглядати інші кандидатури, бо всі решта - це не буде, з моєї точку зору, відповідати дійсності. Я розумію, що є сценарій з приводу того, щоб, умовно кажучи, Тимошенко не потрапила в другий тур. Але це мають бути шалені фальсифікації, це має бути щось надзвичайне. Я дуже сильно здивуюсь, якщо взагалі таке можна допустити, навіть теоретично.

Є два основних кандидати, які, на мою думку, мають одну досить цікаву спільну рису - вони хочуть керувати особисто. Повноваження президента, які зараз закріплені в Конституції, не дають можливості керувати особисто. Особливо, я маю на увазі, економічний напрямок діяльності органів виконавчої влади. Тому, безумовно, вони будуть намагатися провести на посаду прем’єр-міністра людину, яка б виконувала їхні завдання, яка б не могла бути на рівні їхнього авторитету, з точки зору того, хто головніший в країні. Наприклад, якщо подивитися на нашого північного сусіда, до цього часу важко зрозуміти, хто там головний: президент чи прем’єр-міністр. Я думаю, що ні Янукович, ні Тимошенко такого не допустять, чи будуть намагатися цього не допустити.

Але насправді все буде залежати ще й від того, хто займе третє місце і яким чином можуть відбутися домовленості між тим, хто займе третє місце, і тим, як вони будуть підтримувати того чи іншого кандидата в другому турі. Знову ж таки, тільки у випадку публічної заяви, підписання якогось меморандуму чи якоїсь декларації, тільки тоді вони будуть змушені призначити цю людину на посаду прем’єр-міністра. Але якщо цього не буде зроблено публічно, з моєї точки зору, і Тимошенко, і Янукович будуть тримати дулю в кишені, вибори закінчаться, і вони, безумовно, цього не зроблять.

Я згадую приклад Узбекистану, де на початку 1990-х років було два серйозних клани, де потім Карімов став президентом. Так трапилося, що я був у той час в Узбекистані і мав деякі стосунки з людиною, яка була казначеєм уряду. Карімов сказав прем’єр-міністру: знімай свою кандидатуру на пост президента, я стану президентом, внесу тебе в парламент. Той зняв кандидатуру, Карімов переміг, з депутатами він переговорив, вніс кандидатуру, а депутати не проголосували. А Карімов сказав: я ж тут не при чому. Через півроку і прем’єр-міністр, і цей його казначей втекли з країни, вони були змушені виїхати.

Я думаю, всі варіанти, і візантійський спосіб керування країною, якісь можливі варіанти східного способу до цього часу присутні в нашій політиці, тому що, мені здається, тут є відбиток того, що в основному всі пройшли «підготовку» до керівництва за радянський часів. Були зовсім інші обов’язки, які їм ставилися для того, щоб вони виконували ту чи іншу роль. Тобто я би не говорив, що у нас є якісь цивілізовані стосунки між опонентами, чи навіть між союзниками, взагалі про це можна тільки мріяти. Зараз ми є свідками того, як між собою сваряться союзники, як найзаклятіші вороги.

В цьому сенсі, на мою думку, той, хто переможе на президентських виборах, мав би зробити як мінімум дві речі. Перше: всі обіцянки, які він давав, він би мав запропонувати вирішувати разом з тим опонентом, який йому програє у другому турі. Він це має обов’язково зробити і показати свою добру волю, що він хоче, щоб всі разом працювали. Зараз такі натяки зробив у своїй заяві про «Кодекс честі» пан Янукович. Наскільки це відповідає дійсності, час покаже.

Другий момент. Формуючи команду в уряд, він би мав обов’язково відійти від принципу формування команди в залежності від того, хто йому більше говорить хороших і прекрасних слів, і скільки років він знаходиться в його політичній силі, чи разом з ним. Це б як мінімум дало можливість людині, яка переможе на президентських виборах, претендувати хоча б на можливість називатися президентом, який починає і пробує об’єднувати Україну. Тобто не є президентом того чи іншого регіону, не є президентом тієї чи іншої цивілізаційної направленості, в тому сенсі, куди ми рухаємося: на захід чи на схід. Якби він почав робити ці дві речі, мені здається, це був би досить серйозний плюс, і таким чином ця людина могла б як мінімум спробувати написати своє ім’я золотими літерами в новітній історії України.

