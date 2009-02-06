«Замок Балоги» снова выставили на продажу

Скандал вокруг мукачевского замка «Паланок» осенью 2008 года сделал свое дело – люди, которых связывают с именем Виктора Балоги, отказались от аренды этого исторического комплекса. «Главред» в собственном журналистском расследовании писал обо всех подробностях злоупотреблений во время проведения конкурса на сдачу в аренду мукачевского замка. Коротко напомним предысторию. В октябре 2008 года Мукачевский городской совет в результате проведенного уже третьего конкурса по аренде мукачевского замка объявил победителем ООО «Высокий замок», основателями которого являются близкие к Виктору Балоге и Василию Петевке люди. Указанное общество было единственным участником конкурса и получило замок в аренду до 2056 года за 4,5 тысячи гривен в месяц и обязательство инвестировать в замок за время аренды 12 млн. гривен. Причем на предыдущих конкурсах месячная оплата составляла 25,5 тысячи гривен, однако на эту сумму якобы никто не соглашался. «Главред» тогда нашел предпринимателей, изъявивших желание посоревноваться за аренду «Паланка» и готовых платить несравнимо большие, чем ООО «Высокий замок», деньги. Однако ЧП «Имение Скоропадских» не дали принять участие в конкурсе и отдали коммунальную собственность в аренду за бесценок. Вероятно, испугавшись огласки и коррупционного скандала, новоиспеченные арендаторы замка отказались от своего права ведения хозяйства в «Паланке». Возможно, свое дело сделал экономический кризис, помешавший арендаторам найти средства для инвестиций в развитие замка. Именно эту причину возможного отказа арендаторов от замка называл в комментарии «Главреду» еще осенью народный депутат Украины Василий Петевка. 30 января 2009 года в Закарпатской газете «Старий-замок Паланок» было опубликовано заявление арендаторов к городскому голове Мукачево Золтану Лендьелу. «Дело в том, что киевские чиновники, народные депутаты от определенных политических сил, в частности, нардеп Геннадий Москаль, вице-премьер Николай Томенко, министр МВД Юрий Луценко и другие подняли шумиху по поводу конкурса на аренду отдельных помещений замка «Паланок», порочат городскую власть Мукачево и нас лично, наносят ощутимый вред инвестиционной привлекательности Мукачево, устроили настоящий информационный террор. Нагнетание политической ситуации вокруг этого проекта исключает возможность нашей дальнейшей работы по реконструкции и строительству в замке Паланок», – говорилось в письме. В любом случае ситуация теперь вернулась на прежние позиции, и Мукачевский горсовет, опираясь на официальный отказ предыдущих арендаторов, решил снова выставить замок «Паланок» на конкурс по долгосрочной аренде. После обнародования информации о том, что ООО «Высокий замок» отказывается от своих прав аренды на «Паланок», возникло много версий, что же будет дальше. Народный депутат от НУНС Геннадий Москаль, который осенью был активным участником борьбы с ООО «Высокий замок» и Виктором Балогой, обратился к правительству с предложением выкупить историческую жемчужину «Паланок» в государственную собственность. Однако реакции чиновников не последовало. В Украине не один десяток подобных исторических памятников, до которых не дошли руки у правительства, поскольку нет денег на их содержание. В условиях кризиса денег в бюджете на «Паланок» не нашлось. Ввиду этого, инициативу в свои руки снова взял Мукачевский горсовет. Поскольку денег на содержание замка нет и у них, то на своем заседании 5 февраля 2009 года городские депутаты приняли решение провести очередной конкурс по аренде замка «Паланок». «Главред» связался с Викторией Швардак, депутатом Мукачевского горсовета от Партии регионов, которая является членом конкурсной комиссии по замку «Паланок». Госпожа Швардак рассказала, что горсовет большинством голосов принял решение о новом конкурсе, но на существенно измененных конкурсных условиях. «В арендные условия были внесены существенные изменения. Во-первых, сумма инвестиций в замок в течение 49 лет увеличена с 12 до 17 миллионов гривен. Во-вторых, конкурс не может состояться, если будет только один претендент на аренду замка. Партия регионов добилась этого изменения, чтобы одна единственная фирма не получила замок без соревнования, как это было в прошлый раз. Сумма месячной аренды будет составлять 27 тысяч гривен в месяц, из которых только 15% нужно вносить деньгами в городскую казну, а остальные можно в виде инвестиций. То есть месячная оплата