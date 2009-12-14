«Набережная Неисцелимых»

Для многих туристов, однажды посетивших этот удивительный город, состоящий из 118 островов, связанных 150 каналами, великолепных дворцов и романтических каналов, в нем остается что-то недосказанное. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Помнится, Иосиф Бродский очень любил Венецию. Он приезжал сюда зимой, когда мало туристов, но много тумана. Он говорил: в это время «чашка эспрессо не только бодрит, но и согревает». И лучше выпить эту чашечку кофе не на центральных площадях, а забрести вглубь венецианских кварталов. Именно там стоит искать настоящую Венецию.