Заяви, які зробили кандидати в президенти з приводу того, що вони розпустять парламент, я б сказав так, що це вже пішла мова політичного тиску, політичного шантажу, яка може привести до зворотного ефекту. Тому що інстинкт самозбереження депутатів, розуміючи те, що в наступному парламенті більше третини їх може не бути, може змусити їх згуртуватися навколо того, хто в другому турі програє. Може виникнути така цікава ситуація, що прем’єр-міністром при будь-якому розкладі буде та людина, яку президент на цій посаді не хотів би бачити. Якщо він тим чи іншим чином спробує чи навіть зможе юридично піти на дострокові парламентські вибори, я б змоделював ситуацію таким чином, що його фракція може набрати ще менше голосів, ніж вона має навіть зараз.

На мою думку, хто б не переміг, він мав би зрозуміти одну просту річ: якщо він не буде домовлятися із своїм опонентом - це друге і третє місце - говорити про те, що він зможе дієво, ефективно виконувати ті обіцянки, які він говорив, в даному випадку не доводиться.



«Главред»: Хто влаштував би на посаді прем’єр-міністра президента Тимошенко та президента Януковича?



Віталій Бала: Давати такі односкладові відповіді несерйозно. Якщо говорити про конкретні імена, то в нашій українській політиці все буде залежати як мінімуму від двох складових. Перше - з якої ноги встане президент, коли він прокинеться. Друге – як зійдуться зірки. Тобто логічно прорахувати, що це буде той чи інший кандидат, не доводиться. Тому що в оточенні цих двох кандидатів йде війна за близькість до тіла, і ми абсолютно не можемо сказати, хто буде ближче до тіла наприкінці лютого.

Але, безумовно, можуть бути певні об’єктивні обставини, які змусять їх це зробити, коли буде обов’язкова підтримка людини, яка займе третє місце. Дуже великі шанси зайняти третє місце є у Тігіпка. Можуть бути пропозиції конкретно Сергію Тігіпку стосовно того, щоб він зайняв посаду прем’єр-міністра. Чи захоче він зайняти цю посаду - це вже його питання. Якщо дострокові парламентські вибори відбудуться протягом року, я б йому не радив цього робити, маючи на увазі будування свого політичного бренду і намагання увійти у парламент. Якщо цей термін буде відтягуватися, то йому немає сенсу бути поза межами політики. Є сенс довести ефективність своєї праці, тоді він може розраховувати на пристойні результати на парламентських виборах і збудувати собі той фундамент, який дасть можливість знов претендувати на посаду прем’єр-міністра, таким чином зайти в президентство, якщо у нас буде президентська форма правління. Все залежить від того, яку Конституцію будуть намагатися прийняти.

Тобто я насправді намагаюся не називати якісь прізвища. Я б назвав тільки ті, які, з моєї точки зору, вигідні для країни. Для країни на сьогоднішній момент, при цих двох кандидатах, найвигідніша кандидатура - Тігіпко. Чи зроблять це кандидати - це питання до них.



«Главред»: Чи може працювати президент Янукович з прем’єр-міністром Тимошенко?



Віталій Бала: Ні. По тій простій причині, що в українській політиці - це вже доведено не одним роком спостерігання за ними - міжособистісні стосунки, як правило, вирішують їх дії та вчинки. Навіть якби таке гіпотетично сталося, я вас запевняю, що до Януковича би кожен день бігали, казали: «вона тебе кине, вона обдурить, треба щось робити». Навіть якщо вони з Ющенко не змогли працювати, то якщо б прийшлося працювати з Януковичем, вони б намагалися підставити одне одного, на жаль. Хоча, безумовно, для країни цей варіант був би кращим.



Михайло Погребинський: Я хочу розглянути кілька сценаріїв, при цьому найбільшу увагу звернути на позитивні сценарії, тому що негативні сценарії відбудуться без всяких слів, хочемо ми цього чи не хочемо. А чи є позитивний сценарій в ситуацій, в якій ми зараз знаходимося?