будет на уровне 4 тысяч гривен. Конкурс по аренде начнется с момента подачи первой заявки на аренду «Паланка». И напоследок – потенциальный арендатор лишился права субаренды замка. В прошлый раз такое право было, и все боялись, что арендаторы будут потом сдавать замок в аренду третьим лицам. Территория замка для аренды не изменена», - рассказала «Главреду» Виктория Швардак. Другой депутат горсовета, бютовец Иван Колядко, в комментарии «Главреду» рассказал, что на самом деле нет такой уж необходимости сдавать замок в аренду. «В последние годы город вложил в замок достаточно большие деньги, он сейчас довольно прилично выглядит. Лично я не голосовал за новый конкурс. Нужно еще разобраться, куда и как идут средства от туристов, сотни тысяч которых ежегодно посещают «Паланок». Новый конкурс должен быть открытым и прозрачным. Балога отказался от замка, поэтому в этот раз прошлогодней ситуации не будет. Но теперь уже другая ситуация, и если желающие взять в аренду замок найдутся, то у них могут быть финансовые проблемы. Сейчас экономический кризис, и многие люди, взявшие у нас в аренду другие участки земли и объекты, массово от них отказываются и просят отсрочить платежи. Если замок не удастся сдать в аренду для развития там инфраструктуры, то ничего страшного. Он отремонтирован, крыша полностью перекрыта, поэтому он не развалится, даже если будет находиться в коммунальной собственности, ведь построен крепко», - сообщил Иван Колядко. Руководитель фирмы ЧП «Имение Скоропадских» Алла Добруцкая с энтузиазмом восприняла информацию о повторном конкурсе на аренду замка. По ее мнению, не финансовые причины стали основанием для отказа ООО «Высокий замок» от права аренды, а политические, а именно скандал, разгоревшийся в прессе. «ЧП «Имение Скоропадских» обязательно примет участие в конкурсе на аренду мукачевского замка. Это очень перспективный объект. Надеемся, в этот раз нас таки допустят к конкурсу. Мы готовы платить за аренду намного больше, чем 4,5 тысячи, как было назначено предыдущим арендаторам. Для нас сумма месячной оплаты и в 30 тысяч гривен кажется смешной за такой перспективный для развития туризма объект. Если суммы арендной платы в новом конкурсе не изменились, то предложение для нас остается очень привлекательным. Главное, чтобы там снова все не провели «втемную», не дав потенциальным претендентам времени на оформление необходимых документов» - заявила в комментарии «Главреду» Алла Добруцкая. Кроме того, по данным «Главреда», на предыдущем конкурсе по передаче в аренду «Паланка» были еще и несколько закарпатских бизнесменов, которые также хотели принять участие в конкурсе, но их не допустили. В распоряжении издания даже есть официальное заявление ЧП Гедьо Татьяны, которая подавала пакет документов на участие в конкурсе аренды. Поэтому желающие принять участие в новом конкурсе должны найтись. Четвертый по счету конкурс на аренду мукачевского замка начался. Посмотрим, действительно ли в этот раз состязание окажется прозрачным и честным, и замок в аренду получит тот, кто предложит лучшие условия. В этот раз уже не будет такого административного влияния на конкурс, ведь самый влиятельный человек на Закарпатье отказался от аренды замка. Хотя, возможно, в этот раз может сработать давнишний украинский принцип – не «и сам не гам, и другому не дам». Конечно, экономический кризис тоже может внести свои коррективы в ситуацию, и желающие инвестировать в «Паланок» могут не захотеть влезать в инвестиционный проект в столь смутное время. С другой стороны, может горсовет Мукачево все же решит доводить замок до ума самостоятельно. Ведь такой привлекательный объект может приносить городу, при умелом управлении, довольно солидные деньги. P.S. Когда материал уже был готов, к «Главреду» обратилась народный депутат от фракции НУНС Ирина Геращенко. На ее адрес пришло письмо от городского головы Мукачево Золтана Лендьела, который уже успел разослать всем парламентариям приглашения вместе с бизнесменами принять участие в конкурсе на право аренды замка «Паланок». «Меня удивило это письмо от мэра Мукачево. Он, наверное, не знает, что это не работа депутатов вместе с бизнесменами принимать участие в конкурсе на право аренды. Поиск арендаторов и инвесторов - задача региональной власти. А вообще, народным депутатам стоит рассмотреть ситуацию вокруг замка «Паланок» и подумать, как на государственном уровне поддержать исторический памятник, а не посредством карманных фирм брать себе за копейки замок 15 века», - прокомментировала ситуацию Ирина Геращенко.