По-перше, давайте скажемо, для кого позитивний. Нас не обходить доля кількох сімей олігархів, вони розберуться. Тому, коли я кажу позитивний, то йдеться про абсолютну більшість громадян України, українську державу. Чи є позитивний сценарій для нас з вами? Що це за сценарій? Одне уточнення: немає народу загалом, є різні частини суспільства, які очікують різних речей. Я хочу пошукати такий позитивний сценарій, який підходить і для тих, хто каже, що всі себе скомпрометували, всі мають піти, - таких людей досить багато. Також є люди, які вважають, що інших у нас немає, з ними треба жити, нікуди не дінешся, і єдине, що вони хочуть, - щоб заспокоїлося життя, щоб отримати якусь конкретну владу, яка буде конкретно щось робити, щоб вона говорила одним голосом і т.д. Чи є сценарій, який влаштує цих принципово по-різному налаштованих людей? Я зараз скажу, я його вигадав. А потім будемо говорити, яка ймовірність реалізації цього сценарію. Ця ймовірність дуже мала, але цей сценарій в принципі існує.

Це сценарій, коли у другому турі буде невеличкий розрив між переможцем і переможеним - не більше 4-6%. Буде величезна кількість інформації про фальсифікацію на місцях. Переможений буде апелювати до інстанцій, до суспільства: тут нафальсифіковано, результати не можна визнати. А переможець, згадуючи історію п’ятирічної давнини, скаже: цього разу у вас нічого не вийде. І глухий кут. Ідея мого сценарію полягає в тому, що в ситуації, в якій зараз знаходиться українське суспільство, - я б сказав суттєво відрізняється від ситуації п’ятирічної давнини, - переможець готовий буде дуже багато віддати переможеному, щоб той визнав його перемогу. Що це означає? Зустрінеться переможець з переможеним чи переможеною і спитає: що ти хочеш отримати, щоб визнати, що я президент? Той скаже: прем’єра хочу, звичайно. Я хочу сказати, що немає такої ціни, яку не заплатив би переможець, аби переможений чи переможена визнала його президентом. Тим більше, що тут є нюанси. Наприклад, припустимо, я скажу: добре, будеш прем’єром. Але у мене є різні можливості - з часом створити більшість, і я тебе скину, але президентом все одно залишусь. Є такий варіант. Головне - сказати на першому етапі: так, я згоден.

Тут ми отримаємо ситуацію, коли перша частина суспільства, яка говорить: ні, ну що це таке, я хочу щоб вони всі пішли, а тут вони домовилися і поділили країну на двох. І тут наступає інший момент. В якому стані люди, які домовилися, отримають суспільство та країну через два місяці? В надзвичайно складаному стані. Я тим людям, які хочуть, щоб вони всі пішли, кажу: люди добрі, вони зараз домовляться, у них все одно нічого не вийде, потім всі вони будуть остаточно скомпрометовані, і буде можливість прийти новим, не буде такої дурної безкінечності, коли тут один, потім інший заміняє, але все одно нічого не міняється. Тому я кажу тим людям, які хочуть, щоб всі пішли: вони підуть, але не зараз, а трошки пізніше. Треба якийсь перехідний період, ми ж не можемо, скажімо, замінити поганого Ющенка на якогось Яценюка. Це б також була дурниця, дуже мало таких людей, які готові це зробити. Тому треба, щоб з’явилися нові люди, а для того потрібний якийсь час, щоб вони переконали частину суспільства, щоб вони створили свою політичну силу.

А для тих людей, які кажуть: хай би вже домовилися, також нормально, а може щось вийде, може вони таки вирішать. Цей сценарій, який я зараз намалював – позитивний. Я не знаю, яка його ймовірність, але я вважаю, що це було б надзвичайно корисно не тільки для тих двох частин суспільства, про які я говорив, але і для решти також.

Звичайно, я погоджуюсь з Віталієм, що говорити про перемогу Ющенка чи Симоненка - несерйозно. Нехай говорить про це сам Ющенко і сам Симоненко.

Тому я хочу сказати, що є позитивні і негативні можливості двох основних кандидатів. Коли ми обмірковуємо, хто, то один скаже, хто більше користі принесе суспільству, інший скаже, хто менше принесе шкоди. Прогнозувати дуже важко. Є різні критерії. Тобто шкоди вони принесуть достатньо, і той, і інший, але треба подумати, наскільки менше треба буде зусиль для того, щоб подолати ту шкоду після того, як вони підуть? Скільки часу буде потребувати суспільство для того, щоб ту шкоду компенсувати? Я вважаю, що цей варіант, попри його таку, я сказав би, фантастичність, але зараз дійсно можна сказати Януковичу, що у нього іншого варіанту не буде, він просто вимушений буде залишити працювати разом з Тимошенко, створити велику коаліцію в парламенті, попри все те, що всі будуть кричати: ви поділили країну на двох, ви будете це ігнорувати і казати, що ви щось можете. Аналогічне сказати Тимошенко, після того, що вона вчора говорила про Януковича? Вони не можуть всерйоз це сприйняти. Але коли буде така ситуація, що треба буде вирішувати остаточно, що буде далі, я думаю, що вона може змінити своє ставлення.

Пару слів хочу сказати про негативі сценарії. Хоча вони самі по собі можуть відбутися без всіх наших слів. Найбільш негативний сценарій, мені здається, полягає в тому, що результат виборів не визнає сторона, яка програє, і жодних домовленостей досягти не вдається. Зараз у нас хаотична ситуація: невідомо, хто у нас влада, хто у нас опозиція, у нас перший в опозицій президент, як ви знаєте. У нас будуть три президенти, оскільки Ющенко скаже: вибори неправильні, я залишаюся президентом. Тимошенко буде вважати, що вона президент. Янукович – це вже три. І ще буде Литвин четвертий, який скаже: так як вибори не відбулися, якщо немає президента, то президент - голова парламенту. Буде чотири президенти, і всі вони будуть в опозиції. Це ситуація абсолютно страшна, тому що ми не знаємо, як довго вона може продовжуватися, до якого хаосу це може привести країну, суспільство.

Реальна ситуація буде між двома тими полюсами, один позитивний полюс, про який я сказав, тому що я іншого позитивного варіанту не бачу. Тобто варіант, коли, скажімо, хтось отримає набагато більше голосів, в парламенті є своя коаліція, це між іншим, можливо лише, якщо Тимошенко буде президентом. Тому що коаліції під Януковича в принципі в цьому парламенті не може бути. Це буде безкінечний конфлікт, і жодної перспективи виходу на розумну політику не буде. Це означає, що позиція влади буде дуже не сталою. Вони кожен раз будуть думати: ми не можемо, наприклад, провести якусь реформу, тому що вона виявиться непопулярною, мене зкинуть, а я і так ледве тримаюся.

Аналогічна ситуація буде в тому випадку, якщо отримає з великою перевагою Янукович, і витисне Тимошенко. Ми отримаємо об'єднання навколо всіх противників Януковича в парламенті. Я вважаю, що тоді зняти Тимошенко буде не так просто, у нас буде постійний нескінченний конфлікт.

Моє уявлення таке, є позитивний варіант, про який я сказав і є абсолютно супер-негативний варіант, коли результати виборів не визнаються, є чотири президенти, всі в опозиції, безлад. Врешті-решт збираються Барак Обама, Ангела Меркель, Владімір Путін, Саркозі, Дмітрій Медвєдєв, і вирішують, що робити з нашою країною. Тому що це є катастрофа, не дай Боже, такого сценарію. Реальність буде між цими двома варіантами.



Віталій Бала: Якщо буде варіант чотирьох президентів, то я тут бачу навіть позитивний вихід. Один з чотирьох президентів буде водночас ще й прем’єр-міністром. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, треба оголосити парламентську республіку, і знімаємо питання з президентом.



«Главред»: Якщо розрив після результатів другого туру буде невеликий, наприклад, Віктор Янукович пропонує Юлії Тимошенко бути прем’єр-міністром, вона ж і так прем’єр-міністр. Як буде у такому випадку?



Михайло Погребинський: Він не запропонує, він просто скаже: я не буду працювати на знищення - цього мало, я погоджуюся створити з тобою велику коаліцію в парламенті. Я хочу сказати, що в суспільстві існує запит на сильну владу. Сильна влада в демократичній країні, такій «демократичній», як у нас, може бути в тому випадку, якщо всі вони - президент, уряд і парламент - говорять одним голосом, а для цього потрібно, щоб в парламенті була велика коаліція, а не так, щоб вони морди один одному били. А щоб вони домовилися про те, що вони в такий-то час реалізують таку-то програму, що складається з восьми пунктів, разом, спільними зусиллями. І хай всі кричать, що поділили владу на двох. Через півроку або через рік з'ясується, що вони, взявши на себе певні зобов'язання, виконали їх. І до парламентських виборів, вони будуть спільно працювати. Тільки пройшовши на парламентські вибори, як сталося в Німеччині, коли була велика коаліція, дійшла справа до парламентських виборів, вони розійшлися, конкурували, і знову стали владою і опозицією. Я думаю, що це не просто, це потребує цілого ряду важливих кроків, зміна прокуратури, вирішення, нарешті, питання з судовою владою.

Те, що у нас відбуваються, це неможливо нікому пояснити. Сьогодні вранці у мене були на прес-конференції японці, я їм так і не зумів пояснити, що у нас відбувається, це безнадійно.



«Главред»: Ми вже говорили про те, що пост прем’єр-міністра і президент Тимошенко. І президент Янукович можуть запропонувати Сергію Тігіпку. А як щодо Арсенія Яценюка? Він потрібен Тимошенко або Януковичу?



Михайло Погребинський: Я думаю, что никто не предложит Тигипко пост премьера, по очень простой причине: у Тигипко вообще нет поддержки в парламенте. Пост премьера связан с тем, что у тебя есть в парламенте какая-то поддержка, и ты можешь вместе с победителем в этом парламенте что-то сделать. У Тигипко появляется шанс только после внеочередных парламентских выборов. Как это возможно? Это когда, скажем, Янукович выигрывает, его не устраивает парламент, его не устраивает правительство, он собирает большинство, это будет очень сложно, но, допустим, он собирает реальное большинство, которое может объявить вотум недоверия правительству. Через два месяца правительство должно будет уйти в отставку, тогда формировать новое большинство в этом парламенте невозможно. Поэтому нужно создать условия для роспуска этого парламента, и когда Тигипко уже на парламентских выборах получит приличную фракцию, только тогда может идти речь о премьерстве Тигипко, но не раньше. Поэтому актуальности предложения ему премьерства, скажем, после первого тура, нет вообще.



Віталій Бала: Я казав, що на мою думку, це варто зробити. Але вони цього не зроблять. Для країни вигідно, щоб вони запропонували Тігіпка.



«Главред»: Тобто незважаючи на те, що новий президент отримає країну в надзвичайно важкому стані, тим не менше вирішальним фактором будуть особисті симпатії?



Михайло Погребинський: Можно сказать еще и так, что у каждого из них есть свое представление счастья украинского народа. Он же не скажет: мне для того, чтоб сохранить какой-то актив, выгодно действовать так-то. Он скажет: счастье украинского народа в этом, в этом и в этом, и я вообще лягу на смерть для того, чтоб добиться этого счастья. Поэтому говорить, что они будут думать о своем… я этого говорить этого не буду.



Віталій Бала: Як приклад наведу Віктора Андрійовича, якого ми дуже любимо, який сказав: якщо він не буде президентом, української держави не буде. Не мало, не багато.



«Главред»: Тобто, все сказане сьогодні про Тігіпка, можна віднести до Яценюка?



Віталій Бала: Я скажу, що я мав на увазі, коли говорив про Тігіпка. І Янукович, і Тимошенко є представниками певних регіонів, які за них голосують, на жаль, хоча в тій чи іншій мірі вони намагаються просуватися для того, що виконати функцію, спробувати оголосити себе президентом реально всієї країни. Посаду прем’єр-міністра треба запропонувати тій людини, яка не зв’язана ні з одним, ні з іншим регіоном. Такою кандидатурою є Тігіпко. Яценюк більше належить «помаранчевому» електорату. Тобто Тимошенко брати його нема сенсу. Януковичу - в принципі можна, якщо він хоче рухатися далі. Але все залежить від відсотків, які він набере, якщо це, умовно кажучи, буде 5%, про які зараз говорять, то скажуть: у нас було 10%, а 5% у нас вкрали. Я думаю, що скоріше за все ми таке почуємо, вже починають про це говорити.

Взагалі конвертувати якусь посаду після першого туру змогла єдина людина, це був Марчук, який зайняв, до речі, п’яте місце, і став секретарем Ради національної безпеки. У нас в новітній історії таких випадків більше не було. Якщо таке буде, то це буде перший раз, я буду плескати в долоні, але на жаль, мені здається, цього не станеться.



Михайло Погребинський: Мне кажется, что должен быть период, когда общество и элита забудет, как выглядит кампания Яценюка. Потому что он сейчас представился себя совершенно неадекватным и несерьезным политическим деятелем. С этим пальчиком, когда он рассказывает как, что надо, а все остальные дураки. Сам выглядит как клоун. Это он такой выбрал для себя формат. Жаль, потому что ясно, что он не дурак, получил приличное образование, разговаривает на английском языке. Такие люди должны быть украинской политике. Но сегодня, мне кажется, что он настолько неадекватно представил себя в этом избирательном процессе, что шансов у него получить что-то сейчас, никаких нет.

Тигипко еще теоретически сохраняет шансы. Кто-то может так подумать: а вдруг Тигипко наберет 10%, вот если он наберет 10%, то тогда у второго места появляется такой соблазн действительно договориться, чтоб четко сказать: если я буду президентом, то тогда ты точно будешь премьером. Тогда те люди, которые голосовали за Тигипко, могут проголосовать за этого, который в первом туре занял второе место. Это очень теоретическое предположение. Потому что мы изучали, что за люди голосуют за Яценюка, за Тигипко. Абсолютное большинство этих людей, те, что за Яценюка, и те, что за Типика - это те люди, которые сильно не хотят ни Януковича, ни Тимошенко. Они думали: мы за тебя, за Тигипко, потому что ты против их двоих, а если ты соглашаешься идти премьером к этому, значит, гуляй. Я не могу исключить вариант о том, что может возникнуть такая мысль, но вряд ли.



«Главред»: Хто буде більш ефективним кризовим менеджером на посаді президента та прем’єр-міністра?



Віталій Бала: Хоча від однієї людини багато що залежить, не може одна людина вирішити ці питання. Яка б зірка не була у нас на чолі України, вона одна нічого не зможе зробити. Потрібна команда, здатна вирішити ці питання.

Другий момент. Будемо реалістами: на сьогоднішній день ніхто не дав зрозумілої відповіді, як вийти із кризи: ні США, ні Великобританія, ні світова спільнота.



«Главред»: Як може виглядати антикризова команда? Назвіть конкретні прізвища.



Віталій Бала: Я думаю, це будуть люди з другого ешелону – ті, хто займають посади заступників, перших заступників міністрів і реально працюють. Цим людям просто треба дати не тільки обов’язки, а ще й певні права.

Такі люди є в кожному міністерстві. Їм треба дати можливість спокійно працювати.



Михаил Погребинский: Мне кажется, что актуальность этого вопроса не такая высокая, как она была полгода тому назад. Нужно восстановить страну, власть должна получить авторитет, должна провести необходимые реформы.

Что касается кризиса, то я принадлежу к тем экспертам, которые считают, что самое тяжелое уже позади. Данные статистики показывают, что мы в прежнем положении, но в каждом квартале ситуация лучше предыдущего.

На самом деле задача другая: не выйти из кризиса, а преодолеть все ужасы нашей государственной разрухи, которую страна получила в результате правления Ющенко: заново выстроить государственную вертикаль, судебную власть, решить, что делать с армией, что делать с милицией и т.д.

Вот проблема. А сделать это можно, если есть один голос Президента, правительства и парламента.



Читатель сайта «Главред»: Ігор Дніпропетровськ: Чи поєднують експерти думку, що перемога Януковича, якщо вона не станеться з колосальним відривом від найближчих конкурентів, призведе до довготривалої консервації політичної нестабільності?



Віталій Бала: Це може бути приводом того, що буде намагання передавити, і тоді всі об’єднаються проти Януковича. Це дійсно може бути серйозною проблемою. Особливо це залежить від того, які заяви робляться кандидатами у президенти: ми розпустимо парламент. Говорити такі речі, як мені здається, не зовсім доречно.